 Список "Слуги народу" формувався з "ефективних" експертів і тих, хто привів Зеленського на Банкову, - Разумков

Про це він розповів сьогодні на брифінгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Лігу".

Він зазначив, що список кандидатів формувався не через сайт партії.

"Ми не говорили, що формуватимемо списки через сайт. Така система працювала суто для мажоритарних кандидатів, - сказав Разумков. - Списки формували за абсолютно зрозумілою системою. Про це говорив президент, і я говорив. Ми туди залучили тих, хто були нашими командами під час виборчих кампаній; тих, хто були нашими регіональними командами в тій кампанії, яка привела на Банкову Зеленського; тих, хто були експертами".

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Крім цього, за словами Разумкова, у список потрапили люди, яких у партії вважають "ефективними".

"Вони не брали участі в президентській кампанії, але широко відомі експертному співтовариству", - сказав він.