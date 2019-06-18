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Все про:суддя (946) підсудність (1) Антикорупційний суд (406)

 За підсудністю в Антикорупційний суд можуть передати 3,5 тис. справ, це нереально для розгляду, - суддя ВАКС Галабала

Вищий антикорупційний суд України (ВАКС) із початком своєї роботи отримає занадто велику кількість справ для розгляду, що може призвести до колапсу роботи суду.

Таке припущення висловив суддя ВАСК Маркіян Галабала, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Суд може отримати 3,5 тисячі справ - це фактично всі справи, які за неоднозначним тлумаченням наразі підсудні ВАКС відповідно до чинної редакції Кримінального процесуального кодексу", - сказав Галабала.

Він зазначив, що в 2018 році законодавець ухвалив зміни, які в результаті призвели до того, що така величезна кількість справ може потрапити до новоствореного суду.

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Галабала пояснив: "Ми зробили запит через Державну судову адміністрацію щодо всіх судів України, і виявилося, що нам не 200 справ мають передати, а 3,5 тисячі. 200 - це безпосередньо справи від НАБУ і САП".

За його словами, цифра 3,5 тис. справ не адекватна кількості суддів ВАКС і "нереальна для розгляду". Він пояснив, що судді ВАКС розглядатимуть справи колегією з трійки суддів і за повною процедурою розгляду, таким чином, на кожну з семи колегій ВАКС припаде до 700 справ.

Водночас він пояснив, що також мова йде про неоднозначне тлумачення закону.

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"З початком роботи суду одні судді можуть сказати: "Так, це не наша справа, ми передаємо її до ВАКС", - і справа передається до нас. Ми можемо подивитися і сказати: "Ні, це не справа НАБУ", - і справа повернеться назад. Тому найгірше в цій ситуації - питання невизначеності", - пояснив суддя ВАКС.

Відповідаючи на запитання, чи достатньо часу до 5 вересня (дати початку роботи ВАКС - ред) для забезпечення матеріально-технічної складової роботи суду, Галабала сказав: "Коли ми проводили збори, ми визначили цю дату - 5 вересня, ми сподіваємося, що вона була реальною та обґрунтованою. Що буде 5 вересня - побачимо, наразі мені складно прогнозувати".

Він додав, що нині триває робота з підготовки належних умов для забезпечення правосуддя суддями ВАКС. "Йде робота і суду, і судової адміністрації", - сказав Галабала.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132940
 
 
 Топ коментарі
 
ще працювати не почали, а вже волають - роботи багато!
звільняйтеся, поки не пізно. Понабирали "спеціалістів", - будуть тягнути кота за хвіст роками.
петіні кадри. .
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Так звiльняйся. Зарплату отримувати - реально, а от справи розглядати - не реально.
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За те бабки что вам платят вы 24 часа в сутки и 365 дней в году должны приговоры шлепать По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала - Цензор.НЕТ 3161
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Так звiльняйся. Зарплату отримувати - реально, а от справи розглядати - не реально.
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Не реально? Тогда иди быкам хвосты крутить. Придут те кто рассмотрит как надо и посадит кого надо.
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ще працювати не почали, а вже волають - роботи багато!
звільняйтеся, поки не пізно. Понабирали "спеціалістів", - будуть тягнути кота за хвіст роками.
петіні кадри. .
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Шо это за херня творится в нашем кривосудии?
Судья - он и в Африке судья! Это шо ж, судья с юридическим дипломом, который работает в Хозяйственном суде не сможет в чрезвычайной ситуации судить насильника? В Америке, в городке один шериф и один судья всех арестовывают, и всех судят. И пох им им звания и кошельки! Нарушил закон на их территории - полезай в петлю.
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а, есть, там же на первой же странице обсуждений, ник Ла-ла-ла (есси не ошибаюсь) привел цитату Зеленского, в начале обсуждений смотри.
Я там дальше тоже эту цитату приводил, но это хрен уже найдешь где
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Спасибо нашел По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала - Цензор.НЕТ 9680 Теперь понятно, почему Геращенко так взбунтовалась. Ей уже давно никто не говорил, что она красивая... ну оно и понятно...
А соевый модератор уже все потер По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала - Цензор.НЕТ 1192
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Берите дела НАБУ и САП, остальные в очередь и рассматривать в порядке очереди, когда разберетесь со всеми 200 делами НАБУ и САП.
Профит.
Если нельзя по закону откладывать рассмотрение дел, то обратиться в новую ВР( которая на тот момент уже должна быть ), чтобы принять неотложные изменения, которые бы позволили откладывать дела в порядке приоритета. И Сделать конкурс на добор новых судей.

Но я так понимаю, что все осталось на прежних местах и у нас продолжают только жаловаться, говорить о невозможности и перекладывании вины на других...
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Вы нормальный ? Откладывать рассмотрение уголовных дел, потому что судьи "не успевают" ??? А если по делу кто-то сидит под арестом ? А если окажется, что содержится под стражей ошибочно и незаконно (качество нашего следствия, в т.ч. антикоррупционного - давно притча во языцех) ? Пусть посидит 5-6 лет, пока судьи в порядке очереди порассматривают что-то другое ???

А давайте Вас так посадим и судьи пусть 5-6 лет чем-то другим занимаются, а Вы подождёте в туберкулёзном СИЗО . . . Как Вам такая перспектива ?
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Почніть робити свою роботу, почніть саджати - а потім вже починайте плакати та жалітись на тяжку долю.. Ще нічого не зроблено - а вже лякають колапсом.. Петіні прихильники тіт після 21-го квітня всіх лякають апокаліпсисом - так що ми вже звикли до страшилок.. Працюйте!
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По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала

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ПОРОШЕНКО ЗА 5 лет!!! ДАЖЕ НЕ СОЗДАЛ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД!!!

ВОТ О КАКОЙ ПОДДЕРЖКЕ ЕГО ХИТРО ПЕРЕИМЕНОВАННОЙ ПАРТИИ МОЖЕТ ИДТИ РЕЧЬ?

ПОРОШЕНКО ВСЕ СДЕЛАЛ ДЛЯ ТОГО ШОБЫ 5 лет ТОП КОРРУПЦИОНЕРЫ БЕЗНАКАЗАННО ГРАБИЛИ БЮДЖЕТ СТРАНЫ

ПОЭТОМУ НИ ОДИН НОРМАЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НЕ БУДЕТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА ПАРТИЮ КОТОРАЯ КАК И САМ ПОРОШЕНКО НАГЛО ЛЕЗЕТ СО ВСЕХ ЩЕЛЕЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ.
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КСТАТИ, ЦЕНЗОР.НЕТ ОДИН ИЗ САЙТОВ НА КОТОРОМ ПО "НЕПОНЯТНЫМ" ПРИЧИНАМ ПОСТОЯННО ВЫЛАЗИТ БАННЕР ПАРТИИ ПОРОШЕНКО.
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все эти дела я один могу рассмотреть за один год. за 0.1 зряплаты одного судьи
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Всех 3500 в 30-км зону. Обеспечить всей техникой, семенами, удобрениями, и т. д. Пусть узнают как жить честно.
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За те бабки что вам платят вы 24 часа в сутки и 365 дней в году должны приговоры шлепать По подсудности в Антикоррупционный суд могут передать 3,5 тыс. дел, это нереально для рассмотрения, - судья ВАКС Галабала - Цензор.НЕТ 3161
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Тройка судей - Маузер,Кольт та Сокира ,быстро решат эту проблемку...
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Компьютерный судья. Узаконить Адвакаты уже есть и ничего справляются.
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Арестуйте три с половиной тысячи воров и пусть ждут своей очереди.
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Так скажите спасибо НАБУ - сколько было криков, что Порошенко и его команда спецом приняли такое законодательство, что только новые дела будут подсудны ВАКС, а уже существующие останутся "в старых, коррумпированных судах" ??? Все активисты, "антикоррупционные организации", иностранные дипломаты / эксперты / политики / МВФы всякие аж животы надрывали, что власть спецом антикоррупционную реформу валит, хочет ещё вдогонку что-то поконтролировать . . .

А теперь оказывается, что вам дело говорили и предлагали. Что есть логика запуска новой структуры, что можно надорваться, натянув на себя больше полномочий, чем надо, и завалить работу. Но нет - "Президент Порошенко спецом не хочет, чтобы ВАКС имел достаточно полномочий . . . ЗРАДА !!!". Эксперты хреновы.
Я бы из принципа сейчас ничего не делал на месте парламента, не менял бы процессуальное законодательство. А на месте обычных судов, которым цистерну дерьма на голову вылили (мол какие они плохие, что только ВАКС может коррупционерами заниматься, ибо остальным нет доверия) - всё бы сгрузил по максимуму на ВАКС и пусть пашут, самый честный и правильный суд в мире.

Хавайте.

"Для эффективной борьбы с коррупцией надо НАЗК". Нате вам НАЗК.
"Без создания НАБУ невозможно бороться с коррупцией". Ладно, пусть будет вам НАБУ.
"Нам надо свою антикоррупционную прокуратуру, потому что эта - плохая". Ок, вот САП.
"Без своего суда ничего не будет, потому что эти суды - не работают". Есть ВАКС.

Я спрашивал всегда - когда ВАКС обделается, кого тогда будете обвинять ?

Ещё не начал работать, уже обделался. Теперь законодательство плохое. Пусть местные суды всё рассматривают, потому что не успевает ВАКС.

Так и хочется спросить - на кой чёрт вы все : НАЗК, НАБУ, САП, ВАКС ? Что вы делаете такое, что не может делать обычная полиция, прокуратура и суд ??? Там тоже коррупция и они плохие ? А где гарантия, что эти будут хорошие ? Потому что новых набрали ? Так а тяжело было просто набрать новых в существующую прокуратуру и суд ? Нет, налепили структур, а результата нет - работать не могут. И сидят теперь, думают, как же так . . .

Дятлы, блин . . .
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоЗа підсудністю в Антикорупційний суд можуть передати 3,5 тис. справ, це нереально для розгляду, - суддя ВАКС Галабала
 
 
 
 
 
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