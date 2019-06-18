 Народний депутат Лубинець вийшов із фракції БПП в Раді

Відповідне оголошення зробила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лубинець пройшов до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №60 у Донецькій області.

Після його виходу у фракції БПП залишається 128 парламентаріїв.

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