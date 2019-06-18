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 НФ вимагає від Зеленського скликати РНБО в зв'язку зі зміною власника телеканалу Zik. ВIДЕО

Фракція "Народний фронт" вимагає від президента Володимира Зеленського скликати засідання Ради національної безпеки і оборони для розгляду питання інформаційної безпеки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НФ, про це під час Погоджувальної ради заявив керівник фракції Максим Бурбак.

"Фракція "Народний фронт" звертається до президента Володимира Зеленського із закликом невідкладного скликання засідання РНБО для розгляду питання загроз інформаційній безпеці. З максимальним інформуванням суспільства про ухвалені рішення", - сказав Максим Бурбак.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Захоплення інформпростору не менш небезпечне, ніж окупація Донбасу і Криму, - Парубій про купівлю телеканалів представниками проросійських сил

"Першою ознакою підготовки планів окупації є поява на українських територіях пропагандистської мережі. Це правило підтверджене неодноразово: спочатку Кремль створює підконтрольні медіа, приводить туди агентурних скабеєвих, а слідом за ними приходить озброєний до зубів російський бойовик і кадровий окупант. Так руйнується державна цілісність, суверенітет і незалежність", - підкреслив Максим Бурбак.

Він наголосив, що купівля кумом Путіна ще одного українського телеканалу потребує негайної реакції державницьких сил парламенту.

"Пропутінські сили встановили контроль над ще одним телеканалом, продовжуючи захоплювати інформаційний простір країни. Телеканал ЗІК відтепер належить оточенню "кума Путіна" Медведчуку, стає інструментом впливу у руках нових власників, які ганебно їздять у кремлівські приймальні попри війну, яка триває п’ять років, попри 13 тисяч загиблих наших громадян від рук російських бойовиків", - наголосив він.

Максим Бурбак зазначив, що ЗІК є третім телеканалом російської "п’ятої колони", і наголосив, що державницькі сили повинні протистояти інформаційній окупації.

"Це реальна небезпека. Це причина бити на сполох. Низка відомих журналістів, не бажаючи працювати на каналі Медведчука, подали заяви на звільнення з каналу. Фракція "Народний фронт" висловлює слова поваги до цього громадянського вчинку. Те, що ви зробили – гідно і важливо. Ваш крок є свідченням того, що українська професійна журналістика здійснює опір інформаційній окупації. Черга бути настільки ж відповідальними українській владі", - підкреслив Максим Бурбак.

"Ми також попереджаємо, що інформаційна корозія здатна роз’їсти найміцніші позиції будь-якого політика. Навіть якщо його підтримка у суспільстві безпрецедентно висока. І нам би зовсім не хотілося, щоб порядок денний українському президенту, парламенту, уряду і всьому українському народу щоранку оголошували на каналах російського впливу в Україні", - зазначив керівник фракції.

Максим Бурбак також підкреслив, що "Народний фронт" ініціював створення ТСК щодо втручання у вибори Росії та пов’язаних з нею громадян України.

"Ми зверталися до всіх фракцій із закликом надати своїх представників для формування ТСК. Проте, я хотів би спитати присутніх тут голів фракцій, які не подали своїх кандидатур до ТСК: яка невидима рука зупиняла вас взяти участь у роботі ТСК? Страх перед Путіним? Зв’язки з його кумом? Бізнес-інтереси? Сьогодні той випадок, коли навіть мовчання можна розцінити як зраду. Тому "Народний фронт" вимагає чіткої реакції і плану дій для недопущення московського реваншу в Україні", - наголосив керівник фракції.

Як повідомлялося, народний депутат України Тарас Козак (фракція "Опозиційний блок"), власник телеканалів "112 Україна" і NewsOne, став власником телевізійних мовників телеканалу ZIK та створює медіахолдинг "Новини".

З телеканалу ZIK звільняється генеральний директор Ігор Туркевич та ще деякі журналісти.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу стріляти людям у голови", - ведуча Даниленко заявила про вихід з каналу ZIK після придбання його Медведчуком

Тарас Козак входить до першої десятки виборчого списку партії "Опозиційна платформа - За життя".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132831
 
   
 Топ коментарі
 
Странно, а что же вы у Порошенко не требовали когда Мертвечук покупал 112 и Ньюзван, когда разширял топливный бизнес.
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Рядом с Бурбаком сидит Артур Герасимов (БПП). Максим не хочет ему задать вопрос по переходу НьюсВан и канала 112 под контроль Медведчука во время правления Порошенко? И где Максим был раньше? Деньги и места под солнцем делил? Что-то при президентстве Порошенко Бурбак сильно не переживал за национальную безопасность в информационном пространстве. Проснулся !
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112. ньюсван...не волоновало? НФ готовится к походам на допросы к следователям. А Мертвечу реально монополизирует инфо новостное ТВ пространство.
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А ВР що вже не при делах? Як луценка всунути за день прокурором, то на раз, а прийняти закон про посилення захисту інформаційного простору від ворогів, то ніяк, рятуйте. Де той кулявлоб?
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А при чем здесь президент и СНБО? Если законодательный орган не изменил правила в условиях гибридной войны, то кто им доктор? Разве что патологоанатом.
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Все верно....
Оболванить миллионы людей, гораздо выгоднее чем их убить... , примерно так сказал (***** Соловьев с раша ТВ)
"Демократия " и "свобода слова в кавычках", которыми нас прессуют агенты ФСБ с ЕС и ПАСЕ в конечном итоге закончатся крахом Украины...
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Поддержка избирателей нулевая , но фракция НФ в парламенте имеется . Нонсенс...
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Зебилы еще не поняли, что через полгода в Украине вновь будет вещать первый московский анал?
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Как плательщик налогов я ТРЕБУЮ вернуться в Раду и продолжить работу до окончания полномочий этой ВРУ. МИЛЛИОННЫЕ суммы уходят на содержание и ЯКОБЫ работы, когда в парламенте находятся несколько десятков депутатов..
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А ведь москальня реально на грани краха. И из последних сил цепляется за Украину,продлевая свою агонию. И украинцы,как было не раз в истории оказывают этим болотным сволочам посильную помощь,себя закапывая попутно в очередной раз.
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Порохоскоты ещё не поняли, что они уже не могут требовать, а готовиться к уголовным делам.
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Соберите ТСК и рассмотрите этот вопрос. Кто мешает?
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Лицемерие замешанное на цинизме. Это ж надо быть вот такими прохвостами ( другого слова и не подберу) Чтобы поднимать вопрос перед Зеленским ( намекая что это мол при тебе творится, с него тоже спросится когда будет нужно кстати) о каком то , ну скажем региональном канале Zik, когда при их "коалиционной власти", их премьерах, ген. прокурорах, силовиках, руководителе СНБО ( Турчинове), президенте в конце концов ,вы не просто дали возможность завладеть популярным каналом " 112 Украина" и еще в добавок News One. Ребята да вы о чем это ( кстати правительство сейчас еще ваше, партии имеют большинство в парламенте, давайте родимые "разродитесь" то самостоятельно. И про каналы Фирташа - Левочкина не забудьте. . Вот вроде пора перестать удивляться, но наши "элиты" настолько брехливые, что удивлениям нет просто конца.
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зебіл, обидва названі тобою канальї первородно були мертвечуківські за змістом, за власністю; і лише вимоги турчинівського РНБО щодо дотримання законодавства про власників ЗМІ примусили мертвечука вивести канальї на підставного власника (Козака). А до того - беніфіціара канальї 112 не можна було знайти (фірма за фірмою в офшорах ховались, кругова порука, "гугл в помощь"); а на нюсвані попкою фуксом сидів Мураєв! Мураєв, до речі, такий же фукс нині і на "Наш"ому...

Зебіли, які ж ви блін недалекі... події півторарічної давнини фіг де не хочете пригадати...
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а где были эти ********, когда куму путина сбу(!) расчищала рынок сжиженного газа? когда разрешали продать нефтепровод?? когда медведчук купил "112" и "ньюсВан"???
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Де ж ви були й чим займались п'ять років, патріотичні ви наші???
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Безпекою держави та інформаційною безпекою теж повинні опікуватися відповідні органи СБУ, ГПУ, МВС а також РНБО. Тому доцільно збирати РНБО і в кінці кінців приймати рішення ліквідувати цей анклав п'ятої колони ворога без суда і слідства, в противному разі втратимо державність. Там вся сутність зради наяву, немає чого думати. Живі і загиблі захисники Батьківщини не пробачать бездіяльність державних мужів.
Підтримаємо справжніх журналістів, які демонструють громадянську позицію і журналістську етику а не говорящих голів ZIK, 112, Ньюс ван і т.д. які за 30 срібників готові продати честь, совість, державу і навіть рідних. ZIK вже треба називати РІК ( Путінський інформаційний канал) або ХІК (..уйла інформаційний канал).
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Так интересно, что срочность сейчас появилась, после факта покупки. А что делалось в этом направлении с 14 года? Как стало возможно, что кумхуйла покупает западноукраинский новостной канал во время войны? Где законы ?
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Гм. Заради чого цей піар ? Запізно розігрувати шоу.
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Пусть клоун проявит свою истинную сущность.
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ПЕСдун! вы уже проявили "свою сущность"...во всей красе!
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ПЄСики дуже хочу до корита.. але як показують реалії ПЄСики залишаться в своїх розхитаних будах НФ вимагає від Зеленського скликати РНБО в зв'язку зі зміною власника телеканалу Zik - Цензор.НЕТ 4178
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У ЗЕанализа не хватает мозгов охватить проблематику Украины, зато ЗЕсоплячня пивные пузыри пускает. Что вы вообще создали кроме анализов, ЗЕушлепки?
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Новая фишка у кремлеботов, косящих под зелелюбов: на любую критику прокремлевского клоуна орать "а порошенко - барыга!"
То есть можно задурить голову инфантильному населению, чтоб выбрало марионетку, а потом пять лет орать про папередников, тотально игнорируя неспособность клоуна противостоять реваншу мордорских сил в Украине.
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Дах(криша) поїхала!!! Невже важливіших справ немає!Яка наволоч засіла в Раді!!!
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Правильно, нужно что-то делать, идет российская оккупация информационного пространства Украины, если Украина проиграет войну россии внутри Украины, то проиграет и войну в целом.
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По факту: во время войны с россией, при полном попустительстве со стороны контролирующих органов вражеские агенты влияния, открыто захватывают основные информационные каналы в стране, формируя фундамент для развертывания вражеской, полномасштабной украинофобской информационной компании с целью зомбирования основной массы населения и приведения ее в состояние "стада", по аналогии с парашей. Считаю, что активная, здраво-мыслящая часть гражданского общества должна выйти на улицу и выразить решительный протест против узурпации информационного пространства врагом Укарины № 1 - тварью В. Медведчуком.
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А вы заметили, откуда вещают " новые лица" Зеленского Богдан, Стефанчук, Разумков? Они все тусуются на 112 и Ньюс ван и оттуда дают свои интервью . Богдан --- https://www.youtube.com/watch?v=WqYwZ2oc 112канал, Стефанчук ---https://www.youtube.com/watch?v=iSDtIonWh-Y 112канал, https://www.youtube.com/watch?v=xGzQ3Z3M430 News One. Разумков --- https://www.youtube.com/watch?v=S-9sE1h3sRM, 112 канал.
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Да, наблюдаем за этими персонажами. Кстати Глава администрации Президента ВаЗелина - Богдан в день своего назначения пришел именно в студию "112" к ватным сепарам - ведущим Полуеву и Стапанец.
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Разумков вообще не переходит на государственный язык. Сказал только когда в Раду изберут. Я сейчас значит он пока не официальное лицо и интервью раздает как бы в побутi ...
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DaniLuck и Владимир TheЛенский сейчас с Меркель изволят отобедать в Берлине...
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это спланированное наступление рф по двум направлениям, - газ, тв. все под мертвечука делается т.к. только он полностью ляжет под рашку. на что они рассчитывают? их фсбешная операция - ,,возведение гниды на престол,, ничего не даст так как их лохторат под оккупацией. это как всегда у кацапов - все через сраку. сами себе обрезали концы и думают - мы умнее всех. овощ то же так думал, но он и не догадывается, что есть и умнее...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНФ вимагає від Зеленського скликати РНБО в зв'язку зі зміною власника телеканалу Zik. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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