 Зеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми говорили також і про реформи в Україні. Я запевнив федерального канцлера у своїй рішучості впроваджувати амбітні перетворення в Україні, і в першу чергу забезпечити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури разом з новоствореним Антикорупційним судом", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з Меркель у Берліні .

Президент подякував Німеччині за значну фінансову і технічну допомогу українській державі.

"Без перебільшення скажу, вона є важливою опорою політики реформ в Україні", - наголосив Зеленський.

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