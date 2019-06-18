 Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова

"Ми фіксуємо, що фундаментальні ризики для фінансової стабільності чи не найнижчі за всю історію: економічні умови сприятливі, банки ліквідні докапіталізовані, прибуткові", - сказала перший заступник голови Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Маємо ключовий короткостроковий виклик для фінансової стабільності - ситуацію з "ПриватБанком", - додала вона.
Рожкова зазначила, що Нацбанк має певний план дій, але ще раз наголосила, що скасування Окружним адмінсудом Києва рішення про націоналізацію "ПриватБанку" становить ризики для співпраці України з Міжнародним валютним фондом і ставить під загрозу фінансову стабільність.
Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.
Водночас, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.
19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".
Стокгольмський арбітраж має ухвалити фінальне рішення у справі за позовом міноритарних власників "Укрнафти" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова проти України. Позов розміром на загальну суму 5,4 мільярда доларів ухвалять не раніше 2020 року.
Про це свідчать дані в проекті проспекту емісії єврооблігацій України. Повідомило видання "Інтерфакс-України".
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"Перший раунд слухань у справі проходив з 1 по 18 квітня 2019 року у Лондоні. Після слухань сторони домовилися про дату надання короткої інформації - 31 липня 2019 року. Другий раунд усних слухань призначили на 18 жовтня 2019 року. Очікується,
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Хреновые с вас пророки порохоботы.
Это ж не ты, а украинские бабушки могут умереть голодной смертью если будет дефолт.
Приват никогда не был государственным и его никогда никто не приватизировал до воровства шоколадными
Але, після виборів нового складу ВР - все може бути...
При Каломойше было лучче и меньше проблем и
хамства...
Сами работники енто признают...
🤗
Не верь никому! Бледнолицыя на@бут!
😁
Патамушо-Государство(?)
😁
135 лярдов в 4 кв.2016 и 29 лярдов зв 2017
как всё красиво начиналось
рояль кокс выборы виват
потом отходняки усталость
приват
Неподобство !
«Це дуже грубе порушення, судді не могли не знати про те, на що вони йдуть і що вони роблять, які норми закону порушують. Чому судді на це йдуть? Тому що на сьогодні вони фактично безкарні. Органи, які б мали притягати їх до відповідальності, дисфункційні», - заявив юрист.
Навіть попри рішення одіозного Баришівського суду, лоукост і далі літає, а посадовиця Рожкова працює. Національна академія правових наук навіть провела експертизу. Дійшли висновку, що у справі урядниці НБУ суд перевищив повноваження.
«Баришівський районний суд Київської області постановою від 11 червня 2019 року, заборонивши заступниці голови Національного банку і членкині правління НБУ Рожковій безпосередньо брати участь у виконанні функцій Нацбанку, заблокував роботу НБУ і створив перешкоди правлінню здійснювати управління діяльністю Національного банку», - зазначено в рішенні академії. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/18/pislya_rishen_shchodo_rozhkovoi_i_skyur_baryshivskyy_sud_zaboronyv_evklidu_1595067
Сичас твоя очередь крикнуть "липецких офшор!!!"
Достали убогие, ничего нового выдумать не можете, пять лет кормили страшилками "не мешайте нам воровать а то Путин нападет".
Ко-ко-ко у мьєня лічна он нічьо ньє украл.
Объясните мне слабомыслещему