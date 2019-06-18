 Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.
"Все було чудово: погода, люди, атмосфера, музика. Це була чудова вечірка!" - написала на своїй сторінці в соціальних мережах Меурмішвілі і виклала фотографії з їхнього весілля, яке відбулося в готелі Hay-Adams (Вашингтон, США).
У 54-річного Волкера це другий шлюб, від першого у нього є син і дочка. Його обраниця співпрацює з "Голосом Америки" з 2009 року. Ія Меурмішвілі - один із редакторів програми "Вашингтон сьогодні".
Щастя молодятам
счас вина с такого праздника для д у ш и !
И как все это поможет Украине
прекратить войну .\
Совет да любовь! Красивая пара!
Щастя молодим, і діточок-бандерівців побільше!
В общем, счастья молодым!