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 Політика України
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Все про:газ (989) газові переговори (79) Зеленський (1748) Меркель (536) Північний потік (345)

 Упевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що вдасться досягти домовленості з Російською Федерацією про транзит газу в Європу без викручування рук Україні.

"Ви знаєте, що у нас закінчується контракт (на транзит російського газу - Ред.) наприкінці цього року. Але ми зараз ведемо переговори, і я думаю, що найближчим часом наші групи сядуть, і я впевнений, що ми домовимося. І ніхто Україні не буде, вибачте, викручувати руки", - сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Не секрет, що наші позиції щодо проекту "Північний потік-2" є діаметрально протилежними. Водночас ми вдячні за готовність до предметного діалогу з боку Німеччини з цього непростого питання", - зазначив Зеленський.

Читайте також: План "Б" не потрібен, - Єврокомісія сподівається на рішення щодо транзиту газу з РФ до ЄС через Україну

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132900
 
 
 Топ коментарі
 
Договоришься где-то по середине с чистого листа? Да так договоришься, что не только руки будут выкручивать, а еще и ноги Уверен, что мы договоримся и никто Украине не будет выкручивать руки, - Зеленский о переговорах по транзиту газа - Цензор.НЕТ 2621
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У нее ломка просто. ничо счас кокаиновый наш клован пару дорожек ей замутит Уверен, что мы договоримся и никто Украине не будет выкручивать руки, - Зеленский о переговорах по транзиту газа - Цензор.НЕТ 9753
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Зеленський все правильно каже, так і потрібно казати, щоб не було паніки. А я собі вже виборав пічку Jotul MF3 в якій можна і деревину і вугілля спалювати і можна встановити прямо в кімнаті багатоповерхівки.
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Договоришься где-то по середине с чистого листа? Да так договоришься, что не только руки будут выкручивать, а еще и ноги
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Зеленський все правильно каже, так і потрібно казати, щоб не було паніки. А я собі вже виборав пічку Jotul MF3 в якій можна і деревину і вугілля спалювати і можна встановити прямо в кімнаті багатоповерхівки.
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Ще б знайти таку пічку яка електрику виробляє, бо відключення газу призведе до переходу на електрокаміни і всі електромережі та трансформатори просто вигорять від перевантаження. Треба же захищений від вологи бензогенератор купляти, такий щоб можна було вивішувати за вікно.
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гарна річ, не те що у дикунів тюкати тупим топором по шиї кілька разів.
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...точно, и не придется больше читать твои икспердные высказывания обо всем Уверен, что мы договоримся и никто Украине не будет выкручивать руки, - Зеленский о переговорах по транзиту газа - Цензор.НЕТ 6354
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Ви себе не примушуйте, листайте далі.
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...листай не листай, а везде натыкаешься на оставленные тобой кучки... Упевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу - Цензор.НЕТ 4186
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Та ні, це ж походний варіант, а потрібна така щоб стаціонарно у квартиру можна було поставити, в особняк або дачний будинок.
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а зря. мандрівний варіант дуже перспективний. зовсім скоро не буде а ні квартир, а ні особняків, а ні дачних будинків, а ні дров, а ні вугілля. одні сплошні намети, наметові містечка, та походи, від одного місця де тріски були для цієї трісочниці до іншого ))
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Тоді вже Генштаб буде забезпечувати буржуйками та Інтернетом на Кразах.
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Соседей и себя подвергаете опасности пожара, особенно в ночное время.
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У нас президент всю страну подвергает опасности(((
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Мене запевнили що ніякої пожежі не може бути, пічка з сірого чавуна виробництва Норвегії, не Китай, тому ніяких сюрпризів не буде.
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угарный газ, нужна хороша проветриваемость помещения с людьми плюс огнетушитель
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Та ні, Ви живете в минулому столітті, зараз европейські пічки-буржуйки отримують повітря для горіння дров прямо з вулиці по окремому вентканалу, і мають гарні ущільнювачі на дверках, тому в кімнату газ не потрапляє, а весь виводиться назовні по димоходу. Мені дуже сподобалась!
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В мене вже давно плазмовий роздільник кварків та портативна термоядерна установка під диваном про всяк випадок. Жодного разу не підводила, справжня німецька якість прямісінько під диваном.
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У нее ломка просто. ничо счас кокаиновый наш клован пару дорожек ей замутит Уверен, что мы договоримся и никто Украине не будет выкручивать руки, - Зеленский о переговорах по транзиту газа - Цензор.НЕТ 9753
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А ведь при Порошенко такого не было. Да, падали солдаты. Но шоб бабулю так трусило...
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Скоро все Враги Украины также затрясутся и сдохнут.
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да просто боится она нового преза, и не меньше чем и её каллега *****. начиталась камментов на цензоре, как он однажды ***** по роялю юзал, вот нервы и сдали. запугали её цензоровцы его жестокостью к руцким и проруцкоориентированным))))
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...походу, вальдемар уже закупился к переговорам...
Уверен, что мы договоримся и никто Украине не будет выкручивать руки, - Зеленский о переговорах по транзиту газа - Цензор.НЕТ 2829
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вот в этом не уверен, весьма возможно купил что то устрашающее для *****, ведь денег у Украины маловато и может использовать то, что даст "гейропа или пиндостан", а это весьма.....
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Он уверен... Нашому б теляті вовка з"їсти. Если бы это было бы так просто, Порошенко бы это сделал до него, да и не только Порошенко. Любая власть
Я б на его месте поменьше раздавал обещалок-хотелок. Все уже придумано до нас, как говорится. Легко только кошки родятся и то не всегда.
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Советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что партия нового президента Украины «Слуга народа» выбрала своей идеологией ЛИБЕРТАРИАНСТВО.


Для либерала и тем более ЛИБЕРТАРИАНЦА нет таких понятий, как шокирующие тарифы, унизительные зарплаты и пенсии, болезненные цены. Они все - рыночные!

Они все - рыночные. Нет ясности и с налоговой политикой - советник Зеленского Гетманцев говорит о возможности снижения налогов. Но сам же признает, что «можем ли мы это себе позволить сегодня - вопрос». Учитывая текущий высокий дефицит бюджета - сильно вряд ли.
Что реально может сделать Зеленский? Поднять тарифы до рыночных, позакрывать неэффективные госпредприятия и приватизировать их остатки, снизить дефицит бюджета, сократить число получателей льгот, поднять возраст выхода на пенсию? Эти меры и так хорошо известны без всякого либертарианства и давным-давно рекомендовались тем же МВФ. Вопрос не в их новизне, а в том, что предшественники нового президента не хотели их выполнять из-за того, что они будут исключительно болезненными для населения

(хотя ПОРОШЕНКО кое-что из этого списка сделал и в итоге с треском провалился на выборах)

Если Зеленский пойдет по этому пути, у украинцев будут еще более шокирующие тарифы, еще более унизительные зарплаты и пенсии, еще более болезненные цены.
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что в ближайшее время наши группы сядут,Источник: https://censor.net.ua/n3132900

Так шо сажать все таки будут??
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>И никто Украине не будет, простите, выкручивать рукиИсточник: https://censor.net.ua/n3132900
он что тупой? верит что достаточно сесть, и куйло на все согласится...
походу его опасно выпускать на какие-либо переговоры
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>я думаю, что в ближайшее время наши группы сядут

я тоже так думаю
Источник: https://censor.net.ua/n313290Ю0
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зеля явно переоценивает свои переговорные способности, или для него результат переговоров будет - удовлетворить все хотелки другой стороны...
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Всякие Ангелы - Макроны и т.п. не могут договорится с Путей. Куды им, болезным. Вот Вовка младший как топнет ножкой Вовке старшему, так тот пуще Ангелки задрожит и все порешается чудесным образом
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да ни с кем ты не договоришься- и европка и рашка уже списали украинский транзит в утиль...а то что улыбаются и по щечке похлопывают- ну дык это типа ритуал такой при рзводе молодых лидеров развивающихся стран...
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Кто ж от Зели за газ базарить сядет?
Данилюк с Абромявичусом или Абромявичус с Данилюком?
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мне опять не понятно, опять на те же грабли и память как у рыбок, ведь ЕС может покупать на границе (конечно на подконтрольной Украине) Украина-рассея , а дальше уже вопрос транзита между ЕС и Украине.
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Будуть викручувати і руки, і ноги. Заява Зеленського сповнена наївністю та інфантилізмом.
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Ну если по иудейской традиции скулить ныть и клянчить то может и договоритесь За счёт политических уступок со стороны Украины
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Вангую, что с такими переговорщиками останемся мы на зиму без газа
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правильно, когда группы сядут и придут новые, тогда можно и выход найдут.В чем суть новостей о Зеленском, то что побывал в Европе? Слова-обещания и никакой платформы, наработок. Там группы сядут, тут группы сядут, а зачем тогда Зе?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУпевнений, що ми домовимося і ніхто Україні не буде викручувати руки, - Зеленський про переговори щодо транзиту газу
 
 
 
 
 
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