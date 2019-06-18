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 Суди ігнорують 25% справ, направлених антикорупційними органами на розгляд, - НАБУ

У чверті з понад 200 справ, у яких детективи Національного бюро завершили досудове розслідування, а прокурори САП направили в судові інстанції обвинувальні акти, не було навіть підготовчих засідань. Деякі з цих справ перебувають без руху в судових інстанціях більше двох років.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Так, наприклад обвинувальний акт щодо судді Київського апеляційного адміністративного суду було направлено до суду ще в квітні 2017 року. Досі не було проведене навіть підготовче засідання.

Призначені засідання не відбуваються з різних причин: завантаженість і заплановані відпустки суддів колегії (справи НАБУ і САП мають розглядати 3 судді з мінімум 5-річним професійним досвідом), неявка учасників процесу. Крім того, останнім часом спостерігається тенденція, що засідання призначають з інтервалом у три місяці - на вересень. Саме восени має почати роботу Антикорупційний суд, в який і будуть передані справи НАБУ і САП за підсудністю.

Станом на кінець травня 2019 року більшість рішень у справах від НАБУ і САП - це затвердження угод про визнання винуватості або призначення покарання, згідно з яким особи не перебувають у місцях позбавлення волі.

Суди ігнорують 25% справ, направлених антикорупційними органами на розгляд, - НАБУ 01
Суди ігнорують 25% справ, направлених антикорупційними органами на розгляд, - НАБУ 02

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132913
 
 
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лучше надо работать - вот и весь секрет - а то привыкли - задержали значит уже виноват - доказывайте
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И суды нужно проверять, контролировать и наказывать ,если виноваты, а для этого нужна нормальная реформа, а не ее имитация.
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Плохим танцорам ноги мешают...Так и НАБУ суды мешают... Так заведите дела на тех кто мешает... Все понятно - путин виноватый....
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Есть ли вообще какая та схема ответственности у украинских судей, за свои действия, или бездействие?, или это типа священные коровы? Кого бы хотелось видеть за решеткой, так это коррумпированых судей.
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священная корова , придумала себе Паханат из самих же себя ,и им все по .... по....по.....по.....
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Зато интересы Коломойши на первом месте в барышевском суде. Остальное подождеееет...

Борьба новых лиц с коррупцией - она такая борьба.
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Якого суду чекати коли жоден український суддя не може пояснити свої статки? З початку треба посадить усіх судей і прокурорів котрі не можуть пояснити нажите непомірною працею а вже потім чекати якісь поліпшення у судовій системі.
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Ну так часть судьей уволилось, ещё часть поувольняли под улюлюканье мудрого наріда, теперь жуткий недобр кадров, половина судейского корпуса по факту не работает, вот дела и слушаются раз в 2-4 месяца. За что боролись, как говорится.
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Что тут обсуждать, даже не знаю. Я знаю, что бриллиантовые прокуроры не сидят с конфискацией, Бочковский восстановлен, Романчук с тонелями и пещерой Алладина до сих пор типа в суде, Насиров - не в СИЗО, а кандидат в президенты.
Никто не сидит и не будет сидеть при Барыге!
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