EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Убивство Кирила Тлявова Створення Помісної Церкви Мовне питання
 Політика України
  560  4
Матеріали за темою:
Все про:Азовське море (1111) військовополонені (286) трибунал (48) Зеркаль (166)

 На початку липня має відбутися розгляд в арбітражі справи про імунітет українських моряків, захоплених РФ, - Зеркаль

Заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль повідомила, що на початку липня в арбітражному порядку має розпочатися розгляд по суті справи про імунітети українських кораблів і моряків, захоплених РФ у листопаді 2018 року, для України бажаний розгляд без поділу справи на дві частини.

"З початку липня (продовження процесу - ІФ). Він розпочнеться стосовно моряків: має бути сформована панель арбітрів (...) Розглядатиметься безпосередньо порушення принципу державного імунітету над військовими кораблями", - сказала Зеркаль в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна",  передає Цензор.НЕТ.

За її словами, Росія зазначила, що їхнім арбітром буде Володимир Голіцин - російський суддя, який був головою ITLOS (Міжнародний трибунал з морського права), розглядав справу України щодо юрисдикції з Морської конвенції. "Вони пропонують залишити його арбітром і в наступній справі. А ми вже запропонували суддю Грінвуда (Sir Christopher John, Велика Британія). Загалом панель складатиметься з п'яти суддів, і це буде трибунал у справі, яку ми подали проти РФ на підставі порушення основоположного принципу - порушення імунітету військових кораблів", - пояснила заступник міністра.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль

Вона зазначила, що передбачено тривалу процедуру розгляду. Так, після формування арбітраж повинен буде вирішити процедурно, як він розглядатиме справу, "чи буде поділ на дві фази - на поділ розгляду юрисдикції справи й на розгляд її по суті, або ж справа розглядатиметься як ціла".

При цьому Зеркаль наголосила, що для України кращим є розгляд справи повністю, без поділу на дві частини, оскільки поділ завжди означає більш тривалий розгляд питання.

Говорячи про часові рамки процесу, заступник міністра закордонних справ припустила, що в липні, найімовірніше, буде сформовано панель, після чого арбітраж збереться, щоб "виробити проект своїх правил, процедур, які буде розіслано сторонам для коментарів".

"Сторони мають час, щоб висловити своє невдоволення призначеними суддями, розповісти про конфлікт інтересів, зробити відвід або запропонувати щось інше - всі процедури виписані так, щоб потім, після ухвалення рішення, не було ні в кого ні найменшої можливості сказати, що суддя був упередженим або були якісь заперечення стосовно когось із суддів. Це загальні правила формування арбітражної панелі", - пояснила Зеркаль.

Крім того, за її словами, в планах - наміри заслухати в Раді безпеки ООН питання про виконання Росією наказу про звільнення моряків і кораблів, якщо цього не буде зроблено до кінця червня. "25 червня вони мають відзвітувати про те, як вони виконали наказ суду (Міжнародний трибунал ООН з морського права - ІФ). Якщо вони нічого не зроблять, то я планую на початку липня активізувати Раду безпеки та розглядати питання імплементації рішення", - поділилася планами Зеркаль.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132818
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
какой там иммунитет, если они уже оказались в тюрьме РФ?
 показати весь коментар
 
Скоро никто уже и не вспомнит зачем Зеленский отправил туда моряков!!! В начале июля должно начаться рассмотрение в арбитраже дела об иммунитете украинских моряков, захваченных РФ, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 4483
 показати весь коментар
 
 
Дааа насколько слабые политики сейчас в европе Тетчер и Рейган срашку бы на части порвали так же как они совдепиию разорвали А нынешние бедные и сцыкливые
 показати весь коментар
 
Росіяни думали, всіх обдурять, як зробили із Грузією у 2011, коли суд відмовився розглядати справу?
Тим часом це вже є третя справа України проти росії, яка розглядається у поточному році. Можна заплутатись, бо українські дипломати розвели шалену активність:
1. захоплення трьох екіпажів у Керченській протоці - морський трибунал ООН, Гамбург
2. фінансування тероризму і порушення конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації - Міжнародний суд (ICJ), Гаага
3. порушення права прибережної держави в Чорному й Азовському морях - Постійна палата третейського суду (PCA), Гаага.
Крім того, і це була б найбільш перспективна справа, у процесі попереднього розслідування ведеться справа про воєнні злочини, скоєні після протестів на Майдані, у Криму і на Донбасі - її веде прокурур міжнародного кримінального суду в Гаазі Фату Бенсуда.
і до речі завтра вже голландці оприлюднять імена тих, хто збив літака MH17.
усім доброго настрою, тримайтесь.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНа початку липня має відбутися розгляд в арбітражі справи про імунітет українських моряків, захоплених РФ, - Зеркаль
 
 
 
 
 
 вгору