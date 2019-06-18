 Суди ігнорують 25% справ, направлених антикорупційними органами на розгляд, - НАБУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Так, наприклад обвинувальний акт щодо судді Київського апеляційного адміністративного суду було направлено до суду ще в квітні 2017 року. Досі не було проведене навіть підготовче засідання.

Призначені засідання не відбуваються з різних причин: завантаженість і заплановані відпустки суддів колегії (справи НАБУ і САП мають розглядати 3 судді з мінімум 5-річним професійним досвідом), неявка учасників процесу. Крім того, останнім часом спостерігається тенденція, що засідання призначають з інтервалом у три місяці - на вересень. Саме восени має почати роботу Антикорупційний суд, в який і будуть передані справи НАБУ і САП за підсудністю.

Станом на кінець травня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП - це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, згідно з яким особи не перебувають у місцях позбавлення волі.





Читайте також: Зеленський перезавантажить НАБУ і САП, якщо не побачить реальних результатів роботи за три місяці, - заступник глави АП Рябошапка