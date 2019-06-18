 Росія потребує нової теорії ведення воєн, - Шойгу

Про це заявив у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив він.
Шойгу переконаний, що сучасні війни вимагають нових підходів.
"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - підкреслив Шойгу.
Конечно, когда наделали кучу ошибок, а на исправления ни времени ни мозгов нету. Гы.
хто там на черзі ?
Вам бы уже начать задумываться о другом, как остаться у власти, потому как уже керосином во всю в РФ пахнет.
Цивілізовані люди роблять відкриття, розробляють нові й нові технології, думають про подолання хвороб, подовження життя, трансгуманізм, квантові та нейрокомп'ютери, колонізацію інших планет... дивляться крізь орбітальні телескопи в глибини Космосу...
А свинособакам все крові кортить.
Ні, з цими зайвохромосомними треба щось вирішувати. Причому радикально.
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
А "кремль" подойдёт?
У Рогозина разработают теорию покорения Луны и Марса.
Все денег хотят. А где их взять? Поэтому есть теория, что одним НДС и пенсионным возрастом население не отделается.
Война - это мир,
свобода - это рабство,
незнание - сила.
Власть - не средство; она - цель.
Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру.
Цель репрессий - репрессии.
Цель пытки - пытка.
Цель власти - власть.
Придурки, когда один семимильными шагами стремится к войне, а другие пытаются наладить отношения - это медведь в курятнике. Европейские петухи как огня боятся войны, и готовы пожертвовать всем, лишь бы не воевать. А то ж первыми воевать пойдут правые, там они станут организованными и будут создавать угрозу режиму либерастии когда вернутся.
А в результате все полягут пытаясь выжить, либо на войне, либо в оккупации. Так страх и тупость ведут к смерти. И наша страна идет под раскидистым хвостом этих петухов.