 Зеленський внесе в Раду законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство", - Стефанчук

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, про це він сказав журналістам після Погоджувальної ради у ВР.
Він висловив надію, що цим Президент допоможе Верховній Раді навести порядок і підвищити ефективність.
"Ми внесемо законопроект про кримінальну відповідальність за "кнопкодавство" і відповідальність за депутатський прогул. Зараз ці документи редагуються і я сподіваюся, що вони будуть внесені у ВР", - сказав Стефанчук.
Водночас, він висловив надію, що законопроекти будуть внесені в Раду на цьому тижні.
Нагадаємо, в червні 2018 року в Верховній Раді вже було зареєстровано законопроект, що передбачає запровадження кримінальної відповідальності за межі не персональне голосування народних депутатів.
А ответственности за кнопкодавство - НЕ будет. Это вазелин снова ПОШУТИЛ, попиарился ссыкун.. иначе как зебилы голосовать будут?) Разве что заменят на "жоподавство".. как раз стефанчука хватит 3-4 кнопки за ОДИН раз надавить
а говорили есть...и даже тестировалась какая-то супер-пуппер дорогая система которая полностью исключает саму возможность голосовать за кого-то... или брехали?
Украл Раду = волеизъявление народа = в тюрьму!
У нас "5 лет" в этом вопросе все было нормально.
А при Януковиче ты что - НЕ "потерпав"? Может даже на Майдан выходил?
Что-то сомневаюсь я.
можно принятое решение считать недействительным
/закон один лишение автоматически мандата /
а то выдумают Вася попросил сам срочно вышел в туалет
Дитятку в школе не учили, что с начала должно быть "А", а потом только "БВГД..."?
Еще один аргумент за то, чтобы проводить выборы почаще, думаю, раз в 2 года - самое то...