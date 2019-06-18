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 Політика України
  1995  36
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Все про:Зеленський (1748) обмін (409) полонені (384) Шойбле (1)

 Обмін людей хоча б 10 на 10 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації, - Зеленський

Обмін навіть 10 або 15 утримуваними міг би свідчити про бажання іншої сторони почати процес деескалації ситуації на сході України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле.

Глава держави поінформував про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.

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"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – наголосив Президент.

Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.

Президент також повідомив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.

"І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає", – наголосив Володимир Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132837
 
   
 Топ коментарі
 
Почему только 10? На стадионе верещал,шо "стара влада никого не освободила,а мы придем-ВСЕХ освободим"! Когда дошло до дела- язык спрятал?
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То виявляється, це не злий розпалював війни Порошенко не хотів міняти? Та що ж це таке!На Порошенка бочку даремно котили?
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Да не нужна кацапам никакая деэскалация. Им важен процесс. Постоянный процесс ковыряния в ране Украины на донбассе. Или Украина принимает условия русни или этот процесс будет продолжаться,хочет того зеля или нет.
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Петро безо всяких услови особо русню освобождал. Взамен на еще одну русню, Савченок там...
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Путлеру все люди до дупы...если и будет обменивать то только для рейтингов под ТВ картинку для Мертвечука и его шоблы ватных ублюдков.
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Ну с кумом Мертвечуком по ночам явно не за плененных украинцев обсуждали
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мечтали 28 лет, но только при порохе начали создавать антикорр. суд, и начали снимать неприкосновенность (хотя бы через ВР)
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То виявляється, це не злий розпалював війни Порошенко не хотів міняти? Та що ж це таке!На Порошенка бочку даремно котили?
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ага, и как-то перестать стрелять не получается
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Почему только 10? На стадионе верещал,шо "стара влада никого не освободила,а мы придем-ВСЕХ освободим"! Когда дошло до дела- язык спрятал?
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Ти адекватний(а)? Абстрагуємося від Зеленських, Порошенків, просто чиста ситуація: потрібно звільнити наших людей, які мучаються в російських тюрмах. Росіяни упираються. Людина Х (не важливо хто) пропонує "Ну давайте хоча б 10 на 10?". Що хоча б 10 людей отримають свободу. І ти пишеш отут зараз оце? У тебе в душі чорна діра, а мізки промиті політикою, рівень людяності 0%.
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Да не нужна кацапам никакая деэскалация. Им важен процесс. Постоянный процесс ковыряния в ране Украины на донбассе. Или Украина принимает условия русни или этот процесс будет продолжаться,хочет того зеля или нет.
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у нас и такого нет не по карману
как жили дети в СССР и щас в уркаине небо и земля
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это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности. Источник: https://censor.net.ua/n3132837
єто все заслуги нынешней ВР и Порошенка а ты тот тут причем?
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самое смешное, что его собеседник знает об этом, и ЧТО он должен о нем подумать???
это просто ....
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Странно шо оно еще себе в планы безвиз и ассоциацию не записало
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Это не украинцы мечтают об инициативах, а президент владимир мечтает о их реализации...мечтает)
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Аж зкріпи з екрану посипалися.
І так, "слов'янин"...

Обмен людей хотя бы 10 на 10 мог бы показать желание другой стороны начать процесс деэскалации, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3053
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Як міло) Зебіли вибрали б зелю царьом та бояться що зеля не погодиться Обмін людей хоча б 10 на 10 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6800
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Глава государства сообщил о первых законодательных инициативах, которые он хочет реализовать после избрания нового парламента. В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности.
"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.

???? Украинцы 28 лет мечтают про законы об импичменте, отмены депутатской не прикосновенности, про антикоррупционный суд???? Он шо **,,,нутый???
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Так для процесу деекскалації потрібен діалог. Монологом нічого не зробиш.
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А як показать желание другой стороны отхонинговать Зелюку анус так, чтобы вложенный в рот пирожок тут же выскакивал именно с другой стороны.
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Сразу видно что Вы предатель и агенткремля.Ведь любой патриот знает,что наш зепрезент,реппелент президент ест только шаурму.И то только кошерную.А вы пирожок...Стыдно должно быть,товарисч.))))
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А Вы, товарисч, явно не эстет. Пирожок эстетично выскакивает, а шаурма неэстетично высыпается. А ведь речь идёт о президенте.
Стыдно мне от того, что я по сей день не подал на Кремль в Стокгольмский арбитраж - агентам и предателям полагается вознаграждение. Даже с Мальчишом-Плохишом буржуины вареньем рассчитывались. А тут, как говаривал один россиянин, «последний /детородный орган в одно слово из трёх букв/ без соли доедаю», а в Кремле не чешутся.
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<<А Вы, товарисч, явно не эстет.>>

Каюсь.Грешен.Наверное поэтому мне и игра на рояле в исполнении нашего херанта не зашла.))
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ЗЄ: надо только пєрєстать стрєлять. Дорого Україні обходиться напівпридурка вчити розуму..
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Главнокомандующий,отпетлявший от призыва,панически боится выстрелов.Забирайте этот Крым и донбасс только прекратите стрелять.))Хотите,он на пианино сыграет..Без рук.)))
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Дааа придётся минимум пять лет этот скулёж слушать
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Чтобы освободить наших людей нужно садиться за стол переговоров и договариваться. И делать это должны не нафталиновые кучмы, а лично президент Зеленский (и не важно в каком формате). Когда избирался он в интервью Гордону прекрасно рассказал, как будет садиться за стол переговоров. А когда дошло до дела - оказалось, что ничем не отличается от Порошенко (разве только что сам наших воинов в плен не направляет).
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ну да, разбежались выполнть указания вашего Зеля: ,,Зеленский также сообщил, что Украина уже сейчас готовит проект развития Донбасса. «И здесь Европа может помочь», - отметил он, добавив, что планирует работы по восстановлению школ, детсадов и дорог.- как быне так - Европе больше забот нет как вашего даунбаса отсраивать по проектам зели
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Закон об импичменте предложенный Зеленским ВР - это филькина грамота. Он представляет собой фактически переписанный старый закон, где реально ВР объявить импичмент президенту невозможно. Это чистой воды мошенничество с целью обмануть избирателей. Судя по этому закону такой будет и вся "законотворческая" деятельность Зеленского и его партии "Слуга народа",которая.если и является слугой то ,точно не украинского народа.
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"В частности, это запуск Высшего антикоррупционного суда, принятие законов об ответственности за незаконное обогащение, об импичменте и отмены депутатской неприкосновенности"
А что, прикольно!
Мы, порохоботы, "за"!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОбмін людей хоча б 10 на 10 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації, - Зеленський
 
 
 
 
 
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