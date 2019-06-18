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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" (оновлено)

Якби вибори до Верховної Ради були найближчої неділі, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і партія "Голос".

Про це свідчать результати ролінгового дослідження, проведеного Центром "Соціальний моніторинг" і Українським інститутом соціальних досліджень ім.О.Яременка, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Згідно з оприлюдненими на прес-конференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок даними, "Слугу народу" готові підтримати 47,5% респондентів серед тих, хто визначився, і голосуватиме, "Опозиційну платформу - За життя" - 11%, ВО "Батьківщина" - 8,7%, "Європейську солідарність" - 8,3% опитаних, "Голос" - 5,3%.

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З урахуванням похибки вибірки також мають шанси подолати прохідний бар'єр у 5% партія "Сила і честь" з підтримкою 3,9% голосів відповідно.

При цьому порівняно з даними за попередній період рейтинг "Слуги народу" і "Голосу" зріс, а інших лідируючих партій дещо знизився.

За "Громадянську позицію" Анатолія Гриценка готові голосувати 2,9% респондентів серед тих, хто визначився, і має намір голосувати, за Радикальну партію Олега Ляшка - 2,4%, за "Об'єднання "Самопоміч" - 2,2%, "Опозиційний блок - Партію миру та розвитку" - по 1,7%, ВО "Свобода" - 1,5%. Решта партій набрали б менше ніж 1% голосів опитаних.

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Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, то 44,5% опитаних точно мають намір голосувати, а 38,8% - скоріше мають намір голосувати. 6,1% точно не голосуватимуть і ще 6% швидше не голосуватимуть.

Серед усіх опитаних респондентів за "Слугу народу" готові голосувати 40,4% за "Опозиційну платформу - За життя" - 9,3%, "Батьківщину" - 7,5%, "Європейську солідарність" - 7,1%, "Голос" - 4,5%, "Силу і честь" - 3,3%, "Громадянську позицію" - 2,4%.

Ролінгове дослідження передбачає проведення основного опитування і періодичних (похвильових) оновлень бази даних опитування шляхом заміни частини анкет на новіші. Хвиля ролінгу - часовий проміжок збору нових даних для оновлення бази. Кожна хвиля реалізується на однакових за своїми параметрами вибірках респондентів, при цьому самі респонденти у вибірці щоразу нові. Вибірка кожної хвилі ролінгу є зменшеною копією загальної вибірки.

Під час основного опитування 15-19 травня було опитано 2 тис. 121 респондента віком від 18 років із 24 областей і Києва, вибірка репрезентативна за статтю, віком і типом населених пунктів. Похибка вибірки 1,2-2,2%.

Під час першої хвилі ролінгу 24-31 травня було замінено 250 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,2%. Під час другої хвилі 1-7 червня було опитано 1670 респондентів у всій Україні (замінено 1000 анкет). Похибка вибірки не перевищує 2,2%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132824
 
   
 Топ коментарі
 
новые методички? так Голос же у твоего соевого Хозяина отбирает!
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Рейтинг Голосу росте прямопропорційно зниженню рейтингу ПЄСу.. І то є добре.. "Слуга народа", "ОП - За життя", "Батькивщина", "Европейская Солидарность" и "Голос" проходят в Раду, - опрос "Социального мониторинга" - Цензор.НЕТ 9684
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ПЕС нуждается в лишнехромосомных ватноголовых - ПАМАГИТЕ.
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Только Батькивщина сможет что-то изменить у нас в стране. Самая опытная и достойная команда
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Суперечки суперечками, али на даний момент це все порожній звук. Всі результати ми наочно отримаємо після виборів. Так само і як будуть виконуватись данні обіцянки. Але для мене є єдиний незманний кандідат. "Батьківщина"
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Батькивщина всегда была самой сильной партией . Юлю нужно премьером брать ,без нее толку не будет (
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...как и не біло - а наоборот - крутое пике в 2009 году
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Она ещё $ 26,5 лярдов прожрёт. Правда, ей их никто не даст.
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Это тюлькоботы , их тут набежало как тараканов ,, они на комменты не отвечают , и даже их не читают . "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 4171 .
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Бабюльке пора на пенсию. Она очень устала. "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 709
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О, і черговий маніпуляційний пост. Люди, а ви помітили, як вами маніпулюють. Роблять вам наче вибори, але насправді роблять вибір без вибору. Це дуже гарно зараз видно для тих хто вміє думати та бачити маніпулювання. Спочатку ці маніпуляції свідомістю та підстави пройшли на президенських "виборах", а тепер так само маніпулюють та навязують через засоби масової інформації парламенські вибори. Розказують нам хто вже проходить, скільки проходить, хто не проходить, хто ніколи не пройде. А люди вони як собаки Павлова, майже всі на рефлексах та стадних інкстинктах. Я це чому так все бачу та розумію, а тому що сам би з вами так робив.
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У Батьківищи велика довіра серед населення. Бо лідер ніколи не бреше, а говорить як воно є. В цьому я її вірю і підтримаю на виборах
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Ця ваша Батьківища з Капітельманшою будуть в Кааліциї з Слугою та за підтримки Жопоблоку у ВР тягти Україну - назад, в кацапське стійло. Поскасовують всі проукраїнські закони. Що ви тоді заспіваєте зі своєю Батьківищою? Але ви, мабуть, бот і - за наступну Кааліцию. Кому я це пишу і навіщо?
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Почти половина за несуществующую партию "Слуга народа", куда набьется в депутаты в основном такая шваль, что нынешняя Рада покажется верхом честности, профессионализма и компетентности…
Несчастная Украина - никак не вырваться из совка
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тем более что теперь есть за кого голосовать - Вакарчук, думаю он куда популярней и умнее зеленского
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Если хто-та наклимпав (неустановленное действие) собі цьiнцадзьі (неустановленная часть тела), то ето не значить, шо у неё новае лицо. По всему видать - ацдептам секты «ПЕС» (партия «Европейская Солидарность») в начале 3-ей декады июля для втамування спраги до лизання й смоктання ************ льодяники з нудотним порош(ен)ком для рясного блювотиння.
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УКРАИНЦЫ ВАМ НУЖНЫ ЭТИ ПРЕЖНИЕ ЛИЦА,А ТАК ЖЕ ВОЗРАСТНЫЕ ОТ КОТОРЫХ СОВДЕПИЕЙ НЕСЁТ? "Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" - Цензор.НЕТ 933
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У Голоса больше процентов будет. Если в Слуге Народа списки не почистят до выборов за них многие голосовать не будут.
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"Голос" Вакарчука,это тоже штаны партии ПЕС,только наизнанку..
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есть там интересные личности,связанные с Пецей..
Да и папа Славика доверенное лицо Пеци..)
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пЕСик даже до рыгоаналов не дотягивает. не заценил народ томАса
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Да,быдло не оценило. Зато шутки нововыбранного нравятся.
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Партия Шария опередит "голос Поросенка"..))
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Батьківщина", "Європейська Солідарність" і "Голос" проходять у Раду, - опитування "Соціального моніторингу" (оновлено)
 
 
 
 
 
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