 Захист фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" збирається оскаржити вирок суду в РФ

Про це Крим.Реалії повідомила адвокат Ліля Гемеджі, передає Цензор.НЕТ.

"Терміни очікувані і для захисників, і для підсудних. Ми спочатку говорили про те, що вирок у цих справах винесено задовго до початку судового слідства, результат його вже був написаний. Засідання, які проходили в Ростові, - це лише імітація справедливого судового процесу", - сказала адвокат.

Також Гемеджі зазначила, що фігуранти справи не здивовані рішенням суду посилити (порівняно із запитом держобвинувачення) покарання трьом із них - Рустему Ісмаїлову, Узеіру Абдулаєву і Емілю Джемаденову, - хоча "до останнього вірили в сміливість і справедливість суддів".

За словами адвоката, захист подасть апеляційну скаргу на вирок.

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"Це лише термін на папері. Термін, який вони відбуватимуть в реальності, залежить не від суддів і не від прокурорів. Репресії можна зупинити лише політичною волею. Але, на превеликий жаль, або влада не хоче цього робити, або це цілеспрямована політика геноциду щодо певної нації чи релігії. У Криму обидві ці ознаки становлять єдине ціле", - підсумувала Гемеджі.

Як повідомлялося, 18 червня Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узеїра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

Рустему Ісмайлову, Узеїра Абдулаєву і Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило звинувачення.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо боротися з будь-якою несправедливістю і мирним шляхом намагатися припинити ці безчинства, - фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Ібрагімов про ситуацію в окупованому Криму

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).