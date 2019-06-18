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Все про:недоторканність (421) Разумков Дмитро (67) Слуга народу (53)

 Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков перерахував перші кроки своєї політичної сили після виборів у парламент.

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Першими кроками він назвав зняття недоторканності з народних депутатів, президента і суддів, закон про імпічмент, закон про відкликання народного депутата, закон про народовладдя, закон про слідчі комісії.

Серед перших ініціатив Разумков також назвав зміни у виборчому законодавстві.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132924
 
   
 Топ коментарі
 
ох как хочется неделимой власти, новых законов, перекройки Конституции. На благо ли Украины или снова олигархов.
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Корейская НАРОДНАЯ демократическая республика, Китайская НАРОДНАЯ республика, Донецкая НАРОДНАЯ республика, Луганская НАРОДНАЯ республика, отец НАРОДОВ, Слуга НАРОДА и тд.

Античеловеческие режимы легко вычислить. Они всегда прикрываются словом народ в своих названиях.
(С)
@JuntaChronicles
🤔
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а про війну, армію, від якої тікає у фонтан Зєлєбєня, про екноміку- НІЧОГО??? чи тільки будку з АП будемо туди-сюди переставляти, витрачаючи мільони зароблених НЕ зєкаМандою!!!??? бо вони туди ще й КОПІЙКИ не поклали.
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ніхто їх терпіти не буде - це їм треба терпіти працювати без з.п , оскільки команда ПЕСиків вже вирішила кинути їх на бабло ..))
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да смотрим как вы Великого ЗЕ Шестого вылизываете...)))\лучше чем путина...\
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...Населення Землі до 2050 року збільшиться ще на 2 млрд людей - до 9,7 млрд. При цьому чисельність населення України буде скорочуватися і, згідно з песимістичним сценарієм, може скласти в 2100 році близько 15 млн осіб.
Про це йдеться в звіті ООН з народонаселення.

Згідно зі звітом, населення України буде скорочуватися від року до року. При цьому представлені три варіанти розвитку демографічної ситуації: оптимістичний, песимістичний і медіальний (середній).

Згідно з медіальним (середнім варіантом), в 2020 році загальне населення України складе 43,734 млн осіб, в 2021 році - 43,467 млн, в 2022 році - 43,192 млн. У 2035 року воно скоротиться до 39,425 млн осіб, в 2050 року - до 35,219 млн осіб , в 2070 році - 29,728 млн осіб, а в 2100 року українців залишиться всього 24,413 млн. Згідно з оптимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців складе 43,511 млн осіб. В 2025 році вона скоротиться до 42,66 млн, 2035 - до 40,764 млн, в 2045 - до 39,074 млн, в 2050 - до 38,321 млн, 2100 - до 37,484 млн.

За песимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців становитиме 43,416 млн осіб, в 2025 - 42,018 млн, в 2035 - 38,086 млн, в 2045 - 34,164 млн, в 2050 - 32,204 млн, а в 2100 - всього 14,897 млн осіб.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310140-u_2100_rotsi_naselennja_ukrajini_mohe_stanoviti_blizjko_15_mln_osib__zvit_oon
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Вчера почитала список партии " слуги уродов" и их подноготную , спасиб доброму человеку.
Зейпанашки, бачили очі, що купували. Їжте, шоб вам повилазило, падлюки.
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А своїх ти ще не обплювала? Нема добрих людей з підноготною?
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Ну так надо тест-драйв нового закона провести.
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Отмена *неприкосновенности* - первый шаг к сажанию олигов и их окружения.
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Каломоева и мертведчука можно уже сажать = кто мешает?
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Нужна новая рада, прокуратура, все бюро. Терпение. Посадят, кто заслуживает! А кто нет- не посадят. Соевых - кого посадят, а с кого вернут налоги. стэцька точно посадят. Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 2463
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Плохому танцору яйца мешают = зеро = ноль
Никаких попыток ни посадок, ни реформ, ни законов, ничего = ноль! абсолютный и непробиваемый = ноль!!!
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він же на дурку заліг - сподівається "під шизіка" закосити ........ Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 7362
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Вы такие наивные, думаете, что система ломается только посадками
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Перед посадками проходят процессы! Т.е. преступления обнаруживаются и караются по закону. Уважение закона - вот что главное.
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С чиновниками замешанными в коррупции все понятно, у них нужно конфисковавыть имущество, а кого и садить.
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У олигархов нет неприкосновенности, сажайте, но их место займут другие.
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В Италии мафия уже перешла на уголовщину и наркотики. Каждую неделю сажают пачками. С конфискацией. Это относительно тех, кто "займут место другие".
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В регионе Veneto один мэр из партии Lega засунул руку в казну. Он под судом. Salvini было заступился за него словестно, что не портить имидж партии. Но кабмин и Di Maio были за продолжение суда.
В США также постоянно раскрывают преступления этого рода.
Это свойство человеческой натуры - переступать закон. Но в демократическом мире с такими борются.
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Там мы про мафию(которая торгует наркотой) или про олигархов которые на рыке монополисты?
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Все партии на протяжении всей независимости,идут с этими лозунгами,а воз ныне там.Кого дурим,як ни самих себя?
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а що там з війною? Коли ЗE збирається зупити війну? Скільки щe будуть гинути хлопці?
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Ну незнаююю... Судя по поведению зелкоманды,
первый законопроект от "Слуги Народу" будет иметь примерно такое название:
"О пожизненном обеспечении вновь депутатов от "СН" бесплатными чипсами, сладкой ватой и роликами"...
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Порохосвин вместе со старой Радой про.рали пять лет достойной жизни страны. Дай Бог новому президенту воздать этим хмырям по заслугам.
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Ні хто за всю історыю незалежної Украъни не зробив быліше ніж Прошенко і ця ВР!
Але!
Вони перші, хто намсілився встати мід Жителями Иорданської ДолинИ та грошима, які ті намилилися украсти.
Тому Жителі Иорданської ДолинИ їх оббрехали. Зупинити це було неможливо, слово правди забивали 1000 слів брехні.
Українці повірили Жителям Иорданської ДолинИ, і за це мають заплатити.
Вони як у 1933 будуть їсти власних дітей, саме стільки коштує віра Жителям Иорданської ДолинИ.
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Евгений Шинский
"Порохосвин вместе со старой Радой про.рали пять лет достойной жизни страны"
Ага, ага. так "про.рали", что аж сократили внешний долг Украины за свою каденцию на почти 25% (папередники только наращивали)
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твой ***** у вас 20 лет жизни своровал и ничего, живете же
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ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО
Пока не увижу выполнения пунктов 2.3.4. НИКАК...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
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Тобто всі 4 перші пункти похєрили за 2 тижні!
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если будет народовластие то зачем нам чиновники? народовластие это примерно как все пасажиры в маршрутке управляют этой маршруткой, результат не сложно догадаться))
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И это все? Где вся программа партии?! Она имеется вообще, или ее вам кто то еще пишет?
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- У Порошенка вирішили публічно не критикувати Зеленського і Вакарчука
У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка вирішили публічно не критикувати чинного главу держави Володимира Зеленського та лідера партії "Голос" святослава Вакарчука, а зосередитися на донесенні до виборців трьох найголовніших меседжів політсили.
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То что они там выришылы , это их дело . Для меня Зе кто угодно , только не президент , поэтому - пусть не обижается !! Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві - Цензор.НЕТ 5176 .
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И ведь прекрасно знает, что с "новыми лицами" это так же реально, как колонизация Альдебарана.
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закон о народовластии))))) наш тупой народ не может депутата в сельсовет нормального выбрать а ему предложат поменять конституцию))) ну все же в украине в конституции разбираются?)))
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как только снимут неприкосновенность то силовые структуры будут выше всех судов и законов)))) нужны ограничения а не снятие
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На первом месте должна быть экономическая свобода, защита прав собственности, уход государства от прямого участия в экономике. Тогда всё остальное приложится, потому что будет реально востребовано. А все мелкие махинации с детальным описанием неприкосновенности депутатов, импичмента президента и прочей законодательной шелухой - это дымовая завеса для прикрытия пустоты и отсутствия реальной программы устойчивого развития.
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Как по мне, то на первом месте должен быть принцип: "Закон один для всех".
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРазумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві
 
 
 
 
 
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