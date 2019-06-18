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 Політика України
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Все про:Зеленський (1724) Ляшко (660) ПАРЄ (450) Росія (17565)

 Ляшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія

Винними в російському тріумфі в Страсбурзі будуть не тільки цинічні європейці, а й українська влада, переконаний Олег Ляшко. Він вважає, що ні Порошенко, ні Зеленський не здатні ефективно відстоювати національні інтереси України.

Про це повідомляє Інформатор.

"Вчора в Парижі Зеленський вже почув, а сьогодні в Берліні ще почує про те, що німці і французи вирішили повернути російську делегацію до ПАРЄ, тому що не хочуть, щоб РФ вийшла з Ради Європи і щоб не позбавити росіян права звернення до ЄСПЛ. Ця аргументація європейських лідерів притягнута за вуха, бо в РФ і так є закон, який дозволяє не виконувати рішення Європейського суду", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.

Справжня ж причина повернення росіян у ПАРЄ – гроші, наголошує Олег Ляшко. За його словами, Росія не платить свій внесок у бюджет РЄ (це більше 60 мільйонів євро), а німці і французи не хочуть платити за неї. "Замість оптимізації видатків і скорочення занадто роздутого чиновницького апарату (більшого, ніж у нашій Раді), європейці, які постійно вчать нас як жити чесно, самі роблять дуже нечесно і підло – заради грошей повертають росіян у ПАРЄ, незважаючи на те, що ті не виконали жодної резолюції, які приймала ця організація на засудження агресії Кремля проти України", – обурився Ляшко.

Політик розповів, що б радив робити українському президенту у цій ситуації. "Я б на місці Зеленського сказав би Макрону дуже чітко і на переговорах, і на прес-конференції після них: "Більшого приниження Рада Європи не переживала за всі 70 років свого існування. Її репутація буде просто вщент розтоптана і знищена. Після цього немає жодного сенсу у подальшому її існуванні, заради справедливості вона має бути розпущена і ліквідована. Якщо це рішення не буде прийнято, Україна вийде із отруєної російським газом і грошима Ради Європи". Вважаю, що це був єдиний шанс зупинити російський реванш у Європі і домогтися скасування вже фактично прийнятого рішення", – вважає Ляшко.

Утім, за його словами, Зеленський навіть не намагається боротися. "Зеленський – не в своїй тарілці і не розуміє, що треба робити і як себе вести у колі світових лідерів. Його пієтет перед ними веде до поразок України на міжнародному фронті. Тому вже наступного тижня у Страсбурзі буде російський тріумф. Винні в цьому не тільки продажні, цинічні європейці, а й наша влада – як Порошенко, так і Зеленський, не здатні ефективно відстоювати національні інтереси України", – наголосив нардеп.

Втім, як член ПАРЄ, Олег Ляшко все ж збирається летіти до Страсбургу наступного тижня, щоб сказати світовим лідерам правду і показати, як мав би вчинити справжній президент.

Крім того, під час минулого візиту на сесію ПАРЄ лідер РПЛ наголосив, що там не економічна чи політична криза, а повна деградація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132815
 
   
 Топ коментарі
 
выбрали чмошника, и что теперь ждать? рашка ближе и родней.
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Той випадок коли навіть продажна люха Ляшко більший державник ніж зелена шмаркля...
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ВАЗ -06 (шестерку) "ВладимирАлександровичЗеленский 06 шестойПреЗЕдент" водили за руку в школу до 8 класса. о какой смелости ты пишешь! ))) это цирковая труппа "бздун 95"
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Я думаю, что это не совсем глупый шаг! Хватит у Зе-команды смелости? Боюсь нет!
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ВАЗ -06 (шестерку) "ВладимирАлександровичЗеленский 06 шестойПреЗЕдент" водили за руку в школу до 8 класса. о какой смелости ты пишешь! ))) это цирковая труппа "бздун 95"
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произнести - бикфордов шнур, на єтом закончилась вся милитаристская риторика главнокомандующего
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"ВАЗ -06 (шестерку)" (с) улыбнуло, хотя смешного-то мало
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Вот когда ляшко станет президентом, пусть тогда и дает указания макрону.
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станешь депутатом, тогда будешь давать указания ляшку)
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выбрали чмошника, и что теперь ждать? рашка ближе и родней.
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Той випадок коли навіть продажна люха Ляшко більший державник ніж зелена шмаркля...
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Правильно сказал Должна быть хоть в чём то национальная гордость
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Сначала экономика.Потом гордость. - И они - не враги.
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В ответ на продолжающееся игнорирование Россией выплат в бюджет Совета Европы, Грузия приняла решение добровольно внести в бюджет организации Европы 500 тыс. евро в знак поддержки ПАСЕ. Об этом сообщает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Как заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукани, для Грузии, являющейся членом Совета Европы уже 20 лет, это "решение историческое", такие решения принимаются "ответственными членами Совета Европы". Цулукани убеждена, что взнос Грузии поможет Совету Европы преодолеть финансовый кризис, возникший в том числе из-за нежелания России платить членские взносы в бюджет организации.

Накануне на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал невыплаты Россией взносов "попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности".
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Ляшко должен уйти,как обманувший избирателей. Слишком мелкий и ничтожный.Даже мать от него хотела избавиться...
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вроде бы и правильная мысль...но от чорногоротого шляжка...все равно ждешь подвоха
хотя...демарш Украины напрашивается чисто автоматически, если шкурное ПАСЕ от рашкиного плевка утрется
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Ну так внесите в Раду законопроект, что если Россия возвращается в ПАСЕ без выполнения решение этой организации по Украине, Украина должна автоматически прекратить членство и обязательства выполнение решения судов этой организации... и все вопрос будет решен... если эта организация фарс мы не должны быть ее членом... в чем проблема чего все сваливать на Зеленского...
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Пороховата через своего Шляшко пытается убедить украинцев что нам не нужны институты коллективного управления созданные в ЕС, нет порохобецилы идите лесом, а лучше в Ростов к своему пахану.
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Можешь хоть сто раз привязать к Порошенко слова "вата", "Ростов" и т.п. Никого ты не переубедишь. Все знают, что ватник - это Зеленский. И ты тоже ватник, что подтверждает твой пророссийский комментарий.
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Все просто. Где-то наскрести 30 лимонов евро и выгнать рашку. В ПАСЕ 47 стран. Неужели никто не сможет заплатить за рашку. Правда это придется делать каждый год. Но демократические ценности стоят того.
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І - що?
Цей дурник думає цим залякати ПАСЄ?
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Он думает только о себе. В этом весь Ляшко. Второй Жириновский.
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Сцыкливая жадная европа С их вечными социалистами готовы за недорого подставить срашке свой зад Вспомнить скандал в Австрии Там все такие
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Что же вы в такую Европу рвётесь? Хрен пинками выгонишь.
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Ты же прорвался(лась)! Вот и другие тоже хотят.
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Послушай Ляшка и сделай наоборот.
Уйти из ПАСЕ это значит покинуть клуб цивилизованных держав со всеми вытекающими...
Пусть Ляшко откажется от костюма возьмёт кость мамонта и облачится в шкуры, когда в следующий раз поедет по Европах.
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Возможно это и не правильно. Но я бы поступил именно так. Если РФерия вернется, Украине там делать нечего. ( Ну и напоследок украинской делегации нужно высказать все что они по этому поводу думают, и что об этом думают украинцы и без политесов и любимой всеми, в том числе и нами "гибридности", прямо сказать что РФ вернули за их бабло, за их взносы, за взятки и трудоустройство бывших европейских политиков, за бизнес подачки, за дешевый газ ( и все это на крови грузин, украинцев и сирийцев и за счет опущенного до моральной деградации собственного народа России) Деньги не пахнут говорите... ну ну... А почему тогда СМЕРДИТ.
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Ляшко может себе позволить скандалить. Президент - нет.
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Олеже, ти тільки з Борькиним причандалом можеш впоратися
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шЛюшко не узбагоится ну никак...ну не проходит это не традиционное в Раду!
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За даними міжнародної організації з розслідування злочинності і корупції (англ. Organised Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP), деякі члени ПАРЄ отримували гроші від представників Азербайджану в обмін на проведення резолюцій, сприятливих для уряду цієї країни. Згідно зі звітом OCCRP, підкуп деяких депутатів в 2013 році привів до відмови ПАРЄ від публікації доповіді, що критикує Азербайджан. За даними OCCRP, засоби для підкупу депутатів ПАРЄ надходили з таємного фонду, обсягом близько $ 2.8 млрд. Дол. США, створеного президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим ...
Зараз дуже багато чуток що і фашистська паРаша злочинно намагається пудкупить західноєвропейських членів ПАРЄ в обмін на зняття санцій і повернення злочинної російської делигации з паРаши яка веде свої загарбницькі війни проти багатьох країн. А в Україні вона злочинно окупувала суверенну українську територію Криму і Донбасу. Ну і навіщо в результаті злочинного рішення ПАРЄ про повернення кривавої фашистської ********* Україні платити величезні внески і знаходиться в цьому який став останнім часом антидемократичним корупційним органом, і який не засуджує криваві окупаційні війни а тільки прикриває кривавих загарбників з проклятої паРаші
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ляшко херню морозит. Популист хренов.
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Если РФ и вернут в ПАСЕ , то только для порки , регулярной. А кому пороть , как не Украине ?
Ляшко льет воду на кремлевскую мельницу , имхо
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЛяшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія
 
 
 
 
 
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