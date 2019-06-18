 Тих, хто агітує за зняття санкцій з РФ, закликаю побувати в Криму і на Донбасі, - Зеленський

Про це він заявив на спільному з канцлером ФРН Ангелою Меркель брифінгу в Берліні у вівторок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Тих, хто агітує за зняття санкцій, закликаю побувати на Донбасі і переконатися, скільки горя принесла українським людям ця війна. Подивіться на Крим, який з туристичного краю і природної перлини перетворився на реальний військовий табір", - сказав Зеленський.
Урод, это для тебя "шутки-прибаутки"?((( Підлога - это и есть ниже плинтуса...
Ну приедут иностранные гости в крым, им там телочек в кокошниках и баньку с раками. Примут по лучшему разряду. Им так понравится, что и уезжать не захотят!!! Пуйло олимпиады и чемпионаты мира проводило, думаешь не встерит там каких-то жлобов из Европы???
кому и кобыла невеста...
Любая страна чьи политики въезжают в Крым автоматически получает "Ноту протеста". И это сделано не просто так - любые поездки туда (особенно политики) - это популяризация оккупации. Даже не сомневайтесь, что Расея для них сделает прекрасную картинку + онинклюзив....После такой поездки у них только вырастет убеждение, что это жители Крыма сами отсоединились и живут сейчас в полной идилии!
Зеленский еще раз показал, что полный кретин!!!!!!!!!!!!!
В чем здесь новизна? зачем было менять шило на мыло?
Приглашать в ворованный Крым - это глупость несусветная. Неужели надо объяснять?
Я в очень черном списке паРашки...
😇
І порохоботи заволають, що Володимир продає українську землю.
Правильно, пусть еще в базу Миротворца попадут, ибо нех*й шастать...
《 Тобто я вам дуже дякую дякую, я відчуваю себе дуже свободно через це. Ще хочу аааа сказати для нас, для мене вся ця вся ця історія, всі новаціі для мене дуже близьки тому що я вирішив іти в політику через те, щоби головна була проблема боротися з корупцією, але я розумію що боротьба аааа з корупцією це поперше це інновації і діджитал наша ідея щоби зробити країну в смартфоні і зараз ми збираємо дуже потужну потужних молодих людей зі світлим поглядом як у вас, так, і працюємо над цією програмою я думаю, що нам обов'язково вдастся це зробити аааа доречі я гадаю, що наші хлопці теж будуть працювати у нас в Україні обов'язково, може там не такі поки що зарплати але ми зробимо все що вони...дуже (якийсь нерозбірливий хрюк), дуже (знову якийсь нерозбірливий хрюк)... ви з нами - це дуже гарно, (хлопці у відповідь - "Морально") Морально? Ги-ги-ги.
Доречі я хочу сказати що аааа трішечкі похвастатися Україною українцями ааа ви знаєте завжди було уявлення у всіх у світі що в Україні Україна це перш за все сільське господарство, це шахти, це металургія аааа для туристів завжди вони казали що в Україні дуже красиве дуже смачно і дуже вродливі люди особливо жінки. Так все це є і воно залишається нашим брендом, але я вам хочу сказати що і інші цифри які говорять про те, що ай-ті індустрія і ай-ті технології компанії дуже швидко розвиваються в Україні десь більше за 4 відсотки ВВП Україні зараз складаються аааа через відшкодування через ай-ті індустрію завдяки ай-ті компаніям і у нас в Україні десь біля 150-ти тисяч аааа айтішніков стартаперов я думаю що ми будемо розвиватися в цьому напрямку і через це влада як мені кажуть айтішнікі я їх запитую завжди "А що потрібно зробити влада щоби збільшити потужність наших айтішніков да що ми повинні зроби а вони кажуть "Нічого". Пліз нічого не робіть...да...Ну перекладайте.
Да я знаю, що ви боретесь але ми приїхали для того щоб сказати ми теж збираємось за них боротися. Да я розумію. Може бути поки що у нас немає аааа відповідної стаціоне, але це поки що. Да, у нас багато є різних заводів, які нажаль не працюють, ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю і ви ж перші в Європі найвеликі в Європі, а ми будемо найбільшими у світі бо дуже хочемо.》
"Компания «Укрзалізниця» (Украинские железные дороги) рассчитывает восстановить железнодорожное сообщение с Донбассом. Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на новую стратегию перевозчика до 2023 года.
Киев намерен снять запрет на поставки угля из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). В этом случае объем перевозки топлива в регионы в 2021 году достигнет 40 процентов от показателей 2016 года, отмечает издание. Также в «Укрзалізнице» прогнозируют возобновление поставок железной руды и черных металлов.
Предполагается, что к 2030 году объемы перевозок между Украиной и республиками Донбасса увеличатся вдвое. Документ 12 июня одобрен украинским правительством, но еще не опубликован."
Дивиться "к 2030 году" и "между Украиной и республиками Донбасса".
- Пеця торгував на крові, як би не добровольці, він би і далі віз звідти вугілля...
- Добре, але команда Зе пропонує взагалі зняти блокаду і торгувати відкрито усім?
- Правда? А чого ні, там же наші люди, це злочин проти прости людей Донбасу...
Ось у чому проблема, їм не важливо що, головне хто.
Це дипломатична помилка.
Фантастическая природа, красота. Люди очень приятные добрые как местные так и туристы.
Зеленский зазывалой уйла работает.
видео -- https://youtu.be/2wOZqYUDuxI
Попытка рашифровки 1-й минуты видео: