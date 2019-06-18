 Збереження транзиту російського газу через Україну - гарантія енергетичної безпеки Європи і нашої країни, - Зеленський

Про це сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах - це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод гарантування справедливого та безпечного європейського газового ринку", - сказав Зеленський.

Читайте також: Уряд Німеччини твердо виступає за продовження транзиту газу територією України, - міністр енергетики Альтмаєр