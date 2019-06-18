 Упевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу

"Ви знаєте, що у нас закінчується контракт (на транзит російського газу - Ред.) наприкінці цього року. Але ми зараз ведемо переговори, і я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимося. І ніхто Україні не буде, вибачте, викручувати руки", - сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Не секрет, що наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання", - зазначив Зеленський.
Я б на его месте поменьше раздавал обещалок-хотелок. Все уже придумано до нас, как говорится. Легко только кошки родятся и то не всегда.
Для либерала и тем более ЛИБЕРТАРИАНЦА нет таких понятий, как шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены. Они все - рыночные!
Они все - рыночные. Нет ясности и с налоговой политикой - советник Зеленского Гетманцев говорит о возможности снижения налогов. Но сам же признает, что «можем ли мы это себе позволить сегодня - вопрос». Учитывая текущий высокий дефицит бюджета - сильно вряд ли.
Что реально может сделать Зеленский? Поднять тарифы до рыночных, позакрывать неэффективные госпредприятия и приватизировать их остатки, снизить дефицит бюджета, сократить число получателей льгот, поднять возраст выхода на пенсию? Эти меры и так хорошо известны без всякого либертарианства и давным-давно рекомендовались тем же МВФ. Вопрос не в их новизне, а в том, что предшественники нового президента не хотели их выполнять из-за того, что они будут исключительно болезненными для населения
(хотя ПОРОШЕНКО кое-что из этого списка сделал и в итоге с треском провалился на выборах)
Если Зеленский пойдет по этому пути, у украинцев будут еще более шокирующие тарифы, еще более унизительные зарплаты и пенсии, еще более болезненные цены.
Так шо сажать все таки будут??
он что тупой? верит что достаточно сесть, и куйло на все согласится...
походу его опасно выпускать на какие-либо переговоры
я тоже так думаю
Источник: https://censor.net.ua/n313290Ю0
Данилюк с Абромявичусом или Абромявичус с Данилюком?