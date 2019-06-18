 Зеленський і Штайнмаєр проводять зустріч у Берліні

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром у резиденції Бельвю в Берліні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибув в офіційну резиденцію президента Німеччини. Штайнмайер з дружиною зустріли їх на ґанку.
Президент України і його дружина залишили запис у книзі для відвідувачів.
Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом.Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132909
Stag Patrol 25% @PatrolStag 23 ч.23 часа назад
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