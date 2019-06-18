 Від візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Питають, чому я назвав візит Президента до Парижа і в Берлін "розвідкою боєм". Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати", - заявив Клімкін.

Він також підкреслив, що німецький і французький політикум складається не тільки з друзів і прихильників України, хоча останніх, на щастя, поки що більше.

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"І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати", - підсумував Клімкін, зазначивши, що Меркель "підтримує Україну більш наполегливо, ніж будь-хто інший у німецькій політиці і бізнесі. Не просто послідовно, а саме наполегливо".