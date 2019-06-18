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Все про:ВР (4984) законопроект (678) кримінальна відповідальність (118) кнопкодавство (5) Стефанчук Руслан (28)

 Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук заявив, що Президент України Володимир Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство".

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після Погоджувальної ради у ВР.

Він висловив надію, що цим Президент допоможе Верховній Раді навести порядок і підвищити ефективність.

"Ми внесемо законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" і відповідальність за депутатський прогул. Зараз ці документи редагуються і я сподіваюся, що вони будуть внесені у ВР", - сказав Стефанчук.

Також дивіться: Зеленський просить Раду на поточному тижні схвалити звільнення Луценка і Клімкіна та призначити главою МЗС Пристайка, - Стефанчук. ВIДЕО

Водночас, він висловив надію, що законопроекти будуть внесені в Раду на цьому тижні.

Нагадаємо, в червні 2018 року в Верховній Раді вже було зареєстровано законопроект, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за межі не персональне голосування народних депутатів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132825
 
   
 Топ коментарі
 
Давно пора. И за прогулы увольнять нафиг! Посмотрим как упыри и ублюдки будут голосовать! Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7673
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Каждый такой закон - убивает как никотин одного порохобота и рыга. Больше законов. Больше убийств ! ))
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Долой касту неприкасаемых. Отменить недоторканисть, внедрить простую систему отзыва нардепов и трудовую дисциплину - не ходит на заседания, не получает зряплату. И 80% нынешних туда не пойдут и придут те, кто будет работать.
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Ну т.е. ті не против, инициативы ЗЕ, что бы снести эту касту неприкасаемых. Я так и знал.
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На рошені замість шоколаду почали горілкою розплачуватись з порохоботами?
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не знаю как у вас у порохоботов Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1666 а у ЗЕбанатов сватами отделываются
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зебил, когда вазелин подпишет закон о спец.комиссиях (импичменте)?) пора сносить пинаемого ссыкуна..
А ответственности за кнопкодавство - НЕ будет. Это вазелин снова ПОШУТИЛ, попиарился ссыкун.. иначе как зебилы голосовать будут?) Разве что заменят на "жоподавство".. как раз стефанчука хватит 3-4 кнопки за ОДИН раз надавить Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "кнопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 1228
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хрякотроль паРашинский - Украина не паРаша. У нас будет нормальное государство,а не вечное правление плешивого, выжившего из ума карлика. Ты поняло,
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То есть это плохо, - ответственность за кнопкодавство? Или на чей-то взгляд хорошо, что выродившая Рада может не проголосовать за это?
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бо це тупий популізм! бо кожен хоче мати ручну раду і ручних кнопкокодавів
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ух ты! оказывается есть такие твари которым нравится что кнопкодавят..еще и лайкают такое паскудство
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зачем????????? есть сенсорная система купленая яцынюком еще в 2005, поставте и пусть пальцем голосуют
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*пальцем* соседнего депутата, а не это уже кнопкодавство
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Сиськами. Прикольно будет наблюдать попытку нажать за двоих сразу.
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они стефанчука наймут - его жопы сразу на 4 кнопки хватит))
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отлично.
а говорили есть...и даже тестировалась какая-то супер-пуппер дорогая система которая полностью исключает саму возможность голосовать за кого-то... или брехали?
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В КиевРаде уже давно работает и вовсю голосуют с её помощью. В Раде она уже даааавно есть, но по понятным причинам негодяи не запускают в работу.
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т.е. там действительно невозможно за кого-то кнопкодавить?
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Давно пора. И за прогулы увольнять нафиг! Посмотрим как упыри и ублюдки будут голосовать! Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 7673
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Интересно, как дякулы будут оправдывать очередной факт провала весьма актуального законопроекта дупутатами?
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Виноватньіе всегда любители Шария...с их полушариями.
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Сначала - уголовную ответственность за нарушение Конституции президентом.
Украл Раду = волеизъявление народа = в тюрьму!
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А что "5 лет", зе-бильчик?
У нас "5 лет" в этом вопросе все было нормально.
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У вас соєвих да, а народ потерпає, і поки що дивиться... Не втекти вам від відповідальності і не сховатися.
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Что ты там пукаешь, зе-бил?
А при Януковиче ты что - НЕ "потерпав"? Может даже на Майдан выходил?
Что-то сомневаюсь я.
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так это ник порошенко..что же "оно" против себя напишет..))
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Ни одного голоса за такой прокремлевский закон!
Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 6102
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Каждый такой закон - убивает как никотин одного порохобота и рыга. Больше законов. Больше убийств ! ))
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кримінальна відповідальність недоторканих? ну-ну
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Пойди свечку в храме поставь, тебя попустит!
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а зачем тогда в РАДУ весь КВН идёт? Какое их предназначение? Или Зебилы реально думают, что КВНщики в состоянии писать законы и двигать страну вперёд? Их туда беня посадит, дабы лоббировать свои интересы, будет говорить когда и кому нажимать на кнопку (за себя и за соседа)
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а ты до сих пор думаешь что законы пишут депутаты ? Зачем тогда консультанты и юротдел ?АП? МинЮст?
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А шо, депутата можно привлечь к уголовной ответственности?
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Это разговор про будущую ВРУ.Сегодняшняя ВРУ давно ушла в минус бесконечность.Тусовка пустобрёхов от Мальдив и Панамы.
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Он серьёзно думает, что сегодняшняя ВРУ примет закон для будущей?
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А смысл, депутаты тупо не придут в зал, голосовать за такое они не будут а голосовать против тоже нельзя перед выборами.))
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Переживаю за порохоботов...как бы они не сделали с собой ни чё
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Это называется популизьм .Проще отменять законы,принятые с помощью кнопкодавства.За прогулы-лишать зарплаты,мандата.Это - да! А Уголовка-примитивизьм команды ЗЕ.Неумно.Вот за коррупцию во всех разновидах- срок от 10 и до 40лет.Наказывать,как за госпреступление, нарушения на выборах.Избиркомы формировать по примеру ФРГ.
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при наличии фиксированных фактов кнопкодавства
можно принятое решение считать недействительным
/закон один лишение автоматически мандата /
а то выдумают Вася попросил сам срочно вышел в туалет
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Какая нах "уголовная ответственность", если они все еще НЕПРИКОСНОВЕННЫЕ?!
Дитятку в школе не учили, что с начала должно быть "А", а потом только "БВГД..."?

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Это какой слив Украины за сегодня? Зеленский внесет в Раду законопроект об уголовной ответственности за "конопкодавство", - Стефанчук - Цензор.НЕТ 8990 Интересно, что тут найдёт порохоскот зрадного?
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Оцініть красоту гри. У цьому уся наша держава. Для того щоби ввести кримінальну відповідальність за кнопкодавлення, потрібно щоби фракції зібрали картки і прокнопкодавили...
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Угу...сможет ли теперь Портнов задним числом отменить ненужньіе русне законьі? Оставив нужньіе?
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Пока не будет регламент ВРУ изменен кина не будет! Еще с 2015 Европейской комиссией и миссией Европарламента во главе с Пэтом Коксом были согласованы предложения по изменению регламента ВРУ! Там и голосование не 50%+1 голос общего кол-ва депутатов ВРУ!!! А 50%+1 голос от присутствующих!
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Новий зебільний сюр: "крим.відповідальність нардепу за кнопкодавство"... А хто зареєструє цю кримінальну справу? А, по друге: Конституційний суд вкаже, що там максимум - адміністративна...
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шоколадная шобла!!це зрада???вы привыкли выполнять забаганки своих хозяев ахмета и пэдро мальдивского брехливои потворы в вишиванке естественно за деньги!!а тут не проха!!мабуть зрада!!
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И есть шанс, что депутатишки проголосуют положительно, ибо скоро выборы и они теперь шелковые.
Еще один аргумент за то, чтобы проводить выборы почаще, думаю, раз в 2 года - самое то...
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Пустое ! Представьте , как будет голосовать новая ВР , если нельзя будет кнопкодавить ?
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За "кнопкодавство" трешку как с куста, и пожизненно запретить избираться даже в управдомы. Но при этом еще статейку прописать, три прогула и лишение мандата, тоже без права где либо избираться. Ну и можно, обязать работу в комитетах, обязательное голосование ( включая "воздержался"), при входе в зал отбирать смартфоны, журналы и т. п. ( а то они с порно сайтов не вылазят , бизнес дела решают ну и с любовницами лясы точат) Но при этом тогда правда в Раде будут сидеть водители, секретарши и прочая челядь нынешних депутатов и выполнять их инструкции,.Но с чего то нужно начинать, пусть хоть так.
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Альтернативно обдаровані соєві й тут зраду знайшли! От й рішення опалення взимку- требя їм періодично щось вкидати й їх палання вистачить!)))
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Хороший закон.Можна знизити продукування законів вдвічі,як мінімум.
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Очередной бред от зебобиков...что толку от этого закона если есть неприкосаемость депутата.? Как оного привлечь ?
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук
 
 
 
 
 
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