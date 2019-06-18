EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Київські новини
  626  48
Все про:КМДА (652) Київ (6173) перейменування (262)

 За п'ять років у Києві перейменували 219 вулиць, - КМДА

Впродовж 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків і площ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів КМДА Сергій Мрига у відповіді на запит УНН.

За даними чиновника, впродовж 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків і площ. В результаті цього заміни вимагають 1377 будинкових покажчиків, а орієнтовна вартість робіт із заміни цих табличок становить 826 200. Як уточнили в КМДА, будинкові покажчики виготовляються з емальованої поверхні на металевій основі. Орієнтовна вартість виготовлення одного будинкового покажчика становить 550-600 грн.

Читайте також: У Києві назвали вулицю на честь Джона Маккейна

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132936
 
   
 Топ коментарі
 
Интересно откуда такие цены 500-600 грн за табличку

Первая ссылка
Не опт!

300грн

https://prom.ua/p1547527-ukazatel-ulitsy-stalnoj.html

Если 5 штук - то 140грн за табличку выходит

Так это брутто, НДС ещё вернетчя

И не опт

У Виталика накрутка выходит больше 400%
 показати весь коментар
 
Завидую теперь Киевлянам,живут небось теперь как в Европе
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Меняю названия на хлеб . - Марадер парашенко.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
За пять лет в Киеве переименовали 219 улиц, - КГГА

=========================================

ЭТО ПОЧТИ ВСЕ, ШО СДЕЛАЛ ЗА 5 лет ПОРОШЕНКО и ЕГО ВЛАСТЬ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
безвиз еще
Хотя это нивелируется распилами, коррупцией и в общем потерянными 5 годами
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Не все. А термос для церкви!
 показати весь коментар
 
Интересно откуда такие цены 500-600 грн за табличку

Первая ссылка
Не опт!

300грн

https://prom.ua/p1547527-ukazatel-ulitsy-stalnoj.html

Если 5 штук - то 140грн за табличку выходит

Так это брутто, НДС ещё вернетчя

И не опт

У Виталика накрутка выходит больше 400%
 показати весь коментар
 
 
«Молодець, кругом встигає: Великий друг України та ворог останньої імперії світу Курт Волкер одружився на чарівній грузинці .
вівторок, 18 червень 2019, 18:25

Twitter google_plus

Як не крути, професійна деформація дає взнаки. Провідний спеціаліст Білого дому у пострадянських країнах знайшов собі щастя в антикремлівському таборі пострадянського простору.

Спеціальний представник Державного департаменту США по Україні Курт Волкер одружився з уродженкою Грузії, журналісткою «Голосу Америки» Іей Меурмішвілі. Про це щаслива наречена повідомила у своєму Facebook, зазначають Патріоти України.
«Все було чудово - погода, люди, атмосфера, музика. Це була бездоганна вечірка для заручин», - написала вона. »


 показати весь коментар
 
 
Так на каждой же табличке подпись Виталика. ЗОЛОТОМ!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Завидую теперь Киевлянам,живут небось теперь как в Европе
 показати весь коментар
 
 
Ну куда ж моей"кацапской"Сумщине до вас
 показати весь коментар
 
а знаешь почему?потому что от кацапляндии все таки подальше...
 показати весь коментар
 
Ну я ближе к кацапам,почти на границе,ну это не моя вина что орки наши соседи
 показати весь коментар
 
я не о твоей вине...я об ареалах распространения скреп и их влиянии на жизнь "как в европе" За п'ять років у Києві перейменували 219 вулиць, - КМДА - Цензор.НЕТ 2271
 показати весь коментар
 
Скрепы меня не зацепили,а насчет как в Европе,так ето до Кличка вопрос,почему самое большое достижение это банальная деккомунизация
 показати весь коментар
 
И это все "достижения" КГГА за пять лет!
 показати весь коментар
 
 
ПрАспект Бандеры на хлеб не намажишь!...
 показати весь коментар
 
 
а чЛенін вам більше замість масла смакував ?
 показати весь коментар
 
 
Ксюха! Улыбнись! Это ж шуткаюмора такая! (новояз)...
 показати весь коментар
 
 
Кацапи - це останні в світі створіння, думками яких я буду перейматися...
 показати весь коментар
 
 
Но русским свиньям можно по лбу постучать или по губам поводить. Єто кому как нравицца.
 показати весь коментар
 
мабуть це ті обіцянки, які має виконувати Україна перед ЄС.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Уявив собі, як порохоботи прямують в ЄС. Прийшла на згадку картина "бурлакі на Волгє", тільки замість корабля - фабрика "рошен")
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Решение всех проблем! *****, аж до слез. Какая грандиозная работа проделана.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ну и дураки! Денег у нас навалом! Хоть бы их с Вятровича взымали. А то он резвится, а мы платим
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Кличко, готовься к земле!
 показати весь коментар
 
Шановне панство, завтра, 19 червня, відбудеться сесія Харківської міськради, на якій розглядатимуть питання перейменування проспекту Петра Григоренка на честь Жори М'ясника Жукова.

Малороси хочуть відібрати одну з найважливіших перемог Майдану - декомунізацію.
(С)
@ukrnastup1
🤔
 показати весь коментар
 
 
Не дайте зеленій мразоті цього зробити, виходьте о 09:30 під стіни міськради!

(C)
@ukrnastup1
 показати весь коментар
 
Добре, що прибрали назву вулиці Івана Кудрі.
 показати весь коментар
 
 
придет Рабинович с Хернесом он все вернет взад. Будете ув. украинцы на 1-го мая и 7 -го ноября по Хрещатику дефилировать. Только вместо "Слава КПСС" заставят орать "Ура жопоблоку"! Спасибо Потрошенко что эту шваль не прибрал ...Сволота повернулась
За п'ять років у Києві перейменували 219 вулиць, - КМДА - Цензор.НЕТ 3078
 показати весь коментар
 
 
Ничего не потеряно!
Зеленский их вышвернет за поребрик в 24 часа!
 показати весь коментар
 
Хочется верить. только как бы потом поздно не было...
 показати весь коментар
 
Поскольку а киевраде сплошное понаехавшее жлобье, они, конечно, не в курсе, кто такой Сабуров.
Зато разные нейтральные названия, типо интернациональной площади - искоренили кем.
 показати весь коментар
 
Воды гарячей в Киеве нет,дорог нет,вокруг засраные базары с накрученными весами , а они таблички меняют.
 показати весь коментар
 
Боря, методичку про воду надо поменять.
 показати весь коментар
 
 
От я всеми руками за переименование и декоммунизацию. Только в городе перестал ориентироваться без GPS-трекера.
 показати весь коментар
 
Ударники *****. Нате вам народ, шо не жалко - мову, веру и новые таблички.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниКиївські новиниЗа п'ять років у Києві перейменували 219 вулиць, - КМДА
 
 
 
 
 
 вгору