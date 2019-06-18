EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Фоторепортаж, За кордоном
  11866  54
Все про:Грузія (520) журналістика (811) весілля (39) Волкер Курт (408)

 Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі. ФОТО

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер одружився з журналісткою "Голосу Америки" Іє Меурмішвілі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі 01

"Все було чудово: погода, люди, атмосфера, музика. Це була чудова вечірка!" - написала на своїй сторінці в соціальних мережах Меурмішвілі і виклала фотографії з їхнього весілля, яке відбулося в готелі Hay-Adams (Вашингтон, США).

Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі 02

Читайте також: Болтон і Волкер під час зустрічі зійшлися на тому, що обрання Зеленського "створює нову можливість миру на Донбасі"

Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі 03

У 54-річного Волкера це другий шлюб, від першого у нього є син і дочка. Його обраниця співпрацює з "Голосом Америки" з 2009 року. Ія Меурмішвілі - один із редакторів програми "Вашингтон сьогодні".

Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі 04

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко скаржився, що США не висловлюють йому достатньо підтримки на виборах, - Волкер

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132883
 
   
 Топ коментарі
 
Счасть Молодым. Спасибо Курт, что потдерживаешь Украину!!!
 показати весь коментар
 
Аби не на кацапці..
Щастя молодятам Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили - Цензор.НЕТ 9371
 показати весь коментар
 
Красивая интеллигентная пара!!!! Счастья молодым!!!!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Счасть Молодым. Спасибо Курт, что потдерживаешь Украину!!!
 показати весь коментар
 
 
Раз Чалий вітає - значить, з Волкером вони кореша... Це - нормально. Щоправда, зебіл щас Чалого відкличе...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Самое прикольное, что порохоботам даже отвечать не надо, а просто цитировать их же постьі о зрадогнидах, как они вьіражались. Теперь єто постьі о самих себе
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
такі зебіли - після штанги.
 показати весь коментар
 
 
грузинские журналистки это бренд голоса америки. шо скажет херащенко? гол? или снова штанга? )))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Наколядовал в своих поездках.
 показати весь коментар
 
 
Ну,ты не можешь без того,чтобы напоминать ленду фекаленду под нашим флагом... Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі - Цензор.НЕТ 5465
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Ох и напьемся
счас вина с такого праздника для д у ш и !
И как все это поможет Украине

прекратить войну .\
 показати весь коментар
 
Да никак . Украина её не начинала , и не ей её прекращать . .
 показати весь коментар
 
 
Бабы,такого жениха прфукали )) Позор вам )) Нет,правда..Шо вы за растяпы ? )
 показати весь коментар
 
 
Так кто знал, что он в таком возрасте и не женат?! Я сама в шоке))
 показати весь коментар
 
 
Красивая интеллигентная пара!!!! Счастья молодым!!!!
 показати весь коментар
 
 
После Геращенко меня слово "красивая" напрягает. Может она и здесь найдет сексуальный подтекст Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі - Цензор.НЕТ 5581
 показати весь коментар
 
 
Зря напрягаешься! Посмотри в зеркало.
 показати весь коментар
 
Теперь россися для Волкера враг, а не партнер по переговорам.
 показати весь коментар
 
 
ОЦЕ ТАК НОВИНА.... ВІТАЄМО ВАС ПАНЕ ВОЛКЕР! хай вам щастить.і дякуємо за допомогу УКРАЇНІ! Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Волкер женился на грузинской журналистке Меурмишвили - Цензор.НЕТ 5102
 показати весь коментар
 
 
теперь хачапури будет кушать и не только)))))
 показати весь коментар
 
 
да,да - люблю я поесть - кто не был по настоящему голодным не поймет
 показати весь коментар
 
Вспомнил "Любовь к жизни" Дж.Лондона,когда он прятал сухари под матрасом...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А пиндос хотя и Курт, но молодца. Отхватил ломази гогона, теперь не жизнь, а сплошные Хванчкара и Киндзмараули.
 показати весь коментар
 
 
" Ларису Ивановну хочу ". - сказал Волкер и женился на грузинке.
Совет да любовь! Красивая пара!
 показати весь коментар
 
 
Счастья конечно, любовь это всегда хорошо. Просто что бы он на радостях не взял фамилию жены …. Курт Меурмишвили
 показати весь коментар
 
 
Гарна дівка - кров з молоком!
Щастя молодим, і діточок-бандерівців побільше!
 показати весь коментар
 
 
Поздравляю! Отличный выбор. Счастливые лица. Удачи!
 показати весь коментар
 
 
Молодец дедуль. Пока стоит куй железо пока горячо.

 показати весь коментар
 
 
то ты кацап в 40 лет уже *дедуль*,а Курт нормальный моложавый мужичок
 показати весь коментар
 
За Грузию теперь можно быть спокойным.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Геращенко, она же журналистка, она же воровка на доверии, она же Ирка три копейки; диагноз "маниакальная клептомания"........оооооочень плохой бренд...
 показати весь коментар
 
 
она же МАТЬ троих детей, младшему 6 лет!!!
 показати весь коментар
 
 
А Вам то что,чего Вы ему мешаете? У него главная задача набрать по-больше дерьма и выплюнуть большим-большим облаком!
 показати весь коментар
 
 
Счастья и всех благ вам молодые в жизни, пусть всё будет у вас хорошо.
 показати весь коментар
 
 
Хорошо, что грузинская журналистка с голоса Америки а не армяшка с армянского радио, - ведь грузины лучше, чем армянцы...
В общем, счастья молодым!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниФоторепортажСпецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі. ФОТО
 
 
 
 
 
 вгору