 За підсудністю в Антикорупційний суд можуть передати 3,5 тис. справ, це нереально для розгляду, - суддя ВАКС Галабала

Таке припущення висловив суддя ВАСК Маркіян Галабала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Суд може отримати 3,5 тисячі справ - це фактично всі справи, які за неоднозначним тлумаченням наразі підсудні ВАКС відповідно до чинної редакції Кримінального процесуального кодексу", - сказав Галабала.
Він зазначив, що в 2018 році законодавець ухвалив зміни, які в результаті призвели до того, що така величезна кількість справ може потрапити до новоствореного суду.
Галабала пояснив: "Ми зробили запит через Державну судову адміністрацію щодо всіх судів України, і виявилося, що нам не 200 справ мають передати, а 3,5 тисячі. 200 - це безпосередньо справи від НАБУ і САП".
За його словами, цифра 3,5 тис. справ не адекватна кількості суддів ВАКС і "нереальна для розгляду". Він пояснив, що судді ВАКС розглядатимуть справи колегією з трійки суддів і за повною процедурою розгляду, таким чином, на кожну з семи колегій ВАКС припаде до 700 справ.
Водночас він пояснив, що також мова йде про неоднозначне тлумачення закону.
"З початком роботи суду одні судді можуть сказати: "Так, це не наша справа, ми передаємо її до ВАКС", - і справа передається до нас. Ми можемо подивитися і сказати: "Ні, це не справа НАБУ", - і справа повернеться назад. Тому найгірше в цій ситуації - питання невизначеності", - пояснив суддя ВАКС.
Відповідаючи на запитання, чи достатньо часу до 5 вересня (дати початку роботи ВАКС - ред) для забезпечення матеріально-технічної складової роботи суду, Галабала сказав: "Коли ми проводили збори, ми визначили цю дату - 5 вересня, ми сподіваємося, що вона була реальною та обґрунтованою. Що буде 5 вересня - побачимо, наразі мені складно прогнозувати".
Він додав, що нині триває робота з підготовки належних умов для забезпечення правосуддя суддями ВАКС. "Йде робота і суду, і судової адміністрації", - сказав Галабала.
звільняйтеся, поки не пізно. Понабирали "спеціалістів", - будуть тягнути кота за хвіст роками.
петіні кадри. .
Судья - он и в Африке судья! Это шо ж, судья с юридическим дипломом, который работает в Хозяйственном суде не сможет в чрезвычайной ситуации судить насильника? В Америке, в городке один шериф и один судья всех арестовывают, и всех судят. И пох им им звания и кошельки! Нарушил закон на их территории - полезай в петлю.
Я там дальше тоже эту цитату приводил, но это хрен уже найдешь где
А соевый модератор уже все потер
Профит.
Если нельзя по закону откладывать рассмотрение дел, то обратиться в новую ВР( которая на тот момент уже должна быть ), чтобы принять неотложные изменения, которые бы позволили откладывать дела в порядке приоритета. И Сделать конкурс на добор новых судей.
Но я так понимаю, что все осталось на прежних местах и у нас продолжают только жаловаться, говорить о невозможности и перекладывании вины на других...
А давайте Вас так посадим и судьи пусть 5-6 лет чем-то другим занимаются, а Вы подождёте в туберкулёзном СИЗО . . . Как Вам такая перспектива ?
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ПОРОШЕНКО ЗА 5 лет!!! ДАЖЕ НЕ СОЗДАЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД!!!
ВОТ О КАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЕГО ХИТРО ПЕРЕИМЕНОВАННОЙ ПАРТИИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ?
ПОРОШЕНКО ВСЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ ТОГО ШОБЫ 5 лет ТОП КОРРУПЦИОНЕРЫ БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИЛИ БЮДЖЕТ СТРАНЫ
ПОЭТОМУ НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПАРТИЮ КОТОРАЯ КАК И САМ ПОРОШЕНКО НАГЛО ЛЕЗЕТ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
А теперь оказывается, что вам дело говорили и предлагали. Что есть логика запуска новой структуры, что можно надорваться, натянув на себя больше полномочий, чем надо, и завалить работу. Но нет - "Президент Порошенко спецом не хочет, чтобы ВАКС имел достаточно полномочий . . . ЗРАДА !!!". Эксперты хреновы.
Я бы из принципа сейчас ничего не делал на месте парламента, не менял бы процессуальное законодательство. А на месте обычных судов, которым цистерну дерьма на голову вылили (мол какие они плохие, что только ВАКС может коррупционерами заниматься, ибо остальным нет доверия) - всё бы сгрузил по максимуму на ВАКС и пусть пашут, самый честный и правильный суд в мире.
Хавайте.
"Для эффективной борьбы с коррупцией надо НАЗК". Нате вам НАЗК.
"Без создания НАБУ невозможно бороться с коррупцией". Ладно, пусть будет вам НАБУ.
"Нам надо свою антикоррупционную прокуратуру, потому что эта - плохая". Ок, вот САП.
"Без своего суда ничего не будет, потому что эти суды - не работают". Есть ВАКС.
Я спрашивал всегда - когда ВАКС обделается, кого тогда будете обвинять ?
Ещё не начал работать, уже обделался. Теперь законодательство плохое. Пусть местные суды всё рассматривают, потому что не успевает ВАКС.
Так и хочется спросить - на кой чёрт вы все : НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС ? Что вы делаете такое, что не может делать обычная полиция, прокуратура и суд ??? Там тоже коррупция и они плохие ? А где гарантия, что эти будут хорошие ? Потому что новых набрали ? Так а тяжело было просто набрать новых в существующую прокуратуру и суд ? Нет, налепили структур, а результата нет - работать не могут. И сидят теперь, думают, как же так . . .
Дятлы, блин . . .