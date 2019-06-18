 Зеленський прибув до резиденції Меркель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський з делегацією прибув до резиденції канцлера.
Президента вітала почесна варта та оркестр, а Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і проводила в будівлю.
Зеленського також супроводжували секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.
Бабке будет зер гуд))))
С этим дурныком скучно не будет
И молчать будет...
Хотя этот и с ГОРШКА ВЕЩАТЬ БУДЕТ))))
В кино провойну не показывали никакой шаурмы!
Защити и сохрани....
Убереги нас от позора хоть в этот раз...
Будем надеяться, что «лидеры» не будут «продавливать» «мировую» с кацапстаном.........
P.S. в новостях почему-то ничего нет о везите......☹️
Спасибо......🙂
Я имела ввиду ТВ-новости........может еще будет.....🙂
на данный момент правительство «занято» (в ТВ-новостях) убийством политика из Kassel, PKW Maut и конечно «квартирный» вопрос......
Мне кажется днём вообще только шоу и показывают
тут ваще без базара)))))
Чого коли люди зубожіють..ваш зе клованобренд по європам катається за гроші зубожілих..
Hände hoch.... Hitler Kaput )))))
(моё советсткоё кинопрошлоё))))
Или по протоколу...в бриджах?)))
😁
😁
Це все добре.
показал Зеленский топор
но не просто показал
его к кую привязал!