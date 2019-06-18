EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  1676  79
Все про:ЦВК (631) Сліпачук (49)

 Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук

Центральна виборча комісія буде змушена просити додаткове фінансування на проведення чергових виборів до Верховної Ради у разі визнання рішення президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту неконституційним.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв'ю "ВВС Україна".

"У нас є процедури закупівель, які можуть зупинитися без грошей. Також у нас є процедури, за якими ми отримали деякі матеріали або послуги. В день, коли Конституційний суд надасть рішення, ми маємо це все перевірити. А далі - питання до парламенту, адже ми, згідно з рішенням уряду, просто використовували кошти, які були закладені для чергових виборів, які мали відбутися восени", - пояснила вона.

Сліпачук додала, що в такому разі виникне питання до парламенту й уряду, чи готові вони виділити нову суму грошей, враховуючи вже витрачені на вибори кошти.

Читайте також: Конституційний суд не може зупинити процес виборів, - голова ЦВК Сліпачук

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132929
 
 
 Топ коментарі
 
Как вдумчиво и методично врагами Украины типа Гордона вкладывается в мозги избирателю мысль, что федерализация это только плюс для нас. Что в ЕС и НАТО нас никто не ждет! И мы же воюем, а значит никогда туда не вступим. Что безвиз не так то и нужен! Реванш на низком старте!
(C)
@UaArtem
☹️
 показати весь коментар
 
зеро - миллионер - он украл у народа нарушив Высший закон страны, он и возместит.
Беня тоже поможет... не бедный
 показати весь коментар
 
В такому разі дарома витрачені гроші повинен буде компенсувати той, хто видав неконституційний указ.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
зеро - миллионер - он украл у народа нарушив Высший закон страны, он и возместит.
Беня тоже поможет... не бедный
 показати весь коментар
 
 
Я думаю, что если 72% баранчиков сбросятся, то компенсируют убытки страны от зловредных действий своего пастуха

НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
 показати весь коментар
 
 
Чому? Вибори восени дешевше на 300 млн?
 показати весь коментар
 
 
Все вопросы по затратам к Председателю ЦИК
 показати весь коментар
 
БЕНЯ КОЛОШМАТЫЙ ОПЛАТИТ ЕМУ ТО ЧТО 480 ЛЯРДОВ ЗВИЗДНУЛ и до сих пор не у парашки сидлит непорядок...
 показати весь коментар
 
открою тебе великую тайну...средства на выборы в октябре уже были заложены в бюджет Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 1199
 показати весь коментар
 
Как вдумчиво и методично врагами Украины типа Гордона вкладывается в мозги избирателю мысль, что федерализация это только плюс для нас. Что в ЕС и НАТО нас никто не ждет! И мы же воюем, а значит никогда туда не вступим. Что безвиз не так то и нужен! Реванш на низком старте!
(C)
@UaArtem
☹️
 показати весь коментар
 
 
Цель пуйла = главари лугандона в Раде, а зебеня под эту цель заточен и лихорадочно ищет - как обмануть вокруг пальца украинцев и подать сей факт красиво на референдум
 показати весь коментар
 
 
Эта Рада профинансирует ещё несколько выборов, лишь не уходить.
 показати весь коментар
 
 
а пусть оплачивает виновник...он обещал, если нарушит закон, уйти...пусть уходит без выходного пособия
 показати весь коментар
 
 
тогда он не пацан, который сказал и сделал и зуб ему долой
 показати весь коментар
 
 
Думаю, одним можно пожертвовать. Например, если он гнилой.
 показати весь коментар
 
как ты о нем резко)...он незрелый, как говорят, зеленый...пусть оперяется
 показати весь коментар
 
 
видишь, ребята из прямого опередили парня из кривого
 показати весь коментар
 
 
Ты что, наивный? Он уже столько законов нарушил, а уходить почему-то не собирается. Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 6023
Слышал его слоган? "Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН". Точка.
А теперь, оказывается, что и КСУ ему не указ. Так что привыкайте жить по беспределу. Обезьянка устами своих кукловодов доносит до вас, презренных холопов, истину, а вы от него каких-то обещалок требуете. Смешно)))
 показати весь коментар
 
 
В такому разі дарома витрачені гроші повинен буде компенсувати той, хто видав неконституційний указ.
 показати весь коментар
 
 
Это был просто был распил бабла, использование админресурса. Своеобразный откат для ЦИК, чтобы когда пришел день выборов, то они посчитали голоса в нужную сторону.
 показати весь коментар
 
Чувак с ксивой презЕдента из своего офшора оплатит....он туда стыренных денег много напокавал...не обеднеет...
 показати весь коментар
 
 
Якщо партія "Слуга бєз рода" і її патрон справді думають про інтереси людей і держави, то мали б профінансувати свій про*б з власної кишені.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Короче патовая ситуация для старой власти
Выборы сейчас - еле проползают и ничего не решают

Выборы осенью - так из 8% останется ещё меньше

Начинаешь «топить» конкурентов - мажешься себя. Не «топишь» - голоса «крадут» родственные НФ, Голос, Гройсман

Кажется, это называется словом «жопа»
 показати весь коментар
 
 
Задам еще в єту ботодыру вопрос.
Если рейтинг слуг урода "растьот" то че ж они как всратые требуют скорейших выборов? Че б им не подождать осени и получить 100%?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чтобы начать изменения уже сегодня.
Раду выбирают не для рейтингов а для работы
 показати весь коментар
 
 
Какие изменения - ну кроме коломойше приват и руский государственный?)
 показати весь коментар
 
 
Ну русне понятно выгодно. После визита косноязыкого голоборотька даже Франция заявила про возврат русни в ПАСЕ. А от че зебилам невтерпеж не пойму
 показати весь коментар
 
 
а это тип людей такой: они хотят всего и сразу. плюс склонны "веровать".
 показати весь коментар
 
 
Одна из соседних статей о том что СН планирует менять вначале
А вся программа СН легко гуглится
 показати весь коментар
 
Где хоть ОДНА попытка внести в Раду проект реформы по экономике, по инвестициям. по земле, по приватизации? зеро = ноль и бла бла бла
 показати весь коментар
 
 
В программе галоборотьки не было кумов с медалями от ФСБ на постах. А в реале есть.
Так накой читать его программы снова?
 показати весь коментар
 
 
идут пост-праймериз
Если вы кого-то считаете недостойным, сходите на сайт СН и проголосуйте соответственно
 показати весь коментар
 
Повторяю для тупых, - какой смысл в ваших обещаниях если вы уже похерили предидущие?
 показати весь коментар
 
 
Я не смотрела сериал Слуга народа и не знаю что именно вам лично обещал Голодородько и где он вас так преступно разочаровал
 показати весь коментар
 
Вот тут статья о назначениях предметно
https://24tv.ua/ru/kogo_zelenskic_naznachil_na_kljuchevye_dolzhnosti_spisok_imen_n1156487

Предметно описано кого назначил на какую должность

А свои пропагандистские картинки засуньте себе к рейтингу ПЕС
 показати весь коментар
 
А че тебе так не зашли обещания народного президента?
Так может их лучьше засунуть в праймериз ПСУ(партии слуг урода)
 показати весь коментар
 
 
Лалала Лалалала 8cf0faa3
"Чтобы начать изменения уже сегодня.
Раду выбирают не для рейтингов а для работы"
Хм. Как по мне, то сами вполне допускают разочарование избирателей к осенним выборам. Хотя сейчас, из разговоров с их шанувальниками понимаю, что им все мешают .
 показати весь коментар
 
 
До осені мародери донищать Україну. Бо мародерам геращенкам іринам вигідно, щоб Україна накрилась мідним тазом. Тоді вони уникають відповідальності.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Да я тоже считаю что выборы лучше провести сейчас - Рада с 4% рейтинга это просто узурпация власти
 показати весь коментар
 
 
Это конечно из Германии виднее. Но тебе то дорогуша голосовать не придется. Так что ссовать свой нос явно лишнее.
 показати весь коментар
 
 
Чего это не придётся? Проголосую в консульстве
 показати весь коментар
 
 
Узурпация власти - это концентрация власти в одних руках. У нас этого сейчас нет, т.к. нет и коалиции. Разброд и шатания по Раде.
А концентрация власти у 4% - это нелигитимность. Порядочные люди, не видя доверия общества, сами подают в отставку, чтобы общество провело выборы и выбрало бы уже большинство, которому доверяет.
И чем быстрее это произойдет, тем лучше.
Но, в нашей ситуации есть 2 новых силы, от которых даже сегодня не понятно куда их понесет и что за люди там представлены. Я про Голос и СН. Надо чуток присмотреться к ним.
 показати весь коментар
 
Узурпа́ция (от лат. usurpatio «овладение») - насильственный, противозаконный захват власти или присвоение чужих прав или полномочий

Так вот Рада состоит из депутатов, которым народ делигирует свои полномочия
С рейтинги доверия к Раде в 4% это таки узурпация
 показати весь коментар
 
sulima ivan
"До осені мародери донищать Україну"

Господя! Та, у них для этого было 5 лет, 5 лет Карл. И за эти 5 лет эти "мародеры" не только "донищили Україну", но и такие "прАцивные", не только восстановили ЗВР до уровня декабря 2013 года (а по факту слегка и превысили; кстати эрэфия с её продажей углеводородов еше не восстановила свои ЗВР до уровня декабря 2013 года), но и уменьшили внешний долг Украины за время своей "злочиной влади" на 25% (попередники до них долг только наращивали).
Отойдем от эпитетов "порохоботов" и "зелеботов" и не замыленным и не заангажированным просто посмотрим на статистический данные, прежде чем рассуждать о "злочинностi". Да, есть проблемы в экономике, но, таки, по определяющим параметрам есть и положительные моменты.
Ну, а что будет после них - будем посмотреть .
 показати весь коментар
 
 
Пан трохи не в курсі, що разом з ЗВР ріс і зовнішній борг. Але швидше вдвічі. Тому все треба розглядати у порівнянні. В цьому році треба за одні відсотки по боргам треба віддавати всі гроші, що є в державі.
 показати весь коментар
 
 
sulima ivan
Пан трохи не в курсі, що разом з ЗВР ріс і зовнішній борг. Але швидше вдвічі

Пан, читайте оппонентов внимательно, в своем сообщении я написал, что внешний долг Украины сократился почти на 25%. Уточню, "для тех кто в танке":
Итак, перейдем к абсолютным цифрам, валовой внешний долг Украины по годам, млн. долл. США:

31.12.2013 - 142 079,0;
31.12.2018 - 114 707,0. Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/

Надеюсь, что вы дружите с математикой и понимаете, что, таки, 142079,0>114707,0
 показати весь коментар
 
Да не, если кс признает указ не конституционным Зе уйдет в отставку!!.
 показати весь коментар
 
 
Свого пуйла у відставку відправляй, кацапюра смердюча
 показати весь коментар
 
какая у тебя здесь грамм. ошибка, патриот липовый? Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук - Цензор.НЕТ 2683
 показати весь коментар
 
 
Уважаемый я Вас не оскорблял, а по поводу отставки это слова нашего презедента, а я уверен что он слово держит.
 показати весь коментар
 
Причинно-следственная связь просто изумительна. Вдруг окажется что деньги потрачены ни на что,и надо еще денег на то же самое,но которое будет позже.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Указ Президента про дострокові вибори Парламента не може призупинити ніякий Корупційний суд. Вибори мають відбутись 21го Липня і ні днем пізніше. Крапка.
 показати весь коментар
 
 
Тогда че там этот суд заседает? нафиг эту ненужную бодягу! Диктатура для люмпена - самое оно.
 показати весь коментар
 
 
Лучше жить по закону, чем по понятиям. Хотя - каждому свое .
 показати весь коментар
 
Сам тоже живешь по хотелкам? А как по закону, слабо?
 показати весь коментар
 
Помимо отсутствия коалиции нужно помнить что роспуск Рады это желание большинства граждан и если КС имеет свою точку зрения то пусть пакует чемоданы и к Януковичу в Ростов.
 показати весь коментар
 
 
Откуда такой вывод? Большинство граждан даже за Зелень не голосовало. Не говоря о том, что бы еще и в унисон всем чего-то хотеть. А КС - это закон. И кто-то до недавнего вренемени расказывал сказки, что законы будет уважать. И даже, если нарушит, то свалит нафиг? Врал небось...
 показати весь коментар
 
 
Сколько опросили? 1000 или 2000 человек?😀
 показати весь коментар
 
 
Коалиции нет только в больном воображении зебилов
 показати весь коментар
 
 
Нет в Конституции Украины ни какого "желания граждан"...
 показати весь коментар
 
 
А шо делать, если точка зрения КС совпадает с законной точкой зрения? Игнорировать?
 показати весь коментар
 
 
И забавно как глава ЦВК топит за неконституционные выборы) \
Похоже сталинский постулат - главное не как голосуют, а как считают, - слуги урода уже решили...
 показати весь коментар
 
 
Пусть 12 процентов объяснят уже признанный неконституционный указ по созданию Порошенком НКРЭКУ... которая в свою очередь ограбила украинцев на сотни миллиардов и между прочем это чудо до сих пор работает, не смотря на неконституционность, поэтому готовтесь к выборам, хватит стонать.
 показати весь коментар
 
 
А счас кто грабит? Неужели народне сонечко)
 показати весь коментар
 
 
Підкажу джерела для фінансування дочасних виборів , по-перше - кошти на вибори в бюджеті 2019 передбачені, а по-друге - якщо коштів буде не вистачати, то потрібно забрати той лярд , котрий поцупив петя з бюджету в свій псевдоблагодійний фонд - саме на проведення дочасних виборів.. Україна спокійно і з розумінням сприйняла указ Президента України про розпуск Ради, на біснування прихильників петі - можна не звертати уваги, їх в житті набагато менше , ніж на форумі Цензора..
 показати весь коментар
 
 
Якби ти не був зебілом то знав би що бюджетні кошти тратяться по плану. Кошти виділені на вибори осінню будуть зароблені осінню. А зараз їх треба десь позичати, - і на фоні відмови МВФ пропоную заплатити кожному зебілу особисто.
 показати весь коментар
 
 
Я там ще й про вкрадений петьою лярд з бюджету воюючої країни в свій псевдоблагодійний фонд писав.. Як думаєш - вистачить на дочасні вибори?
 показати весь коментар
 
У тебя плохой украинский язык, не мучайся пиши на русском.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЯкщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук
 
 
 
 
 
 вгору