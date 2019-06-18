 У РФ засудили до 12-17 років в'язниці фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням Крим.Реалії.

Військова колегія засудила Теймура Абдуллаєва до 17 років в'язниці, Узейра Абдуллаєва - до 13 років, Рустема Ісмаїлова - до 14 років, Айдера Саледінова і Еміля Джемаденова - до 12 років.

Рустему Ісмайлову, Узейру Абдулаєву та Емілю Джемаденову суд дав на рік більше, ніж просило обвинувачення.

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Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох людей - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми маємо боротися з будь-якою несправедливістю і мирним шляхом намагатися припинити ці безчинства, - фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Ібрагімов про ситуацію в окупованому Криму

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).