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 У Харкові та області "замінували" 38 об'єктів, людей евакуюють

У поліцію надійшло повідомлення про мінування 38 об'єктів міста Харків і області. Правоохоронці перевіряють повідомлення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Національної поліції області.

Повідомлення про "мінування" об'єктів надійшло в поліцію 18 червня.

За адресами виїхали слідчо-оперативні групи та фахівці вибухотехнічного управління. Здійснюється евакуація громадян.

Наразі проводиться огляд приміщень і прилеглої території.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через повідомлення про замінування в Миколаєві евакуювали аеропорт, відвідувачів зоопарку і церков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132910
 
 
 Топ коментарі
 
нашли кацапы "пробоину" в наших пенатах …
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Це саме те, про що писали експерти. Кацапи "принуждают к любви и дружбе". Прокацапські партії в Раді. Постійний тиск політичний, економічний, воєнний. Плюс постійне телевізійне промивання мізків про примирення (капітуляцію) з кацапами, "адиннарод", "мишебратья", "чистыйлист"
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Какие GSM шлюзы и телефоны, какая телефонная маршрутизация? Вы что?
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нашли кацапы "пробоину" в наших пенатах …
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Це мінування можливе тільки через те що оператори зв'язку знаходяться в руках російських спецслужб! Потрібно негайно вводити державну адміністрацію в оператори МТС та Київстар, Укртелеком та Вега-телеком, забороняти діяльність російських провайдерів в Україні! Тільки доступ до управління комутаторами АТС в Україні дозволяє російським спецслужбам організовувати такі серійні теракти з повідомленнями про замінування! Якби у ворога не було можливості впливати на українські телефонні мережі, він би не міг проводити такі терористичні акції! Те що СБУ не може припинити ці масові телефонні замінування говорить про те що діють професіонали з території росії, які отримують доступ в телефонні мережі загального користування через незаконні "точки приземлення трафіку", шлюзи GSM, які встановлюються незаконно напівкримінальними ділками для входу в українські телефонні мережі! Всі ці шлюзи мають бути відключені негайно і по всій країні! Всі оператори які пускають трафік в обхід комутаторів телефонних мереж загального користування, а це 100% операторів України, мають повернути свою телефонну маршрутизацію в нормальний режим роботи, або керівництво цих компаній має бути арештоване за підривну роботу, диверсію та співпрацю з терористами та окупантами! СБУ та Держспецзв'язку має діяти, а вони досі бездіяльні! Керівництво СБУ та Держспецзв'язку не розуміє що потрібно робити і як, через профнепридатність!
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оно то конечно так, но насколько я знаю что даже если поступит звонок с кацапской мобилы, то наши тоже должны реагировать .
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И что изменится, так само любой идиот сможет позвонить и сообщить о бомбе.
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Ну как с заездом на пешеходный мост. Дурной пример...
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Какие GSM шлюзы и телефоны, какая телефонная маршрутизация? Вы что?
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дурня, вони навіть не приховують хто дзвонить і для чого. По усій Україні вже тиждень одне й те саме. Зупинити це може лише масові і постійні "замінування" усіх об'єктів у Москві, Пітері та інших містах РФії.
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Вольнооов, помогииии!!!11
Вообще оборзели "братья" В Харькове и области "заминировали" 38 объектов, людей эвакуируют - Цензор.НЕТ 3805 Че они к нам то прицепились то? Дотянулся проклятый Путин.
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Захотят взорвать предупреждать не будут Не бегайте и не играйте в Зарницу Уже надоела эта имитация работы и борьбы с терроризмом
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а может наоборот , хотят на измор взять .
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под эту марку менты свои задачи решают...чтобы в отделениях не сидеть и ничего не делать....наркоторговцев щиплют--курорты для семей приближают...
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Ай-яй-яй... Куда смотрит власть? Просто необходимо упростить ментам доступ к нашим телефонам, мейлам и замочным скважинам!
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Це саме те, про що писали експерти. Кацапи "принуждают к любви и дружбе". Прокацапські партії в Раді. Постійний тиск політичний, економічний, воєнний. Плюс постійне телевізійне промивання мізків про примирення (капітуляцію) з кацапами, "адиннарод", "мишебратья", "чистыйлист"
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Явно идет подготовка к чему-то масштабному. Прощупывают почву. Либо извне, либо, что еще страшнее, изнутри. Не верю, что все это делается просто так, без далеко идущих планов, просто чтобы поржать.
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Страх, це гарний привід щоби здати ворогу інтереси держави...
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Хорошая новость: гепаград не полностью быдловатный:

Докричались: в Харькове избили двух пьяных мужчин за восхваление Путина и России

Докричались: в Харькове избили двух пьяных мужчин за восхваление Путина и России
Утром 16 июня в районе метро Академика Павлова в Харькове избили двух мужчин в нетрезвом состоянии, которые выкрикивали пророссийские фразы и приставали к прохожим.

«Мужчины в Харькове что-то кричали о Путине, Крымнаш и ягусский, цеплялись к людям. Рядом проходило несколько представителей ультрас Металлиста, с УБД причем. Им мужчины тоже повторили свои тезисы. Поехали, говорят, в неотложку. Думал, фейк несется, но уточнил - не фейк» - написал волонтер Роман Синицын в Facebook.

По словам администраторов соцсетей, избитых мужчин нашли подписчики и вызвали им скорую. Также в постах сообщается, что мужчины толком ничего не помнили из-за своего состояния.

В комментариях к постам многие пользователи делятся шутками по этому поводу. В частности, пишут «Какой досадный несчастный случай», «Устали кричать, судя по фото», «Мне так интересно, что в головах тех бессмертных людей, или они перепутали виртуальную реальность с реальной жизнью и думали, что код на бессмертие действует и здесь? А новость хорошая», «Громко кричали, утомились, легли отдохнуть».

Стоит отметить, что по данным издания «NewsRoom», медики оказали первую помощь пострадавшим на месте. Однако от составления заявлению в полицию о нападении мужчины отказались. Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета правонарушений.

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https://antikor.com.ua/articles/310134-dokrichalisj_v_harjkove_izbili_dvuh_pjjanyh_muhchin_za_voshvalenie_putina_i_rossii
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