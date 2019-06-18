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 Від початку року на кір в Україні захворіло 54 тис. осіб, 18 із них померли, - МОЗ

В Україні від початку 2019 року на кір захворіли 54 тис. осіб, із них 28,6 тис. дітей.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення Центру громадського здоров'я МОЗ.

За останній тиждень на кір в Україні захворіли 967 осіб - 436 дорослих і 531 дитина.

Найбільше нових випадків кору зареєстровано в Київський (110 хворих: 46 дорослих і 64 дитини), Харківській областях (97: 63 дорослих і 34 дитини) та м.Київ (87: 47 дорослих і 40 дітей). Також високі показники зафіксовано в Тернопільській (80 хворих: 23 дорослих і 57 дітей) і Львівській областях (64: 27 дорослих і 37 дітей).

Від початку року (з 28 грудня 2018 до 12 червня 2019) на кір захворіли 54 065 осіб - 25 439 дорослих та 28 626 дітей, а від ускладнень кору померло 18 осіб.

Упродовж спалаху, з літа 2017 року, на кір захворіло понад 110 тис. осіб, 39 з яких померли.

Читайте також: На Україну припадає понад 70% всіх випадків зараження кором в Європі, - ВООЗ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132939
 
 
 Топ коментарі
 
все соевые боты, пишущие против Зеленского - зебилы.
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пусть напишут насколько ситуация улучшилась после инаугурации
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"Чума з лопатою ходила, Та гробовища рила, рила, Та трупом, трупом начиняла." Т. Шевченко.
С начала года корью в Украине заболело 54 тыс. человек, 18 из них умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 7541
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А минздрав всегда предупреждает. Вместо того, что бы лечить.
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вот до чего доводит тупое средневековое антипрививочное мракобесие.
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я би уточнив: зебільний обскурантизм...
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все соевые боты, пишущие против Зеленского - зебилы.
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я не раздваиваюсь. Зебилы - это порохоботы. Те, кто за Зеленского - патриоты.
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Супрун винувата в тому, що понад двадцять років в Україні не робились щеплення (в т.ч. дітей, на кір); і справою честі вважалось купити довідку лікаря, ніби щеплення було проведене (інакше дитину в дитсадок не брали). Тепер Супрун винувата в тому, що 18 людей з числа тих, які уникли щеплення - померли...
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Точно. А еще больше неё только Зе во всём виноват.
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твій зебіл так само по-зебільному висрався, коли мова про Уляну зайшла.
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не мой, а твой зебил. все соевые - зебилы.
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Цензор.НЕТНовиниЗдоров'яВід початку року на кір в Україні захворіло 54 тис. осіб, 18 із них померли, - МОЗ
 
 
 
 
 
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