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Все про:Кожем'якін (16) Луценко (2427) відставка (515)

 Подання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін

У поданні про надання згоди Верховної Ради на звільнення Генерального прокурора України Юрія Луценка не відображено жодної підстави, яка дозволяє відправити його у відставку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Комітету Ради з правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін на засіданні погоджувальної ради ВР у вівторок у Києві.

"У підкомітеті, який розглядає (подання щодо генпрокурора, - ред.), багато дискусій. Він категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається на дві норми, котрі є в статті 42 закону про Генеральну прокуратуру, який ми приймали разом з нашими партнерами", - сказав Андрій Кожем'якін.

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Він пояснив, що закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) або Вищої ради прокурорів, а також у разі заборгованості за аліментами.

"Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (до порядку денного комітету - ІФ), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація", - сказав Кожем'якін.

Він запропонував, щоб парламент розглянув подання про згоду на звільнення Луценка без розгляду цього питання в комітеті.

У свою чергу голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що в питанні відставки генпрокурора політична доцільність превалює над юридичним обґрунтуванням.

"Закон визначає виключний перелік обставин (для відставки генпрокурора - ІФ). Жодної з цих обставин у поданні не наведено... Я розумію професійних людей у комітеті. Вони справді в патовій ситуації, тому що жодної з цих норм не названо", - сказав спікер.

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Він висловив думку, що комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.

11 червня Зеленський вніс в Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього Генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.

Луценко говорив, що подасть у відставку після парламентських виборів, які заплановані на 21 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132842
 
 
 Топ коментарі
 
Всё что требовалось доказать о старой клоаке ВР .
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слушай и читай внематочно …. идиот у тебя отражением в зеркале . Про свой дурдом можешь дальше не писать .
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Ух присосались к корыту. Юристы хреновы. Когда Луценко ставили генпрокурором почему-то никого не смущало, что он глуп, выпивает, осуждался за коррупционные деяния и не имеет юридического образования. А сейчас вдруг захотелось все по закону.
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Всё что требовалось доказать о старой клоаке ВР .
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Пілять, ідоте, для звільнення мають бути ЗАКОННІ підстави. Про таке чули, чи у вашому зеленому дурдомі про такі речі не говорять?
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слушай и читай внематочно …. идиот у тебя отражением в зеркале . Про свой дурдом можешь дальше не писать .
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У тебя проблемы ? Пусть лупят тебя сильнее .
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Провал розслідувань розстрілів на Майдані це вже достатня причина щоб звільнити Луценка, провал розслідувань вбивства Шеремета, вбивства Катерини Гандзюк, вбивств журналістів та активістів, військових та правоохоронців, вичнених диверсантами, бандитами та мафією! За це все несе відповідальність Луценко і має йти не тільки з посади, а йти під суд!
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так пусть ваш клоун и напишет об этом в указе.. слабо? ес-но.)))))
может оказаться заведомо ложным доносом, а это уголовная статья
дешОвка ваш клоун
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і далі і ближче , головне вспівай ловити .
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зЕбілізм - хвороба тяжка і невиліковна... Можу тобі лише поспівчувати твоїм рідним, їм таке терпіти приходиться...
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не нужно тут рассказывать о своих болячках, лучше подойди к зеркалу и посмотри на своё отражение. И переживай за своих , хотя это уже бесполезно.
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зеля тоже слушал внематочно про то что есть законы там всякие
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"По закону генпрокурор не слагает полномочия после избрания нового президента. Но президент может инициировать мою отставку. И если парламент поддержит, он может внести новую кандидатуру.» - Луценко
https://ru.tsn.ua/politika/za-kreslo-ne-derzhus-lucenko-rasskazal-planiruet-li-podavat-v-otstavku-posle-prezidentskih-vyborov-1331067.html

Прикольно что ещё 2 месяца назад сам Луценко заявлял что инициация президентом его отставки вполне законна
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Ініціація законна, якщо вона подана згідно закону. Созник Зе Кожемякін каже, що вона складена не коректно. Думаю, в даному випадку спеціально некоректно оформили, щоб залишити югіка на посаді. Продажний генпрокурор потрібен будь-якій владі.
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Странно вроде один текст читаем

Он пояснил, что закон разрешает уволить Генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одного из трёх обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам. Источник: https://censor.net.ua/n3132842
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І що з цих трьох обставин вказано у поданні зекоманди?
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эта дурочка из красивого кабинета с табличкой не способна сопоставить два текста, указ зели и закон про увольнение.
я подумал - а в зоопарке ведь тоже "кабинеты с табличками" )))
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дырку вам от бублика, а не ЛУЦЕНКО!!! весь народ украины выйдет на протест в защиту соратника отца нации ПОРОШЕНКО!!!!
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Это тот порохобот, который строчит, что Украину спасли медведчук, ахметов и порошенко.
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Кому он на фиг всрался , ваш Порошенко ,кретины !
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Идиот, прежде всего для принятия на должность должны были быть законные основания.
Гниду поставили чтобы крышевала грабёж Украины.
И теперь ушлёпки орут что низзя снимать - потому как новый прокурор реально может гнид пересажать.
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мародёры сами себя зарывают. плохо что за жопа блок хотят проголосовать 10% уродов.
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Тобто коли зекоманда спеціально вносить завідомо некоректне подання (бо югік їх чудово влаштовує), то вас це не напружує?
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це підстава і далі срать на порошенка - вони по іншому не вміють вибори проводить
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К квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшему совету прокуроров за представлением обратился бы, если так хочет снятия...а иначе это информационный вброс - часть предвыборной программы сн
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Безосновательно нахождение Луценко в прокуратуре .Вопреки закону.
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Так у нас "реформы" в стране последние 5 лет и делались. Закрепляли "свинарчуков" на своих местах так, что потом хрен снимешь.
Но вата будет продолжать орать о том, какой Зеля плохой и какие 73% тупые.
Это все что нужно знать о 25% "интеллигенции" и "великих реформаторах".
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А вам не кажется, что 73 и 60, голосовавших за Януковича в 2010 это одни и те же люди?
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Такі і було задумано.
Зе на словах за відставку Луценка, а на ділі буде робити все, щоб залишити цього зручного продажного пгокугога на місці.
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А что он по твоему должен был делать? Расстрелять Луцыка?
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Зробити грамотне подання на звільнення луценка. Спеціально зробили неграмотне подання, щоб залишити луценка на посаді.
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А Луц так героически в отставку подавал, зная что хоязин не выгонет, а теперь от героизма них не осталось. Представление Зеленского об отставке Луценко безосновательно, - глава Комитета ВР по правоохранительной деятельности Кожемякин - Цензор.НЕТ 4117
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Що з тими зЕбілами твориться? А коли то це луцик у відставку подавав?! Придурки, та отямтесь вже, вашого шоу вже забагато.
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Що з тими порохоботами твориться? Вже всяке необізнане лайно набирають. Придурки, та отямтесь вже, вашого шоу вже забагато.

https://censor.net.ua/news/3095337/lutsenko_zayavil_chto_podaet_v_otstavku_video
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Ну і де ж та заява? Він Зеленському заяву подавав? Чи може є рішення про його професійну невідповідність, чи може хоч якісь інші підстави вказані? В принципі, мало хто проти відставки Луценка, але ж то має бути ЗАКОННО! От зелені придурки, вони ж ні на що нездатні, ні в чому тями не мають.
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Так я ж теж кажу, що юга лише балаболить))
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ЗЕ також балаболить. Чому він не хоче зробити подання на звільнення Луценка відповідно до закону?
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т.е задолженность по алиментам страшнее чем недоверие и непрофессионализм? Представление Зеленского об отставке Луценко безосновательно, - глава Комитета ВР по правоохранительной деятельности Кожемякин - Цензор.НЕТ 8002
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опа на. алкаш который когда выходил после срока имел трёхкомнатную и москвич сейчас живёт на вилле и ездит на сейшелы оказывается оч хороший плокулол. и результаты его работы на первый взгляд особо не видны,...
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у баканова не было звания лейтенанта, чтобы возглавить сбу
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вот вам и пример - профессионалы из команды зе - так они и дальше собираются работать - а теперь представьте какие они напишут законы - в них нормальными, по ходу, будут одни названия
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пора зелю останавливать, иначе все законные процедуры по шаурме пойдут
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и де ви були .коли був яник...язик присох и ножки тремтіли...законники
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Ух присосались к корыту. Юристы хреновы. Когда Луценко ставили генпрокурором почему-то никого не смущало, что он глуп, выпивает, осуждался за коррупционные деяния и не имеет юридического образования. А сейчас вдруг захотелось все по закону.
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За справедливость - значит далой все законы, они нисправедливые!
Зимний перед вами, товарищи!
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і де ви були ******* и кожики..коли був яник..язик тоді присох і ножки тремтіли...законники херові
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Кожик - представник матьківщини, тобто соратник бені. Виборців розвели як котят.
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простите конечно... но как то странно получается всё! ЛУЦЕНКО с противоположного лагеря. без юридического образования. никого неразследовал и не посадил из крупных барыг и сепаратистов кроме мелкотни шушеры всякой мелочной... поменялась власть....73% дали доверие новому президенту и карт бланш на реформы и новую власть силовиков. дипутатов и других всяко разно.... ну нехочет и недоверяет новый президент работать из непрофессионалом прокурором! НУ НЕТ У НЕГО ТАКОГО ЖЕЛАНИЯ исполнять волю избирателей с теми кто ничего не разследовал! новая власть хочет взять на себя ответственность! что не понятно и кому!? ну люди...не валяйте дурака....вы же всё понимаете. видите и знаете. так недолжно быть...((
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карта-бланша зелёной сопле никто не давал. Конституцией не предусмотрено. свистишь.
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ну как бы то нибыло... это неправильно полюбому. новая власть по новому как и метла должна мести! пока я вижу продолжает дело порошенко по международным вопроссам... в чём ПОРОШЕНКО получалось супер! а вот все знают и заявляли политики и и я это тоже понимаю...что у ПОРОШЕНКО внутрення политика была провальная! это он сам признался на сьездах. а людям нужно жить. жрать. лечиться. получать зарплаты и нормальные цены. а не каждый месяц ***ха муха подорожания продуктов.и комуналки. я ***** молодую картошку неразу твари они все не ел. немогу позволить купить в украине летом картошку *** за 25 гривен. помидоры, морковку и так далее... это что такое творится а...??(( что за подьйобка мне пенсионеру 1.500 гривен летняя субсидия вот начислена -2 грн 30 копеек .что за фуйня такая...и вы смеете тут мне чтото говорить...((
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Как не прискорбно, но Андрюха Кожемякин прав. Кто, кто, а отец его был начальником ГУ "К" конторы (очень грамотный спец).
В данной ситуации Луцика реально нужно пускать на йух в обход комитета.
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Класно важдінарода під себе закони виписали - звільнити просто нереально. Правда є інший шлях - трішки попрацювати і без звільнення одразу на нари...
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Луцык говорил, что не цепляется за кресло😁
Ага, видим. Зубами "не цепляется".
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Це було зрозуміло спочатку.Якби ж в тій команді був хоч один юрист....
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Чекаю чергових рейтингів про народодовіру до генпрокурора.
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Якщо вже юльчинКожемякін говорить, що звільнити Луценка неможливо - то Юрій Віталійович, назло зебілам, ще послужить Україні...
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Нагнути Основний Закон -Конституцію , заради хотіння однієї людини , для того щоб прокуратурою керував неуч , то це норма .А звільнити його вже не можливо . Мда. Змінюючи Конституцію під Порошенка -Луценка , депутати визнали що генеральний прокурор , який немає профільної освіти є фігурою політичною . А отже, сам Луценко є ставлеником коаліції , якої не існує. Кожемякін лукавить.
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Бараны луценковские! А Вы ляжьте на операционный стол к хирургу, у которого нет мед образования и который не практиковался на операциях. Отдайте свою судьбу в руки непрофиссионала. СЛАБО? Или своих близких.
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чим довше югік чіпляється за посаду,
тим гірше для шоколадних бариг
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В данной ситуации удивляет не алконавт, а непрофессиональный подход Зекоманды. У меня лично нет на этот счёт иллюзий - жду выборов в Раду, что бы всё стало на свои места.
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Взагалі то Рада може відмінити своє рішення про призначення Луценко, мотивуючи це тим, що вони його прийняли незаконно або під тиском невідомих сил. Подання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін - Цензор.НЕТ 2581
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Доречі показова якість законів , які приймаються депутатами , - за порушення закону самим прокурором, за фальшування , за бездіяльність , звільнити не можна а от несплату аліментів запросто .Знущаються з українців , як хочуть . Варто пригадати , що саме Кожемяків , нагороджував "жінку 3 тисячоліття" .
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Заменим закон революционной целесообразностью!!!
Или что-то такое уже было, не?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПодання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін
 
 
 
 
 
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