 За п'ять років у Києві перейменували 219 вулиць, - КМДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник директора департаменту - начальник управління бюджетного планування, інвестиційної діяльності та реалізації проектів КМДА Сергій Мрига у відповіді на запит УНН.

За даними чиновника, впродовж 2014-2019 років у Києві присвоєно назви і перейменовано 219 вулиць, бульварів, проспектів, провулків і площ. В результаті цього заміни вимагають 1377 будинкових покажчиків, а орієнтовна вартість робіт із заміни цих табличок становить 826 200. Як уточнили в КМДА, будинкові покажчики виготовляються з емальованої поверхні на металевій основі. Орієнтовна вартість виготовлення одного будинкового покажчика становить 550-600 грн.

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