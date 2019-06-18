 "Нафтогаз" запропонує "Газпрому" контракт на "своп" газу замість транзиту як запасний варіант, - Юрій Вітренко

Про це написав виконавчий директор НАК Юрій Вітренко в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Газпром" передаватиме нам певний обсяг газу (певну енергетичну цінність газу) на кордоні Україна - РФ, а ми будемо передавати точно такий самий обсяг (енергетичну цінність) на кордоні Україна - ЄС", - написав він на своїй сторінці в Facebook у вівторок.
За словами Вітренка, передача газу підтверджуватиметься суміжними операторами (Словаччини, Угорщини, Польщі, Румунії).
"Такі контракти на "своп" газу є відносно звичними для європейського ринку (можливо, і для "Газпрому"). Тобто, такий контракт може бути укладений за європейськими правилами, просто вони різні для контрактів на "своп" газу і на послуги з транспортування газу", - підкреслив він.
Раніше у вівторок начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль заявив, що російська компанія не бачить сьогодні можливості укласти транзитний контракт із "Нафтогазом" після 2019 року на європейських умовах через неготовність української сторони.
только точки
подождём твою мать
Ти що, фахівець з міжнародного газового маркетингу?
Небєсплатно.
200млрд м3 на рік вільного ресурсу ЗПГ покажіть
"Газпром" оценивает свою долю на европейском рынке в 23 процента.
І все!
Для Трампа, раз плюнути, заповнити ці 23%.
«07 февраля 2018 00:14
«Газпром» на треть увеличил долю на европейском рынке газа.
За пять лет его доля выросла с 26 до 35%
В прошлом году «Газпром» поставил «абсолютный рекорд по экспорту газа в Европу за всю историю советской и российской газовой промышленности», сообщил 6 февраля на встрече с инвесторами в Нью-Йорке зампред правления компании Александр Медведев.»
Но все равно, не 100%, як намагаються хитро донести мєсниє фахівці: «Ой боже ж, шо ж то будєт когда Підарашка остановит транзит газа вЄвропу !!!!»
Что будєт? А порвут ***** єго жє олігархі, как Тузік тряпку, за утрачєнную прибиль.
Газпром будет искать любые поводы, чтобы довести ситуацию до того, что Европа опять поставит вас раком из-за газа, как уже было с Юлей
ФОТ И ФИСЁ