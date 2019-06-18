EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2319  42
Все про:ВР (4984) Зеленський (1748) позачергове засідання (5) Стефанчук Руслан (28)

 Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук

Президент розгляне можливість скликання позачергового засідання Верховної Ради з метою вирішення кадрових питань.

Про це LB.ua повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.

"Я обов'язково поспілкуюся з президентом після його повернення в Україну щодо ідеї скликання позачергового засідання парламенту. Я цю пропозицію записав і думаю, що завтра-післязавтра ми обговоримо це питання і можливість скликання такого засідання", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Зазначимо, що сьогодні в Раді прозвучали пропозиції від кількох депутатів, зокрема, від голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка про проведення позачергового засідання парламенту з ініціативи глави держави в середу в другій половині дня для розгляду кадрових питань.

Стефанчук в ході погоджувальної ради підкреслив, що президент наполягатиме на розгляді на цьому тижні питань про відставку Генпрокурора і міністра закордонних справ Павла Клімкіна з подальшим голосуванням за призначення Пристайка главою МЗС.

Своєю чергою, спікер Ради Андрій Парубій в ході ранкового засідання пообіцяв, що в разі появи ініціативи від президента про скликання позачергового засідання, він невідкладно підпише рішення про призначення такого засідання.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132867
 
 
 Топ коментарі
 
А авакн значит зюбликов устраивает?
 показати весь коментар
 
А еще стефанчук расмотрит столовую Верховной Рады на предмет наличия свежго борща и пельмей. Ведь такой туше нужно хорошо харчеваться Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для рассмотрения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3318
 показати весь коментар
 
более чем. зю ему дифирамбы пел, гарантом Конституции называл
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Чует мое сердце, что мы стоим накануне грандиозного шухера. Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для рассмотрения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5657
 показати весь коментар
 
 
Это верно.
Украинский олигархат доживает последние месяцы.
Беня Коломойский - очень смелый человек: послав предложение Джулиани на три буквы возвращением гражданства Саакашвили, Беня объявил США войну, и даже не понял этого. Открыв судебные иски по ре-приватизации Привата, Беня объявил войну ФРС, и даже не понял этого. Много их было, самоубийц, объявивших войну ФРС, павда, ФРС как-то фиолетово, какого там царя Беня потомок.
Любая попытка КС признать внеочередные выборы в Раду конституционными приведет к появлению новых документов в судебном деле против Бени в суде Делавэра. Зачем же затягивать веревку на шее быстро, когда можно медленно?
Так что единсвенной оставшейся у олигархата Украины возможности пополнить ЗВР за счет изменения закона купли-продажи земли не будет, а будет дефолт И переход под внешнее управление Брюсселя, а Брюсселю украинские уголовные олигархи не нужны, они пойдут под списание. Заслуженного отдыха украинского олигархата на островах Такелау не будет, они - не Березовский, чтобы передать активы Абрамовичу, их активы просто задешево перейдут Брюсселю.

Интересно, на кого украинские олигархи, эти олигофрены в стадии дебильности, спишут разрушение системы, столько лет строенной Данилычем? Полагаю, что на Беню. Хозяевам этих простейших пресмыкающихся будет, конечно, все равно. но вот каково будет Бене?
Эй, Беня, вы же правильный потомок, а эти приписавшиеся!
Беня, а дайте им по морде, за то, что они Вас собираются сдать.
 показати весь коментар
 
"Золотые зубы есть?" (С)
Деньги за комментарии на форуме Вы хоть вложили в деньги настоящие, а не дерявянные?
Жить то на что будете?
После дефолта?
 показати весь коментар
 
А еще стефанчук расмотрит столовую Верховной Рады на предмет наличия свежго борща и пельмей. Ведь такой туше нужно хорошо харчеваться Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для рассмотрения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 3318
 показати весь коментар
 
 
затмит самого гришина с геращенко?

Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8348
 показати весь коментар
 
 
так себе фотошоп, но для свинособак пойдёт, они схавают.
 показати весь коментар
 
 
Склолько Вы рылись на Срувесне, чтоб этот говнофотошоп откопать?

 показати весь коментар
 
 
Антип !
Время вашего оффшорника п р о ш л о .
Сейчас пусть нанимает адвокатов и отбеливается от содеянного над Гражданами Украины .
Повторяете путь БЛАНКА и БРОНШТЕЙНА -
развязав в 1918 году Гражданскую войну в которой погибло 2.3 млн населения.
Украв 24 000 тысячи пудов золота и бриллиантовый

фонд.
Пообещав -

Фабрики - рабочим;
Землю - крестьянам;
воду - матросам .
 показати весь коментар
 
Вы точно собирались мне это писать? С какой целью? Чтоб убедить меня, что Ваш пост с фотошопом с писающей собачкой со Срувесны - это выполнение Вашего патриотического долга, как Вы его понимаете? Так даже в этом случае это фуфло.
 показати весь коментар
 
 
Антип

Я с ботами порошенко не общаюсь , тем более помню ваши посты еще во времена Яблуковича .
К чему эти не нужные выпады.Чтобы рассказать какие Вы все патриоты .
Так Ваши дела все говорят о ваших деяниях в Украине .
Быстро однако Вы переобуваетесь на лету .
Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 10000
 показати весь коментар
 
То есть по существу Вам нечего ответить, Вы на форум просто покакать зашли.
 показати весь коментар
 
 
Во , блин, кагал , как возбудился .
А историю , содеянную 117 лет ранее -
уже забыли .
 показати весь коментар
 
тупая шалава Мила Нелла, даже фотошоп скопирастить, чтоб не попалиьтся не в состаянии. Зебилка, не иначе Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2119
 показати весь коментар
 
 
Они плохо работают.
Труд неквалиицированный, платят мало, навеки в черном списке, да и вообще, скоро многие пойдут на списание.
После дефолта их хозяевам будет как-то не до них...
 показати весь коментар
 
Simon Bolivar f2151b2b

Геращенко обвинил Порошенко
В Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях.
От себя могу додать
Шо здесь Антоха не врет.
И думаю скоро мы все узнаем роль Муженко
В данных трагедиях и не только.
Так шо если пан хенерал сбежит в Орду
Я не буду удивлен.
 показати весь коментар
 
В нерабочую неделю нужно каждый день созывать пока не согласятся Юрика в отставку.
 показати весь коментар
 
более чем. зю ему дифирамбы пел, гарантом Конституции называл
 показати весь коментар
 
 
А у Авакава свой бизнес, он украинских олигархов, олигофренов в стадии дебильности, прикрывать не будет, он им еще и поддаст на прощание, когда олигархи пойдут на списание после передачи Украины под внешнее управление.
И это хорошо, и это правильно.
Впрочем, подробности внутривидовой борьбы мне малоинтересны.
 показати весь коментар
 
Андрюшенька, ты конечно парень туповатый, как и весь зе-электорат, но ведь даже утупкам, Рада уже растолковала, что они готовы уволить действующих министров (по квоте Президента) и Ген.прокурора, но только после предложений приЗедента по новым назначения. Потому как нардепы, в отличии от зебилов, понимают, что воюющая страна не может без министра обороны, МЗС, главы СБУ, Ген.прокурора.
 показати весь коментар
 
 
И по четным, и по нечетным можно.
Только не поможет.
Последее заявление Владира Александровигча означает, что "*********"(С) (и кормящие ее краинские олигархи) остались сами по себе, без ансамбля, "и хорошего настроения, держитесь там"(С)
 показати весь коментар
 
Парубию и Раде до одного места, а Зе рассматривать возможность созыва будет... А где логика...
 показати весь коментар
 
правильно , это надо сделать когда суки народа возьмут билеты, нефик им жоп греть на теплом песочке, не пересрались еще трудиться Зеленский рассмотрит возможность созыва внеочередного заседания Рады для решения кадровых вопросов, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2028
 показати весь коментар
 
Только после подписания закона об импичменте.
 показати весь коментар
 
 
Неужели среди соседей зе не нашлось более фотогеничного друга?
За что испытывают терпение украинцев эти ньюсвинарчюки?
 показати весь коментар
 
 
https://www.economics-prorok.com/2019/03/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE-%D0%BD%D0%B0-26-03-19.html

Пустой и не нужный треп с барыгами порошенко .
ВЫ. что не поняли еще -
имеете д е л о

с наперсточниками высшей п р о б ы .

*****

Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19 Всего 72 пункта .

их друзив» из фракции БПП.
49. Вечером 3 апреля «под Порошенко взорвалась офшорная бомба» - в сетях был размещен 20-минутный видеоролик,
в котором украинские журналисты, проведшие расследования вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей,

рассказали об офшорах Порошенко
созданным им уже в бытность президентом.
«Любимый порошенковский «слепой траст» существует лишь в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в офшорной зоне на Британских Виргинский островах, куда вывел активы Рошена, чтобы не платить в Украине налог с продажи. А фантик в виде «слепого траста» должен был спрятать весь процесс», - такой вердик звучит в конце видеосюжета.
 показати весь коментар
 
 
и что? что ты этим хотело сказать? допустим Порошенко держет деньги в офшорах. и что ? ТАМ ДЕРЖАТ ДЕНЬГИ, И РЕГИСТРИРУЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ, ВСЕ, У КОГО ДЕНЕГ ХОТЯ БЫ ЛЯМ ЗЕЛЕНИ! нужно быть дебилом, что бы их держать в украинском Приватбенке, который в любую секунду кинет его хозяин, фиКАЛО-мойский, и выведет в офшор)))) как он это уже сделал с 6,5 млрд $.
 показати весь коментар
 
 
Не будет офшоров, придется вкладывать деньги в Украине.
А это рабочие места и повышение уровня жизни!
 показати весь коментар
 
 
Шо, Зебенский пообещал вернуть свои бабки с офшоров? И Беня это поддержал? Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 2222
 показати весь коментар
 
 
Если бы у тебя Мила было хоть капля ума, то ты бы посмотрела стат. данные, которые есть в свободном доступе, и увидела что корпорация "Рошен" за 2018 год заплатила около 2 млрд. грн. налогов в Украине. Но поскольку голова у тебя явно не для "думать", то ты постишь тут разный бред, за который в приличном обществе могут и побить.
 показати весь коментар
 
 
Рэм - надеюсь не расстрелянный штурмовиками .
Кто потворствовал

банде свинарчуков грабить Украинских воинов на Восточном Фронте -
с поставкой из

"УралВагон завода " запасных частей для танков .
При том с накруткой в цене 4 - 10 раз ! Поэтому не надо прикрываться "Рошеном" которым торгуют и в Приморье .

Вы принимаете Граждан Украине не сведущими в этих торговых операциях, подставными лицами фсб рф бракованными деталями и комплектующими . Одна видимость ремонта.
В результате на фронте танки и бмп в боевых порядках ломаются на раз .
Это прямая диверсия к а г а л а против Армии Украины !
А на войне за это

быстро военный трибунал
проведет расследование и комендантский взвод исполнит приговор .

Надеемся Президент Украины - ЗЕЛЕНСКИЙ воплотит свои обещания в жизнь.
 показати весь коментар
 
тупорылая Мила Нелла, шо орешь как потерпевшая? Кстати, когда копирастишь с Срувесны, ты хоть слова местами меняй, рагулина ты рогатая Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8864
 показати весь коментар
 
 
Сейчас те детали по себестоимости покупают или без них остановлен ремонт танков и по себестоимости можете теперь только пососать то место, которым Зе на рояле играет?
 показати весь коментар
 
ВАЗ-06 скулил как плешивый бобик--"скорей дайте кенгурацию, слуге работать не дают! каряуль! ". прошел месяц. и что????? где гора законопроектов, где снижение тарифов для зубожилой биомассы, где прорыв на международной арене или хоть какое то движение.....? все напоминает, как после института, инженера с дипломом на заводе ставят помощником мастера, на 2-3 года, что бы вник в курс дела. но то инженера, по профилю, и на заводе, а тут клоун! эксперемент над страной!
 показати весь коментар
 
 
А не пошел бы ЗЕанализ в ср..ку или куда оно там Раду посылало?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук
 
 
 
 
 
 вгору