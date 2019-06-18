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Все про:Крим (6933) Порошенко (9058) кримські татари (1360)

 Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив, що окупанти перетворили Крим на концтабір.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на справжній концентраційний табір.

Сьогодні за результатами чергового судилища в РФ п'ятеро кримських татар отримали тривалі терміни ув'язнення за сфальсифікованими обвинуваченнями в організації або участі в діяльності терористичної організації. Ганебне рішення, яким агресор перевіряє межі єдності і солідарності з Україною і наші червоні лінії.

Відповідь має бути чіткою і твердою: світ має посилити тиск на Росію для звільнення всіх українських заручників Кремля.

Крим - це Україна!"

Читайте також: Окупанти після обшуку відвезли в невідомому напрямку кримського татарина Емірхана Муртазаєва, який страждає на шизофренію, - "Кримська солідарність"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132932
 
   
 Топ коментарі
 
На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (c)
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Так крепко вцепился в роль, что не может выйти из неё***.
Так часто говорят об артистах. Это подтверждает, что пэдрот никогда не был народным президентом, ни искренним - он постоянно играл *патриота*!
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Так ему уже давно никто не верит
Сегодня утром цитировала статью из ди Цайт а они из американского издания где Петину борьбу с коррупцией прямым текстом назвали шоу для Запада

Аккурат перед вторым туром вышла
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На третий гвоздь, пока вдова рыдала
И швыркала заморский кокаин,
Назрела предпосылка для скандала -
Покойный подал голос из руин. (c)
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Тольке прежде я нажрусть пирожков на поминках Украины (для тех кто обольщается тем что уход плешивого все решит...)
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мокша, а почєму у вас презідєнтом *****?
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***** слетело 21 апреля. Причем к полным еням😀
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Теперь уж "гвоздь" рояля клавиш уже,
До чёрных клавиш он не доставал,
Но если только это было б хуже,
Всё, что он смог, он лишь мозги е... э..э.. з... э..э.. вставлял. (CopyRight)
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Не ожидал он, но свершилось чудо -
За сериал электорат голосовал...
И мозг не выдержал, увидеть то не трудно, -
По Мариуполю, как Бальзаминов, он скакал... (CopyRight)
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Ответ должен быть четкой и твердой: мир должен Источник: https://censor.net.ua/n3132932

Узнаю Петю. Причём во всех смыслах 😁
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Журналисты телеканала Нидерландов назвали причастных к уничтожению авиалайнера МН17 в 2014 году над Донбассом. Nieuwsuur.
Как сообщается, к трагедии, которая произошла в 2014 году на Донбассе, причастен Сергей Мучкаев - командир 53-й зенитно-ракетной бригады, которая базируется в российском городе Курске. Именно под его руководством отправился конвой, который перевозил Бук, сбивший МН17.
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его можно разбирать на цитаты, а молодому президенту - плагиатить
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Ему все должны .Он ничего и никому .Барыга одним словом
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Иди уже. Ты свое уже отпердолил, п-п-п- Педро )))
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При чем не прекратил торговлю с врагом за 5 лет и давал донбасским сепарам и оккупантам бесплатно воду и свет. Не знаю как сейчас,но видимо пока ничего не поменялось.
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значит ты не против была вдвое меньше получать? де факто? так не расстраивайся - скоро будешь! зе и ка тебе это вмиг...
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Ах как хочется вернуться...Ах как хочется ворваться...Мне во власть...)))
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У тебя было пять лет ! Пять долгих и мучительных лет...Которые ты использовал для набивки своих карман ! Геть,потвора !"
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Кацапська тактика. Збрехати й вимагати у обріханого спростування.
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Так крепко вцепился в роль, что не может выйти из неё***.
Так часто говорят об артистах. Это подтверждает, что пэдрот никогда не был народным президентом, ни искренним - он постоянно играл *патриота*!
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Можно даже сказать:"Брэхня - brand (имидж) барыги".
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Так ему уже давно никто не верит
Сегодня утром цитировала статью из ди Цайт а они из американского издания где Петину борьбу с коррупцией прямым текстом назвали шоу для Запада

Аккурат перед вторым туром вышла
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В Италии тоже постоянно пишут, что украинская элита решила прибрать коррупцию в стране в лице Порошенко и K°, и проголосовала за Зе. Кроме как *олигарх*, о нём не пишут. Итальянцы его презирают после найденных в Украине 17 картин, сворованных молдованами в Веронcком музее в 2016-м. За возвращение которых пэдрот затребовал миллионы, и не возвращал почти год. В это время он допустил непозволительное - устроил в Киеве демонстрацию ворованных картин и вёл себя на ней как владелец . Тогда его лишили звания *почётного гражданина Вероны". Это было в 2017-м. Его имидж утерян навсегда. В ЕС к нему относятся отвратительно.
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Конечно хотят. Фашист фашисту глаз не клюнет.
Да кто ж им даст соскочить? США там крепко яйца в узде держат. Поэтому то месяц назад, даже без обсуждения! продлили молча санкции! Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7529
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эти мафиози еще со времен фиата-жигули-тольятти взаимно переплелись
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См. ниже я вставила сноску. Только я ошиблась - это было в 2015 -2016 гг.
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https://www.youtube.com/watch?v=r4UhVIzxZPU

Видео - барыга на демонстрации картин. Ещё есть другое видео, где он с маней встречают на мостре приглашённых. Попозже постараюсь найти.
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О как！
Совсем недавно таких речей от кучеряшки пью небыло. Шо произошло？
Наверное в раду не пролезает таки😀
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навіть останнім ПЕСикам вже зрозуміло , що до ВР вони не пролазять ! ..))
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Мне вот интересно, а просуществует россия века?
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Уберите отсюда эту кацапскую пропаганду
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В колодцах и водопроводе села Збаржевка (Винницкая область), вблизи которого в ДТП в реку Рось попали гербициды, содержание химикатов превышает норму в 20 раз........

ПЕСюня,ты уже сдал Крым и Донбасс,успокойся,а езжай на родину,и решай проблемы региона..
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За попердні 5 років ПОП чомусь маніакально намагався обійти стороною тему Крим
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Не, пару раз заикнулся, а тут бздынь и вылезла вербовка КГБ агента лолита. Все, и кокорин инкогнито заткнулся.
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поросенко - ты сбитый торт и никто для украинцев, а для кремля - удача и "лолита"..
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ты такой же украинец, как... новинский, к примеру
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Коли Свині п"ять років було мало,щоб нажертися,вона і досі рохкає та рветься до корита))
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Не хочет садиться в тюрягу за содеянное и теперь он будет выскакивать по каждому поводу и на каждую тему, параша - обыкновенный жулик.
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за что содеянное? доказательства предъявите
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Та то жіночий варіант, є магічна клітчаста ковдра!
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Пролетел с президентством,пролетит и с парламентскими выборами. Dixi!
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Пролетела вообще-то Украина. Но вам козломордым то в радость канешн....
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Так вы же орете, шо пэть обеднел до нищеты. Опредились, а то заругают😀
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Ага, костюм в заплатках, на носках дырки. Щас....Адвокаты седого, ваш выход.
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Смотрю на зебилов - они и куйлу готовы отдаться лишь бы Порошенку насолить) От жеж гниль...
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ты в силу то ли врожденной тупости, то ли приобретенного хронического невежества, упорно не замечаешь, что куйло и лолита это единый мафиозный организм
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Кефирка - девушка, пытающаяся отбелить лицо кислым молоком (видно по пятнам неравномерно осветленной кожи), да и мажут лицо и шею, иногда руки. Уши выглядят при этом потрясно
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Откуда там доказательства. Бомбит лахта по клаве не приходя в сознание.
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Та їх кацапи, як собаку павлова, натаскали ненавидіти Пороха. Рефлекс Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9259
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Чего ты мелешь? От большого ума?
Какое х..ло? Насолить? Или сахаром дорожку посыпать? Скоро вам психологическую помощь предлагать начнут.....белое братство.
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Все тявкает и тявкает свиноподобный престарелый хряк. Надеюсь нариковский свин во власть больше не пролезет.
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А разве в концлагере могут быть фирменные магазины и секции в супермаркетах «Рошен»?
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Як ватани кіпішують. Крим-Україна ! І давити вас, ватанів, будуть. Порох всьому світові показав, що не такий страшний той чорт-пуйло, як його кацапи малюють. Окупаційна російська влада продовжує перетворювати український Крим на концтабір, - Порошенко - Цензор.НЕТ 918
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чомусь не повірили українці твоєму жирному баризі
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Він вірить, цього достатньо. Алілуя Рошен.
І що він показав? А.а.. Мабуть війну виграв.
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В що не вірять українці? В те, що Крим-Україна, чи що пуйло вбивця і злодій, чи що санкції проти кацапів треба посилювати? Що саме з переліченого, на вашу кацапську думку, може нам не сподобатися?
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Воплями кремлеботов, косящих под зелефилов доволен. Теперь голосовать буду только за Пороха. Ответы на это сообщение начинайте с утверждения о принадлежности Крыма, в противном случае автоматически попадаете в разряд кремлеботов. Итак, вот перечень достижений Порошенко за 5 лет работы в должности Президента Украины:

55% голосов в первом туре

Армия, ассоциация с ЕС, антикоррупционные органы, коалиция против РФ с ЕС и США
Автокефалия церкви, Банковская система очищена от банков-пылесосов
Безвиз с ЕС, благотворительность на армию - 1,5 миллиарда грн
Децентрализация: бюджеты областных центров выросли в 2 раза
Бум украинской музыки, кинопроизводства и книгоиздания
Закреплен внешнеполитический вектор на вступление в НАТО и ЕС
РФ вышвырнули из Большой Восьмерки и ПАСЕ
Введение Европой и США санкций против РФ
Выход из нефте- и газозависимости от РФ
Украина перестала покупать газ напрямую у РФ, отсудила у Газпрома $2,5 миллиарда
Возобновление роста ВВП после начала войны
Восстановление ВПК: в армии появились тепловизоры, Стугны, Джавелины, контрбатарейные радары и ударные беспилотники, летальное оружие из стран НАТО

Гаагский трибунал рассматривает дела против страны-оккупанта
ГПУ довела до судебных приговоров 2300 уголовных дел по коррупции
Декларирование доходов чиновниками и депутатами
Декоммунизация, дерусификация
Золотовалютные резервы увеличились с 5 до 20 млрд $
Крупнейший авиаперевозчик Европы Ryanair пришел в Украину
Мир в подавляющем большинстве областей
Освобождение 2/3 Донбасса
Обновление системы ПВО Киева за счет средств Рошен
Онлайн-услуги
Официальные зарплаты выросли в 3 раза
Открытые реестры собственности
Центры предоставления админуслуг
Электронные декларации чиновников
Патрульная полиция
Система госзакупок "ПроЗорро"
Силы специальных операций
Спасение обворованного ПриватБанка
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Проведены честные президентские выборы с мирной передачей власти
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И когда уже у барыги деньги на его ботов закончатся ?
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Однако, квартиры в концлагере в два раза дороже киевских и на уровне СПБ, коль не выше.
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