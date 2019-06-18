 Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Першими кроками він назвав зняття недоторканності з народних депутатів, президента і суддів, закон про імпічмент, закон про відкликання народного депутата, закон про народовладдя, закон про слідчі комісії.

Серед перших ініціатив Разумков також назвав зміни у виборчому законодавстві.

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