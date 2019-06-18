 Зеленський прибув до резиденції Меркель

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", Зеленський з делегацією прибув до резиденції канцлера.

Президента вітала почесна варта та оркестр, а Меркель зустріла Зеленського рукостисканням і проводила в будівлю.

Зеленського також супроводжували секретар РНБО Олександр Данилюк, заступник голови АП Вадим Пристайко, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, а також посол України у ФРН Андрій Мельник.

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