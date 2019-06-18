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Все про:Київ (6173) погрози (240) держава (25) Тесля (1)

 Активісти руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності"

Активісти патріотичного руху "Гідність Нації" встановили на п'єдесталі пам'ятника гарматі біля метро "Арсенальна", в Києві, пам'ятний знак "Захисникам Української Державності".

Про це повідомляє Lb.ua.

Активісти патріотичного руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності" на п'єдесталі пам'ятника гарматі біля метро "Арсенальна" в Києві.

"100 років тому з цього місця українські військові знищили загрозу українській державності. Ми пам’ятаємо та шануємо всіх тих, хто захищав і захищає нашу українську землю", — сказав керівник руху Володимир Тесля.

Він додав, що встановлення пам’ятного знака є відновленням історичної справедливості, та закликав українців єднатися заради перемоги над ворогом, а також збереження й укріплення Української державності: "Ми не боїмося зовнішнього ворога, але в нас є інший, який роками розриває Україну зсередини. Це наш внутрішній ворог, це — суперечки, кланові міжусобиці. У нас немає часу, ми повинні об’єднатися і не припуститися тієї помилки, що й 100 років тому. Мої військові побратими, я вдячний, що разом із вами ми повернули історичну справедливість".

Багато киян знають справжню історію більшовицького заколоту на "Арсеналі". Тоді червоні заколотники намагалися всіляко підбурити робітників на повстання проти держави. Саме тоді почали свої рішучі дії підрозділи Симон Петлюри та Євгена Коновальця. Завдяки їхнім діям "червона пожежа" не охопила весь Київ, коли столиця України зберігала нейтралітет.

Раніше Володимир Тесля у фейсбуці заявив, що не збирається балотуватися у депутати Верховної Ради України від жодної з політичних сил.

Нагадаємо, пам'ятник гарматі був встановлений у Києві в 1923 році. Раніше тут був напис, присвячений робітникам заводу "Арсенал", який виступив зі зброєю за "владу рад" в жовтні 1917 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132822
 
   
 Топ коментарі
 
Огромная заслуга в защите нашей государственности принадлежит Петру Порошенко. Если б не он, не известно что вообще бы было сейчас...
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Слава Україні! Героям Слава!
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я б тобі за твій довб_оебизм призначив потрійний на повітря Активісти руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності" - Цензор.НЕТ 3511
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Огромная заслуга в защите нашей государственности принадлежит Петру Порошенко. Если б не он, не известно что вообще бы было сейчас...
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я б тобі за твій *********** призначив потрійний на повітря
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Сильно. Активісти руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності" - Цензор.НЕТ 7688 Відчувається рівень иліти з АйКью25 Активісти руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності" - Цензор.НЕТ 3669 Пиши ще. Не зупиняйся Активісти руху "Гідність Нації" встановили пам'ятний знак "Захисникам Української Державності" - Цензор.НЕТ 3669
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щоб тобі було соромно, мій IQ - 146... Айзенк не бреше
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колективом палати №6, чи лахта-2? мабуть треба гукати санітарів...
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бачу що незрозумів)) спеціально для дибілів розшифрую, перше - Чехов, друге - кацапська фабрика тролів (скоріш за все твоє місто праці), третє - Пушкін (Пікова дама)
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Заслуга Мародера,це знищення добровольчого і волонтерського руху,збереження ригоаналів,торгівля з ******,імітація реформ,5 років не розкриті вбивці Небесної Сотні,зрада солдат під Іловайськом і Дебалом.
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"Благодаря их действиям "красный пожар" не охватил весь Киев, когда столица Украины сохраняла нейтралитет.Источник: https://censor.net.ua/n3132822"
Кто и меж кем был нейтральный? Это украинская государственность была нейтральна? Но по отношению км кому?
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Интерес к этой важной для "национального самосознания Украины" новости минимален, население Украины устало бороться с желудком и прямой кишкой, срочно нужно посмотреть по каналу коломойского шедевр мултикацапской культуры " Сваты"!!!)))
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Достоинство нации звучит довольно двусмысленно. Но если есть жены нации, достоинство очень даже пригодится.
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