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 Політика України, За кордоном
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Все про:дипломатія (381) Зеленський (1748) Меркель (536) Клімкін (1429)

 Від візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що від візитів президента України Володимира Зеленського до Франції і Німеччини залежить намір цих країн у подальшому відстоювати територіальну цілісність України.

Про це він написав на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Питають, чому я назвав візит Президента до Парижа і в Берлін "розвідкою боєм". Від цього візиту багато що залежить: бажання Макрона та Меркель вплинути на параметри повернення російської делегації в ПАРЄ, весь клубок газових справ, їх спільні підходи щодо долі окупованих українських територій і, що найважливіше, бажання їх відстоювати", - заявив Клімкін.

Він також підкреслив, що німецький і французький політикум складається не тільки з друзів і прихильників України, хоча останніх, на щастя, поки що більше.

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"І цей баланс нам вкрай важливо підтримувати", - підсумував Клімкін, зазначивши, що Меркель "підтримує Україну більш наполегливо, ніж будь-хто інший у німецькій політиці і бізнесі. Не просто послідовно, а саме наполегливо".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132841
 
 
 Топ коментарі
 
Зеля будет лишь "молчать и слушать" как известный персонаж Булгакова. Ну объективно-разве может быть иначе? На камеру что-то дежурное промычит,а ключевые моменты ему пояснят тет-а-тет. И эти моменты,боюсь,оптимизма не внушают.
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Як це не змінилося? Він же першу чувіху як бренд від країни повії на пробу привіз! Це ж такий прорив 😂
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"немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше." Источник: https://censor.net.ua/n3132841

Еще одно высказывание ЗЕбени на тему "а неплохо бы нам замутить дефолт/таежный союз или перестать стрелять" - и совсем сторонников не останется.
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Так зрада или перемога? Клим определись, даже петро сказал, что с СН хочет
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каким боем?
анонс (хорошо хоть не нонсенс) Визит Зеленского в Париж и Берлин "разведка боем", - Климкин - Цензор.НЕТ 6235 (без обид.!.. это игра слов)))))
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"немецкий и французский политикум состоит не только из друзей и сторонников Украины, хотя последних, к счастью, пока что больше." Источник: https://censor.net.ua/n3132841

Еще одно высказывание ЗЕбени на тему "а неплохо бы нам замутить дефолт/таежный союз или перестать стрелять" - и совсем сторонников не останется.
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Уважаю Пашу . Все должны заниматься своим делом . Клоуну - арена , Паше - "разведка боем" .
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В словах никакой конкретики )))) ах да , значит не плохой дипломат 😂😂😂
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Тю, наївний Клімкін. Це шопінг першої леді за державний рахунок. Ну і заодно імпресаріо 95 кварталу вияснять можливість здійснити літнє турне по Французьких курортах і німецьких містах. А Клімкіну якісь бої ввижаються, розвідки. Перепрацював, сердешний.
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Это скорее "смотрины": можно вообще о чем-то серьезном с Зеленским разговаривать, или это всё пустое… Результат пока широкой публике неизвестен.
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получается что от Порошенко ничего не зависело, просто катался по миру
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Зеля будет лишь "молчать и слушать" как известный персонаж Булгакова. Ну объективно-разве может быть иначе? На камеру что-то дежурное промычит,а ключевые моменты ему пояснят тет-а-тет. И эти моменты,боюсь,оптимизма не внушают.
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а где разведка боем? или уже только изучение нового экземпляра
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так нічого не змінилося, окрім президента в Україні. З якого б дива їм міняти підхід?
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Як це не змінилося? Він же першу чувіху як бренд від країни повії на пробу привіз! Це ж такий прорив 😂
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5 лет все ждали Зеленского в Германии,чтобы "решить судьбу оккупированного Донбасса"?
Этот картавый с головой вообще дружит?Позиция Германии ясна с самого начала-любой ценой затащить Украину на "примирение " с Путиным.Германия не хочет военного конфликта из-за которого Россию и её партнёров обкладывают санкциями.германия самый из них партнёр.Цена суверенитета украины немцев не волнует.Вторят немцам и французы...имет вес и силу общность усилий всех европейских друзей Украины,а не Зеленский.Немцы ждут от Зеленского капитуляции.
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Пять лет они ждали любого повода вообще тихо прикрыть украинскую тему. И тут - такой подарок...
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Ну, Францию Владимир Ссаныч проссал, осталось еще Гермашку просрать.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВід візиту Зеленського залежить підхід Німеччини і Франції до долі окупованих українських територій, - Клімкін
 
 
 
 
 
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