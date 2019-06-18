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 Політика України
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Все про:Зеленський (1748) Меркель (536) мінські угоди (1557) нормандська четвірка (483)

 "Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - Меркель про переговори в "нормандському форматі"

Президент України Володимир Зеленський повідомив про заплановану на липень зустріч зовнішньополітичних радників країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) для врегулювання ситуації на сході України.

"Щодо питання повернення до "нормандського формату", стосовно термінів цієї зустрічі... Я дуже хочу, щоб ця зустріч відбулася терміново, тому запланована зустріч, перша зустріч робоча (на рівні зовнішньополітичних радників. - Ред.) запланована вже в липні. Віримо в перемогу і припинення війни", - сказав Зеленський на спільному з канцлером Німеччини Ангелою Меркель брифінгу у вівторок у Берліні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У свою чергу канцлер Німеччини додала, що Німеччина і Франція готові до такої зустрічі. "Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - сказала Меркель.

"12 липня буде зустріч радників у мінському форматі", - сказала Меркель у вівторок журналістам у Берліні за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Радники обговорять підготовку зустрічі учасників країн нормандської четвірки на рівні президентів, - Зеленський

Канцлер висловила задоволення у зв'язку з поновленням роботи "нормандського формату" в рамках Мінського процесу.

"Я рада, що ми в рамках Мінського процесу знову відновлюємо роботу в "нормандському форматі", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132876
 
 
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Все правильно сделал Петро Алексеевич, что обработал эту фрау по телефону перед прилетом зеленского!!!
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Ты откуда такой взялся ? Новенький ? Шустрый. Как гавно сквозь пальцы проходишь ))
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обе эти гниды на Х.йла работают - вот и согласовывают действия...
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А смысл? Что бы потом разбежаться по- одному, без совмесной пресс-конференции. С чем приехали, с тем и уехали.
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Есть достаточно большая вероятность, что, когда вы читаете коммент "ПриватБанк забрал злой Порошенко, потому что Коломойский отказался отдавать "плюсы", вы читаете русского бота.
Если вы думаете, что русские ботофермы не умеют писать контент на украинском языке, вы заблуждаетесь.
Те, кто отрицают факт того, что русские ЗАСИРАЮТ наше онлайн медиа-пространство месседжами, которые выгодны России, - либо дураки, либо на зарплате.
Их цель - хаос любой ценой. Их цель - ДОКАЗАТЬ западу, что Украина это недоговороспособное государство, которое ничего не может. С Украиной не нужно договариваться, нужно договариваться с Москвой.
Новое исследование про информ-атаки со стороны России. Почитайте.
Вы можете не верить в пропаганду, но она верит в вас.
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пізно всрався...
с подачи Парашенки все уже давно знают что Парашенко, Гонтарева, Медведчук заботятся о каждом украинце, а агенты кремля ставят это под сомнение...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Ми готові і шукаємо можливість якомога швидше зустрітися", - Меркель про переговори в "нормандському форматі"
 
 
 
 
 
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