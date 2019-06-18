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 Політика України
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Все про:бізнес (327) Антимонопольний комітет (130) Терентьєв (19)

 Кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, - глава АМКУ

Найбільш часто бізнес стикається з антимонопольним комітетом саме в питанні контролю економічної концентрації. Тобто, коли великі компанії, або середні компанії, передають активи.

І якщо частка на відповідних ринках цих компаній є суттєвою, то вони повинні звертатися по дозвіл в Антимонопольний комітет, розповів в інтерв'ю 112.ua глава Антимонопольного комітету України Юрій Терентьєв.

При цьому, згідно з даними Терентьєва, кількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі.

"Ми змінили так звані порогові показники. Тобто кількість дозволів на концентрацію, яку Антимонопольний комітет видавав ще в 2014-2015 роках, була вищою, ніж тисяча. Зараз таких дозволів близько п'ятисот, тобто їх кількість майже в два рази зменшилася", - заявив Терентьєв.

За словами Терентьєва, уникнути корупційних проявів та зменшити кількість видаваних дозволів вдалося, крім зниження порогу кількості дозволів, цілим рядом інших кроків.

"Ми ввели інститути офіційних консультацій. Ми створили відкриту, публічну гарячу лінію, де кожен заявник може звертатися до департаменту концентрації і, відповідно, хід цих звернень, він може ззовні контролюватися. І безліч інших маленьких, але істотних поліпшень, які в сукупності роблять цей процес прозорим і передбачуваним", - розповів глава АМКУ.

При цьому, головним чинником, який зменшує корупційні ризики, Терентьєв назвав прозорість і системність.

"Наприклад, коли за кожним сектором ми оцінюємо поточний стан ситуації з конкуренцією, поточний стан проблем, і ми публічно заявляємо про те, що ці проблеми є. Потім з основної проблематики починаються розслідування або починаються інші дії щодо так званого адвокатування конкуренції. Відповідно ця прозорість і постійний діалог з бізнес-колами, з інститутами громадянського суспільства, фактично і є головним чинником", - сказав глава АМКУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132817
 
 
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АМКУ потрібно ліквідовувати, це абсолютно кримінальна та корумпована структура, яка не стала інструментом захисту українського ринку та українського споживача. Краще замінити АМКУ якимось он-лайн голосуванням в Інтернеті, чи згідні громадяни на концентрацію чи ні і там буде чітке ні по всім питанням олігархів!
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Онлайн голосування в інтренеті? 73 % вже проголосувало за клована. А в інтеренеті щей кацапи будуть голосувать)))
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А якже скупка обленерго Ахмєткою.? Чи друг пєті не може бути монополістом в принципі.
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Тут друже така штука, що після того як клована вибрали президентом, то ахметка вже не таким бандитом здається. довели коротше народ...
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Ось кого можна поховати не те що в золотому гробу, а прямо в золотому саркофазі.
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Скоротилась вдвічі тому, що Ахметов вже все що треба пооб"єднував і більше нових запитів не присилає.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКількість дозволів на концентрацію бізнесів скоротилася вдвічі, - глава АМКУ
 
 
 
 
 
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