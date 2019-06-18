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 "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС

Партія "Європейська Cолідарність" підтримує ініціативу призначення Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ України.

Про це повідомляє пресслужба політсили, передає Цензор.НЕТ.

Вадим Пристайко - досвідчений дипломат, який має багаторічний досвід у зовнішній політиці. З 2014-го року він виконував обов'язки заступника міністра закордонних справ, а в 2017-му президент Петро Порошенко призначив його на посаду голови Місії України при НАТО. Це означає, що у зовнішній політиці буде працювати принцип спадкоємності", - йдеться в повідомленні.

"Європейська Cолідарність" сподівається, що досвід Вадима Пристайка допоможе у становленні європейських і євроатлантичних устремлінь України.

Дивіться також: Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132845
 
   
 Топ коментарі
 
Оце так.... Кілька днів роботи соєвої ботохверми коту під хвіст "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8501 За ЩО гроші уплОчено??? "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8423
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Петя скоро и над фонтаном пробежит, и если надо - шаурмой торговать будет. Только бы не трогали.
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Ем.. Зрада? А то я вже заплутався... Петя Зебіл чи що? "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 4304
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Ем.. Зрада? А то я вже заплутався... Петя Зебіл чи що?
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Петя адекватный, если нормальные кандидатуры, то нужно поддерживать.
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нет, не правильно. Человек был за мир с Лугадоном,
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Пьетя в своей манере, всех кинул и слил порохоботов!))))
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нет, это просто Зе копирует Петю и продолжает его начинания.
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Просто Пєтя сейчас в глубоеком запое і залитими зєнками не бачить, шо його холуї собі дозволяють
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Дуже помітно, що вони без методички працюють - просто висери, переходи на особистість, якійсь понос словесний прям як ватники. Навіть пєтін модер з ЦН походу переосмислю все..
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Всем по барабану что поддерживаю политические трупы с рейтингом чуть больше погрешности
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тупо врёшь тупо срёшь. хоть слово "опыт" перевести на украинский в состоянии?
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Оце так.... Кілька днів роботи соєвої ботохверми коту під хвіст За ЩО гроші уплОчено??? "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8423
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То есть ты признаёшь что клоун настолько бесполезный и бестолковый что до сих пор не может минстець разогнать. Уже 18 июня а ты всё волаешь про ботоферму. Разве они не в тюрьме ещё с 21 апреля? Забыл что сам орал со своими зебилами? Порохоботы давно в тюрьмах, а Петя давно в Ростове..ну вспоминай "Европейская Cолидарность" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 1871
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1. Я не зебіл. Ти промахнувся) Просто я не звів своє бачення України та її майбутнього тунельно до квадратного рила біля владного корита.
2. Мінстець він ПОКИЩО дійсно розігнати не може. Якщо знаєш, як це зробити ЗАКОННО зараз - розкажи. Послухаю генія від 25%иліти) "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 3728
3. Не біжи поперед паровоза - далі буде "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 4982
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Переобулись в воздухе.
Значит, Климкина (к которому ни у кого за 5 лет, вообще претензий не было), можно на помойку?
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А вы вообще хоть какие-то результаты деятельности Климкина за 5 лет видели?
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а что б ты хотела увидеть?
я вижу независимую Украину и международную поддержку этой независимости, вижу неоднократно маканутый в дерьмо кацапстан... тебе это неприятно видеть?
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а шо Свинарчук на це каже?
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Санкции ЕС продлевает каждые полгода. И они каждый раз висят на волоске.
В тот момент, когда ЕС озвучивает данное решение, Климкин начинает работу уже на следующий период. Понятно, что там работа всего МИДа - надо достучаться до каждой из 40 стран ЕС. Но координирует действия МИДа - Климкин. Поэтому к нему претензий нет.
А то, что Трамп обещал, но не ввёл новые - то тут никто доктором быть не может.
Мы понимаем, что там пуйло под ковром определяет, какие санкции можно вводить, а какие - нельзя.
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Вони посварились, " Только Петя знает, как привести Украину в ЕС и НАТО, сделав это своим предвыборным слоганом. Даже его друг Климкин не выдержал, то ли в список не попал, то ли по другой причине начал выступать разрушителем Петиных мифов и решил говорить людям правду, после того, как Петя нарассказывали людям сказок. Ближайшие мечты о ЕС он называет «дурницями«. И честно признался, что Петя всех дурил. Украина не готова и не вступит к 2025 году в ЕС, потому что никто никаких переговоров с ЕС об этом не вел. Это такой же блеф, как и все остальное, что продуцировал Порошенко. А когда мы будем готовы, году к 40-му, то неизвестно будет ли тогда еще ЕС существовать в том виде, что сейчас."
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Владимир Александрович предложил Климкину остаться, но тот отказался...вполне цивилизованно решили вопрос...теперь нельзя буде свалить ошибки на старые кадры... "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 3305
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Петя скоро и над фонтаном пробежит, и если надо - шаурмой торговать будет. Только бы не трогали.
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Так пэтька уже на заправке фоткался с торчащей из мотни рубахой
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следишь за Петиной матнёй. Маладец следи дальше, не отвлекайся.
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в пєті ірка нєпадстілка є шоб за його матньой слідкувати
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Так как там не уследишь, если он ею светит то на саммите, то на заправках😀
Оно то понятно, тебе при вылизывании матня пэтьки не видна😀 а такие фотки атца стэцям не показывают
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Следи следи, придёшь потом раскажеш шо там с Петиной матнёй дальше было. Следящий за петиной матнёй. Не забудь только фото отчёт выложить как ты это делал раньше.
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Ты так и сидишь в засаде в Борисполе с 31 марта, чтобы Петя не улетел?... "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 2801
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Портнов говорит, что свинорылый сядет до конца года! Надеемся так и будет)))
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А, что это за партия такая? На прошлых выборах её не было, вот пройдёте в новый парламент, тогда тогда советуйте "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 9216.
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Сученная страна и ее политики.... "Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 1058

"Европейская Cолидарнисть" поддерживает назначение Пристайко главой МИД - Цензор.НЕТ 8168 СIМФЕРОПОЛЬ ЗА ЄС 🇺🇦 🇪🇺‏ @simfforeu 16 июн.

Зеленський вніс подання до ВР щодо призначення міністром МЗС Вадима Пристайка. Давайте пригадаємо, що в 2016 ця людина пропонувала домовитися з керівництвом т.з. "днр" та змиритися з втратою територій.
Який преЗЕдент, такі й кадри

видео
https://twitter.com/i/status/1140232103961026560



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Лео, а через рік Порошенко його призначає керівником місії при НАТО, нічого не бентежить?
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буков - отстой.., кто же спорит...

И этот и тот.....
Просто Зе чистый коллаборант..., без примеси украинских мотивов государственности....
Но на этих мотивах и смыслах которых повторял порошенко Украина и держалась все это время...
Сейчас убрали и эту подпорку...
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Даже не знаю, я вже заплутався, починає трохи вилазити з усіх боків, от найшов сьогодні, почитай. Мой Порошенко | | Ofeliya
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Нормальный вариант...хоть не "нафталин" какой-то...
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Зебилы это вы, а Петя своего человека пропихнул. А вы зебилы начинайте визжать про "новые лица" как у вас там заведено, пока Петины люди усаживаюца в кресло. Ну кто же Петю будет садить а чучела??.. вот такие Пристайки 100% петины люди да)))
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петя вже старий і напівмертвий.. тому шось своє пропіхівать вже не може "Європейська Cолідарність" підтримує призначення Пристайка головою МЗС - Цензор.НЕТ 2390
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Стратегия ПЕС проста и понятна:
1. Создать иллюзию поддержки действующей власти, чтобы откусить от ее электорального поля кусок побольше.
2. Перетянуть конкурентов в свое электоральное поле, т.е. заставить их говорить теми же лозунгами, что и они (именно так удалось разбить Тимошенко на прошедших выборах). Зеля, кстати, тоже по многим местам попался на эту удочку.
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Хм, якщо відкусити шматок від електорального поля, то виходить в них одне електоральне поле?
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партия предала самое святое, - обещание своего лидера по доброму помогать во все карманы новому презу и его ********* ))))
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Ех Петро Олексійович, навіщо ти над своїми шістками так знущаєшся? В них тепер когнитивний диссонанс, лікуватися треба, а то й дивись- до Товариства захисту тварин поскаржаться!!!)))
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