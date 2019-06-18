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 Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну, - Меркель

Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що санкції щодо Росії не будуть скасовані до повернення Криму до України

Про це вона заявила на спільному з президентом України Володимиром Зеленським брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми обговорювали процес щодо суверенітету України і його відновлення, говорили про Донецьк і Луганськ. На жаль, не досягнуть останнім часом прогрес. Санкції не скасовуються, поки Крим не повернеться в Україну", - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тих, хто агітує за зняття санкцій з РФ, закликаю побувати в Криму і на Донбасі, - Зеленський

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, канцлер ФРН зазначила, що йдеться не про посилення санкцій, а про їх збереження.

"Ми вважаємо, що Рада Європи має досягти єдності і прийняти це єдиним голосуванням", - сказала Меркель.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132873
 
   
 Топ коментарі
 
Вы на почве Порошенко в дурку можете попасть, если уже не пишете оттуда.
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Меркель Зелюку: «Я и великий немецкий народ люто ненавидим «Северный Поток-2». Исключительно во имя бескорыстной немецкой любви к денежным знакам мы утопим СП-2 на дне Балтийского моря и закопаем его на побережьях с обеих сторон! Но и этого немцам будет недостаточно - мы беспощадно закачаем в СП-2 газ, очень много вонючего газа. И пусть валяется там утопленный и закопанный, мерзко шипит и смердит зловонным газом. Но это завтра, а уже сегодня распоряжением Федерального Канцлера, поддержанным Бундестагом и Бундесратом, всем причастным к СП-2 предписано делать всё это с угрюмым выражением лица!»
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Свои указом от 20 марта 2019 Порошенко без всяких пояснений снял часть антироссийских санкций - с металлургического завода из Приднестровья и 7 компаний, зарегистрированных в Ростове-на-Дону, Московской области и Симферополе.
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