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 "Газпром" заявив про неможливість укладення контракту з Україною на європейських умовах

Російський газовий "Газпром" вважає неможливим підписання договору на транзит газу з Україною на європейських умовах "через відсутність у країні необхідних для цього структур".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив начальник юридичного департаменту "Газпрому" Сергій Коваль.

"Нас багато разів закликали до укладання контракту на європейських умовах, але це дійсно, на мій погляд, поки що неможливо. Тому що в України ще немає тих інститутів, які могли б повноцінно виконувати ті функції, які ми традиційно, працюючи в Європі, очікуємо від таких інститутів як регулятор, транспортний оператор", - заявив він.

У свою чергу заступник голови правління "Газпрому" Олена Бурмістрова стверджує, що "Газпром" готовий обговорювати різні терміни контракту з Україною, але поки не розуміє, з ким це робити.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Європі варто готуватися до газової кризи, оскільки Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, - Зеркаль

"Терміни можуть бути дуже різні. Ми гнучкі в наших підходах. Нас влаштує і середньостроковий і короткостроковий. Ми готові обговорювати будь-які варіанти, коли ми зрозуміємо, з ким це обговорювати", - сказала вона.

Бурмістрова додала, що "український транзит, безумовно, складна зараз тема, відбулася низка зустрічей, але поки якигось суттєвих домовленостей досягнуто не було і сьогодні в Україні складна політична ситуація, і ми розуміємо, що повинно відбутися призначення уряду і зміни в парламенті".

"Мабуть, після цього ми будемо повертатися до питання обговорення. Тому що на сьогоднішній день ми не розуміємо, з ким там розмовляти фізично, хто ті люди або організації, з якими можна розмовляти", - зазначила вона.

Нагадаємо, Росія, Україна і Європейська комісія можуть провести тристоронні консультації щодо газових питань у другій половині вересня. Українська сторона на майбутніх переговорах запропонує Росії транспортувати по 60 млрд кубометрів газу щорічно протягом 10 років.

Раніше заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль заявила, що Україна попередила країни ЄС про необхідність підготуватися до газової кризи, так як вона навряд чи погодиться на новий транзитний договір з Росією.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132829
 
 
 Топ коментарі
 
Без українських підземних сховищ неможливо компенсувати зміни добового споживання газу! Труба під водою має накачуватись газом дуже довго і неможливо швидко скидати тиск в трубах, тому поставки російського газу будуть не більше ніж мінімальне нічне споживання в прибрежному регіоні Німеччини, а денний приріст споживання будуть компенсувати зі сховищ та місцевих родовищ! В результаті зупинки транзиту через Україну Газпром втратить у продажах майже 120 млрд. куб.м газу на рік, а це буде катастрофа для Газпрому та путіна! Північний потік і сьогодні вже качає газ на максимум і ще через Україну йде 120 млрд. куб. м. газу в ЄС і для українських споживачів, а припинення транзиту просто відріже Газпрому цей обсяг продажів! путін фактично відрізає собі яйця назло Україні! Хай відрізає!
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каких институтов у Украины не хватает? чтобы прокачать газ по трубе..
т.е десятилетия как бы хватало...а тут хрясь... и не такие...
балуваная у вас Галя..(с)
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Отже транзиту російського газу через Україну не буде! Нарешті це станеться і Газпром втратить європейський ринок!
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Они "не понимают", они вообще что то понимают?
Без украинской ГТС они свой газ в балончиках будут развозить?
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Відсутність великого договору - не значить відсутність транзиту.
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Вот мне одно непонятно: как это Северный поток до сих пор ни разу не заминировали?
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Сколько еще раз и с какой силой нужно получить в лоб (наступая на грабли) чтобы понять- Кремль- не тот субъект, с кем можно договариваться.
Не много истории-
2010 год- ради скидки на газ продеваем нахождение военного флота РФ в Крыму. Сразу вопрос- а ни это повлияло БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО входа "зеленых человечков" и последующая оккупация Крыма??
2013 год- поклоны Януковича в ножки Пути с целью получения кредита в сумме 15 миллиардов дол. После получения первой части - 3 миллиарда- изменение внешнего вектора развития Украины, и далее- протестные выступления студентов и начало Майдана..
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"Нафтогаз" готов отказаться только от нового иска в Стокгольмский арбитраж на 11-14 миллиардов долларов.Источник: https://censor.net.ua/n3132829

А це з яких резонів???
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Їй звична справа - з Х@йлом похіхікати і знову Україну в московську газову кабалу загнати на 10 років. Ждуть Юлю. "Мы в Газпроме так Юлечку любим". Хахли, галасуйтє.
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Нет, так нет. Будем ждать кто первый моргнет.
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Сроки могут быть самые различные. Мы гибки в наших подходах. Нас устроит и среднесрочный, и краткосрочный. Источник: https://censor.net.ua/n3132829

А вот если бы прогибнуться на долгосрочный.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономіка"Газпром" заявив про неможливість укладення контракту з Україною на європейських умовах
 
 
 
 
 
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