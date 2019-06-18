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Все про:НБУ (447) Рожкова Катерина (31) Приватбанк (268)

 Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова

Фінансова стабільність України останніми місяцями значно зміцнилася, рівень напруги в банківській системі знизився, однак рішення суду про скасування націоналізації "ПриватБанку" є серйозним викликом, заявив Нацбанк на презентації звіту про фінансову стабільність у Києві у вівторок.

"Ми фіксуємо, що фундаментальні ризики для фінансової стабільності чи не найнижчі за всю історію: економічні умови сприятливі, банки ліквідні докапіталізовані, прибуткові", - сказала перший заступник голови Катерина Рожкова, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Маємо ключовий короткостроковий виклик для фінансової стабільності - ситуацію з "ПриватБанком", - додала вона.

Також читайте: Нацбанк подав дві скарги на суддів, які ухвалювали рішення щодо "Приватбанку"

Рожкова зазначила, що Нацбанк має певний план дій, але ще раз наголосила, що скасування Окружним адмінсудом Києва рішення про націоналізацію "ПриватБанку" становить ризики для співпраці України з Міжнародним валютним фондом і ставить під загрозу фінансову стабільність.

Нагадаємо, Окружний адмінсуд Києва 18 квітня 2019 року за позовом Коломойського визнав націоналізацію банку незаконною.

Водночас, член команди кандидата в президенти України Володимира Зеленського Олександр Данилюк вважає, що "Приватбанк" юридично неможливо повернути попереднім власникам.

19 квітня Ігор Коломойський подав 5 нових позовів до Господарського суду Києва до Національного банку України та "ПриватБанку".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132854
 
 
 Топ коментарі
 
Питерский, шолбты отсюда,а ?
Это ж не ты, а украинские бабушки могут умереть голодной смертью если будет дефолт.
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Вызов? Это сама Рожкова и Сатановская -Гонтарева со своим Хозяином соевым.
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Они никогда не работали на Украину, как и Петро
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хроніка кінця епохи зубажіння та кінця епохи гідності:
Стокгольмський арбітраж має ухвалити фінальне рішення у справі за позовом міноритарних власників "Укрнафти" Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова проти України. Позов розміром на загальну суму 5,4 мільярда доларів ухвалять не раніше 2020 року.
Про це свідчать дані в проекті проспекту емісії єврооблігацій України. Повідомило видання "Інтерфакс-України".
Читайте також: Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів Ключевой вызов для финансовой стабильности - ситуация с "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6724 Суд зобов'язав "Приватбанк" виплатити Коломойському 25 мільйонів
"Перший раунд слухань у справі проходив з 1 по 18 квітня 2019 року у Лондоні. Після слухань сторони домовилися про дату надання короткої інформації - 31 липня 2019 року. Другий раунд усних слухань призначили на 18 жовтня 2019 року. Очікується,
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У-у-у-у-у как страшно, ко-ко-ко-ко бакс по сто гривен.
Хреновые с вас пророки порохоботы.
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Вызов? Это сама Рожкова и Сатановская -Гонтарева со своим Хозяином соевым.
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Они никогда не работали на Украину, как и Петро
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Питерский, шолбты отсюда,а ?
Это ж не ты, а украинские бабушки могут умереть голодной смертью если будет дефолт.
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и не только бабушки - всем будет невесело, так скажем, кроме Бени
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Главное - чтобы у него не было вертолёта в тот момент. Ростов не резиновый.
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Öльінскій шов би ти нах і трохи глибше
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Вопрос не в том почему Коломойский выиграл некоторые суды, а в том почему их НБУ проиграло .
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Не виграв і не програло. В цьому випадку, суд присудив.
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Ну для того что бы решение вступило в силу нужно ещё очень долгий юридический путь пройти .
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Чтобы приватбанк был стабильным - не нужно было его прихватизировать с нарушениями.
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ты это с понятиями специально ошибаешься - его обратно ГОСУДАРСТВУ отдали - а это как говорят в Одессе две большие разницы - и да он О ЧУДО - дает государству ПРИБЫЛЬ )))
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але гараж,
Приват никогда не был государственным и его никогда никто не приватизировал до воровства шоколадными
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Беня, а ты уверен что успеешь сбежать от 111-й статьи УК Украины ? Подрыв финансовой системы государства, особенно в условиях войны - этто такое дело, с непредсказуемым для автора идеи результатом.
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Допоки діє чинна Верховна Рада в її ********* складі - змінити голову (керівництво) НБУ - неможливо; змінити чинний уряд - неможливо; і, хіба що, лише через суди можна збурюівати ситуацію навколо Приватбанку, що впливатиме на відповідні коливання курсу гривні стосовно ВКВ.
Але, після виборів нового складу ВР - все може бути...
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С "Приватом" оооччень давно знаком..
При Каломойше было лучче и меньше проблем и
хамства...
Сами работники енто признают...
🤗
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Государственный Приватбанк закончил 2018 год с прибылью в размере 11,7 миллиарда гривен
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О , Вождь!
Не верь никому! Бледнолицыя на@бут!
😁
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т.е. раньше он тоже был прибыльный, только налоги никто не платил и всё выводили в офшоры?
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Счас -хамство!
Патамушо-Государство(?)
😁
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а сколько убытков при шоколадных было?
135 лярдов в 4 кв.2016 и 29 лярдов зв 2017

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так по телек ведь картинку показали - вам шо кто то должен?))))
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Знайшов, трохи ремікснув - і...

как всё красиво начиналось
рояль кокс выборы виват
потом отходняки усталость
приват
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Про корупцію ми вже чуємо в рази менше і далі будемо чути про неї ще менше. І це не тому, що її стало чи менше чи більше, просто із заміною влади раптово зник запит на антикорупційну істерію яка використовувалася як технологія для її заміни. Оплачувати істерії просто нікому.
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то, что гривна, на которой работал приват подешевела в три раза никого не смутило ?
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Гривна подешевела потому что страна перестала прожирать займы. Коих было прожрано $ 46 лярдов, взятых за период Тимошенко и Азирова. Закончились халявные деньги - и гривна упала до своей естественной величины.
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Это ТАК у вас в методичке написано, или есть более авторитетные данные?
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Это просто законы экономики так работают. Если национальная валюта теряет искусственную поддержку - курс спускается до рыночного уровня.
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Ой, Сеня, ну прасвити нас, о свиточь иканамизма!
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Ключевой вызов для финансовой стабильности это Рожкова на занимаемой должности!
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А ти знаєш,як не дивно,Баришівський районний суд з тобою згоден.І лоукост SkyUp не повинен працювати в Україні ! Як вони сміють продавати квитки ВТРИЧІ !!! дешевше за МАУ !
Неподобство !
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Я писад про рожкову, а не лоукостеры. Именно рожкова финансировала российские банки в Украине. За ее деяния она вместе с гонтаревой должна на нарах сидеть, а не на своей должности.
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Юрист Михайло Жернаков вважає, що цих справ Баришівський суд навіть розглядати не мав права. Бо вони не в його компетенції. Отже, закликав звернути увагу на те, що сталося, Вищу раду правосуддя.
«Це дуже грубе порушення, судді не могли не знати про те, на що вони йдуть і що вони роблять, які норми закону порушують. Чому судді на це йдуть? Тому що на сьогодні вони фактично безкарні. Органи, які б мали притягати їх до відповідальності, дисфункційні», - заявив юрист.
Навіть попри рішення одіозного Баришівського суду, лоукост і далі літає, а посадовиця Рожкова працює. Національна академія правових наук навіть провела експертизу. Дійшли висновку, що у справі урядниці НБУ суд перевищив повноваження.
«Баришівський районний суд Київської області постановою від 11 червня 2019 року, заборонивши заступниці голови Національного банку і членкині правління НБУ Рожковій безпосередньо брати участь у виконанні функцій Нацбанку, заблокував роботу НБУ і створив перешкоди правлінню здійснювати управління діяльністю Національного банку», - зазначено в рішенні академії. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2019/06/18/pislya_rishen_shchodo_rozhkovoi_i_skyur_baryshivskyy_sud_zaboronyv_evklidu_1595067
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Забыла!
Сичас твоя очередь крикнуть "липецких офшор!!!"
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Забули фінальний акорд - неодмінне СВЫНЯ 🐷
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А барыыыга ? Барыга - самое классное ругательство .
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Спочатку масовий развод лохів наперсточниками на виборах, потім рейдерське захоплення країни за лекалами коломоя - Нацбанк, золотовалютні резерви, земля і продаж 40млн дурнів у рабство росії. Ось вам програма "Слуги народу"
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А по конкретнее в какой части программы об этом написано.
Достали убогие, ничего нового выдумать не можете, пять лет кормили страшилками "не мешайте нам воровать а то Путин нападет".
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Не следовало бы отделять бегающую между фонтанами шаурму от Бени. Это составляющие единого бизнес-плана.
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Крім окружних,не треба забувати й баришівських сволот.Там взагалі надумали на НБУ !!! наїхати. Баришівський районний сінедріон
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Ключевой вызов для финансовой стабильности - это банда Рожкова-Гонтарева-Порошенко на свободе.
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порох отримав країну з 107тис грн на казначейському разунку в а передав ЗЕ з 57000000000 грн. 57млрд грн!!!!! Але в тупих мізках 73%довбойобів він її обікрав. Коломойша вивів на офшори 150 млрд грн.
Ко-ко-ко у мьєня лічна он нічьо ньє украл.
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Значить таки отримав країну, а не очолив... Ну якщо подивитись - скільки чистого прибутку дає металургійний комбінат, який став ахметівським, та скільки податків сплачується, то не дивно - чому Украна пасе задніх.
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Ну так це в вона зі своєю подругою Гонтарєвою по команді Порошенка, котрий дуже хотів виглядати "договороспособним", до такої ситуації й довела.

Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 6244
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В 14 году по приходу Пороха в казне было Ключовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова - Цензор.НЕТ 47100 тыч грн А откуда он тогда украл миллиарды $ при нулевой экономике при этом поднималась армию платили зарплаты и соцвыплаты , народ зимой не замерзал и с голоду не дох
Объясните мне слабомыслещему
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все кто у власти миллионеры. прожженные, циничные отморозки которые поднялись не благодаря уму и таланту, а благодаря умению дать, лизнуть и стать раком. то есть нам прозябать и дальше пока не поймем, - справедливость с того ряда где порядочность, правосудие, демократия. мы барахтаемся в бездуховной среде сами того не понимая, а взамен имеем мечты о богатстве, жуя макароны с ушей.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКлючовий виклик для фінансової стабільності - ситуація з "ПриватБанком", - Рожкова
 
 
 
 
 
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