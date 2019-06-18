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Все про:Конгрес США (248) Пентагон (225) допомога (828) США (5104)

 Конгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону

Конгрес США затвердив весь пакет допомоги у сфері безпеки на суму 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону на цілі посилення національної безпеки та оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в Фейсбук посольства України в США.

"Таким чином, у Вашингтоні визнали, що Україна продовжує рух шляхом реформ, демонстрацією чого, зокрема стало неухильне виконання положень ухваленого торік Закону про національну безпеку", - йдеться в повідомленні.

Відповідні структури Міністерства оборони США вже почали процедури укладання контрактів на поставку обладнання та надання послуг для оборонного сектора України за рахунок коштів бюджету 2019 року.

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Нинішній пакет допомоги у сфері безпеки передбачає надання Україні як нелетальних, так і летальних видів оборонного озброєння, з окремим акцентом на підтримку Військово-Морських Сил ЗСУ.

Конгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132918
 
 
 Топ коментарі
 
Это все благодаря наработкам ПАПЕРЕДНИКОВ...
ЗЕ кроме программы развития ШАУРМЫ и сексистских тупых шуток ничем не отличился...
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Сьогодні над Чорним морем здійснювали польоти, що імітують бойової візит на Крим бомбардувальники В-52

Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона - Цензор.НЕТ 2257

https://www.thedrive.com/the-war-zone/28572/b-52-bomber-made-run-straight-at-russian-occupied-crimea-during-long-range-mission?fbclid=IwAR0AMGQtWMp6Bv49t1yZSYb3KR36ghMfhB9N_PgWmK2Q0BtsoIZKkKSz7AE
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Я только за конструктивную критику.
1. Петиция за увольнение Богдана набрала более более 25.000 голосов.
2. Петиция за увольнение Авакова набрала более 25.000 голосов.
От Зеленского ни ответа, ни привета.
Говорите слуга народа?
(C)
@bamr69
🤔
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Это все благодаря наработкам ПАПЕРЕДНИКОВ...
ЗЕ кроме программы развития ШАУРМЫ и сексистских тупых шуток ничем не отличился...
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Как раз папередникам этих денег и не дали поскольку побоялись шо они перед выборами их разворуют.
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Папередникам за 5 лет дали в разы больше. Проект этот в конгрессе США появился тогда, когда твой презерватив еще членом на рояле играл.
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Начиная с 2014 года, США выделили более 1,1 миллиарда долларов на военную подготовку и оборудование, чтобы помочь обороноспособности Украины и защиты ее границ. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине.



Но ты не обращай внимание. Это чистая потенциальная заслуга дырявых рагулей и ЗЕманды, а не патриотов и предыдущей власти. Госдеп всегда знал, что Украина превратится в шапито Коломойского и вложил в нее деньги заранее.
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Эта сумма была бы в 5-10 раз больше, если бы порошенко не был крышевателем коррупции, а кроме того перед президентскими выборами в Америке поддержал не Клинтон, а Трампа.

Именно по этим причинам Трамп считанные разы встретился с Порошенко, и то на несколько минут.

А первый раз Трамп встретился с порошенко в Америке после вступления в должность президента, только через полгода.

В то же время Зеленского пригласил Трамп сразу как только он стал президентом и скорее всего это будет после парламентских выборов т.е. через 2 месяца.
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Тада. А, если не тупого членоигральца выбрать, а полного олигофрена, то ваще чудеса попрут. Да и захолусному рагулю, воспользовавшемуся своим конституционным правом просрать свою страну, оно всегда ясно, шо решит дать или не даст Конгресс США. Тебе ж оно пофигу на факт. Тебе главное голоса в голове и фантазии.

Пока все, что дали продолжают давать - это заслуга Пороха.

И привыкните уже к мысли, что теперь просеры - это ваш дегенерат ЗЕ, не способный даже на родном языке двух слов связать. А все ништяки, продолжающие поступать - это иннерция от Пороха.
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Решение Конгресс США принял после пинка взад папереднику.Ждал результатов пинка.Пинок получился внушительный.Если папередник заплатил 400 тыс американских тугриков из наших налогов ,чтобы облобызать ручку Рыжему,то молодой ЗЕ сразу же получил приглашение и для Квартала 95.Зе -молоток!!
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Посмотрели, как он членом на рояле выдал и поняли, что это какраз тот, кому стоит дать. Ага. Именно так и никак иначе. ЗЕ ж столько уже сделал, чтобы подтвердить мнение, что он не членоголовая кукла Коломойского, а самостоятельный и ответственный политик.
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Сегодня и завтра Россию ждут неприятные известия из США и Нидерландов, где украинская тема будет №1 на повестке дня. Сегодня по Донбассу, завтра пол МН-17.
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Санкции, введенные в отношении России за аннексию Крыма, могут быть сняты только после его возвращения Украине, заявила Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Берлине. - DW на русском. - Шрёдер бессилен.
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Nado stob amerikancy krome etoj pomocy podarili samolioty F-35 sto turkam xoteli prodat i Patriot sistemy takze Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона - Цензор.НЕТ 7356
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Зеленський оправдує своє капустяне прізвище?
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???
Он прости Господи до..б!!!
И это оправданию не подлежит...
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Бенины фирмы приготовились к большой стирке 😀😀😀
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шо, тебя отлучили от стирки у диабетного？😀😀😀
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Я вообще не в курсе где кнопки у стиралки. У меня домработница 😜
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а причем тут беня? или так в методичке минстеця написано?

это твоему хазяину денег не давали боялись шо перед выборами стырит их со своей шоблой.
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А вы значит в курсе каких то методичек? А ну поподробнее расскажите форумчанам .
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Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона

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А НЕ ПРЕДОСТАВЛЕН БЫЛ ПО ТОЙ ПРИЧИНЕ, В АМЕРИКЕ БОЯЛИСЬ РАЗВОРОВЫВАНИЯ ЭТИХ СРЕДСТВ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ КОРРУПЦИОННОЙ ВЛАСТЬЮ ПОРОШЕНКО.
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порохофил ты этот фейк оставь для своего стеця


а вот я сейчас могу кинуть сюда ссылки кто такие первые лица партии БПП Грановский, Кононенко .............


какие преференции для олигархов давал порошенко например ахметову: Роттердам + Франкфурт + ................ фирташу облгазы.....................................


как необоснованно власть порошенко подняла: тарифы ЖКХ и цену на газ на 800%


и многое многое другое.
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Вот это зебобикам подфартило.... по карманам рассуют и глазом не моргнут..... Конгресс США утвердил пакет помощи на 250 млн долл., который должен быть предоставлен Украине в 2019 году по линии Пентагона - Цензор.НЕТ 532
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Я только за конструктивную критику.
1. Петиция за увольнение Богдана набрала более более 25.000 голосов.
2. Петиция за увольнение Авакова набрала более 25.000 голосов.
От Зеленского ни ответа, ни привета.
Говорите слуга народа?
(C)
@bamr69
🤔
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонгрес США затвердив пакет допомоги на 250 млн дол., який має бути наданий Україні в 2019 році по лінії Пентагону
 
 
 
 
 
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