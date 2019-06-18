 "Укрзалізниця" ризикує дійти до банкрутства, якщо і надалі буде спонсорувати олігархів пільговими тарифами, - Кава

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку висловив радник голови "Укравтодору" Олександр Кава в інтерв'ю газеті "Голос України".

Він переконаний, що муніципальному транспорту необхідно навідріз відмовитися від африканської концепції маршруток. І заявляє, що "Укрзалізниця" взагалі ризикує дійти до банкрутства, якщо і надалі буде спонсорувати олігархів пільговими тарифами.

" Можу навести конкретні цифри. Понад 80%, а це майже 38 тисяч кілометрів доріг державного значення, що експлуатуються з простроченими капітальними ремонтами. Зрозуміло, якість покриття там відповідна. На деяких асфальту вже немає взагалі. Ямковий ремонт ситуації не рятує, бо латки витримують сезон-два. Дорогам необхідний капітальний ремонт.

З другого боку, у 2018 році нами капітально відремонтовано півтори тисячі кілометрів доріг державного значення. Щоб зрозуміти багато це чи мало, варто згадати, що у минулі роки по всій країні капітально ремонтували всього лише 100-150 кілометрів доріг. У цілому в Україні є 46 тисяч кілометрів доріг державного значення. Асфальтне покриття протримається до капремонту приблизно 10-15 років. Щоби не допускати експлуатації доріг з простроченими ремонтами, нам необхідно капітально ремонтувати по три-чотири тисячі кілометрів полотна щороку. Тобто через 10 років всі державні дороги можуть стати сучасними і якісними. Якщо не збавляти темпу проведення капітальних ремонтів, то через п'ять-шість років значна частина державних доріг дійсно буде у нормативному стані.

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Цього року зробимо більше, ніж минулого. Є системні рішення, ухвалено Закон "Про дорожній фонд", який забезпечив цільове фінансування ремонту доріг. У 2018 році 50% доходів від автомобільних та акцизів на пальне пішло на дороги. Вже цьогоріч – 75%. А з наступного вийдемо на 100%. З кожним роком зростають і об'єми фінансування, і об'єми робіт", - заявив Кава.

За його словами, вже готується будівництво автобану Львів-Мукачево з розгалуженням до кордонів з Угорщиною і Словаччиною. Перший відрізок від кордону з Угорщиною до Мукачева вже на завершальному етапі проектування. Йде напрацювання оптимальної траси цього автобану через Карпати. Одночасно працюємо над розвитком мережі швидкісних доріг, таких як М-03 Київ - Полтава - Харків і Н-31 Дніпро - Решетилівка. Підвищуємо їхні параметри до категорії швидкісних шосе з двома проїзними частинами в дві смуги кожна.

На різних етапах перебувають і роботи з проектів швидкісних шосе Рівне – Львів, Одеса – Миколаїв – Херсон, Житомир – Вінниця, Львів – Тернопіль, Дніпро – Кривий Ріг та Хмельницький – Вінниця.

"Коли ми зі Славомиром Новаком прийшли в "Укравтодор", там переважно переймалися лише поточними справами, у роботі не було жодного нового проекту. Хіба що за винятком кволого будівництва моста через Дніпро у Запоріжжі, причому, з великими проблемами у проектній документації. А ще мусувався грандіозний проект щодо Нової кільцевої дороги навкруг Києва, яка через свою дорожнечу навряд чи буде актуальною раніше, ніж через 20-30 років", - зазначив чиновник

На запитання журналіста, чи не виникне в подальшому ситуація, коли нова влада з тих чи інших причин захоче переорієнтувати кошти з ремонту доріг на більш нагальні на її думку напрямки, Кава сказав:

"Спокуси були і будуть. Навіть у Державному бюджеті на 2019 рік Мінфін намагався забрати кошти, які за законом були закладені на будівництво та ремонт доріг. Усі критикують "Укравтодор", але чомусь при цьому вважають, що держагентство повинно будувати дороги без грошей та інших ресурсів. За рахунок чого? Якщо всі автомобільні та паливні акцизи спрямувати за цільовим призначенням, в Україні дуже швидко будуть чудові дороги. Зрозуміло, при цьому грамотного управління наявними ресурсами ніхто не скасовував", - зауважив він.