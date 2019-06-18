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Все про:Адміністрація_Президента (483) ВР (4984) коаліція (235) КС (329) розпуск (63) Веніславський (2)

 Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський

Зараз ні в Адміністрації Президента України, ні в Конституційному Суді немає офіційної інформації про наявність у складі фракцій партій "Блок Петра Порошенка" і "Народний фронт" більшості від конституційного складу Верховної Ради.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це повідомив представник Президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський.

За його словами, на офіційний запит від 5 червня на ім’я Голови Верховної Ради України щодо персонального складу цих фракцій надійшла формальна відписка про велику завантаженість апарату ВР і неможливість найближчим часом надати відповідь. Цей запит подавався через розгляд у КСУ подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції Указу Президента № 303/2019 про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів.

Читайте також: Парубій передав до КСУ підтвердження існування коаліції в Раді до виходу з неї фракції НФ

"Що стосується заяв Голови ВР Андрія Парубія про начебто надання необхідних документів, то жодних нових доказів, які б засвідчили існування коаліції, він не пред’явив. Він надав лише список коаліції станом на 27 листопада 2014 року і список членів двох фракцій – ББП та НФ станом на 14 квітня 2016 року, які ми під сумнів не ставимо і які є в матеріалах справи. Проте інформацію про персональний склад фракцій БПП та НФ з 29 березня 2016-го (коли фракція Радикальної партії Олега Ляшка остаточно заявила про вихід з коаліції) до 13 квітня 2016 року, коли нібито була утворена нова коаліція, Голова Верховної Ради України не надав. Так само він не надав інформації про персональний склад цих двох фракцій станом на 2019 рік", – зазначив Федір Веніславський.

Отже, останні заяви Андрія Парубія – це загальновідома та застаріла інформація, яка не має жодного значення для розгляду справи та рішення Конституційного Суду в ній, резюмував представник Президента в КС.

Читайте: Рішення КС щодо указу про розпуск Ради має бути не пізніше 29 червня, але ми очікуємо його швидше, - Веніславський

Нагадаємо, 21 травня президент України Володимир Зеленський офіційно розпустив Раду і призначив вибори на 21 липня. 24 травня 62 нардепи оскаржили указ Зеленського про розпуск Ради в КСУ.

Як повідомлялося, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

11 червня в Конституційному суді повідомили, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій під час засідання у справі про конституційність розпуску парламенту не зміг надати КС список депутатів коаліції. Однак вже 14 червня спікер ВР передав у КСУ список депутатів, який підтверджує наявність коаліції на момент виходу з неї фракції "Народний фронт".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132843
 
 
 Топ коментарі
 
Но нет и доказательств ее отсутствия.
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ващета доказывать должен тот кто обвиняет
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"Какие ваши доказательства" (с) Чуркиным завоняло и лаптями вообще! Никаких новых доказательств существования коалиции в Раде в КСУ нет, - представитель президента в суде Вениславский - Цензор.НЕТ 2217
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Но нет и доказательств ее отсутствия.
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каждыйый хочет слушать и читать то что хочет этот Вениславский как клон и то ему не так и это херня на видео я какюрнист послушал его одни теории толкования весь КСУ смеялся с него Зеля бы вменяемого юриста послал а не клоуна.. Парубий сказал что было 305 членов коалции вышло и все равно осталось более 226 не считая внефракционных депутатов.. а когда вышел ляшко то вместе с нефракционными было все равно более 226 членов...но Зеле это не нраитсяь и толкуем то что хотим толковать на свою колокольню...
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Доказательство представителя президента в суде Вениславского.
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прошел месяц со дня выхода нф из коалиции в раде...новой коалиции нет, но распускать раду нельзя меньше чем за полгода до выборов
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Нет документа - значит коалиция существовала с ноября 14 года (об этом документ есть )
прекратила она существование только 17 мая 2019 года
(об этом документ тоже есть)
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если бы это было так, то у бурбака месяц назад не было бы возможности заявить о выходе нф из коалиции
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БПП - 135 депутатов офицально
НФ - 80 депутатов официально.

Статья 83 КУ параграф 6:
"У Верховній Раді України за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій формується коаліція депутатських фракцій, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України."

А так да. Для ваты никаких доказательств не существует... "Вы все врети"!
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а чому не враховуєте позафракційних, які увійшли до коаліції?
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Читайте параграф 6 статьи 83 КУ, который написан выше, до тех пор пока не достигните дзена!
Может тогда поймете почему вне фракционным нельзя входить в коалицию.
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" коаліція депутатських фракцій " де там написанo " позафракційні депутати" ???
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У Парубия не было времени сложить два числа? Ну и занятость, просто офигеть. Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 8581
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Может у него с арифметикой так же туго, как и с произношением. Откуда мне знать Жодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський - Цензор.НЕТ 117
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Не зачет! Так как в данном случае бремя доказывания лежит на заявителях (62 нардепах). А доказывать уже НЕЧЕМ И НЕЧЕГО!
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В этом и есть криминал. Официальной коалиции нет, есть подпольная для казнокрандрв.
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"Какие ваши доказательства" (с) Чуркиным завоняло и лаптями вообще!
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Опять суслика ищем. которого типа нет или есть. Ну в больной голове полезного идиота Парубия. Он наверное не осуден с его диагнозом?!
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ващета доказывать должен тот кто обвиняет
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Радіо "Свобода" гарну трансляцію влаштувало. Там без купюр того Вєніславского фейсом по кґКоституції зюзюкали. Притому всі. І суддям самим було цікаво - надто багато нового сивочолі і досвідчені слуги Феміди дізналися про конституційне право. Мені особисто сподобалось, як Вєніславского вчили арифметика.Щоб міг порахувати до 226 при тому, що як він стверджував, коаліцію модуть створити ЛИШЕ ДЕПУТАТСЬКІ ФРАКЦІЇ без участі мажоритарників. Коли йому відкрили державну таємницю українського парламенту, що максимальний склад обраних за списками - 225 і без мажоритарників більшості просто неможливо створити, Вєніславскій спочатку був сильно ошелешений, а потім відверто засумував.
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Да!!! Твоїй писанині навіть Герберт Уелс позаздрить. Місяць не можуть викурити з будівлі ВР кінчених недоумків-суботажників...
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Ідіот? Хоча, знак запитання тут лишній, напевно.
Ще раз,згідно закону у раду вибираються 225 депутатів за партійними списками і (УВАГА!), 225 мажоритарників. Дійшло?
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Да, а твоїй писанині позаздрив би сам Райкін! Ти думаєш, що твоя "хотєлка" і таких, як ти має право на здійснення лише тоді, коли не суперечить закону. Зебіли, запам'ятайте, беззаконня, якому ви зараз аплодуєте, незабаром обернеться проти вас.
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Найбільше беззаконня зараз твориться в Верховній Раді!! Потрібно бути зовсім сліпим щоб цього не бачити, або..... соєвоголовим!
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Тоді детально розпишіть, якщо так багато знаєте, які саме закони і яким чином порушуються. На слово я навіть своїй дружині не вірю. А жартівниками з 95 кварталу й поготів.
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Так, так сходіть, побережіть себе, а то соєвих вже обмаль, кожен "член" на вагу золота...
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Цікавитеся соєвими членами? 😊 Вам потрібно до вузькоспеціалізованого лікаря. 😀 Можу лише порадити не дивитись сценку з роялем 95 кварталу. Тоді члени вам з голови повискпкують. 😊
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Мажоритарники після виборів в більшості потрапляють в ту чи іншу фракцію. Позафракційних, наскільки я знаю, не так вже й багато.
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А позафракційні, згідно закону, мають якісь обмежені права? В чому справа?
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У КС було два протилежних рішення. Згідно останнього рішення КС, окремі депутати не можуть входити до більшості.
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Раджу вам переглянути пояснення Вєніславского і уроки від суддів КС. Бо осилити Конституцію ви не можете, я так розумію.
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Куди нам щось осилити, Верховна Рада і та не знає ні Конституції ні законів! Немає ні каоліції ні совісті!
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Тоді у вас напевне є рішення КС, чи інші рішення інших судів про незаконні дії ВР? Викладайте, не встидайтеся. І раджу вам не повторювати популістську риторику недалеких людей. Побачите, що тоді вас будуть поважати навіть ваші суперники по дискусіях. У вбивстві Джона Фітцжеральда Кеннеді можна і вас звинуватити. Але ж розумна людина цього не зробить.
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А ты знаешь, что мажоритарники идут на выборы от партий? Как сейчас Кононенко от ПЕСа например? И что мажоритарники могут создать свою фракцию в ВР или вступить в уже существующую?
В Конституции есть только коалиция депутатских фракций, никаких других коалиций быть не может.
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А чем это они там так заняты?, мальдивы, карибы наверное
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Усы, лапы и хвост мои доказательства (с)
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а может просто представителю не дано все знать. Это есть прямая пропаганда и промывание мозгов.
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Хох...их там нет😂.Разве доказьівать должен не обвиняющий?
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"Ваши доказательства не доказательства!"
А у вас есть доказательства ОТСУТСТВИЯ коалиции?
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29 марта 2016 г. фракция Радикальной партии Олега Ляшко окончательно заявила о выходе из коалиции. Соответственно коалиция перестала существовать. 13 апреля была якобы создана по утверждению Парубия, но сведений о ее составе Парубий не может предоставить. Значит она существует только в его больном воображении.
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Но партийных фракций только 50% - 225. Остальные мажоритарщики. Есть в двух фракциях 113? Есть.
Какие вопросы? 226 - от партий не может быть по определению. Избирались 50/50.
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Зеля ничего не говорил о каолиции,а воспользовался правом роспуска рады.А Порубий как истец должен доказать, что Зеля не прав. Единственный аргумент это факт существования каолиции которую парубий распустил. Нету тела нету дела.
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МОТИВИРОВАННЫМ правом. мотивация не убедительная, пусть и докажет мотивацию ДОКУМЕНТАЛЬНО
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Только пусть это скажет КСУ, а не клоунская шавка.
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Допоки не буде впорядковано законодавство про коаліцію - доти її відсутність чи наявність довести неможливо (останнє слово тут належить Голові Верховної Ради - тільки він має право оголосити про зникнення проурядової коаліції, що Парубій і зробив 17 травня ц.р.). А впорядкування цього масиву законодавства зачіпає і Конституцію.
Якщо клоуну-зебілу пече ця проблема - нехай починає вносити свої пропозиції з реформи законодавства до Верховної Ради. А, якщо мовчить - то це означає, що його намагання розпустити діючу Верховну Раду лежить поза юридичною площиною українського законодавства та Конституції; і що його дії - виключно політика.
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Це вони самі себе переконують.Для цього і є Конституційний суд ,щоб винести рішення чи була коаліція чи ні.
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нет таких полномочий у суда.
суд может только оценить насколько зеля ОБОСНОВАЛ отсутствие коалиции и на основании этого определить конституционность указа.
заявители обосновали свою позицию отсутствием у зели полномочий "мерять" коалицию.
кто то может предъявить другое?
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Читая комментарии к статье остается только радоваться, что комментаторы не являются юристами и не могут принести большой беды своей же стране.
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Не надо бьіть юристом чтобьі знать, что у КС бьіл прецедент по данному вопросу. И он принял решение о легитимности роспуска в аналогичной ситуации. Иное решение будет противоречить прошлому.
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в трьох прецендентах з розпусками ВР (в 1994-му, 2007-му та в 2014-му) не було "аналогічної ситуації". В найбільш схожій ситуації, в 2014-му, Порошенко дочекався і оголошення пастором про відсутність коаліції, і місячного терміну щодо можливості створення нової...
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Розпускайте, хлопці, раду та й починайте всіх саджать...
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Не обкакались.....не обкакались.....просто нет времени на горшок сесть (с)
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Заголовок стверджує , в КС немає доказів про існування коаліції. Представник Зеленського проти КС , виходить.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЖодних нових доказів існування коаліції в Раді в КСУ немає, - представник президента в суді Веніславський
 
 
 
 
 
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