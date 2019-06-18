EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2486  19
Все про:Німеччина (1221) Штайнмаєр (168)

 Зеленський і Штайнмаєр проводять зустріч у Берліні

Президент України Володимир Зеленський проводить зустріч із президентом ФРН Франк-Вальтером Штайнмаєром у резиденції Бельвю в Берліні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський з дружиною Оленою Зеленською прибув в офіційну резиденцію президента Німеччини. Штайнмайер з дружиною зустріли їх на ґанку.

Президент України і його дружина залишили запис у книзі для відвідувачів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132909
 
 
 Топ коментарі
 
Заткніть Зєлі рота. Хоча б шаурмою.
 показати весь коментар
 
кацап, розкажи нам, шо Зеля таке каже, шо бісяться тільки медведчуковські і шоколадні, плюс кацапи.
 показати весь коментар
 
Якраз кацапи та медведчуківські Зєлі аплодують.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Заткніть Зєлі рота. Хоча б шаурмою.
 показати весь коментар
 
 
кацап, розкажи нам, шо Зеля таке каже, шо бісяться тільки медведчуковські і шоколадні, плюс кацапи.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Якраз кацапи та медведчуківські Зєлі аплодують.
 показати весь коментар
 
 
в этот раз ему дали листик с текстом, надеюсь, что всё пройдёт без эксцессов.
 показати весь коментар
 
 
Хто бы тебе руки скотчем за спиной связал, ноги к стулу прикрутил, шоб копытами по клаве не стучал и голову закрепил, шоб клювом не получилось клацать
 показати весь коментар
 
 
это шаурмен ЗЕйло стучит членом по клаве пианино
 показати весь коментар
 
ну от "в официальной резиденции штайнмайера есть записи на руцком языґе" ))). а вы тут все пережевывали по обе стороны баррикад )))
 показати весь коментар
 
Штайнмайер це друг путіна кто тоді такий Зеленський ?
 показати весь коментар
 
Фото покажете потім. Бажано усього сімейства.
 показати весь коментар
 
Сегодня над Черным морем совершали полеты, имитирующие боевой заход на Крым бомбардировщики В-52.
 показати весь коментар
 
 
Если пианино не свое, не привозное, а ихнее, то службе безопасности *********** не мешало бы проявить бдительность, а то еще какую заразу гарант подцепит, а оно жинке надо?
 показати весь коментар
 
 
Хотелось бы знать результат переговоров марионетки с немецкой королевой.
 показати весь коментар
 
 
А так виглядало, мов Зеленський у Меркель заліз - та затряслась і зразу посміхатись стала як Зеленський.
 показати весь коментар
 
 
ну а содержание речи можете сами составить,на свой вкус

Stag Patrol 25%‏ @PatrolStag 23 ч.23 часа назад

представляю вам гру зеленське бінго 1.0! ми зробили це разом

Зеленський і Штайнмаєр проводять зустріч у Берліні - Цензор.НЕТ 6072
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський і Штайнмаєр проводять зустріч у Берліні
 
 
 
 
 
 вгору