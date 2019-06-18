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 Політика України
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Все про:Беркут (310) ГПУ (3017) Київ (6173) Гостиний двір (6)

 За затримання активістів біля Гостиного двору в 2013 році керівникам столичного "Беркута" повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук, - ГПУ

Слідчі ГПУ зібрали докази та притягнули до кримінальної відповідальності командира ПМОП "Беркут" при ГУ МВС України в м. Києві, його заступника, а також начальника відділу охорони громадської безпеки одного з райуправлінь столичної міліції за перевищення влади, що супроводжувалося насильством під час проведення акції протесту біля Гостиного двору в м. Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГПУ.

"Установлено, що указані правоохоронці спільно з підлеглими співробітниками, перевищуючи владу та свої службові повноваження 18.02.2013 під час проведення громадянами мирної акції протесту щодо припинення забудови архітектурної пам’ятки "Гостиного двору" в м. Києві та недопущення перебудови її на торгівельно-розважальний комплекс, незаконно застосували силу до учасників акції протесту та інших перехожих громадян, безпідставно затримали 40 осіб, у тому числі 2 народних депутати України, 11 громадянам заподіяли тілесні ушкодження", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний суд залишив Гостиний двір у Києві власністю держави, - прокуратура

Командиру полку міліції "Беркут", його заступнику та начальнику відділу охорони громадської безпеки райуправління поліції у передбачений законом спосіб повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 346, ч. 1 ст. 351, ст. 340 КК України. У зв’язку з переховуванням підозрюваних від слідства, їх оголошено в розшук.

Слідчому судді внесено клопотання про застосування до підозрюваних запобіжного заходу та надання дозволу на затримання.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у вересні 2012 року Київрада передала ПАТ "Укрреставрація" земельну ділянку площею 1,02 га на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі столиці в оренду на п'ять років для реконструкції будівлі під торгово-офісний центр з благоустроєм і гостьовою стоянкою.

Також читайте: Будівля Гостиного двору повернулася у власність держави, - прокуратура

Проти реконструкції Гостиного двору кілька років протестували активісти. У липні 2014 року Київрада розірвав угоду з ПАТ "Укрреставрація" про оренду землі, на якій розташований Гостиний двір, і попросив Кабмін передати його в комунальну власність.

Верховний суд 8 травня підтримав позицію прокуратури Києва та регіонального відділення Фонду держмайна і залишив у силі постанову Київського апеляційного господарського суду, яким державі повернули Гостиний двір на Контрактовій площі. Раніше Київський апеляційний господарський суд повернув у власність Фонду державного майна пам'ятник архітектури столиці "Гостиний двір". Суд розірвав договір про оренду Гостиного двору між Фондом держмайна і компанією "Укрреставрація". Відповідне рішення ухвалили  28 лютого.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132874
 
   
 Топ коментарі
 
Не может быть … оперативненько оперативненько Югчик сработал .
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Не пройшло і 5 РОКІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яка оперативність!
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Не пройшло і 5 РОКІВ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Яка оперативність!
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Не может быть … оперативненько оперативненько Югчик сработал .
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Видимо была установка при Порошенко этого не делать. Петр Алексеевич явно ссал Майданов, поэтому не трогал мусоров, иначе они при шухере отдали бы его толпе, от греха подальше.

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Цікаво, чий відділ (управління) ГПУ проводило це слідство... Я так орієнтуюсь, по термінам, що все ж таки Горбатюк... Це тільки він здатен шість років розслідувати (оформляти для розгляду в суді) справу, в якій все всім відомо...
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Гы.....гы...и куда так было спешить...всего то 6 лет прошло
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗа затримання активістів біля Гостиного двору в 2013 році керівникам столичного "Беркута" повідомлено про підозру, вони оголошені в розшук, - ГПУ
 
 
 
 
 
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