 Зеленський розгляне можливість скликання позачергового засідання Ради для вирішення кадрових питань, - Стефанчук

Про це LB.ua повідомив представник президента в Раді Руслан Стефанчук, передає Цензор.НЕТ.
"Я обов'язково поспілкуюся з президентом після його повернення в Україну щодо ідеї скликання позачергового засідання парламенту. Я цю пропозицію записав і думаю, що завтра-післязавтра ми обговоримо це питання і можливість скликання такого засідання", - сказав він.
Зазначимо, що сьогодні в Раді прозвучали пропозиції від кількох депутатів, зокрема, від голови фракції "Самопоміч" Олега Березюка про проведення позачергового засідання парламенту з ініціативи глави держави в середу в другій половині дня для розгляду кадрових питань.
Стефанчук в ході погоджувальної ради підкреслив, що президент наполягатиме на розгляді на цьому тижні питань про відставку Генпрокурора і міністра закордонних справ Павла Клімкіна з подальшим голосуванням за призначення Пристайка главою МЗС.
Своєю чергою, спікер Ради Андрій Парубій в ході ранкового засідання пообіцяв, що в разі появи ініціативи від президента про скликання позачергового засідання, він невідкладно підпише рішення про призначення такого засідання.
Украинский олигархат доживает последние месяцы.
Беня Коломойский - очень смелый человек: послав предложение Джулиани на три буквы возвращением гражданства Саакашвили, Беня объявил США войну, и даже не понял этого. Открыв судебные иски по ре-приватизации Привата, Беня объявил войну ФРС, и даже не понял этого. Много их было, самоубийц, объявивших войну ФРС, павда, ФРС как-то фиолетово, какого там царя Беня потомок.
Любая попытка КС признать внеочередные выборы в Раду конституционными приведет к появлению новых документов в судебном деле против Бени в суде Делавэра. Зачем же затягивать веревку на шее быстро, когда можно медленно?
Так что единсвенной оставшейся у олигархата Украины возможности пополнить ЗВР за счет изменения закона купли-продажи земли не будет, а будет дефолт И переход под внешнее управление Брюсселя, а Брюсселю украинские уголовные олигархи не нужны, они пойдут под списание. Заслуженного отдыха украинского олигархата на островах Такелау не будет, они - не Березовский, чтобы передать активы Абрамовичу, их активы просто задешево перейдут Брюсселю.
Интересно, на кого украинские олигархи, эти олигофрены в стадии дебильности, спишут разрушение системы, столько лет строенной Данилычем? Полагаю, что на Беню. Хозяевам этих простейших пресмыкающихся будет, конечно, все равно. но вот каково будет Бене?
Эй, Беня, вы же правильный потомок, а эти приписавшиеся!
Беня, а дайте им по морде, за то, что они Вас собираются сдать.
Деньги за комментарии на форуме Вы хоть вложили в деньги настоящие, а не дерявянные?
Жить то на что будете?
После дефолта?
Время вашего оффшорника п р о ш л о .
Сейчас пусть нанимает адвокатов и отбеливается от содеянного над Гражданами Украины .
Повторяете путь БЛАНКА и БРОНШТЕЙНА -
развязав в 1918 году Гражданскую войну в которой погибло 2.3 млн населения.
Украв 24 000 тысячи пудов золота и бриллиантовый
фонд.
Пообещав -
Фабрики - рабочим;
Землю - крестьянам;
воду - матросам .
Я с ботами порошенко не общаюсь , тем более помню ваши посты еще во времена Яблуковича .
К чему эти не нужные выпады.Чтобы рассказать какие Вы все патриоты .
Так Ваши дела все говорят о ваших деяниях в Украине .
Быстро однако Вы переобуваетесь на лету .
А историю , содеянную 117 лет ранее -
уже забыли .
Труд неквалиицированный, платят мало, навеки в черном списке, да и вообще, скоро многие пойдут на списание.
После дефолта их хозяевам будет как-то не до них...
Геращенко обвинил Порошенко
В Иловайской, Дебальцевской и Луганских трагедиях.
От себя могу додать
Шо здесь Антоха не врет.
И думаю скоро мы все узнаем роль Муженко
В данных трагедиях и не только.
Так шо если пан хенерал сбежит в Орду
Я не буду удивлен.
И это хорошо, и это правильно.
Впрочем, подробности внутривидовой борьбы мне малоинтересны.
Только не поможет.
Последее заявление Владира Александровигча означает, что "*********"(С) (и кормящие ее краинские олигархи) остались сами по себе, без ансамбля, "и хорошего настроения, держитесь там"(С)
Має право. Нехай реалізує.
За что испытывают терпение украинцев эти ньюсвинарчюки?
Пустой и не нужный треп с барыгами порошенко .
ВЫ. что не поняли еще -
имеете д е л о
с наперсточниками высшей п р о б ы .
*****
Порошенко - союзник Кремля! Какие еще нужны доказательства?
СПИСОК ПОРОШЕНКО НА 26.03.19 Всего 72 пункта .
их друзив» из фракции БПП.
49. Вечером 3 апреля «под Порошенко взорвалась офшорная бомба» - в сетях был размещен 20-минутный видеоролик,
в котором украинские журналисты, проведшие расследования вместе с Международным консорциумом журналистов-расследователей,
рассказали об офшорах Порошенко
созданным им уже в бытность президентом.
«Любимый порошенковский «слепой траст» существует лишь в его фантазиях. В реальной жизни президент создал компанию в офшорной зоне на Британских Виргинский островах, куда вывел активы Рошена, чтобы не платить в Украине налог с продажи. А фантик в виде «слепого траста» должен был спрятать весь процесс», - такой вердик звучит в конце видеосюжета.
А это рабочие места и повышение уровня жизни!
Кто потворствовал
банде свинарчуков грабить Украинских воинов на Восточном Фронте -
с поставкой из
"УралВагон завода " запасных частей для танков .
При том с накруткой в цене 4 - 10 раз ! Поэтому не надо прикрываться "Рошеном" которым торгуют и в Приморье .
Вы принимаете Граждан Украине не сведущими в этих торговых операциях, подставными лицами фсб рф бракованными деталями и комплектующими . Одна видимость ремонта.
В результате на фронте танки и бмп в боевых порядках ломаются на раз .
Это прямая диверсия к а г а л а против Армии Украины !
А на войне за это
быстро военный трибунал
проведет расследование и комендантский взвод исполнит приговор .
Надеемся Президент Украины - ЗЕЛЕНСКИЙ воплотит свои обещания в жизнь.