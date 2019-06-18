 Конгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.
"Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, зокрема стало неухильне виконання положень ухваленого торік Закону про національну безпеку", - йдеться в повідомленні.
Відповідні структури Міністерства оборони США вже почали процедури укладання контрактів на поставку обладнання та надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року.
Нинішній пакет допомоги у сфері безпеки передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил ЗСУ.
ЗЕ кроме программы развития ШАУРМЫ и сексистских тупых шуток ничем не отличился...
Но ты не обращай внимание. Это чистая потенциальная заслуга дырявых рагулей и ЗЕманды, а не патриотов и предыдущей власти. Госдеп всегда знал, что Украина превратится в шапито Коломойского и вложил в нее деньги заранее.
Именно по этим причинам Трамп считанные разы встретился с Порошенко, и то на несколько минут.
А первый раз Трамп встретился с порошенко в Америке после вступления в должность президента, только через полгода.
В то же время Зеленского пригласил Трамп сразу как только он стал президентом и скорее всего это будет после парламентских выборов т.е. через 2 месяца.
Пока все, что дали продолжают давать - это заслуга Пороха.
И привыкните уже к мысли, что теперь просеры - это ваш дегенерат ЗЕ, не способный даже на родном языке двух слов связать. А все ништяки, продолжающие поступать - это иннерция от Пороха.
Он прости Господи до..б!!!
И это оправданию не подлежит...
это твоему хазяину денег не давали боялись шо перед выборами стырит их со своей шоблой.
https://www.thedrive.com/the-war-zone/28572/b-52-bomber-made-run-straight-at-russian-occupied-crimea-during-long-range-mission?fbclid=IwAR0AMGQtWMp6Bv49t1yZSYb3KR36ghMfhB9N_PgWmK2Q0BtsoIZKkKSz7AE
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А НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН БЫЛ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, В АМЕРИКЕ БОЯЛИСЬ РАЗВОРОВЫВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТЬЮ ПОРОШЕНКО.
Это тебе Разумков или Богдан сказали?)))
а вот я сейчас могу кинуть сюда ссылки кто такие первые лица партии БПП Грановский, Кононенко .............
какие преференции для олигархов давал порошенко например ахметову: Роттердам + Франкфурт + ................ фирташу облгазы.....................................
как необоснованно власть порошенко подняла: тарифы ЖКХ и цену на газ на 800%
и многое многое другое.
1. Петиция за увольнение Богдана набрала более более 25.000 голосов.
2. Петиция за увольнение Авакова набрала более 25.000 голосов.
От Зеленского ни ответа, ни привета.
Говорите слуга народа?
(C)
@bamr69
🤔