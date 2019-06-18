 У Харкові та області "замінували" 38 об'єктів, людей евакуюють

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Національної поліції області.
Повідомлення про "мінування" об'єктів надійшло в поліцію 18 червня.
За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Здійснюється евакуація громадян.
Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.
Вообще оборзели "братья" Че они к нам то прицепились то? Дотянулся проклятый Путин.
Докричались: в Харькове избили двух пьяных мужчин за восхваление Путина и России
Докричались: в Харькове избили двух пьяных мужчин за восхваление Путина и России
Утром 16 июня в районе метро Академика Павлова в Харькове избили двух мужчин в нетрезвом состоянии, которые выкрикивали пророссийские фразы и приставали к прохожим.
«Мужчины в Харькове что-то кричали о Путине, Крымнаш и ягусский, цеплялись к людям. Рядом проходило несколько представителей ультрас Металлиста, с УБД причем. Им мужчины тоже повторили свои тезисы. Поехали, говорят, в неотложку. Думал, фейк несется, но уточнил - не фейк» - написал волонтер Роман Синицын в Facebook.
По словам администраторов соцсетей, избитых мужчин нашли подписчики и вызвали им скорую. Также в постах сообщается, что мужчины толком ничего не помнили из-за своего состояния.
В комментариях к постам многие пользователи делятся шутками по этому поводу. В частности, пишут «Какой досадный несчастный случай», «Устали кричать, судя по фото», «Мне так интересно, что в головах тех бессмертных людей, или они перепутали виртуальную реальность с реальной жизнью и думали, что код на бессмертие действует и здесь? А новость хорошая», «Громко кричали, утомились, легли отдохнуть».
Стоит отметить, что по данным издания «NewsRoom», медики оказали первую помощь пострадавшим на месте. Однако от составления заявлению в полицию о нападении мужчины отказались. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.
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https://antikor.com.ua/articles/310134-dokrichalisj_v_harjkove_izbili_dvuh_pjjanyh_muhchin_za_voshvalenie_putina_i_rossii