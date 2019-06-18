EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  2859  71
Все про:Берлін (79) Зеленський (1748) Меркель (536)

 Зеленський прибув до резиденції Меркель

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Ангела Меркель проводять свою першу зустріч у відомстві канцлера в Берліні.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський з делегацією прибув до резиденції канцлера.

Президента вітала почесна варта та оркестр, а Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і проводила в будівлю.

Зеленського також супроводжували секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський з Головою Сенату Франції Ларше обговорили можливість створення "комісії діалогу" за участю парламентаріїв обох країн

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132835
 
   
 Топ коментарі
 
Запах ШАУРМЫ пошел гулять по Берлину...
 показати весь коментар
 
)))) и смех и грех...
С этим дурныком скучно не будет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Перед визитом...лысого помыл!
Бабке будет зер гуд))))
 показати весь коментар
 
 
)))) и смех и грех...
С этим дурныком скучно не будет
 показати весь коментар
 
 
Лисий шортів парадних не мав. Цікаво, чи вони у шортах до Меркель підуть?
 показати весь коментар
 
 
Да хз. Мож и в трусах одних пойдут. Там я думаю ума хватит)))))
 показати весь коментар
 
 
пускай хоть настоящую попробует, а то кушает что попало
 показати весь коментар
 
 
Та може траванеться...
И молчать будет...
Хотя этот и с ГОРШКА ВЕЩАТЬ БУДЕТ))))
 показати весь коментар
 
 
В Берлине ж шаурма не продаётся конечно же
В кино провойну не показывали никакой шаурмы!
 показати весь коментар
 
 
Господи...!
Защити и сохрани....
Убереги нас от позора хоть в этот раз...
 показати весь коментар
 
 
Нехай секта-73 їсть ганьбу повною ложкою, а мені фіолетово.
 показати весь коментар
 
 
Не поможет. В прошльіе разьі не убереглись ведь, мародера поддержали
 показати весь коментар
 
- Гут, Вольдемар, гут, - раздавалось из за закрытой двери.
 показати весь коментар
 
 
Главное для Украины в визитах (в Германию и Францию) - хороший результат.........
Будем надеяться, что «лидеры» не будут «продавливать» «мировую» с кацапстаном.........
P.S. в новостях почему-то ничего нет о везите......☹️
 показати весь коментар
 
 
Меркель как раз будет. Она сейчас главная лоббистка ху@ла.
 показати весь коментар
 
Мабуть не вартий уваги такий візит бігуна по фонтанам.
 показати весь коментар
 
https://www.handelsblatt.com/politik/international/selenski-trifft-merkel-ukraines-praesident-unter-druck-sein-stern-wird-schnell-vergluehen/24465854.html
 показати весь коментар
 
 
Лалалала,
Спасибо......🙂
Я имела ввиду ТВ-новости........может еще будет.....🙂
 показати весь коментар
 
Возможно.......
на данный момент правительство «занято» (в ТВ-новостях) убийством политика из Kassel, PKW Maut и конечно «квартирный» вопрос......
 показати весь коментар
 
так рабочий день же ещё
Мне кажется днём вообще только шоу и показывают
 показати весь коментар
 
Надо Януковоща вернуть, он же солидно выглядел и говорил размеренно...
 показати весь коментар
 
 
опять же... Анну Ахметову читал и поэта Гоголя...
тут ваще без базара)))))
 показати весь коментар
 
 
Зевнюки..а ваш зе кловано бренд вже всі ваші хатєлки ісполніл?
Чого коли люди зубожіють..ваш зе клованобренд по європам катається за гроші зубожілих..
 показати весь коментар
 
 
Не могу сказать , что не доверяю Зеле , но пока могу сказать , что я в него не верю . Каждый человек должен заниматься своим делом . Не все артисты могут стать "рейганом" . Петя облажался , согласен , но он и немало сделал . Жду от Зели "подвиг" . Пусть , для начала , признает рашу врагом .
 показати весь коментар
 
 
Может и так . Меня не убедило . А то , что путло обиделось = глубоко насрать !
 показати весь коментар
 
 
Achtung ! Nicht schießen
Hände hoch.... Hitler Kaput )))))
(моё советсткоё кинопрошлоё))))

 показати весь коментар
 
 
Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас)...в этих словах все отношение
 показати весь коментар
 
ніхто його зганьбити не зможе, крім самого себе
 показати весь коментар
 
ну шо - вопрос шо вова будет отдавать, за втуление Донбасса , на условиях фюрера и отмену санкций, без упоминания Крыма - это вам не Петя
 показати весь коментар
 
 
А що було з Анжелою, коли грав бундесовський Гімн? Вона ледь не впала, її така трясучка взяла... Я вже навіть кричав зебілу: "підтримай її!"
 показати весь коментар
 
Крепитесь фрау , я вам очень сочувствую . Я его приезд , вчера , еле пережил . Зеленський прибув до резиденції Меркель - Цензор.НЕТ 3736 .

Зеленський прибув до резиденції Меркель - Цензор.НЕТ 9826
 показати весь коментар
 
 
Мы не рвем пуканы. Мы просто ржем с вашего мессии а для нас он простой дебильный скоморох
 показати весь коментар
 
Из За леса из за гор
показал Зеленский топор
но не просто показал
его к кую привязал!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський прибув до резиденції Меркель
 
 
 
 
 
 вгору