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 Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков пояснив, як відбирали людей у список кандидатів у нардепи від його політичної сили.

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Він зазначив, що список кандидатів формувався не через сайт партії.

"Ми не говорили, що формуватимемо списки через сайт. Така система працювала суто для мажоритарних кандидатів, - сказав Разумков. - Списки формували за абсолютно зрозумілою системою. Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами".

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Крім цього, за словами Разумкова, у список потрапили люди, яких у партії вважають "ефективними".

"Вони не брали участі в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству", - сказав він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132908
 
 
 Топ коментарі
 
А не разве список формировался по принцыпу: кум-брат-сват-товарищь-друг?
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17.06.19 12:35 По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов
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А не разве список формировался по принцыпу: кум-брат-сват-товарищь-друг?
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сугубо по деловым качествам ,и без средневековья -- ни какой клятвы на чоколаде Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков - Цензор.НЕТ 9212
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твой Порошенко Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 8022 назначал на самые высокие должности - своих кумовьев


а Зеленский - нет


ты разницу понимаешь?
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То есть зебилы по немногу заглатывают все глубже? Кумов все таки нельзя, а корешей можно?
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специально для зебилов: должность главы АП - по сути не менее важная чем сам президент. Так было при всех, кроме Пороха.

вазелин назначил на эту и другие должности (ключевые в Украине) - своих/бениных кумовьев, друзей и юристов.
ты разницу - понимаешь? что если глава АП не захочет чтобы вазелин что-то НЕ делал - то вазелин и не будет делать, или, наоборот, глава АП может ЗАСТАВИТЬ вазелина делать то, что нужно богдану/бене)
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а может напомнить как своего сыночка порошенко отправил на 2 месяца в АТО

жил там вместе Гелетеем под охраной 20 спецназовцев

и через 2 месяца он уже стал депутатом ВР член БПП.
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Вот сказочник! «Сын президента пробыл в зоне АТО месяца два. Его привезли под чужим именем. Помню, что в военном билете он был Алексей Алексеевич, а фамилия была другая. Его доставили в 40-й батальон, Кировоградский. Он был командиром миномета и служил в батарее, которая находилась буквально в 200 метрах от штаба в Краматорске. Жил он отдельно от остальных солдат в штабе, там, где был министр тогдашний Валерий Гелетей. Их с министром охраняли двадцать спецназовцев. Конечно, ни в каких боевых операциях он не участвовал, еще этого нам не хватало! Он был мобилизован, а потом в сентябре ушел баллотироваться в депутаты, и когда стал депутатом - уволился. Вот и все»
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ты - сказочный *******-бот из ольгино)
Ибо КАЖДЫЙ украинец знает, что 40-й батальон называется "КРИВБАСС"..
и только боты из лахти его называют "кировоградским" .
Это и есть весь "уровень" твоей брехни Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 3680
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Для работы в ВР нужны профессиональные качества, а не деловые
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Для работы в парламенте нужен здравый смысл и видение будущего. К примеру, многим английским законам 400 лет(сколько и парламенту) - вот пример здравого смысла в законотворчестве. И опыт тут непричем. Думайте о тех, кто будет жить здесь после вас.
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нууу... для зебилов-то главное - "по приколу": пообещать а потом отмазываться что "пошутили"... верить в некое чудо "новых лиц" - из старых морд, которые ВДРУГ станут работать в ВР.. и прочий идиотизм, присущий ватникам зомбоящика
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Если не на шоколаде значит на рояле, у каждого семейства свои традиции.
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порохобот ты сегодня дежурный ..... потому как всегда первый с кучей лайков от своих порохоботов Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 8519




ты написал о принцип формирования партии своего хазяина мародера

Зеленский взял в свою партию в первую очередь людей которых хорошо знает



или он должен был взять топ коррупционеров из БПП и НФ?
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Не понятно ваших возмущений. Вы написали то самое только другими словами "людей которых хорошо знает" а это и есть кум друг сват брат.
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только порохобот может не понимать разницу между: кумом и знакомым.
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Как там на счет паРашкинского гражданства жены Баканова, дефакто руководителя СБУ сейчас?... Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 7311
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Да вы прям высококвалифицированный специалист по порохоботам, где диплом получали?!
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у дебилов - всё просто: вера в Чудо и сСыкуна)
Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 4983
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Кумовщина это не обязательно родственники, это прежде всего назначение на должность тех людей, которых хорошо знаешь и доверяешь. но все было бы хорошо, если бы не обратная сторона, обычно эти люди не компетентны в своей области, так же эти люди коррумпированы, и будут использовать свою должность для рубки бабла, открывая фирмы прокладки.
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17.06.19 12:35 По списку "Слуги народа" под №99 в Верховную Раду идет гражданин РФ Соколов
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и что младой рыгоанал сказал неправильно? Цитирую "и тех, кто привел Зеленского на Банковую". Козломордия принимала участие? Принимала! Какие претензии?
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порохобот ты лучше вот это обьясни.

Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 920
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Там список кукол, а не кукловодов. Кукловоды в афише
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Ну, уже лучше, чем у папиредников. Не кум, а эффективный кум. Не сват, а сват, широко известный в узких кругах. Не подельник, а эффективный манагер. Это ж совсем другое дело!
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"Но можно же договорится"

Ну что, они и попробовали.
И США приговорили украинский олигархат к списанию.
А кому щаз легко?
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А це новий жарт від 95 кварталу, смішно.
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>и тех, кто привел Зеленского на Банковую
принцип кумовства
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не эффективными, а кого они считают эффективными, это не одно и то же
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Ещё работать и работать по отсеиванию и проверке "членов"....куча особей не понятных.
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если работать по отсеиванию членов, то останется только член Зели, и то его нужно будет кастрировать Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков - Цензор.НЕТ 6286
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Короче, широко известные в узких кругах люди.
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диспетчер карлос, ты? ты уже опять не женщина?
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Бабак, - очень эффективный "эксперт". Дайош ЗП 4000 $ учителям!
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Ну, зелёный своим, возможно, столько и даёт. Да и то, скорее всего, только логопеду: ему мороки больше всех перепало.
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Выколить мени очи!!!
Це блюзнирство над людською природою!!!
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Понятно... Преданные кнопкодавы...без мозгов и собственного мнения...которые по взмаху руки будут голосовать за все что угодно....
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У меня одного такое ощющение что ЗЕбилам провели вялым по губам?
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У петекантропов петен член уже давно в одном месте и они считают, что это нормально. Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков - Цензор.НЕТ 3788
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Это с каких делов то? По себе Зебил не суди о людях!
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Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков. А че тогда Беня не возглявляет список? А так он ведь начальник ********** и не может совмещать две должности Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков - Цензор.НЕТ 8814
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слуга народу №20 Гетманцев Данило Олександрович - суддя Верховного Суду України
слуга народу №21 Малюська Денис Леонтійович - чоловік судді Верховного Суду України
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Слуга народа №55 Халімон Павло Віталійович.
Державний службовець, начальник реєстраційної служби.
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
8 об'єктів нерухомості загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1 410 000грн.
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Ну, так уже дней 20 как закончилась эпоха бидности! Вот и разбогател чувак
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Они уже в открытую плюют 73% в лицо)))
ЗЕ фаны ну как вас еще унизить?)))
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"Список "Слуги народа" формировался из "эффективных" экспертов и тех, кто привел Зеленского на Банковую, - Разумков" - неужели этот рускоговорящий паркетный генерал, бывший рыг, не понимает, что своим языком он компрометирует не столько себя, сколько, своего шефа, Зе, и если он настолько тупой, то Зе должен "объяснить" в какой стране он живёт, в противном случае коленом под зад и пошёл в страну человекоподобных, и будешь как дома, недоумок.
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ЗЕ никто и звать его ни как!)))
Рыги смеются над вами ЗЕ фаны...
Открыто...
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Долги отдает тем, кто привел его на банковую... Разумков реально сморозил... когда эта молодая команда говорить без тупости научиться....
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Список должен оказаться коротким ,челавєки з 1+1!
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ті, хто привели Зєро на Банкову- це, звісно,представники олігархату, яки домовилися знищити репутацію Пороха, а по факту- саму Україну. Ось тобі і признання пучоглазого. Поки що на копійку для країни ця ********* не зробила, тільки роздрай та образи на адресу державницьких установ, парламенту, крім пожирання шаурми, бігання по фонтанах та відмов від передвиборчіх обіцянок...ВСЕ в країні крутиться та працює тільки завдяки тим, хто запустив коліщата еконміки ДО "пришестія" цього карливого чіхуа
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Когда кричат об "эффективных" "экспертов"(это уже звучит как матюк ), то нужно готовится затягивать пояса от проделанной работы "эффективных" "экспертов"

Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 5838
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"В список попали люди, которых в партии считают "эффективными". Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 9430
Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 3172
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ЗБС ! Они уже говорят прямым текстом что ******* 75% украинцев ! 👏 👏 👏 👍
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Страна уже два дня без контрабанды, но все молчат....такого в мире еще не было... Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков - Цензор.НЕТ 7365
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Блевотина. И строчите эту блевотину вы, **********. Очень низкий уровень, еще и кого-то клоунами называете.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСписок "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков
 
 
 
 
 
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