 Від візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"Питають, чому я назвав візит Президента до Парижа і в Берлін "розвідкою боєм". Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати", - заявив Клімкін.
Він також підкреслив, що німецький і французький політикум складається не тільки з друзів і прихильників України, хоча останніх, на щастя, поки що більше.
"І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати", - підсумував Клімкін, зазначивши, що Меркель "підтримує Україну більш наполегливо, ніж будь-хто інший у німецькій політиці і бізнесі. Не просто послідовно, а саме наполегливо".
анонс (хорошо хоть не нонсенс) (без обид.!.. это игра слов)))))
Еще одно высказывание ЗЕбени на тему "а неплохо бы нам замутить дефолт/таежный союз или перестать стрелять" - и совсем сторонников не останется.
Этот картавый с головой вообще дружит?Позиция Германии ясна с самого начала-любой ценой затащить Украину на "примирение " с Путиным.Германия не хочет военного конфликта из-за которого Россию и её партнёров обкладывают санкциями.германия самый из них партнёр.Цена суверенитета украины немцев не волнует.Вторят немцам и французы...имет вес и силу общность усилий всех европейских друзей Украины,а не Зеленский.Немцы ждут от Зеленского капитуляции.