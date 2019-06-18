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Все про:Нідерланди (413) Боїнг-777 Malasia Airli... (322)

 ЗМІ назвали імена тих, кому буде оголошено обвинувачення в справі про катастрофу лайнера МН17: командир 53-ї бригади армії РФ Мучкаєв і терорист Дубинський-Хмурий

У Нідерландах журналісти назвали імена можливих причетних до справи про катастрофу лайнера рейсу МН17.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нідерландські видання NOC.

Як повідомляється, до трагедії, яка сталася в 2014 році на Донбасі, причетний Сергій Мучкаєв - командир 53-ї зенітно-ракетної бригади, яка базується в російському місті Курську. Саме під його керівництвом вирушив конвой, який перевозив Бук, що збив МН17.

Крім того, журналісти звернулися за інформацією до колишнього українського військового Івана Без'язикова, який перебував у полоні у бойовиків, але після звільнення його звинуватили в державній зраді і співпраці з так званою "ДНР". Сам Без'язиков у коментарі NOS стверджує, що саме його свідчення слідчій групі JIT щодо катастрофи MH17 стали основою обвинувачення.

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Також у списку причетних є Сергій Дубинський, відомий за позивним "Хмурий". Він був керівником російської розвідувальної групи, яку сформували на початку липня 2014 року й активно залучали до участі у війні на сході України. У його підрозділі було близько 300 осіб.

Також журналісти повідомляють про Сергія Пулатова, який був начальником розвідувально-диверсійного підрозділу спеціальної російської розвідувальної служби. Саме Пулатов і Дубинський відіграють особливу роль у транспортуванні "Бука", з якого було здійснено постріл в авіалайнер МН17.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132941
 
   
 Топ коментарі
 
про головного фігуранта - хутіна не забувайте
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Убили 298 человек!
Им бы покаяться...Попросить у Бога и семей погибших прощения...
Придумать версию, мол не хотели, ошиблись, не по злому умыслу...
Но этож каццапы!
Будут всераться и брехать до последнего!...
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Как малые дети. Ракетный комплекс, взял и от нечего делать поехал в самоволку черз граицу в сопровождении боевого расчета и гаишников. А Шоуйгу с хуйлом типа небыли вкурсе. Хоть бы не смешили весь мир таким расследованием.
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Возможно, лень лезть ковыряться в немецких вояках.
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Там же ясно сказано, их обвиняют в крушении самолета, степень вины каждого будут крутить если смогут допросить что вряд ли.
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Кста, а цей Дубінський (Хмурий) - часом не родич отого гівна з "Г+Г"? Десь читав, що його батько - на тій стороні...
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У тебе нік Мур, ти часом не родич отого гівна хМУРого?
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В августе 2014 года российская сторона была готова отдать Олега Сенцова, всех пленных украинских бойцов, деблокировать Иловайск и передать корвет «Тернополь» в обмен на своих 10 десантников, но тогдашний президент Петр Порошенко не принял никакого решения.
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Сенченко городит чушь. Слишком жирный кусок для обмена на десятерых недоумков. Возможно он не владел всей информацией и предполагался кидок со стороны русни.
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РНБО, заступником секретаря (на той час - Парубія) був тоді Сенченко - жодним чином не причетний до обмінів полоненими.
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В одно хмурое утро Хмурый переутомится. Думаю, что скоро.
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Какие конкретно будут последствия для кацапстана? Потому что эти двое вряд ли сейчас бегут на вокзал с целью взять билет в Гаагу,чтобы покаяться. Или как с Солсбери-характерный звук ниже спины..и круги по луже?
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будет очень сильная озабоченность мировой общестенности.
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Ну почему же? Будет еще мощнейшее и решительнейшее осуждение!
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Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.Источник: https://censor.net.ua/n3132941

А по чьему приказу?
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Если начать идти по такой цепочке, то это уже будет доказательство агрессии России против Украины.
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Это не трагедия. Это массовое убийство.
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у этих мразей есть верховный говнокомандующий с погонялом х@йло... Почему к этому выродку у еврокизяков нет претензий??? 5 лет с полніми штанами толкут воду в ступе, так твари своей смертью передохнут... хотя уже через месяц было абсолютно ясно - кто и как сбил Боинг!
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было ясно в тот же день,когда х@йло созвал ночью совбез расеи и обосравшийся лепетал, что виновата Украина не закрывшая воздушное пространство
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кацапсы и зебилы, начинайте вой - вы всё врётиииии, нада дагаварица пасиридиниииии!....
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порошенко зрадник і мародер, порохоботи сідори. Це все, що тобі треба знати, холопе)
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Трагизм и цинизм ситуации в том, что все мировые лидеры понимают, что команду на ОТПРАВКУ БУКа в Украину отдавал сам путин. На 100 процентов и команду на сбитие лайнера тоже давал сам путин. Никакой ошибки там не было.Все они верховные главнокомандующие своих Вооруженных Сил. Без их РЕШЕНИЯ ни один танк, ни одна самоходка, ни один солдат не пересечет границу другого государства. Но путина никто не обвинит в этой страшной трагедии.Никто и никогда. Потому что рф- это ГАЗ, НЕФТЬ ,РЫНОК СБЫТА, БАБЛО ОЛИГАРХОВ В ИХ БАНКАХ и все, что связано с деньгами и услугами от РФ.
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Не надо переживать. Придет время и его самого кокнут свои.
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От блін, взяв триллер і споганив класикою
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так думают все обычные люди, а не обычные, - все мое и газ и нефть и олигархи.
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Брехня. Свинособачий ВВП дорівнює 2% від загальносвітового. Споживають кацапи ще менше. Тобто якщо завтра росія провалиться у вогняну геєну, світова економіка цього навіть не помітить.
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***** (путина) еще назовут главным подозреваемым в этом деле и многих других делах с массовыми жертвами. Просто еще время не пришло западной элите это сделать.
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Список надо расширить, так как есть мнение, что все его фигуранты в ближайшее время «лично передадут приветы» всяким там Захарченкам, Моторолам, Гиви, двум начальникам Г(Р)У МО РФ, короче, вступят в клуб «200».
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І знову нічого конкретного. ВОДИЧКА, водичка, водичка..... В Нидерландах журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.Источник:https://censor.net.ua/n3132941 не прокурори не суді, а хтось комусь щось сказав. Хто був у екіпажі? Хто ним командував? Хто давав команду на наведення та пуск? Хто робив пуск ракети? А то так крайнього кацапа можна сотнями років шукати.
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Ніхто не шукав конкретного льотчика, що збив пасажирський літак Півдкеної Кореї - просто додали санкцій державі терористу, яка в 1991-му розвалилась. Це лише одна аналогія.
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Класс, командир части по собственной воле отправил бук на территорию другого государства, опять глум над международным правом изза страхом перед ******
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Хмурий бандит, при допомозі ху№ла зіграє в ящик, і всі інші свідки.
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Как глаголел персонаж "шеф" из к/ф "бриллиантовая рука" - " Как говорил один мой знакомый... покойник: «Я слишком много знал…»
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Ноаа версія від запорєбрья: да бил, да стрєлял, нєнавіжу біндєру...
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для мацковии 100 лет уже границы не существуют ,законы не существуют
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по закону жанра эти уже покойнички,
а если еще, то приготовиться....
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Короче все бабки ********* будут отжаты Омерикой как было с Лазаренко.
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- Нас там нет - Есть, но не там - Там, но не мы - Мы, но не Буком - Буком, но не нашим - Нашим, но не мы - Мы, но...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїЗМІ назвали імена тих, кому буде оголошено обвинувачення в справі про катастрофу лайнера МН17: командир 53-ї бригади армії РФ Мучкаєв і терорист Дубинський-Хмурий
 
 
 
 
 
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