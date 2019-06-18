 Тих, хто агітує за зняття санкцій з РФ, закликаю побувати в Криму і на Донбасі, - Зеленський

Про це він заявив на спільному з канцлером ФРН Ангелою Меркель брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився на реальний військовий табір", - сказав Зеленський.

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