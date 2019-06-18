 Обмін людей хоча б 10 на 10 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації, - Зеленський

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Президента, про це глава держави Володимир Зеленський повідомив під час зустрічі з головою Бундестагу ФРН Вольфгангом Шойбле.
Глава держави поінформував про перші законодавчі ініціативи, які він хоче реалізувати після обрання нового парламенту. Зокрема, це запуск Вищого антикорупційного суду, ухвалення законів про відповідальність за незаконне збагачення, про імпічмент та скасування депутатської недоторканності.
"Це ініціативи, про які українці мріють 28 років", – наголосив Президент.
Під час зустрічі обговорювалося питання припинення війни та повернення заручників. Володимир Зеленський зазначив, що обмін людей хоча б 10 на 10 чи 15 на 15 міг би показати бажання іншої сторони почати процес деескалації.
Президент також повідомив, що Україна починає проект розбудови Донбасу вже зараз.
"І тут Європа може нам допомогти. Нам треба відбудовувати школи, дитсадки, дороги, яких немає", – наголосив Володимир Зеленський.
как жили дети в СССР и щас в уркаине небо и земля
єто все заслуги нынешней ВР и Порошенка а ты тот тут причем?
это просто ....
І так, "слов'янин"...
"Это инициативы, о которых украинцы мечтают 28 лет", - отметил Президент.
???? Украинцы 28 лет мечтают про законы об импичменте, отмены депутатской не прикосновенности, про антикоррупционный суд???? Он шо **,,,нутый???
зепрезент,реппелентпрезидент ест только шаурму.И то только кошерную.А вы пирожок...Стыдно должно быть,товарисч.))))
Стыдно мне от того, что я по сей день не подал на Кремль в Стокгольмский арбитраж - агентам и предателям полагается вознаграждение. Даже с Мальчишом-Плохишом буржуины вареньем рассчитывались. А тут, как говаривал один россиянин, «последний /детородный орган в одно слово из трёх букв/ без соли доедаю», а в Кремле не чешутся.
Каюсь.Грешен.Наверное поэтому мне и игра на рояле в исполнении нашего херанта не зашла.))
А что, прикольно!
Мы, порохоботы, "за"!