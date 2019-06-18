 Якщо КС визнає указ Зеленського про розпуск ВР неконституційним, то нам потрібне додаткове фінансування, - глава ЦВК Сліпачук

Як передає Цензор.НЕТ, про це 18 червня заявила голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук в інтерв'ю "ВВС Україна".
"У нас є процедури закупівель, які можуть зупинитися без грошей. Також у нас є процедури, за якими ми отримали деякі матеріали або послуги. В день, коли Конституційний суд надасть рішення, ми маємо це все перевірити. А далі - питання до парламенту, адже ми, згідно з рішенням уряду, просто використовували кошти, які були закладені для чергових виборів, які мали відбутися восени", - пояснила вона.
Сліпачук додала, що в такому разі виникне питання до парламенту й уряду, чи готові вони виділити нову суму грошей, враховуючи вже витрачені на вибори кошти.
Беня тоже поможет... не бедный
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
(C)
@UaArtem
☹️
Слышал его слоган? "Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН". Точка.
А теперь, оказывается, что и КСУ ему не указ. Так что привыкайте жить по беспределу. Обезьянка устами своих кукловодов доносит до вас, презренных холопов, истину, а вы от него каких-то обещалок требуете. Смешно)))
Выборы сейчас - еле проползают и ничего не решают
Выборы осенью - так из 8% останется ещё меньше
Начинаешь «топить» конкурентов - мажешься себя. Не «топишь» - голоса «крадут» родственные НФ, Голос, Гройсман
Кажется, это называется словом «жопа»
Если рейтинг слуг урода "растьот" то че ж они как всратые требуют скорейших выборов? Че б им не подождать осени и получить 100%?
Раду выбирают не для рейтингов а для работы
А вся программа СН легко гуглится
Так накой читать его программы снова?
Если вы кого-то считаете недостойным, сходите на сайт СН и проголосуйте соответственно
https://24tv.ua/ru/kogo_zelenskic_naznachil_na_kljuchevye_dolzhnosti_spisok_imen_n1156487
Предметно описано кого назначил на какую должность
А свои пропагандистские картинки засуньте себе к рейтингу ПЕС
Так может их лучьше засунуть в праймериз ПСУ(партии слуг урода)
"Чтобы начать изменения уже сегодня.
Раду выбирают не для рейтингов а для работы"
Хм. Как по мне, то сами вполне допускают разочарование избирателей к осенним выборам. Хотя сейчас, из разговоров с их шанувальниками понимаю, что им все мешают .
А концентрация власти у 4% - это нелигитимность. Порядочные люди, не видя доверия общества, сами подают в отставку, чтобы общество провело выборы и выбрало бы уже большинство, которому доверяет.
И чем быстрее это произойдет, тем лучше.
Но, в нашей ситуации есть 2 новых силы, от которых даже сегодня не понятно куда их понесет и что за люди там представлены. Я про Голос и СН. Надо чуток присмотреться к ним.
Так вот Рада состоит из депутатов, которым народ делигирует свои полномочия
С рейтинги доверия к Раде в 4% это таки узурпация
"До осені мародери донищать Україну"
Господя! Та, у них для этого было 5 лет, 5 лет Карл. И за эти 5 лет эти "мародеры" не только "донищили Україну", но и такие "прАцивные", не только восстановили ЗВР до уровня декабря 2013 года (а по факту слегка и превысили; кстати эрэфия с её продажей углеводородов еше не восстановила свои ЗВР до уровня декабря 2013 года), но и уменьшили внешний долг Украины за время своей "злочиной влади" на 25% (попередники до них долг только наращивали).
Отойдем от эпитетов "порохоботов" и "зелеботов" и не замыленным и не заангажированным просто посмотрим на статистический данные, прежде чем рассуждать о "злочинностi". Да, есть проблемы в экономике, но, таки, по определяющим параметрам есть и положительные моменты.
Ну, а что будет после них - будем посмотреть .
Пан трохи не в курсі, що разом з ЗВР ріс і зовнішній борг. Але швидше вдвічі
Пан, читайте оппонентов внимательно, в своем сообщении я написал, что внешний долг Украины сократился почти на 25%. Уточню, "для тех кто в танке":
Итак, перейдем к абсолютным цифрам, валовой внешний долг Украины по годам, млн. долл. США:
31.12.2013 - 142 079,0;
31.12.2018 - 114 707,0. Взято отсюда https://index.minfin.com.ua/economy/foreigndebt/
Надеюсь, что вы дружите с математикой и понимаете, что, таки, 142079,0>114707,0
Похоже сталинский постулат - главное не как голосуют, а как считают, - слуги урода уже решили...