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 Політика України
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Все про:депутат (879) фракція (84) Блок Петра Порошенка (682) Лубинець Дмитро (1)

 Народний депутат Лубинець вийшов із фракції БПП в Раді

Народний депутат Дмитро Лубинець залишив депутатську фракцію "Блок Петра Порошенка" у Верховній Раді.

Відповідне оголошення зробила перший заступник голови парламенту Ірина Геращенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Лубинець пройшов до Верховної Ради по одномандатному виборчому округу №60 у Донецькій області.

Після його виходу у фракції БПП залишається 128 парламентаріїв.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Мохов, сука, виніс три ухвали. Я закинув, що поїхав в Київ налагоджувати взаємодію з Зе", - листування нардепа від БПП Лубинця з його командою в окрузі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132943
 
 
 Топ коментарі
 
Крысы покидают титаник!
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"Титаник" оказался дырявый, как кружка в петушином углу!
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Кацап, а почему все разговоры у вас сводятся к "петушатне" и "жопам" ? ))) Вы так предсказуемы ))).
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депутат лубинец, перешол в слуга урода и стал голубцом
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18 ИЮН Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 6923 Меркель почувствовала недомогание во время встречи с ЗеленскимКанцлер ФРГ рассказала, что ей стало лучше после того, как она выпила минимум три стакана водыНародный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 3347
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"Inzwischen habe ich drei Gläser Wasser getrunken, insofern geht es mir sehr gut." sagt Bundeskanzlerin Angela Merkel, nachdem sie beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei ca. 30 Grad Celsius stark gezittert hatte. pic.twitter.com/IrMN1RJu2o
- DW Politik (@dw_politik) 18 June 2019
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Друзі, чисто гіпотетично. Чи можлива ситуація, коли у Маріуполі проводиться військовий парад на честь п'ятої річниці звільнення від російської окупації, а Верховного Головнокомандувача, який на даний момент перебуває у місті, не запросили на захід? Ви собі уявляєте такий демарш з боку командування? Я - ні.

То чому ж він не прийшов?
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»
Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти? Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).
Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії. Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.
Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?
Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?
І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?
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Верховний Головнокомандувач побоявся злить сепаров - он их вскоре будет водить в Раду, в Киев = и это зеро подаст как мир = федерализация
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кста, на цей парад не пустили інших наших військовослужбовців, з казарм, які не брали участі в параді...
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Лалалала,
Вы оказались правы, сейчас в ТВ-новостях показали Меркель и Зеленского...........
P.S. прессу почти не читаю, с детками не всегда спокойное время есть.......🙂
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Фракция барыг говно, депутаты в этой фракции говно, как и сама Геращенко. Шо еще от этого говна можно ожидать. Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 5138
Настанет время и головиха будет рассказывать шо Петя всегда был говно. Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 5138
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Меркель почувствовала недомогание во время встречи с ЗеленскимКанцлер ФРГ рассказала, что ей стало лучше после того, как она выпила минимум три стакана воды Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 6042 я её понимаюНародный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 7287
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У нас под 40 градусов
В таком плотном костюме в ее возрасте и нетренированности хорошо хоть без обморока

А так она тоже уже нафталин как Петя и у нас тоже выросло новое поколение избирателей
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Пророссийские AfD и SDP подросли? Народний депутат Лубинець вийшов із фракції БПП в Раді - Цензор.НЕТ 3092
шредерезация идет в полную грудь
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Громко исполняли гимн, после окончания лихоратка ушла
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Хитрая жёппа. До последнего нюхал зад Пэтра. Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 3299
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Чергова криса.Нехай Петро Шоколадович знає своє оточення .
Народный депутат Лубинец вышел из фракции БПП в Раде - Цензор.НЕТ 1647
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рижемразівський кадр. Доводить позапарламентська посада: заступник голови федерації футболу Донецької області (голова - інший нардеп, Єфімов, також, схоже, вийде з БПП)
Короче - під вибори оці перехоять в "партію мерів" Труханова-Кернеса.
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Лицо типичного донецкого рыга с чертами хазара. славянского там 0%
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С такими рейтингами как у петиного болота ,скоро и Ирка без корочки останется.Где кстати льохо дучеренко,то с экранов не слезал,а теперь видать нового хозяина ищет.Под чьми знамёнами выползет.)))
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