 Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну, - Меркель

Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали процес щодо суверенітету України і його відновлення, говорили про Донецьк і Луганськ. На жаль, не досягнуть останнім часом прогрес. Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну", - сказала Меркель.

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Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, канцлер ФРН зазначила, що йдеться не про посилення санкцій, а про їх збереження.

"Ми вважаємо, що Рада Європи має досягти єдності і прийняти це єдиним голосуванням", - сказала Меркель.