 Конституційний суд не може зупинити процес виборів, - голова ЦВК Сліпачук

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона сказала в інтерв'ю "ВВС News Україна".
"КС не може зупинити вибори своїм рішенням, він просто може визначити конституційність указу, нічого більше", - сказала Сліпачук.
Водночас вона не змогла чітко відповісти, що робити ЦВК, якщо КС визнає указ президента про розпуск Ради неконституційним.
"Для нас це один із викликів кампанії. Для нас виникне питання: проаналізувати це рішення, подумати, що ми маємо зробити і як ми маємо поводитися", - сказала глава ЦВК.
При цьому вона зазначила: якщо суд вирішить, що указ не відповідає Конституції, то це означає, що немає такого указу.
"А отже - у мене немає жодних законних підстав витрачати державні кошти. Дуже багато питань виникає. Я маю побачити рішення КС, щоб відповісти на це запитання", - сказала Сліпачук.
За її словами, зараз ЦВК у "дуже складній ситуації, оскільки процес підготовки до виборів пішов".
"Він не може бути відкладений або тимчасово зупинений", - підсумувала Сліпачук
НБУ: Українці заплатять $300-400 млн за розпуск Зеленським Верховної Ради
24 травня 2019, 15:06
Перший заступник голови ради Національного банку України Тимофій Милованов заявив, що розпуск президентом Володимиром Зеленським Верховної Ради коштуватиме платникам податків $300-400 млн.
"З приводу розпуску парламенту - так, розпуск коштуватиме платникам податків 300-400 мільйонів доларів. Чому? Бо тепер позичати доведеться під інші відсотки", - написав він у коментарі до посту на своїй сторінці у Facebook
Ибо НАХ он тогда нужен?
а зчем народу какой то членисты калькулятор народ сам может все сосчитать.. значете почему пролазит во власть или твари или гниды или клоуны...да потому что придумали ТАЙНУ ВЫБОРОВ а зачем???? я вас спрашиваю- зачем мне тайна- если я знаю и не скрываю за кого голосовал....потом к самому же себе претензии... а за кого вообще непришел голосовать.... НАМ НАДО СПИСКИ ДОСТУПНЫЕ ВСЕ.... Ф.И.О. АДРЕС ЧИСЛО МЕСЯЦ ГОД РОЖДЕНИЯ И ОТМЕТКА ГОЛОСОВАЛ И ЗА КОГО ИЛИ ПРОТИВ ВСЕХ ИЛИ ИСПОРТИЛ БЮЛЛЕТЕНЬ или вообще проигнорировал выборы 1 тура или второго и все и отметку ставить в специальном ПАСПОРТЕ ИЗБИРАТЕЛЯ.. всех выбров и референдумов.. пришел показал этот документ паспорт избирателя книжечку взял бюллетень поставить крестик галочку напротив фамилии...а испортил бюллетень.... кстати обязательно указывать НОМЕР СЕРИЯ бюллетеня- тебе при тебе же в книжечку...и штампик- выборы такие то бюллетень серия номер такой то число и время участок № округ город село поселок..посольство дата и что ты сделал отдал голос за ЗЕ или за Пецюили за Грищенко (как пример) или испортил бюллетень...или вовсе не пришел на выборы вообще--ЭТО тебе потом после выбров отметку в пашпорт екомиссия не явился на выборы.. и все.. и увидете как сразу сдуются эти все нарисованные купленно проданные опросы социологов сразу сдуются 73% или 51% дутых как мыльна кулька...
Клоун добивается хаоса
Единственной властью в Украине является народ. Если народ выбрал новую ВР на выборах, никто это оспорить не может и тем более подвергнуть легитимности.
Армянское радио спрашивают: - Что такое суперсклочность? - Это когда 31 декабря в 23.59 вам стучат в стену с криком: - Будьте тише!
С Луценком то хоть приличия соблюли. - наложили на конституцию, но подтерлись хотя бы не ей же, а лопухом)
Че, у нас не запрещено иметь доход кроме как от з.п.? Че, кроме Луцика не было ни одного достойного с соотств. обр-нием? Пук это тут у тебя походу, тупо на манер "а у вас нигеров линчуют". Правда х.з. где это "у вас", т.к. я тоже тут как и ты
*на гос.службе
Уважаемые, вы хоть пишите, где именно он сделал, чтобы не вступить...
(C)
@SmetanaBorschu
🤔
Бандиты должны сидеть в тюрьмах!
Если мы сейчас не заставим ответить тех, кто грабил нас, страну и нашу армию последние пять лет, если мы конкретно не заставим отвечать Порошенко - мы проиграем. Мы должны дать четкий сигнал бандитам: их время кончилось!
В Грузии суд оставил в силе приговор Саакашвили. Верховный суд Грузии во вторник, 21 мая 2019г, принял решение оставить в силе приговор о превышении служебных полномочий на посту президента Михаилом Саакашвили. Всего против бывшего президента расследуют четыре уголовных дела.
Так что пусть разбирется сначала в своих делах.
Причем тут Саакашвили?
3 месяца ХАЛЯВНОЙ "РАБОТЫ" ЗАБИРАЮТ!!!
И ЕСЛИ БЫ НЕ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО, ПИСАЛИ БЫ ВСЯКИЙ УБЛЮДОЧНЫЙ ФЕЙК ДО ОСЕНИ.
4. Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України -
карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.