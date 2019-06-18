 Разумков про перші кроки "Слуги народу" в новій Раді: зняття недоторканності, закон про імпічмент, зміни у виборчому законодавстві

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Першими кроками він назвав зняття недоторканності з народних депутатів, президента і суддів, закон про імпічмент, закон про відкликання народного депутата, закон про народовладдя, закон про слідчі комісії.
Серед перших ініціатив Разумков також назвав зміни у виборчому законодавстві.
Про це йдеться в звіті ООН з народонаселення.
Згідно зі звітом, населення України буде скорочуватися від року до року. При цьому представлені три варіанти розвитку демографічної ситуації: оптимістичний, песимістичний і медіальний (середній).
Згідно з медіальним (середнім варіантом), в 2020 році загальне населення України складе 43,734 млн осіб, в 2021 році - 43,467 млн, в 2022 році - 43,192 млн. У 2035 року воно скоротиться до 39,425 млн осіб, в 2050 року - до 35,219 млн осіб , в 2070 році - 29,728 млн осіб, а в 2100 року українців залишиться всього 24,413 млн. Згідно з оптимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців складе 43,511 млн осіб. В 2025 році вона скоротиться до 42,66 млн, 2035 - до 40,764 млн, в 2045 - до 39,074 млн, в 2050 - до 38,321 млн, 2100 - до 37,484 млн.
За песимістичним сценарієм, в 2021 чисельність українців становитиме 43,416 млн осіб, в 2025 - 42,018 млн, в 2035 - 38,086 млн, в 2045 - 34,164 млн, в 2050 - 32,204 млн, а в 2100 - всього 14,897 млн осіб.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/310140-u_2100_rotsi_naselennja_ukrajini_mohe_stanoviti_blizjko_15_mln_osib__zvit_oon
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Зейпанашки, бачили очі, що купували. Їжте, шоб вам повилазило, падлюки.
Теперь закон будет передан на подпись главе государстваСпикер Верховной рады Украины 12 июня подписал законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором предусмотрена процедура импичмента президента. Об этом глава парламента написал в своем Twitter.Глава ВР отметил, что документ передан на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Никаких попыток ни посадок, ни реформ, ни законов, ничего = ноль! абсолютный и непробиваемый = ноль!!!
В США также постоянно раскрывают преступления этого рода.
Это свойство человеческой натуры - переступать закон. Но в демократическом мире с такими борются.
первый законопроект от "Слуги Народу" будет иметь примерно такое название:
"О пожизненном обеспечении вновь депутатов от "СН" бесплатными чипсами, сладкой ватой и роликами"...
Але!
Вони перші, хто намсілився встати мід Жителями Иорданської ДолинИ та грошима, які ті намилилися украсти.
Тому Жителі Иорданської ДолинИ їх оббрехали. Зупинити це було неможливо, слово правди забивали 1000 слів брехні.
Українці повірили Жителям Иорданської ДолинИ, і за це мають заплатити.
Вони як у 1933 будуть їсти власних дітей, саме стільки коштує віра Жителям Иорданської ДолинИ.
"Порохосвин вместе со старой Радой про.рали пять лет достойной жизни страны"
Ага, ага. так "про.рали", что аж сократили внешний долг Украины за свою каденцию на почти 25% (папередники только наращивали)
Пока не увижу выполнения пунктов 2.3.4. НИКАК...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
У виборчому штабі партії "Європейська солідарність" екс-президента Петра Порошенка вирішили публічно не критикувати чинного главу держави Володимира Зеленського та лідера партії "Голос" святослава Вакарчука, а зосередитися на донесенні до виборців трьох найголовніших меседжів політсили.