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 Політика України, За кордоном
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Все про:Німеччина (1221) Зеленський (1748) Меркель (536) Антикорупційний суд (406)

 Зеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом.

Президент України Володимир Зеленський запевнив канцлера ФРН Ангелу Меркель в намірі забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів разом з новоствореним Антикорупційним судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили також і про реформи в Україні. Я запевнив федерального канцлера у своїй рішучості впроваджувати амбітні перетворення в Україні, і в першу чергу забезпечити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури разом з новоствореним Антикорупційним судом", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з Меркель у Берліні .

Президент подякував Німеччині за значну фінансову і технічну допомогу українській державі.

"Без перебільшення скажу, вона є важливою опорою політики реформ в Україні", - наголосив Зеленський.

Читайте також: "Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - Меркель про переговори в "нормандському форматі"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132896
 
 
 Топ коментарі
 
так не этой весной же! Может лет через 20... или чуть позже.
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Була б політична воля, а посилити роботу буде можливо після виборів. Холодницького гнати в три шиї в обійми Петра, а от Ситника, а бог його знає.
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З такими новинами на газ взимку може й не знадобитись- будемо опалюватись паланням соєвих!)))
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При соевых, как вы выражаетесь, газ взимку был, зиму пережили нормально.
Теперь это проблема пришедших к власти зельонских. Соевых забудьте.
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Та все так, але поясніть формулу ротердам+?
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Ще навздогін поясніть законність рішення нкреу щодо монополії в енергосекторі країни, і ще кому продали дизтрубу країни, телеканали, антиреформу судівської систему, антикорупційна недореформа, затягування створення антикорупційного суду, все це ж при "соєвих" відбулося, ви ж пишіть до кінця
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Вікі редагують для вас, знав що то дурня з початку її заснування, мимо
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Там є вся історія редагувань, що саме з тих пояснень вас не влаштовує?
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Добре:
Введена в дію у травні 2016 року.
24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове
Реформований суд 10 липня, в рамках кримінального провадження, Солом'янський районний суд міста Києва відмовився задовольнити клопотання детективів НАБУ про тимчасовий доступ до документів десяти банків, які стосуються рахунків та руху грошових коштів «Центренерго» та «ДТЕК Дніпроенерго».[18] 6 вересня той же суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до рахунків енергокомпанії «ДТЕК Дніпроенерго» в «Укрсоцбанку».[19]

17 серпня НАБУ провело обшуки в будівлі НКРЕКП.[2]))
Занавєс! Шо далі? Реактивні ви наші, на дворі червень 2019
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То ви визначитеся, вам пояснення потрібні чи виправдення? Ви ж питали пояснень, я вам надав посилання, за виправданнями - то не до мене. А з тим, що далі - то вже взагалі питання до пана Зеленського, будемо дивитися, що він буде робити із цим та з іншими корупційними та не дуже речами. Покищо одні заяви та жодних дій, одже почекаємо ще трохи.
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Знову чекати, а гроші капають з наших кишень, нічого не змінеться поки не буде нормального парламенту, там сила, дуже погано що в політику лізе бізнес, повинен бути закон забороняючий балотування представника з біснесу в будь які депутати буть то в зраду, будь то в районну або міську, бо то біда....
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Гланое что бы небыло кае в Румынии, не разбежались как тараканы.
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Весной уже обещал, весна закончилась, а толку 0, только кварталовцы, ФСБшники и рыги вернулись
Зеленский пообещал Меркель обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов во главе с Антикоррупционным судом - Цензор.НЕТ 2435
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так не этой весной же! Может лет через 20... или чуть позже.
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В июле у свинорыла мальдивского закончатся серебреники. Порохосвины, трепещите!
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Сколько можно ждать!Когда ж Борисполь перекроют? Зеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом. - Цензор.НЕТ 6270
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коррупция это бич Украины,а вот для кацапья это образ жизни как и разбой
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А потім, що знову хтось поправить:
- Он пашутіл
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СОВЕТНИК ЗЕЛЕНСКОГО АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК является ФИГУРАНТОМ СПИСКУ ЗАКРИТИХ СПРАВ ПРО НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ, який опублікувала САП
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
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===Зеленский пообещал Меркель обеспечить полноценную работу антикоррупционных органов во главе с Антикоррупционным судом===

У Порошенко и всей его мафиозной Семьи нужно забрать загранпаспорта, чтобы не сбежали
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Перше - законне ухилення від переслідування - балотування в зраду, друге - валіза, вокзал - ростов, третє - магічна клітчаста ковдра, візок
Так що Ukraine for you, знайди себе, оформ субсидію (youtobe порядок пересечения границьі Украиньі и расисии)
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КАК МЫ УЗНАЕМ, ЧТО ЗЕ ПОБЕДИЛ КОРРУПЦИЮ?
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?

ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
ДИВИШСЯ, А ЇЇ, КОРУПЦІЇ, ВЖЕ НЕМА !!! В ТІЛІВІЗОРІ ОГОЛОСИЛИ !
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Це все лірика.
Корупції тисячі років.
Найбільш корумповані - розвинуті суспільства.
Просто навчилися це все грамотно ховати.
Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 МЛРД ЕВРО В ГОД (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»). Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
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Transparency International: Коррупция насквозь пропитала Чехию

В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Взятки в Чехии - обычное дело
В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
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Діду не тужтесь. Те, що десь мене як більшість не цікавить, ви напишіть в цифрах скільки крадете щорічно з бюджету коштів, а те що у когось мені вибачте байдуже
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Пусть прокуратура разбирается кто сколько крал. Вот разберутся и вам объявят. Будут решения судов, будет о чем поговорить. А пока что это только домыслы, слова из пропаганды.

А те що у сусідів знати не завадить, ми не острівна держава і сусідів у нас багато. Не тужитись треба, а більше читати і знати.
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Знову ж кажу, ми своєму "горю" ради не дамо, а ви про лірику корупції в світі, бо прямо зараз нас з вами обдирають скрізь, а на справедливий суд в Україні надії немає від слова зовсім, скажу відверто, маємо корупційний факт у бвльше ніж 100 млн гривень в районному масштабі, і шо? Як ви кажете доведіть в суді, довели, що чим більше вкрав тим більше шансів не сісти зовсім! І це після майдану, при реформі мвд, прокуратури, сбу, набу, сап та ***** стіко служб а чувак той шо прокрав пішов і оформив субсидію і нічого, живе на волі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом.
 
 
 
 
 
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