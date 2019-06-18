EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Економіка
  4184  47
Все про:газ (989) Газпром (422) Нафтогаз (544) Вітренко Юрій (46)

 "Нафтогаз" запропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант, - Юрій Вітренко

НАК "Нафтогаз України" у разі проблем із анбандлінгом або небажанням "Газпрому" брати на себе ризики, пов'язані з українським регулятором і оператором газотранспортної системи, запропонує російській компанії запасний варіант - "своп" газу.

Про це написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Газпром" передаватиме нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий самий обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", - написав він на своїй сторінці в Facebook у вівторок.

За словами Вітренка, передача газу підтверджуватиметься суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії).

"Такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку (можливо, і для "Газпрому"). Тобто, такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на "своп" газу і на послуги з транспортування газу", - підкреслив він.

Раніше у вівторок начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт із "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.

Читайте також: "Нафтогаз" заперечує отримання пропозицій від "Газпрому" про мирову угоду, готовий їх уважно розглянути після отримання, - Вітренко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132899
 
 
 Топ коментарі
 
Вы идиот или претворяетесь? Какие условия, с кем договориться? Газмяс начал свою обычную игру - шантаж, вы их условия для подписания слышали, они хотят чтоб мы отказались от 2.6 млрд выйгранных в суде, и только тогда они МОЖЕТ БЫТЬ СНИЗОЙДУТ до разговора с нами. У нас с ними контракт заканчивается, а вот у них Европой - НЕТ, им надо как-то с 1 января 2020 газ до европы доставлять, потоков не хватит для выпонлнения обязвтельств в полном объеме, и на нас уже не свалишь, мы при свидетелях европейцах хотели договорится, на евро условиях не хотел газмяс, вот тогда их в судах просто порвут когда 1 января контракты не будут выполнены. Одна их надежда, что найдется мудак или мудачка который(я) побежит с ними "договариватся" как уже было.
 показати весь коментар
 
Ну раз такое дело, пусть свои контрактные обязательства перед европой в полном объеме выполняют без нашей системы, хочу посмотреть как они это сделают и на сколько млрд их выепут потом.
 показати весь коментар
 
продлить без сроков и обьемов. Рагулина кацапская, не пей так много боярки, бо здохнешь, порадуешь маму и все, так сказать, прогрессивное человечество "Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 7716
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Вот и все успехи Гройсмана, тольк на бумаге. За пять лет не смогли создать условия для транзита по европейским методам. Теперь выдумываем непонятно что.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Якщо добряче потрусити Гросю, скільки натирених мільярдів випало б з його кишень та пазухи.
 показати весь коментар
 
 
Вы идиот или претворяетесь? Какие условия, с кем договориться? Газмяс начал свою обычную игру - шантаж, вы их условия для подписания слышали, они хотят чтоб мы отказались от 2.6 млрд выйгранных в суде, и только тогда они МОЖЕТ БЫТЬ СНИЗОЙДУТ до разговора с нами. У нас с ними контракт заканчивается, а вот у них Европой - НЕТ, им надо как-то с 1 января 2020 газ до европы доставлять, потоков не хватит для выпонлнения обязвтельств в полном объеме, и на нас уже не свалишь, мы при свидетелях европейцах хотели договорится, на евро условиях не хотел газмяс, вот тогда их в судах просто порвут когда 1 января контракты не будут выполнены. Одна их надежда, что найдется мудак или мудачка который(я) побежит с ними "договариватся" как уже было.
 показати весь коментар
 
 
То бригада з лахти-2. Займаються випасом стада.
 показати весь коментар
 
 
как выянислось у нас нет регуляторов европейского образца, которым можно доверять. Оно не удивтельно, если досих пор у нас нет рынка энергорессурсов.
 показати весь коментар
 
 
Ну раз такое дело, пусть свои контрактные обязательства перед европой в полном объеме выполняют без нашей системы, хочу посмотреть как они это сделают и на сколько млрд их ****** потом.
 показати весь коментар
 
 
они это предлагают, продлить старый контракат, а мы типа хотим по еврпоейски и обгадились.
 показати весь коментар
 
 
продлить без сроков и обьемов. Рагулина кацапская, не пей так много боярки, бо здохнешь, порадуешь маму и все, так сказать, прогрессивное человечество "Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 7716
 показати весь коментар
 
 
Не обращай внимание. Тебе отвечают лахтинские ху йлотроли. Их задача дискредитировать правильные идеи. Кому надо - то все поймет и так.
 показати весь коментар
 
 
о два лахтинских рогуля Игорь Д и Кирпичев типа прикрытием, а обосранные жопы с лопухов торчат
 показати весь коментар
 
 
рагуль кацапский, это вашему ублюдочному грязпрому доверять, что себя обмануть. Иди, лучше хлебни бояры дырявой кружкой для вдохновения "Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 5773
 показати весь коментар
 
 
Можна було заключити контракт з європейським регулятором, а він заключить з Газпромом, просто в контракт Газпром завжди пхає політику.
 показати весь коментар
 
Да, что Вы такое говорите. Ну уменьшится в январе объём продаж в Европу. Ничего там страшного не произойдёт. США помогут компенсировать недостачу, своим сжиженным.
 показати весь коментар
 
При чем здесь США? У них есть законтрактованные объемы, и за их НЕ поставку их могут жестко нагнуть на бабло и они это знают.
 показати весь коментар
 
теперь все хуже, у нас есть мудак и мудачка одновремеенно
 показати весь коментар
 
 
там на кону 12 млрд. они требуют, чтобы Украина от этого суда отказалась.
 показати весь коментар
 
 
Игорь Д. Причём тут Гройсман, если Миллер с Сечиным и Х**лом мудаки ?
 показати весь коментар
 
Построют северный поток, еще будем кацапов умолять шоб газа продали чутка. Доиграется этот зеленский с заигрыванием перед агрессором!!!
 показати весь коментар
 
Хоть я противник пети-барыги, но при нём таких проблем не было. Эра зелёнского наступила. "Зубожіння" нам покажется раем...
 показати весь коментар
 
 
каки праблем? Петин Кабмин обосрался как всегда.
 показати весь коментар
 
 
только случилось это при Зебенском! Но, ты рагулина запоребриковая этого не увидел, бо вечно бухой
 показати весь коментар
 
 
дебил, у Зели даже в Раде нет никого, не то что в Кабмине.
 показати весь коментар
 
 
рагулятина кацапская, плохому танцору мешают те, что тебе чечены оторвали "Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 7415
 показати весь коментар
 
И я противник хряка-мародера, только он не удосужился за 5 лет обеспечить диверсификацию поставок энергоносителей и развитие власного видобутка. А причем тут ЗЕ?
 показати весь коментар
 
 
ты противник мыла, бо свою немытую рязанскую харю в каждую щель суешь "Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 889
 показати весь коментар
 
 
Каких проблем не было? СП -2 не строился или Газпром не упирался с транзитом?))
 показати весь коментар
 
слов нет
только точки
подождём твою мать
 показати весь коментар
 
А звідки їм у твоїй ваті взятись?
Ти що, фахівець з міжнародного газового маркетингу?
 показати весь коментар
 
Opiat gazprom.Dlia cego gazprom jesly zyzeny gaz dany moment jest desevle gazproma gaza,Eto daze do leta 2020 goda mozet tak byt.
 показати весь коментар
 
спроси это у европейских потребителей, зачем им Газпром.
 показати весь коментар
 
Da net vot nasy te kotoryje pokupali s Gazproma teper s Norvegiji ******* byvsy statoil,pokupajet zyzeny gaz i eto resylo tolko cena.92% vsego gaza pokupajem s nix.Vot kak raz segodnia prybyl ecio odin tanker s Norvegiji.Proslom godu 70% byl gazproma gaz"Нафтогаз" предложит "Газпрому" контракт на "своп" газа вместо транзита как запасной вариант, - Юрий Витренко - Цензор.НЕТ 2063
 показати весь коментар
 
это мызнаем, ты не ответил на вопрос. Почему Европе нужен Газпром?
 показати весь коментар
 
«Газпром» нєобходім європєйскім лоббістам «Газпрома».
Небєсплатно.
 показати весь коментар
 
 
Nemcam on nuzen poskolku neimejet terminalov i nemozet tem samim kupit desevle gaz.Ne Evrope a nemcam pervuju ocered
 показати весь коментар
 
 
Які проблеми в німців прокачати собі газ з голандського, бельгійського, французького та британських ЗПГ-терміналів?
 показати весь коментар
 
"Dlia cego gazprom jesly zyzeny gaz"

200млрд м3 на рік вільного ресурсу ЗПГ покажіть
 показати весь коментар
 
Ооооо.... ясно... снова бартер.... Я так чувствую, что все кто сейчас до сих пор лает на контракт Тимошенко - вскоре будут называет божественным.
 показати весь коментар
 
https://www.dw.com/ru/справка-крупнейшие-поставщики-газа-в-ес/a-15423186

"Газпром" оценивает свою долю на европейском рынке в 23 процента.
І все!
Для Трампа, раз плюнути, заповнити ці 23%.
 показати весь коментар
 
 
Пожалуйста.
«07 февраля 2018 00:14
«Газпром» на треть увеличил долю на европейском рынке газа.
За пять лет его доля выросла с 26 до 35%
В прошлом году «Газпром» поставил «абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю советской и российской газовой промышленности», сообщил 6 февраля на встрече с инвесторами в Нью-Йорке зампред правления компании Александр Медведев.»

Но все равно, не 100%, як намагаються хитро донести мєсниє фахівці: «Ой боже ж, шо ж то будєт когда Підарашка остановит транзит газа вЄвропу !!!!»


Что будєт? А порвут ***** єго жє олігархі, как Тузік тряпку, за утрачєнную прибиль.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Як шо хтось не зрозумив
Газпром будет искать любые поводы, чтобы довести ситуацию до того, что Европа опять поставит вас раком из-за газа, как уже было с Юлей

ФОТ И ФИСЁ
 показати весь коментар
 
Поетому сейчас Сіліконовую Бабушку до Труби і нє допускают.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Для этого Украине нужно сделатьзапасы газа на ВСЮ ЗИМУ, и Коболев просил Гросюне устанавливать отстежку в бюджет с дохода Нафтогаза на уровне 90 %, чтобы было за что купить. Но, Грося в предверии выборов ищет каце на лохторат
 показати весь коментар
 
Это типа создадут прокладку,а главным поставят Медведчука?
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Нафтогаз" запропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант, - Юрій Вітренко
 
 
 
 
 
 вгору