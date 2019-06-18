 Спецпредставник Держдепартаменту США щодо України Волкер одружився з грузинською журналісткою Меурмішвілі. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Факти.

"Все було чудово: погода, люди, атмосфера, музика. Це була чудова вечірка!" - написала на своїй сторінці в соціальних мережах Меурмішвілі і виклала фотографії з їхнього весілля, яке відбулося в готелі Hay-Adams (Вашингтон, США).

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У 54-річного Волкера це другий шлюб, від першого у нього є син і дочка. Його обраниця співпрацює з "Голосом Америки" з 2009 року. Ія Меурмішвілі - один із редакторів програми "Вашингтон сьогодні".

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