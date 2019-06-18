 Упевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу

"Ви знаєте, що у нас закінчується контракт (на транзит російського газу - Ред.) наприкінці цього року. Але ми зараз ведемо переговори, і я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимося. І ніхто Україні не буде, вибачте, викручувати руки", - сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Не секрет, що наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання", - зазначив Зеленський.

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