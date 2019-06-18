 Зеленський пообіцяв Меркель забезпечити повноцінну роботу антикорупційних органів на чолі з Антикорупційним судом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми говорили також і про реформи в Україні. Я запевнив федерального канцлера у своїй рішучості впроваджувати амбітні перетворення в Україні, і в першу чергу забезпечити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури разом з новоствореним Антикорупційним судом", - сказав Зеленський на спільному брифінгу з Меркель у Берліні .
Президент подякував Німеччині за значну фінансову і технічну допомогу українській державі.
"Без перебільшення скажу, вона є важливою опорою політики реформ в Україні", - наголосив Зеленський.
Теперь это проблема пришедших к власти зельонских. Соевых забудьте.
Введена в дію у травні 2016 року.
24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України розпочало досудове
Реформований суд 10 липня, в рамках кримінального провадження, Солом'янський районний суд міста Києва відмовився задовольнити клопотання детективів НАБУ про тимчасовий доступ до документів десяти банків, які стосуються рахунків та руху грошових коштів «Центренерго» та «ДТЕК Дніпроенерго».[18] 6 вересня той же суд надав детективам НАБУ тимчасовий доступ до рахунків енергокомпанії «ДТЕК Дніпроенерго» в «Укрсоцбанку».[19]
17 серпня НАБУ провело обшуки в будівлі НКРЕКП.[2]))
Занавєс! Шо далі? Реактивні ви наші, на дворі червень 2019
- Он пашутіл
В цьому списку він значиться під № 44
44. ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК-від 24.04.2018 щодо незаконного збагачення міністром фінансів на суму 28,8 млн грн (квартири у Лондоні, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії).
Информация опубликована в Украинской Правде 28.03.2019
У Порошенко и всей его мафиозной Семьи нужно забрать загранпаспорта, чтобы не сбежали
Так що Ukraine for you, знайди себе, оформ субсидію (youtobe порядок пересечения границьі Украиньі и расисии)
Сможет ли простой человек (такой как я например) прочувствовать победу над коррупцией? Сейчас народ очень страдает от коррупции и Зе как тот былинный богатырь победит дракона. Я в этом не сомневаюсь. Но как это будет выглядеть?
ДУЖЕ ПРОСТО!
Ви перестанете чути про корупцію з медіа)
Достатньо всі канали націоналізувати і поставити правильних журналістів і корупція буде подолана.
ДИВИШСЯ, А ЇЇ, КОРУПЦІЇ, ВЖЕ НЕМА !!! В ТІЛІВІЗОРІ ОГОЛОСИЛИ !
Корупції тисячі років.
Найбільш корумповані - розвинуті суспільства.
Просто навчилися це все грамотно ховати.
Оценка суммы потерь от коррупции в ЕС в 323 млрд евро в год была предоставлена антикоррупционным агентством Евросоюза OLAF. Еврокомиссия (высший орган Евросоюза) официально признала величину коррупционного ущерба равной как минимум 120 МЛРД ЕВРО В ГОД (отметив, что реальная цифра, «вероятно, гораздо больше»). Эта сумма примерно равна годовому бюджету Евросоюза или объёму ВВП по ППС такого богатейшего государства, как Катар . Оценка в 120 млрд евро при этом не включает коррупцию в общеевропейских органах власти ЕС, которая также имеет существенные размеры (так, в 2012 г. со счетов властей ЕС при невыясненных обстоятельствах исчезло 4,8 % средств бюджета, в 2011 г. - 3,9 %.
По данным опроса американского института общественного мнения Gallup, 79% уверены, что власти США коррумпированы.
Сама информация о злоупотреблениях и нередких случаях коррупции, тщательно оберегается властями от попадания в СМИ, дабы не нанести ущерб «безупречной» репутации США.
В Чехии процветает мздоимство и кумовство. Без связей и взяток в этой стране ничего не добиться. Организация Transparency International забила тревогу, а власти объявили коррупции войну. Правда, пока лишь на словах.
Взятки в Чехии - обычное дело
В ежегодном рейтинге восприятия коррупции международной организации Transparency International Чехия занимает 53 строчку. Такие страны как Ботсвана или Бруней занимают в этом списке более почетные места. Не подмажешь - не поедешь, убеждены многие чехи.
А те що у сусідів знати не завадить, ми не острівна держава і сусідів у нас багато. Не тужитись треба, а більше читати і знати.