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Все про:Меркель (536) ПАРЄ (450) Росія (17565) санкції (2309)

 Для повернення в ПАРЄ Росії треба виконати певні умови, - Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель зазначає, що відновлення в правах делегації РФ в Парламентській асамблеї Ради Європи можливе лише за певних умов.

Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Що стосується повернення Росії до Ради Європи, у нас були різні думки. Ми мали зважити дві речі. Це, по-перше, порушення міжнародних прав щодо України. Це проблема, яку не можна залишити поза увагою міжнародної спільноти. Але для повернення Росії треба виконати певні умови, це не буде виконано за будь-яку ціну", - сказала Меркель.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132885
 
   
 Топ коментарі
 
Тобто Меркель зрозуміла, що Україна навіть в обличчі ЗЕ не поступиться своїми інтересами.
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Ні просто як я уже і писав в інших топіках - Петро Олексійович заздалегідь обговорив вже усе з пані Меркель по телефону. А зеленський на цих переговорах, так, для мєбєлі!!! Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 8175
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Не так громко, а то зеленский услышит, да и еще на рояле слабает Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 7571
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Забашлять членский взнос и добро пожаловать? Бабло не пахнет, да Меркель? Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 4016
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Опять зрада! Ну шож ты будешь делать, уже и Меркель не совсем уверена, что паРаше место в ПАСЕ. И куда смотрит ЗЕ?
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судя по фото, зеленский ни куда не смотрит, ему желудок крутит и он думает как бы на толчок по-быстрее свалить, он аж щурится, так срать охота:
Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 8446
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ЗЕ еще красавчик, а вот Меркель похоже зубной протез никак вставить не может. Гы.
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Тобто Меркель зрозуміла, що Україна навіть в обличчі ЗЕ не поступиться своїми інтересами.
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Ні просто як я уже і писав в інших топіках - Петро Олексійович заздалегідь обговорив вже усе з пані Меркель по телефону. А зеленський на цих переговорах, так, для мєбєлі!!! Для возвращения в ПАСЕ России нужно выполнить определенные условия, - Меркель - Цензор.НЕТ 8175
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Гы. А Петр Алексеевич знает об этом? Или Меркель?
Хряк уже давно ниже пидлоги, ели его тролят с таким ником. Бу-га-га.
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нет вопрос о газопроводе не в повестке - это и есть уступка Зеленского,но он не Петя .по этому и так хорошо
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Вот и разница между Паржем и Берлином.
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а в чём "определённость" условий ...невже повернуть Крим з Донбасом і заплатять за те що влаштували ...чи севернийпотоп2 продовжиться разом з бла бла бла ?
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Условия - снять щтаны и показать всем жопу ))
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Не так громко, а то зеленский услышит, да и еще на рояле слабает
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Ну да. А то когда был в Брюсселе, страшновато было показывать ему фонтан с писающим мальчиком.
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))))) страшный сон *****, - зеленский лабающий им по роялю. как бы его ***** в личные враги не записал за такие намёки )))))
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одно условие - провести газ … что тут ходить в округ да около. Селку уже поздно из себя строить , таварисч Меркель.
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молодец Меркель уважение и только положительную память о себе оставит
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Frau Merkel zittert - große Sorge um die Kanzlerin (VIDEO)- sie zittert unkontrolliert . Меркель дрожит. Меркель начинает дрожать на приеме Зеленского.
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Реакция организма Меркель на сильные звуки при исполнении гимна.
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Назвала би прямо ці умови... як вона їх розуміє, що за умови?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДля повернення в ПАРЄ Росії треба виконати певні умови, - Меркель
 
 
 
 
 
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