 Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".
Він зазначив, що список кандидатів формувався не через сайт партії.
"Ми не говорили, що формуватимемо списки через сайт. Така система працювала суто для мажоритарних кандидатів, - сказав Разумков. - Списки формували за абсолютно зрозумілою системою. Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами".
Крім цього, за словами Разумкова, у список потрапили люди, яких у партії вважають "ефективними".
"Вони не брали участі в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству", - сказав він.
а Зеленский - нет
ты разницу понимаешь?
вазелин назначил на эту и другие должности (ключевые в Украине) - своих/бениных кумовьев, друзей и юристов.
ты разницу - понимаешь? что если глава АП не захочет чтобы вазелин что-то НЕ делал - то вазелин и не будет делать, или, наоборот, глава АП может ЗАСТАВИТЬ вазелина делать то, что нужно богдану/бене)
жил там вместе Гелетеем под охраной 20 спецназовцев
и через 2 месяца он уже стал депутатом ВР член БПП.
Ибо КАЖДЫЙ украинец знает, что 40-й батальон называется "КРИВБАСС"..
и только боты из лахти его называют "кировоградским" .
Это и есть весь "уровень" твоей брехни
ты написал о принцип формирования партии своего хазяина мародера
Зеленский взял в свою партию в первую очередь людей которых хорошо знает
или он должен был взять топ коррупционеров из БПП и НФ?
Ну что, они и попробовали.
И США приговорили украинский олигархат к списанию.
А кому щаз легко?
принцип кумовства
Це блюзнирство над людською природою!!!
слуга народу №21 Малюська Денис Леонтійович - чоловік судді Верховного Суду України
Державний службовець, начальник реєстраційної служби.
Згідно декларації:
7 земельних ділянок загальною площею 7,85 Га.
8 об'єктів нерухомості загальною площею 2550м2
Автомобілі: Toyota FJ Cruiser, Nissan Tiida
Бенефіціар ТОВ "Прометей-Газ", що виграло державних тендерів на 1,2 млн. грн.
Зареєстрована готівка: 1 410 000грн.
http://www.bagnet.org/news/politics/399511/raskryty-sekretnye-svyazi-andreya-gerusa-s-kem-na-samom-dele-rabotaet-energoekspert?fbclid=IwAR1I8zwpx7bcECHtEkbyWH7xdtjsK5x75iBRuUf6WlP5Qm_gy2bOiNhmoIE
ЗЕ фаны ну как вас еще унизить?)))
Рыги смеются над вами ЗЕ фаны...
Открыто...
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а це ті, на кого вона підписана.
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