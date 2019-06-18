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Все про:Росія (17565) суд (5206) кримські татари (1360) Хізб ут-Тахрір (8)

 У РФ засудили до 12-17 років в'язниці фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". ФОТО

Військовий суд у Ростові-на-Дону визнав винними фігурантів першої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір" в організації або участі в діяльності терористичної організації і засудив їх до відбування покарання в колонії суворого режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Крим.Реалії.

У РФ засудили до 12-17 років вязниці фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір 01

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узейра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

У РФ засудили до 12-17 років вязниці фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір 02

Рустему Ісмайлову, Узейру Абдулаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.

Також читайте: Окупанти залишили у в'язниці 24 кримських татар - фігурантів "справи" Хізб ут-Тахрір"

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо боротися з будь-якою несправедливістю і мирним шляхом намагатися припинити ці безчинства, - фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Ібрагімов про ситуацію в окупованому Криму

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132869
 
 
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Кацапы - конченые мрази , для них даже в аду место не найдут .
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После смерти коцап не попадает в ад, он рождается снова на расее
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Татары могли бы взрывать дома в расии ,как чеченцы. Но предпочитают помалкивать и сидеть. Гордость где ?
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они могут только угрожать украинцам которые голосовали во втором туре не за порошенко. после тех угроз - мне пофиг что там в Крыму с ними делают.
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Зато у нас главные сепары и украинофобы как Медведчук, Бойко, итд... - на свободе, благодаря Порошенко и его куму генпрокурору Юрику.
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Как раз при Петре Порошенко эти мрази сидели тихо, спокойно и не рыпались. Но только на манеж вышел клоун - они сразу активизировались и чувствуют себя как рыба в воде!!!
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Взяли куриные паспорта, вот ***** вам и накинуло сроки.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоУ РФ засудили до 12-17 років в'язниці фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". ФОТО
 
 
 
 
 
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