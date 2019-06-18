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Все про:війна (1546) Росія (17565) Шойгу (170)

 Росія потребує нової теорії ведення воєн, - Шойгу

Російська Федерація має потребу в новій теорії ведення військових дій.

Про це заявив у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив він.

Шойгу переконаний, що сучасні війни вимагають нових підходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія після виходу США з ядерного договору розробляє нові типи ракет, - Шойгу

"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - підкреслив Шойгу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132879
 
 
 Топ коментарі
 
Оленевод-полководец это сильно Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 6153
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Раися нуждается в ядерной оплеухе. Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5008
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Однозначно.
Конечно, когда наделали кучу ошибок, а на исправления ни времени ни мозгов нету. Гы.
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ну да... йому би з бубнами навколо вогнища бігати, а воно тут долю світу вирішує ))
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а можно шоб Китай напал на Норвегию через цапию))))))))
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ви ще не всіх завоювали ? ))
хто там на черзі ?
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китай - самознищитись кацапи повинні красиво! Їхній недопалок їх вже підготував, що у раю місця вже Гундяй оплатив... тобто гроші за місця взяв.. а інші попадуть у пекло....
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вони більше Африкою зайняті. Там пануватимуть.
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Шо такое? Гибридная война больше не канает? Получили по шапке? Ну ниче, не расстраивайтесь сильно.
Вам бы уже начать задумываться о другом, как остаться у власти, потому как уже керосином во всю в РФ пахнет.
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Кто про что,а рашконацисты про войну. Хорошо будет выглядеть эта гнида,болтаясь на берёзе рядом с коллегами по идеологии.
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Новое - это хорошо забытое старое. - На пулеметы без оружия,слабо щас ? ))
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рашка, на смену зелёным человечкам, создаёт и узаканивает институт паломничества. теперь зелёные, или вежливые, паломники - новая угроза не только котам.
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Расися больше нуждается в смерти, и она ее очень настойчиво ищет, с упертостью быдлооленевода...
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В России столько территорий,воюйте в своих федерациях и колонияхРоссия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 917.
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Скоро ватники переоденутся в московских монахов и попрут в Киевскую Русь освобождать
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больше всего раиська нуждается в принудительном разоружении.особенно ядерном
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*** же ж твою дупу під неєвклідовим кутом... Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 5449
Цивілізовані люди роблять відкриття, розробляють нові й нові технології, думають про подолання хвороб, подовження життя, трансгуманізм, квантові та нейрокомп'ютери, колонізацію інших планет... дивляться крізь орбітальні телескопи в глибини Космосу...
А свинособакам все крові кортить.
Ні, з цими зайвохромосомними треба щось вирішувати. Причому радикально.
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Было бы странно от этого оленевода теорию миной жизни ожидать.
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Стратегія відхватування по хлебалу, в кацапів незмінна.
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Кто о чем, а россия думает только о войне.
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"...где боевые действия скоротечны, а на исправление ошибок просто нет..." - ядерну зброю недавно випробували і настав час сазтосовувати?
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"Россия нуждается в новой теории ведения войн, - Шойгу" - кремлёвские динозавры очень нуждаются в эффективном, быстродействующем дусте, чтобы освободить мир от агрессивных человекоподобных, Росія потребує нової теорії ведення воєн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 2027а может причина в другом, как сказал Макаревич: "Не Путин сделал народ стадом, а стадо выбрало и сделало из Путина такого правителя. Без миллиона согласных ничего такого бы не было. В этом беда", - но мне и всему человечеству от этого не легче, значит их всех надо ликвидировать.
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теория проста как и при совке,завалить противника мясом не заботясь о жизни солдата,а бабы еще нарожают
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Тувинский Клаузевиц. Сунь-Цзы наших дней. Строитель не служивший в армии ни дня!

Росія потребує нової теорії ведення воєн, - Шойгу - Цензор.НЕТ 7404
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Не, ну а шо вы хотели от человека с фамилией Шойгу, хуже того, - Кужугетовича? Тем более, даже в армии не служил. Дали генерала армии - увидал лампасы и охренел. Очухался, переспросил: «А штаны мои?» и опять охренел. Любой прораб охренеет. Завели в операционный зал МО (У-Ё! Ипатий Коловрат!), а там мониторы огроменные - это ж как удобно хентай смотреть, и сразу «Скажи ка дядя, ведь не даром Хабомаи с Шикотаном японцу отдадут...» А шо(?), хороший военачальник: во-первых, ему не надо тормоза включать, у него и так природный дар верховного главнокомандующего вразумением своим в смущение не вводить; во-вторых, подчинённым - красота, в докладах заливай сколько хочешь - генерал один хрен «ни в зуб ногой, ни в жопу пальцем». Надо бы ещё одну реформу внедрить - добавить в армию алтайского колорита - часовые на посту пускай с оружием, а вот разводящим заменить оружие на шаманские бубны. На первом посту одна сплошная корреляция - разводящий под шаманский бубен ведёт часовых охранять мумию.
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Война между РФ и НАТО в теории будет выглядеть так:
- для наблюдателя со стороны РФ - нападение непобедимых, безжалостных и вездесущих инопланетян;
- для наблюдателя со стороны НАТО - увлекательная компьютерная игра;
- для стороннего наблюдателя - избиение младенцев.
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Кутузов би вибив собі друге око, як би йому сказали що це головний російський вояка, який не служив в арсії.
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Кутузов был такой же бездарь, шо и Кужугет. Выслужился тем, шо подавал по утрам кофе молодому любовнику Екатерины...
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Та знаю, просто так одразу і не назвеш якогось москальского вояку щоб щось виграв, не Суворова же пропонувати, що був звичайним найманцем.
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Але одного в них не забереш, вони всі були на полі бою, тому і частенько генерали гинули.
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а как же старая теория вяликого пу "Мы станем за женщинами и детьми, и пусть кто то попробует стрелять" уже не работает?
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россия нуждается не в новой теории ведения войн, а в демилитаризации, пацификации и глубочайшей люстрации
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конечно нуждается в любой стране враждебного блока НАТО недвижимость, шлюхи, дети, бабло. Как бомбить непонятно, лучшше по воронежу жахнуть
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Уже повезли Столтенберга к Европейским бабкам-знахаркам переляк видльівать - насмотрелся бедняга Йенс в НАТОвский спутник, как жестоко, в нарушение всех мыслимых конвенций, Кужугетович в шаманском облачении закомлал (прим. Комлание - этнографическое действие шамана с бубном) страшными заклятиями весь театр потенциальных военных действий.
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"Россия нуждается в новой теории ведения войн"...
А "кремль" подойдёт?
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У Шойгу хотят разработь новую теорию ведения войны на среднесрочную перспективу.
У Рогозина разработают теорию покорения Луны и Марса.
Все денег хотят. А где их взять? Поэтому есть теория, что одним НДС и пенсионным возрастом население не отделается.
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Жаль, что его предок Чингизхан не оставил ему письменное руководство. Однако ж методы биологической войны, используемые ордой (закидывание города своими и чужими трупами), остаются актуальными и сегодня. Так же как и призыв: "иду на Киев!"
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В чем проблема? Все уже давно создано для СССР, а теперь и для России:

Война - это мир,
свобода - это рабство,
незнание - сила.

Власть - не средство; она - цель.
Диктатуру учреждают не для того, чтобы охранять революцию; революцию совершают для того, чтобы установить диктатуру.
Цель репрессий - репрессии.
Цель пытки - пытка.
Цель власти - власть.
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А вот зачем это им? Их ведь так душат санкции, что прямо продохнуть не могут, а общественное осуждение и порицание? Да ведь каждый русский уже чувствует себя унтерменшем из-за действий правительства россии, "обеспкоенные нации" показали медведю где раки зимуют!!!!
Придурки, когда один семимильными шагами стремится к войне, а другие пытаются наладить отношения - это медведь в курятнике. Европейские петухи как огня боятся войны, и готовы пожертвовать всем, лишь бы не воевать. А то ж первыми воевать пойдут правые, там они станут организованными и будут создавать угрозу режиму либерастии когда вернутся.
А в результате все полягут пытаясь выжить, либо на войне, либо в оккупации. Так страх и тупость ведут к смерти. И наша страна идет под раскидистым хвостом этих петухов.
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Какой смысл тратить силы и энергию на разработку Айфона и Теслы, пока на планете Земля существуют уроды типа Путина и Шойгу, которые готовятся все разрушить и разграбить.
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Нуждается что бы на нее справили нужду
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