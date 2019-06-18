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Все про:Зеленський (1748) Росія (17565) санкції (2309)

 Тих, хто агітує за зняття санкцій з РФ, закликаю побувати в Криму і на Донбасі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський закликав тих, хто агітує за зняття санкцій з РФ, відвідати Донбас і подивитися на зміни в Криму, щоб побачити наслідки дій РФ, через які ці санкції були введені.

Про це він заявив на спільному з канцлером ФРН Ангелою Меркель брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився на реальний військовий табір", - сказав Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132871
 
   
 Топ коментарі
 
Даже интересно как здесь соя зраду найдет.))
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Молодець Зеленський,все по ділу і доступною мовою.Барига п"є з горя у канві))
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А чому в нього піджан не жмаканий та не обриганий як у Петра?Тому що він не спить п"яний у ригатинні і не сцить під себе))
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Я вижу визит к госпоже Меркель зе-клоун начал с шуток прибауток?
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дык... все ж рояли попрятали, пришлось ртом... Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6340
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зебіли " зниження тарифів" проковтнули і знову славлять клована за слова-які він зобов"язаний говорити.
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А чому в нього піджан не жмаканий та не обриганий як у Петра?Тому що він не спить п"яний у ригатинні і не сцить під себе))
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Ну вы красавчик,чётко подметили )))))))))
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Ні ,тому,що він його у фонтані виправ.А горілку, йому не можна пити. Він і так кумедний,як і 73 вдсотки недоумкуватих!
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слышь, моська дрыщь...иди нахрен со своим свинарчуком...-кости лишился и воешь))) 73% проголосовали против твоего свинарчука и нехрен тебе их обзывать...понял! умники ***...
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Так я ж и говорю,дебилы! И ты,крокодил, самый первый среди них!И обзывать вас,и презирать -не грешно.
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я смотрел прямую трансляцию, выглядело более-менее. Наконец-то читал с листика, по этому традиционных ляпов почти не было. Жаль, что трансляцию прервали программой новостей, а там как раз начались вопросы из зала. Это самая опасная часть, ведь тут ему надо было самому составлять слова в предложения.
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оценить можно по ссылке. Если у кто находил более полную версию, прошу поделиться.
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/"Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский./

Урод, это для тебя "шутки-прибаутки"?((( Підлога - это и есть ниже плинтуса...
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал выступающих за снятие санкций с РФ посетить Донбасс и посмотреть на изменения в Крыму, чтобы увидеть последствия действий РФ, из-за которых эти санкции были введены...



Ну приедут иностранные гости в крым, им там телочек в кокошниках и баньку с раками. Примут по лучшему разряду. Им так понравится, что и уезжать не захотят!!! Пуйло олимпиады и чемпионаты мира проводило, думаешь не встерит там каких-то жлобов из Европы???
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Ох і розумний же наш зеля! Самого аж 4 рази ,,запрошували,,,а він ховався,як собака від мух.Настирливіше треба запрошувати,разів зо п*ять!
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шоколадна шобла поміняла гасла віра армія мова на европу)))в европу з ким ?з тим хто буде сидіти за ротердам+на нарах за брехню і крадіжки??шобла готойтеся на нари!!!!!!!
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Молодець Зеленський,все по ділу і доступною мовою.Барига п"є з горя у канві))
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Знал бы клован, что его "призываю побывать в Крыму", если пересечь границу не на територии Украины, то автоматом попадешь в базу Миротворца и еще под статью.
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якшо в налаштуваннях клавіатури поставити "українська" замість "українська розширена" -то апострофа нема
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В деяких є, в мене наприклад "українська", а апостроф сховався під alt- 039.
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і доступною мовою...

кому и кобыла невеста...
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Вообще то въезд в Крым, кроме как имеющих там родственников, журналистам и защитникам по правам человека, по нашему законодательству ЗАПРЕЩЕН!
Любая страна чьи политики въезжают в Крым автоматически получает "Ноту протеста". И это сделано не просто так - любые поездки туда (особенно политики) - это популяризация оккупации. Даже не сомневайтесь, что Расея для них сделает прекрасную картинку + онинклюзив....После такой поездки у них только вырастет убеждение, что это жители Крыма сами отсоединились и живут сейчас в полной идилии!
Зеленский еще раз показал, что полный кретин!!!!!!!!!!!!!
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С чего вдруг? Пусть въезжают из Украины. Запрет на въезд из рашки.
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він закликав іноземних партнерів україни відвідувати крим...тільки після цього не варто висловлювати нот протесту за відвідання іноземними делегаціями криму...
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с чего бы? Зеля просто повторяет все что говорил Порошенко.

В чем здесь новизна? зачем было менять шило на мыло?
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Посмотри, какую фотку Цензор повесил в статью. Сразу видно, "против кого дружит" с местными ботами.
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Соя зраду не находит. Она ее придумывает ))
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а навіщо, якщо не таємниця? Навіщо щось вигадувати для сліпих? Ви дуже себе переоцінюєте (73%), ваш розумовий рівень давно усім відомий. Йде банальна констатація фактів, а вас, як і ватників здолати може лише "холодильник".
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бліда копія Порошенко... така собі "китайська підробка"
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Чего ее искать то? Зрада видна невооруженным взглядом.
Приглашать в ворованный Крым - это глупость несусветная. Неужели надо объяснять?
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Не ну так сливать Украину это просто ваще! Ващешный ваще-ваще, всёвотэтовотвсё.
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Призываю побывать в Крыму? Шо оно гонит? А потом будет обиженку строить, что европейсы в Крым ездють и в миротворец заносить? Логика та ещё.
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Официально через Украину, какие проблемы, запрета нет.
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Запрета нет и через рашу ездить. Для европейцев. Украинские протесты никого там не волнуют, я надеюсь вы это понимаете. Не ездят потому, что ехать в оккупированные Крым и Донбасс не этично и неполиткорректно. А тут сам президент Украины призвал - поедте и посмотрите. И что они там увидят? Как простой народ клянёт путена, и просится обратно в Украину? Ну да, ага. Политик такого точно бы не сказал. Если он политик, а не артист разговорного жанра. А этот языком как помелом ляпает. А лохокторат вторит: не запрещено. Умные люди вообще?
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как раз через РАШУ иностранцам ездить нельзя - только через наш пункт пропуска.
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По закону какой ЕС страны через рашу ездить наказуемо? Назовите, может я не знаю?
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Шо ты гонишь! Запомни, что Крым - это Украина! В "Миротворец" попадают те, кто не проходит украинский пограничный контроль и не получает разрешение от украинских властей.
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Все граждане третьих стран приезжают в Крым через рашу. Почему - у них спросите. Это реальность. Остальное ваши хотелки. Просить европейцев ездить через Чонгар может только недалёкий человек. Потому что не будут. И как только съездят один, два, три - официальных лица, всё. Капец санкциям. И краник из Днепра можно открывать. Нас на это уже давно разводят, а этот впереди паровоза летит. Или дурачок, или нарочно. Не удивлюсь ни первому, ни второму.
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Я бы добавил - их нужно увеличить. Бо результат не велик...
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Ну приедут они, им подготовлеееую биомассу подсуетят...чем закончится? Тех, кто агитирует за снятие санкций с РФ, призываю побывать в Крыму и на Донбассе, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1578
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Не, ну по с сравнениню с лугандоном в крыму, конечно, рай
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Им-мона..
Я в очень черном списке паРашки...
😇
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А завтра Зеленський скаже, що у нас найкращий чернозем у світі,

І порохоботи заволають, що Володимир продає українську землю.
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писать эту фамилию с большой буквы, нужно иметь много серого вещества, ниже талии.
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Якщо це буде сказано у контексті про експортний потенціал України, тоді так.
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чувак, для того, что бы недвижимость в АРК не забрали, ее нужно переоформить на рашкины документы. есть вопросы? и я как раз про это.... (у меня дом, процедура простая, ставишь печать на украинские, получаешь кадастровый номер и выписку, но автоматом соглашаешься с оккупацией)
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Вони там якраз і бувають. Тому і агітують. А у деяких недалеких і безпринципних високих представників нової зеленої влади там є і бізнес, і нерухомість. Але зелений електорат це чомусь не тривожить. Як свого часу одна шоколадна фабрика ще одного високопосадовця.
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Складається враження що Зеленський окремо, а Зекоманда окремо, іноді кажуть абсолютно протилежні речі.
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Никогда ненужно судить о политуке по его предввборной агитации, темболе что к Зеля не политик и агитации вообще небыло. Реальная власть ставит людей в жесткие рамки ответсвенности. Вы еще много раз удивитесь что Зеля будет далть, например с Беней.
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А я ніколи і не писав що Колома буде їм керувати, він не перший олігарх, який кладе президента, але жоден олігарх не може потім контролювати президента, бо за тим стоїть державний механізм.
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Правильное предложение. Но для тех, кто хочет отменить санкции деньги не пахнут. Эту фразу сказал римский император получив налог в казну с общественных уборных. В нынешних реалиях - деньги не пахнут кровью. Против тех, кто вносит такие законопроекты Украина должна персонально применять реальное политическое и экономическое давление. Это реальные враги Украины и демократии в целом.
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"...призываю побывать в Крыму и на Донбассе,..."

Правильно, пусть еще в базу Миротворца попадут, ибо нех*й шастать...
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Какая зрада-зрадная. Аж сльзи течуть у порохосвиней
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вот тут я даже зелю и могу поздравить - за такой срок первое - очень правильное и удачное выражение с примером - будет цитировать западная пресса
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Цілком достойна промова. Всі акценти розтавлені правильно.
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Надіюсь,що саме так і було сказано,а не перебріхано місцевими журналістами.Бо,наприклад,ось зразок вчорашньої рєчі:
《 Тобто я вам дуже дякую дякую, я відчуваю себе дуже свободно через це. Ще хочу аааа сказати для нас, для мене вся ця вся ця історія, всі новаціі для мене дуже близьки тому що я вирішив іти в політику через те, щоби головна була проблема боротися з корупцією, але я розумію що боротьба аааа з корупцією це поперше це інновації і діджитал наша ідея щоби зробити країну в смартфоні і зараз ми збираємо дуже потужну потужних молодих людей зі світлим поглядом як у вас, так, і працюємо над цією програмою я думаю, що нам обов'язково вдастся це зробити аааа доречі я гадаю, що наші хлопці теж будуть працювати у нас в Україні обов'язково, може там не такі поки що зарплати але ми зробимо все що вони...дуже (якийсь нерозбірливий хрюк), дуже (знову якийсь нерозбірливий хрюк)... ви з нами - це дуже гарно, (хлопці у відповідь - "Морально") Морально? Ги-ги-ги.
Доречі я хочу сказати що аааа трішечкі похвастатися Україною українцями ааа ви знаєте завжди було уявлення у всіх у світі що в Україні Україна це перш за все сільське господарство, це шахти, це металургія аааа для туристів завжди вони казали що в Україні дуже красиве дуже смачно і дуже вродливі люди особливо жінки. Так все це є і воно залишається нашим брендом, але я вам хочу сказати що і інші цифри які говорять про те, що ай-ті індустрія і ай-ті технології компанії дуже швидко розвиваються в Україні десь більше за 4 відсотки ВВП Україні зараз складаються аааа через відшкодування через ай-ті індустрію завдяки ай-ті компаніям і у нас в Україні десь біля 150-ти тисяч аааа айтішніков стартаперов я думаю що ми будемо розвиватися в цьому напрямку і через це влада як мені кажуть айтішнікі я їх запитую завжди "А що потрібно зробити влада щоби збільшити потужність наших айтішніков да що ми повинні зроби а вони кажуть "Нічого". Пліз нічого не робіть...да...Ну перекладайте.

Да я знаю, що ви боретесь але ми приїхали для того щоб сказати ми теж збираємось за них боротися. Да я розумію. Може бути поки що у нас немає аааа відповідної стаціоне, але це поки що. Да, у нас багато є різних заводів, які нажаль не працюють, ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю і ви ж перші в Європі найвеликі в Європі, а ми будемо найбільшими у світі бо дуже хочемо.》
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Тех, кто агитирует за снятие санкций, призываю побывать на Донбассе и убедиться, сколько горя принесла украинским людям эта война. Посмотрите на Крым, который из туристического края и природной жемчужины превратился в реальный военный лагерь", - сказал Зеленский.мог жабоеду Макрону прямо в лоб сказать...
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В отличие от Пети, у Зели четко рсставлены акценты, лаконичными фразами так, что бы это запомнилось в прессе.
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Задолбали цензоровские админы: то забанят, то явускрипт(как я понимаю) криво настроят - не могу никому ответить, только новое сообщение. Думаю, не у одного меня такая проблема...
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вот вам цапы и поддержка зели - он оказался как Трамп для штатов - смешной,не опытный ,дурной - но только для штатов и штаты превыше всего))))))))
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только по делам его - Германие это первое выступление его,где за него не стыдно и делает все правильно - а до этого и внутри Украины и вне ее - просто глупость за глупостью - да и так же я всегда оценивал - Пороха ,только дела и не чего личного
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меньшье ройся в прохоботских методичках, не будет стыдно.
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Щось цікаве готується. Ось на росісі пишуть:
"Компания «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги) рассчитывает восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года.
Киев намерен снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этом случае объем перевозки топлива в регионы в 2021 году достигнет 40 процентов от показателей 2016 года, отмечает издание. Также в «Укрзалізнице» прогнозируют возобновление поставок железной руды и черных металлов.
Предполагается, что к 2030 году объемы перевозок между Украиной и республиками Донбасса увеличатся вдвое. Документ 12 июня одобрен украинским правительством, но еще не опубликован."
Дивиться "к 2030 году" и "между Украиной и республиками Донбасса".
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Ой,какие "достоверные" источники у этой писанины. Рашка хоть бы 2020-й пережила.
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проблема не в цьому. Сьогодні мав розмову із ярим Зебілом:
- Пеця торгував на крові, як би не добровольці, він би і далі віз звідти вугілля...
- Добре, але команда Зе пропонує взагалі зняти блокаду і торгувати відкрито усім?
- Правда? А чого ні, там же наші люди, це злочин проти прости людей Донбасу...
Ось у чому проблема, їм не важливо що, головне хто.
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https://biz.liga.net/all/transport/article/svobodnyy-rynok-i-poezda-na-donbass-samoe-vajnoe-iz-strategii-uz это нормальный источник, только кацапы немного переврали, но не в датах и не в сути.
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Чего только не скажешь перед выборами в Раду чтобы не потерять рейтинг))) 2020-й, и особено 2021-й, после местных выборов, откроют настоящее лицо Коломойского и его марионеток, когда у них будет вся власть в стране.
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Клоун хочет и проукраинской части 73% подмастить и русскомирских не обидеть. А закончит классически: свой среди чужих, чужой среди своих.
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Вот иногда лучше было бы молчать. Теперь любая лядь может спокойно поехать в Крым, а на возмущение ответить: - Так сам Зеленский нас сюда приглашал.
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Любая лядь ДОЛЖНА заезжать во временно оккупированный Крым через Украину и пункты пропуска.
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В Криму їм робити нічого.
Це дипломатична помилка.
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Был в Крыму в августе прошлого года всей семьей.
Фантастическая природа, красота. Люди очень приятные добрые как местные так и туристы.
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Ну приедут из ЕС в Крым... Ну увидят новый огромный аэропрт и новую ВПП, Первую очередь федеральной трассы Таврида от Тамани до Симферополя (вторая, чуть позже до Севастополя), Мост, новую огромную Соборную мечеть, три официальных языка (рус., укр,, татар.), переданные татарам земли (которые при Украине они самозахватывали), выплаченые компенсации репрессированным народам (в первую очередь - татарам), надписи на трех языках на всех государственных и муниципальных зданиях, новые отели, новый Республиканский клинический центр им. Семашко под Симферополем, новые объекты энергетики (теплотрассы, магистральный газопровод, две новейшие ТЭЦ, ...) ... и скажут - "Спасибо, мистер Зе!... теперь мы знаем, что Крым - это РФ". - И кому это нужно делать такие тупые призывы "посетить Крым"?!
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На деле Зе! оказался очень слабым и поверхностным гражданином...
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Уйло мечтает, чтобы официальные лица ездили в ворованный Крым.
Зеленский зазывалой уйла работает.
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Якщо він за санкції і повного виконання "Мінських угод", то це добре.
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Побывать в Крыму ? Льохко !У жены Зеленского есть квартира в Крыму и глава СВР Бухарев тоже задекларировал квартиру в Крыму по соседству с Зеленскими
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниТих, хто агітує за зняття санкцій з РФ, закликаю побувати в Криму і на Донбасі, - Зеленський
 
 
 
 
 
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