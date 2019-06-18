 Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це повідомив представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.
За його словами, на офіційний запит від 5 червня на ім’я Голови Верховної Ради України щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь. Цей запит подавався через розгляд у КСУ подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції Указу Президента № 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.
"Що стосується заяв Голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – ББП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи. Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була утворена нова коаліція, Голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – зазначив Федір Веніславський.
Отже, останні заяви Андрія Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній, резюмував представник Президента в КС.
Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. 24 травня 62 нардепи оскаржили указ Зеленського про розпуск Ради в КСУ.
Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.
11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції. Однак вже 14 червня спікер ВР передав у КСУ список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний фронт".
-Нет
-И я нет. А он есть.
Нет документа - значит коалиция существовала с ноября 14 года (об этом документ есть )
прекратила она существование только 17 мая 2019 года
(об этом документ тоже есть)
НФ - 80 депутатов официально.
Статья 83 КУ параграф 6:
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."
А так да. Для ваты никаких доказательств не существует... "Вы все врети"!
Может тогда поймете почему вне фракционным нельзя входить в коалицию.
Ще раз,згідно закону у раду вибираються 225 депутатів за партійними списками і (УВАГА!), 225 мажоритарників. Дійшло?
В Конституции есть только коалиция депутатских фракций, никаких других коалиций быть не может.
Усы, лапы и хвост мои доказательства (с)
А у вас есть доказательства ОТСУТСТВИЯ коалиции?
Какие вопросы? 226 - от партий не может быть по определению. Избирались 50/50.
Якщо клоуну-зебілу пече ця проблема - нехай починає вносити свої пропозиції з реформи законодавства до Верховної Ради. А, якщо мовчить - то це означає, що його намагання розпустити діючу Верховну Раду лежить поза юридичною площиною українського законодавства та Конституції; і що його дії - виключно політика.
суд может только оценить насколько зеля ОБОСНОВАЛ отсутствие коалиции и на основании этого определить конституционность указа.
заявители обосновали свою позицию отсутствием у зели полномочий "мерять" коалицию.
кто то может предъявить другое?