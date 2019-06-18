 Збереження транзиту російського газу через Україну - гарантія енергетичної безпеки Європи і нашої країни, - Зеленський

Про це сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Збереження транзиту російського газу через Україну, його акумулювання в українських сховищах - це гарантія енергетичної безпеки і України, і Європи. Це цивілізований метод гарантування справедливого та безпечного європейського газового ринку", - сказав Зеленський.
То чому ж він не прийшов?
У Зекоманді не дурні сидять, правда? Іще які не дурні, країну хакнули як консервну ********.
Чи розуміли вони репутаційні втрати від неявки, ще раз підкреслюю, Верховного Головнокомандувача, на цей захід? Тим більше, за відсутності поважної причини для відсутності: і хворобою не відбрешешся, он по фонтанах стрибав як молодий. І зайнятістю також - програма у Зеленського була більш ніж вільною, візит чемності до Ахметова і три хвилини ганьби у центрі розмінування. Все.
То що ж тоді?
А є нюанс. Є певна відмінність між «Сер, вони скажуть, що ми обісралися!» і «Сер, ми обісралися!»
Верховний Головнокомандувач побоявся наблизитися до солдат своєї армії на відстань плювка. Побоявся глянути в очі азовцям - і цим поставив жирну крапку у дискусії: то чи був наказ не стріляти? Ну так, після того, як «росія втратила контроль над своїми найманцями» (Зе).
Перед нами в усій красі постала неприглядна картина. Зеленський боїться власної армії. Боїться не абстрактно, як от дехто боїться грози чи висоти. Боїться цілком конкретних людей, які покладають на нього провину за смерть своїх побратимів.
Саме тому множаться охоронці. Саме тому розростається президентський кортеж, мало не щодня поповнюючись новими авто. Саме тому у день візиту Зеленського до Маріуполя на блок-постах був відданий наказ не пускати до міста військових. Саме тому у столичному Маріїнському парку, на шляху пробіжок новообраного, прибрали лавочки. Саме тому ми спостерігаємо метання з Адміністрацією Президента - цілком можливо, до нового року у нас буде кілька АП, і ніхто не знатиме, де ж насправді засідає Зеленський.
Що далі? Поява двійників? Виходи на люди під броньованим ковпаком?
Ми бачимо, як йому страшно. Ми чуємо, як він затинається під час виступів, як його очі шарять по натовпу, як він смикається від різких звуків. Можемо тільки здогадуватися про справжні причини цього страху; що ж такого встиг наробити, що так боїться відплати?
І як, перепрошую, ми плануємо воювати із цим параноїком на чолі?
Ні - це діагноз. Цьому хрякоботу терміново потрібно до психіатра ... а може й до паталогоанатома. Ги.
Как раз таки гарантия энергетической безопасности это СП2 и турецкий поток
А в Украине в любой момент может нчаться война и тогда с газом будет туго.
Хряк красиво говорил. О да, он это умеет. Но покажите его дела? Где дела? А их нет. Слова - это маскировка для быдла, а на деле Петя - главный агент Кремля. И теперь на этот путь лахтинские хрякоботы толкают и ЗЕ. Хренвам. ЗЕ будет выполнять то, что говорит в отличии от хряка.
Вони, тобто зелебоби, ще не дозріли.
Президентом має бути лише богообраний, а хахли мають у полі гній розкидати!