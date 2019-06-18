 У Харкові та області "замінували" 38 об'єктів, людей евакуюють

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Повідомлення про "мінування" об'єктів надійшло в поліцію 18 червня.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Здійснюється евакуація громадян.

Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

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