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Все про:ДТП (2363) нагорода (522) Польща (1821) українці (924)

 Польща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство

У Польщі нагородили українця Андрія Сіровацького за порятунок людей під час ДТП на трасі неподалік від міста Щецин 9 червня.

Водій з України Андрій Сіровацький, який під час масштабного ДТП біля Щеціна рятував людей з охоплених вогнем автомобілів, отримав з рук маршала воєводства Ольгерда Геблевича подяку за героїчну поведінку і профінансований відпочинок на польському морі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Польське Радіо.

У неділю, 9 червня, на автомагістралі A6 недалеко від Щецина в північно-західній Польщі трапилася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Чоловік, який їхав на вантажівці, не загальмував і в'їхав в інші машини. Сила удару була такою, що частина транспортних засобів загорілася.

Також дивіться: Смертельна ДТП у Польщі: 6 загиблих, постраждалих рятував громадянин України. ФОТОрепортаж

Український водій, пан Андрій, коли побачив аварію, негайно відреагував.

"Вибух стався зразу, був великий вогонь. Я зробив те, що мусив зробити, бо інакше я б ніколи не пробачив собі. Я шкодую, що вогонь був надто великим і нічого більше я зробити не зміг", – наголосив пан Андрій.

У катастрофі загинуло 6 осіб, 11 отримали травми.

Українець, разом із сім’єю, мешкає в Любуському воєводстві, клопочеться про польське громадянство. Маршал воєводства пообіцяв посприяти в цьому питанні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132864
 
   
 Топ коментарі
 
порохобот-самолайкер！ жесть убийственная
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Уехал сей мужественный человек во время правления Пети-говоруна.
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Умницы,поляки ! Но нам такие и самим нужны. Забирайте парашенко. Такое гавно никому не нужно.
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Жаль, что такого мужественного человека правление зеленского вынудило уехать в польшу искать лучшей жизни...
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Ну явно не такие как 73 % зю
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Ты думаешь,что он уехал туда 2 недели назад?Маразм крепчал..
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где ваши доказательства? Польша наградила украинца, который спасал людей, попавших в ДТП: местная власть хочет предоставить ему и его семье польское гражданство - Цензор.НЕТ 703
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порохобот-самолайкер！ жесть убийственная
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зеленский за себя голосовал на выборах? голосовал. Значит сам себя лайкнул. Тоесть кокаинозависивому клоуну можна себя лайкать, а мне нет?
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жаль, шо порохоботам нельзя два раза за себя лайкнуть..пичалька))))
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Это анонист ))
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да, ты правильно охарактеризовал сейчас каждого из 73%
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Уехал сей мужественный человек во время правления Пети-говоруна.
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Так, а почему он не вернулся? Эпоха бедности ведь закончилась!!!
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Убейся апстену! Miserable.
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Интересно, а за кого голосовал на президентских этот мужественный человек? А, он уехал еще до голосования! Ну тогда точно ЗЕ виноват. Гы. ))
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Молодець,прославив Україну у Польщі,а в Україні був непотрібен.
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Хай бере польське громадянство, навіть не думає.
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Умницы,поляки ! Но нам такие и самим нужны. Забирайте парашенко. Такое гавно никому не нужно.
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Я щось не дуже вірю, що посадять його чи будь-кого із тих, хто розкрадав Україну всі ці роки.
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А что ему делать здесь в Украине? Смотреть как ворье доворовывает страну, а судьи их за деньги отпускают и собирать 10 лет по копейке на евробляху которые власти ненавидят больше чем росийские танки?
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хорошие, мужественный люди нужны везде - это однозначно!
жаль, что Украина теряет настоящих мужчин...но... это выбор этого человека!
пусть и некоторые поляки поймут, что украинцы добрые и смелые и с ними можно иметь дело
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Знают пшеки что украинцы всеми правдами и неправдами хотят попасть в ЕС.
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Мужик спас людей . Почему столько уродов в теме ?
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Забей. Это психически больные люди. Нормальный человек на героический поступок другого так реагировать не станет.
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жаль людей, но не знаю нужно ли ему гражданство. Ведь эпоха зубожиння закончилась
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поляки начнут просить украинское гражданство ?
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да лан!! зубожиння кончилось!! пускай теперь,,погниёт" на загнивающем западе!!(не злорадствую) Польща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство - Цензор.НЕТ 5237 Польща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство - Цензор.НЕТ 6631
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Молодец, что быстро отреагировал и спас людей.
Я думаю, что дадут ему гражданство Польши, почему не порадоваться тому, что этот герой добивается своих целей?
Каждый месяц Украину покидает 100 000 чел. в поисках лучшей доли.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПольща нагородила українця, який рятував людей, що потрапили в ДТП: місцева влада хоче надати йому і його родині польське громадянство
 
 
 
 
 
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