 За п'ять років у Києві перейменували 219 вулиць, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів КМДА Сергій Мрига у відповіді на запит УНН.
За даними чиновника, впродовж 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків і площ. В результаті цього заміни вимагають 1377 будинкових покажчиків, а орієнтовна вартість робіт із заміни цих табличок становить 826 200. Як уточнили в КМДА, будинкові покажчики виготовляються з емальованої поверхні на металевій основі. Орієнтовна вартість виготовлення одного будинкового покажчика становить 550-600 грн.
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ЭТО ПОЧТИ ВСЕ, ШО СДЕЛАЛ ЗА 5 лет ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ.
Хотя это нивелируется распилами, коррупцией и в общем потерянными 5 годами
Первая ссылка
Не опт!
300грн
https://prom.ua/p1547527-ukazatel-ulitsy-stalnoj.html
Если 5 штук - то 140грн за табличку выходит
Так это брутто, НДС ещё вернетчя
И не опт
У Виталика накрутка выходит больше 400%
вівторок, 18 червень 2019, 18:25
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(С)
@ukrnastup1
🤔
(C)
@ukrnastup1
Зеленский их вышвернет за поребрик в 24 часа!
Зато разные нейтральные названия, типо интернациональной площади - искоренили кем.