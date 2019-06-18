 Подання Зеленського про відставку Луценка безпідставне, - глава Комітету ВР з правоохоронної діяльності Кожем'якін

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив глава Комітету Ради з правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін на засіданні погоджувальної ради ВР у вівторок у Києві.
"У підкомітеті, який розглядає (подання щодо генпрокурора, - ред.), багато дискусій. Він категорично проти того, щоб розглядати це подання на засіданні комітету. Він посилається на дві норми, котрі є в статті 42 закону про Генеральну прокуратуру, який ми приймали разом з нашими партнерами", - сказав Андрій Кожем'якін.
Він пояснив, що закон дозволяє звільнити генпрокурора з адміністративної посади указом президента за згодою парламенту на підставі однієї з трьох обставин: якщо він особисто подав заяву, якщо було подання Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів (КДКП) або Вищої ради прокурорів, а також у разі заборгованості за аліментами.
"Немає висновків КДКП. Ні президент не зробив запиту, ні Ви, як голова Верховної Ради, не запросили. Сьогодні 90% членів комітету не голосуватимуть за цей документ. Якщо завтра його поставлять (до порядку денного комітету - ІФ), вони не прийдуть, і кворуму не буде. У нас патова ситуація", - сказав Кожем'якін.
Він запропонував, щоб парламент розглянув подання про згоду на звільнення Луценка без розгляду цього питання в комітеті.
У свою чергу голова парламенту Андрій Парубій зазначив, що в питанні відставки генпрокурора політична доцільність превалює над юридичним обґрунтуванням.
"Закон визначає виключний перелік обставин (для відставки генпрокурора - ІФ). Жодної з цих обставин у поданні не наведено... Я розумію професійних людей у комітеті. Вони справді в патовій ситуації, тому що жодної з цих норм не названо", - сказав спікер.
Він висловив думку, що комітет має повернути подання про згоду ВР на звільнення генпрокурора суб'єкту внесення і рекомендувати привести у відповідність до закону.
11 червня Зеленський вніс в Раду подання про звільнення Луценка. Заступник глави Адміністрації Президента з правових питань Руслан Рябошапка повідомив, що у нинішнього Генерального прокурора немає юридичної освіти, що є основною вимогою для цього поста.
Луценко говорив, що подасть у відставку після парламентських виборів, які заплановані на 21 липня 2019 року.
может оказаться заведомо ложным доносом, а это уголовная статья
дешОвка ваш клоун
https://ru.tsn.ua/politika/za-kreslo-ne-derzhus-lucenko-rasskazal-planiruet-li-podavat-v-otstavku-posle-prezidentskih-vyborov-1331067.html
Прикольно что ещё 2 месяца назад сам Луценко заявлял что инициация президентом его отставки вполне законна
Он пояснил, что закон разрешает уволить Генпрокурора с административной должности указом президента с согласия парламента на основании одного из трёх обстоятельств: если он лично подал заявление, если было представление Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) или Высшего совета прокуроров, а также в случае задолженности по алиментам. Источник: https://censor.net.ua/n3132842
я подумал - а в зоопарке ведь тоже "кабинеты с табличками" )))
Гниду поставили чтобы крышевала грабёж Украины.
И теперь ушлёпки орут что низзя снимать - потому как новый прокурор реально может гнид пересажать.
Но вата будет продолжать орать о том, какой Зеля плохой и какие 73% тупые.
Это все что нужно знать о 25% "интеллигенции" и "великих реформаторах".
Зе на словах за відставку Луценка, а на ділі буде робити все, щоб залишити цього зручного продажного пгокугога на місці.
https://censor.net.ua/news/3095337/lutsenko_zayavil_chto_podaet_v_otstavku_video
бессмертныйбессменный
куясе у него медалей
Зимний перед вами, товарищи!
В данной ситуации Луцика реально нужно пускать на йух в обход комитета.
Ага, видим. Зубами "не цепляется".
тим гірше для шоколадних бариг
Или что-то такое уже было, не?