 Зеленський і Штайнмаєр проводять зустріч у Берліні

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибув в офіційну резиденцію президента Німеччини. Штайнмайер з дружиною зустріли їх на ґанку.

Президент України і його дружина залишили запис у книзі для відвідувачів.

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