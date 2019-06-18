 Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.
У повідомленні зазначається: "Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір.
Сьогодні за результатами чергового судилища в РФ п'ятеро кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями в організації або участі в діяльності терористичної організації. Ганебне рішення, яким агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною і наші червоні лінії.
Відповідь має бути чіткою і твердою: світ має посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля.
Крим - це Україна!"
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (c)
До чёрных клавиш он не доставал,
Но если только это было б хуже,
Всё, что он смог, он лишь мозги е... э..э.. з... э..э.. вставлял. (CopyRight)
За сериал электорат голосовал...
И мозг не выдержал, увидеть то не трудно, -
По Мариуполю, как Бальзаминов, он скакал... (CopyRight)
Узнаю Петю. Причём во всех смыслах 😁
Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.
Так часто говорят об артистах. Это подтверждает, что пэдрот никогда не был народным президентом, ни искренним - он постоянно играл *патриота*!
Сегодня утром цитировала статью из ди Цайт а они из американского издания где Петину борьбу с коррупцией прямым текстом назвали шоу для Запада
Аккурат перед вторым туром вышла
Да кто ж им даст соскочить? США там крепко яйца в узде держат. Поэтому то месяц назад, даже без обсуждения! продлили молча санкции!
Какой позор
Видео - барыга на демонстрации картин. Ещё есть другое видео, где он с маней встречают на мостре приглашённых. Попозже постараюсь найти.
Совсем недавно таких речей от кучеряшки пью небыло. Шо произошло？
Наверное в раду не пролезает таки😀
ПЕСюня,ты уже сдал Крым и Донбасс,успокойся,а езжай на родину,и решай проблемы региона..
Порох, ещё та гниль...
Какое х..ло? Насолить? Или сахаром дорожку посыпать? Скоро вам психологическую помощь предлагать начнут.....белое братство.
І що він показав? А.а.. Мабуть війну виграв.
накануне шухера
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