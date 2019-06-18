 Росія потребує нової теорії ведення воєн, - Шойгу

Про це заявив у вівторок міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Сьогодні основним завданням стає вироблення теорії ведення військових дій на середньострокову перспективу", - зазначив він.

Шойгу переконаний, що сучасні війни вимагають нових підходів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія після виходу США з ядерного договору розробляє нові типи ракет, - Шойгу

"Конфлікти нового покоління - це сукупність класичних і асиметричних способів ведення збройної боротьби, де бойові дії швидкоплинні, а на виправлення помилок просто немає часу", - підкреслив Шойгу.