 "Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - Меркель про переговори в "нормандському форматі"

"Щодо питання повернення до "нормандського формату", стосовно термінів цієї зустрічі... Я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому запланована зустріч, перша зустріч робоча (на рівні зовнішньополітичних радників. - Ред.) запланована вже в липні. Віримо в перемогу і припинення війни", - сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
У свою чергу канцлер Німеччини додала, що Німеччина і Франція готові до такої зустрічі. "Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - сказала Меркель.
"12 липня буде зустріч радників у мінському форматі", - сказала Меркель у вівторок журналістам у Берліні за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.
Канцлер висловила задоволення у зв'язку з поновленням роботи "нормандського формату" в рамках Мінського процесу.
"Я рада, що ми в рамках Мінського процесу знову відновлюємо роботу в "нормандському форматі", - сказала Меркель.
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Те, кто отрицают факт того, что русские ЗАСИРАЮТ наше онлайн медиа-пространство месседжами, которые выгодны России, - либо дураки, либо на зарплате.
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Вы можете не верить в пропаганду, но она верит в вас.
с подачи Парашенки все уже давно знают что Парашенко, Гонтарева, Медведчук заботятся о каждом украинце, а агенты кремля ставят это под сомнение...