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 Забруднення Росі: вміст хімікатів у воді біля місця ДТП на Вінничині перевищує норму в 20 разів

У криницях та водогоні села Збаржівка (Вінницька область), поблизу якого під час ДТП в річку Рось потрапили гербіциди, вміст хімікатів перевищував норму у 20 разів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Станом на п’ятницю показник хімікатів у воді в криницях села Збаржівка та водогоні перевищував норму у понад 20 разів. Сьогодні взято нові проби води, і протягом дня будуть свіжі результати", - повідомили в Держпродспоживслужбі. 

Згідно з повідомленням, для забезпечення місцевих жителів питною водою належної якості організовано довіз із Вінниці бутильованої води в кількості 1,5 т. Також закуплено велику ємність для питної води об’ємом 2 т, аби щоденно довозити у село воду належної якості.

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У водоймах вище та нижче за течією від місця аварії перевищень вмісту гербіцидів у воді не виявлено.

Як повідомлялося, 9 червня близько 5-ї години у селі Збаржівка Погребищенського району Вінницької області вантажний мікроавтобус Mercedes Bens Sprinter з’їхав у ставок, перекинувся та загорівся. Вогнем пошкоджено каністри з пестицидами та стимуляторами росту для сільгоспрослин, вміст яких (близько 800 л) потрапив у ставок із наступним витоком у Рось.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132930
 
 
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А Гнойсман говорил что фсе в парядке воду можно пить.
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Курва...там така природа гарна , така риба ловилася колись іздили туди з палатками кампаніей ... взяли ***** спаскудили шматочок єдема на землі
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Пилять, прям классика жанра: "Ситуация в Чернобыле под контролем. Радиация не больше флюрографической". (с) Щербина.
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трое суток период полного распада- главный академик с киева сказал
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