 Для повернення в ПАРЄ Росії треба виконати певні умови, - Меркель

Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

"Що стосується повернення Росії до Ради Європи, у нас були різні думки. Ми мали зважити дві речі. Це, по-перше, порушення міжнародних прав щодо України. Це проблема, яку не можна залишити поза увагою міжнародної спільноти. Але для повернення Росії треба виконати певні умови, це не буде виконано за будь-яку ціну", - сказала Меркель.

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