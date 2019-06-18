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 Економіка
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 Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк

Деякі галузі аграрного бізнесу в Україні є радше збитковими соціальними проектами, і без держпідтримки бізнес буде змушений їх поетапно закривати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив СЕО і власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк під час презентації дослідження ЄБА "Барометр щастя в Україні" в рамках заходу "Трудова міграція: виклик для України".

На його думку, дешеве "довге" фінансування з боку держави є запорукою економічного розвитку України і, відповідно, важливим фактором в боротьбі з трудовою міграцією.

Український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів Європи, вважає, що відмова держави від економічного протекціонізму послаблює позиції українських виробників на світових ринках. Так під час дискусії з першим заступником міністра економіки Максимом Нефьодовим Олег Бахматюк зазначив, що політику здорового економічного протекціонізму та лобіювання інтересів національного бізнесу проводять нарозвинутіші економічно держави світу, а для України така політика є необхідною, щоб створити рівні умови на зовнішніх ринках з виробниками з інших країн.

"Ми ж не можемо сказати, що Сполучені Штати Америки стали менш глобальним гравцем в світі від того, що останні чотири роки вони проводять політику економічного протекціонізму і мають найкращі показники економічного зростання. Погано це чи добре точно для території, де найнижчий рівень безробіття за останні 30 років? Це точно добре", заявив Бахматюк, повідомляє OBOZ.

На думку власника "Укрлендфармінг", якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде змушений йти з цілих галузей економіки, закривати підприємства, адже опиниться в нерівних умовах на ринках з виробниками інших країн. "Максим Нефьодов один з тих людей, які зробили дуже багато для дерегуляції, це супер. Я згідний тільки з мінімальним фактом втручання держави в діяльність, але не з безвідповідальністю. Для чого нам тоді держава? Нам держава для того, щоб вона виробляла стратегію і реагувала на базові речі. І те, шо каже Максим – "welcome, ми йдем і Європу, відриваються двері. Рєбята, конкуруйте!". Ми готові, тільки на рівних умовах. Дайте нам кредити на 30 років під 1 %, дайте нам ті стимуляційні речі, які є там, в Європі. Ми можемо наводити приклади тих самих Прибалтійських країн - там все добре, вони втратили свою економіку, але отримали компенсацію. Немає зараз цього компенсатора в України, вона не стає членом ЄС, щоб мати компенсацію хоча б для кожного українця, не для економіки. Ми підняли за 2 роки на 90% заробітну плату, те шо каже Максим: "рєбята, работайте". Ми просто бачимо, що деякі галузі ми будемо як бізнес поетапно закривати, хочемо ми цього чи не хочемо. Я згідний, що ми маємо бути ідеальними, але ми не маємо бути без можливостей, а по-друге, ми маємо обороняти своє. І український економічний націоналізм, протекціонізм, я вважаю, це нормально, це правильно".

Український бізнесмен звернув увагу, що для ЄС сільськогосподарська галузь – скоріше соціально-економічний проект втримання на території свого населення, а цілі галузі сільського господарста в Україні без державної підтримки можуть просто зникнути найближчим часом.

"Ми говоримо про стимуляцію тих чи інших галузевих речей. І якщо це запустити, то через 2-3 роки ця галузь просто сама собою зникне як явище. Тобто вчасне реагування з боку держави - це не протекціонізм одній особі - Бахматюку, комусь ще - не важливо, це протекціонізм секторальний з можливостями розвитку соціально-економічних середовищ.Побудова елеваторів, заводів по переробці - для цього потрібні довгі дешеві ресурси, і функція держави - зробити підготовчі для цього механізми – регулятивні, економічні, в банківській сфері, ті речі, які зараз відсутні. Друге питання, це позиціонування на зовнішніх ринках. Що я бачу -зараз абсолютно відсутня роль держави як лобіста, просування на зовнішніх ринках своєї продукції".

"Укрлендфармінг" є одним з найбільших аграрних холдингів та платників податків в Україні, на підприємствах якого в 600 населених пунктах України працюють близько 27 тисяч осіб. Група компаній веде виробничу діяльність в 22 з 24 областей України та займається виробництвом зерна, м'яса, молока і яєць.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132848
 
 
 Топ коментарі
 
Крупный бизнес никогда не будет закрывать предприятия, пусть не пи"№дит
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100% Пока будет навар. крупный бизнес будет работать. Совсем другая ситуация с средним и малым бизнесом.
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Так пусть крупный бизнес сделает конкурентные условия для сотрудников и тогда никто не побежит в иностранные компании

А то хотят платить и дальше копейки и ещё чтобы государство им в этом помогало

Крупный бизнес типа Ахметок и Новинских с Фирташем Украину только доит
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Крупный бизнес никогда не будет закрывать предприятия, пусть не пи"№дит
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100% Пока будет навар. крупный бизнес будет работать. Совсем другая ситуация с средним и малым бизнесом.
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Крупний бізнес в Україні це злочинний капітал, тому він має бути ліквідований! Державну підтримку має отримувати тільки малий бізнес, там де ж чесні підприємці, які сплачують податки і створюють робочі місця. Крупний бізнес робочі місця тільки скорочує, тому підтримки для нього не буде!
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господи, стерилізуйте хтось цього икономіста зеленого...
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Крупний бізнес витягує з України більшу частину бюджетних коштів, в 2019 році обсяг відшкодування ПДВ сягне 200 млрд.грн, а це два бюджети міноборони! Навіщо нам такий бізнес, який забирає з бюджету більше ніж дає?
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Ну шо ты мелешь , о Господи Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4372 ..!! Ликвидировав крупный бизнеc ты ликвидируешь бОльшую половину доходов бюджета Украины . !! Дурень Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 3921 . .! Ты со своего кармана будешь платить бюджетникам зарплату ,,и социалку ?? И пенсии пенсионерам . ?

Ну я много маразма тут читаю , но ТАКОГО Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 8403 , ещё читать не приходилось .
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Головні платники податків це мобільні оператори та табачні компанії. Від того що збанкрутує якась говнокомпанію Ахметова чи Пінчука ніхто не постраждає, тим більше що нові власники все одно будуть продовжувати роботу на цих підприємствах!
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правильно, будем развивать сеть киосков шаурмы, а то заводы там всякие нафиг надо
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врет он все - пример - Австралия и Новая Зеландия - самые показательные в сельском хозяйстве примеры - кому интересно - гугл в помощь - а он просто лукавит и уже сильно лукавит
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Ему хоцца дешёвых кредитов . И непременно шоб от государства ,, ибо государству отдавать их не обязательно . Другое дело западные банки , казалось бы - возьми там , так нет . Там не комильфо , ибо те не слезут ,, заставят отдать всё до копейки . Якщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк - Цензор.НЕТ 4713 .
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Нужно называть вещи своими именами и не строить из себя целок!
Должен быть закон о лобби, чтобы крупный бизнес ОФИЦИАЛЬНО!!!! мог решать свои проблемы! И тогда отпадет необходимость финансировать клоунов!!!
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Официально лоббировать на уровне государства имеет смысл когда предприятие конкурентноспособное не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. И нет смысл дотировать те предприятия, которые производят гуано исключительно для внутреннего потребления, но цены заламывют на уровне рыночных. Кстати, ни о какой модернизации производства они тоже не помышляют.
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Не хочется слезать с живительного потока гос дотаций и копеечных кредитов - но и свою контору закрывать тоже не хочется.
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Так он еще и господдержку требует. А Косюк дотаций уже не получает? Или Гудку 4млрд. долга не списали?
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Так пусть крупный бизнес сделает конкурентные условия для сотрудников и тогда никто не побежит в иностранные компании

А то хотят платить и дальше копейки и ещё чтобы государство им в этом помогало

Крупный бизнес типа Ахметок и Новинских с Фирташем Украину только доит
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Слово "націоналізм" зекоманду лякає незалежно від контексту.
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У нас уже поддержка, например олигархи продают так званую «зеленую» энергию втридорога, а за все это платят лохи украинцы, при чем теперь даже запретили населению примыкать к этой кормушке, не в нашей стране такие проекты запускать, а то олигархе опять на коне, а население в жопе.
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КУРЫ начали шантаж! Срочно этому и Косюку по пару миллиардов материальной помощи! Упыри яйца и куры в Польше дешевле чем в Украине продают!
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А що, десь в світі є яйця, дегевші, ніж в Україні? Хмельницький, Дубово - десяток - 10 грн. Хмельницький, Сільпо на Бандери - яйця по 13,5 грн десяток. А ну, ціни на яйця в Польщі в студію, брехуне!
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Аграрный бизнес в Украине сейчас самое прибыльное дело. Пусть Бахматюк лучше расскажет какая у него прибыль с одного гектара и почему , если нет того что он перечислил, его предприятие растёт .
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Различные бахматюки спешат "половить рыбку в мутной воде". Вдруг вместо 150% прибыли станет 200%. Зекоманда или бекоманда,а лоббисты в ВР все на деньги падки.
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Не бреши, а краще згадай, як сивий мародер дотував свого корєша косюка (наша ряба, миронівський х/п) на майже мільярд гривень.
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-миллиардер и владелец крупнейшей компании!
-что вы хотите?
-чтобы украинцы сбросились своими налогами и дали мне денег, а с этих денег я заплачу им зарплату.
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Я понимаю, если бы он лоббировал снижение общего налогообложения для всех усастников (в Украине высокие налоги), а так это позорище требует только для себя выгодных преференций и подачек из бюджета за счет налогоплательщиков...

Как же ж ненавидят оллигархи-монополисты правовой, конкурентный рынок... Живут по принципу "своим - все, остальным - налоги, госограничения, госконтроль, госбарьеры, госпреграды..."
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Раньше придворным аграрием был Косюк, и он при Пэтруччо некисло так разбогател.
А Бахматюку, я так понимаю, обидно, и он тоже так хочет.
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Для "дєтєй пріроди" - Косюк некисло так розбагатів за останні 20 років. А "придворність" аграріїв визначалася побудовою НОВИХ агрооб'єктів. Хто будував - тому й давали відшкодування. А ще, крім Пороха, **** давав кредити МХП під реальні проекти. Ну, розумію, це європейці, вони такі тууупі в наших реаліях)))) до порад таксистів-перукарів не прислухалися)))))
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Ну от Гереги, наприклад до фіга набудували - а їм ніхто нічого не відшкодував.
Та і Бахматюк яйцями всіх арабів завалив, і рапсовою олією всю Європу залив - і йому теж ніхто ничого не відшкодував.
Чому, цікаво, придворність жеж визначається крітерієм скільки хто набудував.
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Если этот оллигарх не умеет работать, пусть закрывается! На его место придут те кто хочет и умеет работать... Так работает рыночек...
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Та хоча б здихатись від політики економічного кретинизму, коррупціонизму та бандитизму.
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ну да и свалит в Авган мак сеять, его там ждут с дотациями
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Є пропозиція нарешті послати нах.й "вітчизняного виробника" (ТМ), а нарешті подумати про вітчизняного споживача.
Бо чомусь продуктові товари в Європі дешевші, смачніші і небезпечніші, ніж в Україні. І це в принципі стосується не тільки с/г чи харчової промисловості, а всіх без винятку галузей економіки.
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Я, звичайно, дико вибачаюсь, але Ви дійсно були хоч в одній країні ЄС? Про "дешеві і смачні" продукти в ЄС пишуть люди,які бачили Європу лише в телевізорі))))
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Дети в Польшу катались и знакомые тоже. Продукты оттуда привозили. И таки да - и вкуснее и дешевле.
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Кста - в Ужгород ездили. Туда с Венгрии и Словакии продукты привозят. Так на базаре в Ужгороде сыровяленную колбасу вдвое дешевле купить чем у нас подобную в маркетах. Кофе тоже и вкуснее и дешевле продают чем у нас. Так эта продукция через границу уже перевезена и в своей цене уже содержит логистические и другие затраты.
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Насмешил насчет экономического национализма. Отличие иностранного инвестора (настоящего, а не из оффшоров) от национального в том, что иностранный инвестор организовывает реально работающий бизнес, ставит более-менее вменяемые зарплаты и платит налоги. А национальный инвестор ставит мизерные зарплаты, налоги не платит, а успешность его бизнеса прямо зависит от того находится ли он (его люди) у корыта.
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Може менше тратитись на "рекламу" на "Цензор"?! Якщо бізнес збитковий-навіщо такий "бізнес"?! Якщо й потрібен протекціонізм держави то найперше розвитку малого й середнього бізнесу,сприянню самозайнятості! Саме малий та середній бізнес є продуцентом незалежних,самодостатніх громадян. А великий бізнес ,завжди,залежний від держави і грає на боці держави у найбрудніші ігри!
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Нам насрать на крупный капитал. Это воры.
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Этот тот чел шо жалуется мол селяне уже не хотят работать за 100 дол.в месяц...
Убегают в Польшу...
А те кто остались хотят его...РАЗОРИТЬ зарплатами в 300 дол.!))))
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Умилило заявление о повышении на 90% зарплаты. Правда скромно умолчали от какой базовой зарплаты увеличивали. Ибо не секрет что на 90% от 6000грн к примеру гораздо больше чем 90% от 3000грн.
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Государству легче национализировать у тех, кто требует кредиты долгосрочные под 1%. В одном месте не слипнется от халявы? Прихватизировали в былое время за три копейки ВСЁ и ещё кредиты подавай, наглецам.
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Если государство не перейдет к политике экономического национализма и протекционизма, крупный бизнес будет закрывать предприятия, - Бахматюк

В добрый путь. Лично хотелось бы посмотреть как именно Бахматюк свои предприятия закроет. И кста, как хорошо, что рынка земли нет и что эта чума не выкупила землю а всего навсего арендует. На его место желающие найдутся.
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что то не вяжутся слова и дела у украинского "крупного бизнеса" - в Украине цены на продукты уже ВЫШЕ(!) чем в Европе, а косюки вместо того, что б своим работникам платить достойные зарплаты, покупают яхты за десятки миллионов$!!!
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Нерозумно порівнювати США з Україною.США розвинута постіндустріальна країна в якій наприклад сільськогосподарске виробництво займає 2%ВВП та по доходу поступається туризму.Україна с/г виробництво це до 20% ВВП і 40%валютної виручки.Україна відноситься до країн що розвиваються ,з`являються нові галузі виробництва але деякі галузі можуть і зникнути.Про кредити під1% на 30 років треба дискусії провести ,чи не станеться так що бюджетні гроші підуть в офшори ,з`являться так звані "мильні бульбашки" перекредитування та інші махінації ,треба подивитися на досвід інших країн, що розвиваються,скористатися їх досвідом щоб не повторювати помилки, так як наша країна не має зайвих грошей та часу на пусті експерименти.
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А хіба не "Бахматюки" , зробили Україну такою яка вона є нині? . Іншого вони вже не побудують .
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це треба питати у "нового лица" ЗеКучми, це він "архитектор"кланово-олігархічної системи в країні.
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Та я і про те і про тих . "Бахматюк" як збірний образ , Кравчуків-Кучм і їх гоп компаній .
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Имеется ввидуа аграрный крупный бизнес. Для начала нужно разобраться с землей, и понять кто там фермер в поле и кто крупный бизнес их обкрадывает.
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Бахматюк абсолютно прав, экономический протекционизм для Украины чрезвычайно важен.
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смотря в какой отрасли. Ахметов без проекции всех обкрадывает.
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Ахметов монополист. С монополистами, разумеется нужно вести борьбу.
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Ты думаешь в аграрном биднесе иначе? Думаю не более пяти семей весь аграрный бизнес держат.
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Чтобы проводить политику экономического протекционизма нужно иметь немалые средства,которых в Украине просто нет. Даже США такую политику далеко не сразу начали проводить. Всегда ставить телегу впереди лошади- это стиль мышления наших "предпринимателей"
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в некоторых штатах США запрещено строить супермаркеты и гипермаркеты - так как это уничтожает малый бизнес, который платит налоги в отличие от крупного - которому проще "договориться"
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Советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что партия нового президента Украины «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.


Либертарианцы выступают против любых государственных дотаций, например, сельскохозяйственным производителям. Либертарианцы выступают против таможенных пошлин и иных видов внешнеторговых барьеров.


(Википедия, Политические взгляды современных либертарианцев)


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Ну и чем это плохо? У нас уже почти 30 лет и таможенные пошлины и всякого рода дотации для поддержки так называемых отечественных производителей и что? Стало лучше жить? Может действительно попробовать здоровую рыночную конкуренцию? Мне как простому украинцу собственно все равно кто будет хозяином производства на котором я к примеру работаю. Отечественный ли это будет производитель или резидент. Мне главное чтобы уровень жизни рос и доходы в бюджет платились хозяйствующим субъектом.
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Советник Владимира Зеленского Руслан Стефанчук заявил, что партия нового президента Украины «Слуга народа» выбрала своей идеологией либертарианство.



Либертарианцы считают, что НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ аморально, по сути ничем не отличается от грабежа и поэтому налогообложение следует заменить добровольными методами финансирования услуг, представляемых государством в настоящее время населению. Такие услуги могут предоставляться частным бизнесом, благотворительными и другими организациями



(Википедия, Политические взгляды современных либертарианцев)

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Имеется в виду получение напрямую из бюджета миллиардных дотаций. Нахрен такой бизнес. А вот куда подевался наш мелкий и средний бизнес? Вчерась хотел сделать печать на холсте - 3 предприятия уже не существует, четвертое запросило 5 дней на исполнение и за бешенную цену. Еще год назад печатали за час-два. Из четырех небольших кафешек в районе не осталось ни одной. Но это ерунда. Главное для нас - дотировать агрохолдинги с бахматюками и косюками. Это и будет доморщенный протекционизм. Хотя в Молдове большой бизнесмен и протеционист Плахотнюк кажись допрыгался. Причем веревочка оттель кажись далеко потянется
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Мышление либертарианцев очень похоже на религиозный догматизм - они вбили себе в голову некие идеологические максимы («государство не нужно», «налоги - воровство», «стихийный рынок - основа мироустройства» и т. п.) и не способны трезво оценить их область применимости.
В утопическом мире, который рисуют себе в своих влажных мечтаниях либертарианцы, распределение материальных благ отдано на откуп законам СТИХИЙНОГО РЫНКА. Они почему-то считают, что при этом блага будут распределяться справедливо т. е. согласно тому, насколько эффективно человек работает.
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Не можешь работать как крупный предприниматель - иди наймись работягой в Польшу и будет тебе счастье в достатке и здравии,бизнес оставь тем,кто сможет работать не прося дотаций и субсидий,а то малый бизнес - плати налоги,взятки и штрафы,а агрохолдингу дайте преференции,охренели мрази.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаЯкщо держава не перейде до політики економічного націоналізму і протекціонізму, великий бізнес буде закривати підприємства, - Бахматюк
 
 
 
 
 
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