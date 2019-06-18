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 Терористи спеціально затягують процедуру виїзду з окупованих територій, - штаб ООС

Російсько-терористичні війська продовжують саботувати пропуск громадян через лінію розмежування

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.

У повідомленні наголошується: "Російсько-терористичні війська продовжують саботувати пропуск громадян через лінію розмежування. Збройні формування РФ, аби порушити зв’язки громадян з контрольованою територією України, створюють перешкоди для перетину лінії розмежування, головним чином при виїзді з тимчасово окупованої території. Зокрема проросійські бойовики затягують процедури "контролю" відносно осіб та транспорту, здійснюючи їх годинами.

Такі дії створюють так званий "поривчастий" рух, коли бойовики годинами накопичують перед своїми блок-постами велику кількість людей та транспортних засобів, а потім одночасно випускають їх в сіру зону великими групами, що є особливо небезпечним наприкінці визначеного часу роботи дорожніх коридорів, оскільки значна кількість громадян не встигає навіть дістатись вже закритого КПВВ.

Читайте також: КПВВ на Донбасі перейшли на літній графік роботи

Зокрема чергова така провокація мала місце учора в межах дорожнього коридору "Новоазовськ-Маріуполь". Уже після закінчення роботи КПВВ "Гнутове" о 20.20 з тимчасово окупованої території України до контрольного пункту в’їзду-виїзду прибули 25 цивільних автівок, в яких до того ж були чотири малолітні дитини. Люди пояснили, що їх декілька годин протримали в черзі перед блок-постом збройних формувань РФ "Октябрь" і пропустили в "сіру зону" вже після закриття КПВВ.

Слідуючи через лінію розмежування після закінчення режиму роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду, громадяни наражаються на небезпеку під час ночівлі у так званій "сірій зоні", оскільки порушення мінських домовленостей з боку бойовиків не припиняються та щоночі здійснюються обстріли позицій ЗСУ, під які інколи потрапляють і дорожні коридори.

Зазначаємо, що підрозділи Держприкордонслужби України зі складу Об'єднаних сил дотримуються чіткого графіка роботи КПВВ і, з огляду на небезпеку пропуску людей в темний час доби, не можуть подовжувати контрольно-перевірочні операції після часу передбаченого графіком.

Прикордонники зі складу Об’єднаних сил нагадують, що зараз діє літній режим роботи в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду на лінії розмежування, пропуск осіб і транспорту здійснюється щоденно з 6.00 до 20.00. Звертаємось до громадян з проханням не піддаватись на провокації збройних формувань РФ та не слідувати через лінію розмежування після закінчення визначеного часу роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132897
 
 
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А чо это они к фашистам за пенсиями и выплатами ездиют?
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Всегда найдется особо умственно одаренный со своим решением проблемы, то пенсии отобрать у людей, то изолировать их, как в концлагере.
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года три назад или 4 тому взад, одноклассница, выезжая от оккупантов за пенсией к родственникам на свободную территорию, запуталась в блокпостах и не на том перешла на украинский, вітаючи хлопців ))))) обошлось "неудобно получилось", но сциконула по крупному )))
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14.06.2019г. со стороны Украины к Майорску не было ни одной машины.
А из ОРДЛО столпотворение.
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Та да, украинский блокпост проскакиваешь за 15 минут, там много мест для осмотра машин, со стороны горловки время измеряется часами.
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