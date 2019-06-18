 Ляшко закликав Україну вийти з ПАРЄ, якщо туди повернеться Росія

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"Вчора в Парижі Зеленський вже почув, а сьогодні в Берліні ще почує про те, що німці і французи вирішили повернути російську делегацію до ПАРЄ, тому що не хочуть, щоб РФ вийшла з Ради Європи і щоб не позбавити росіян права звернення до ЄСПЛ. Ця аргументація європейських лідерів притягнута за вуха, бо в РФ і так є закон, який дозволяє не виконувати рішення Європейського суду", – написав політик на своїй сторінці у Facebook.
Справжня ж причина повернення росіян у ПАРЄ – гроші, наголошує Олег Ляшко. За його словами, Росія не платить свій внесок у бюджет РЄ (це більше 60 мільйонів євро), а німці і французи не хочуть платити за неї. "Замість оптимізації видатків і скорочення занадто роздутого чиновницького апарату (більшого, ніж у нашій Раді), європейці, які постійно вчать нас як жити чесно, самі роблять дуже нечесно і підло – заради грошей повертають росіян у ПАРЄ, незважаючи на те, що ті не виконали жодної резолюції, які приймала ця організація на засудження агресії Кремля проти України", – обурився Ляшко.
Політик розповів, що б радив робити українському президенту у цій ситуації. "Я б на місці Зеленського сказав би Макрону дуже чітко і на переговорах, і на прес-конференції після них: "Більшого приниження Рада Європи не переживала за всі 70 років свого існування. Її репутація буде просто вщент розтоптана і знищена. Після цього немає жодного сенсу у подальшому її існуванні, заради справедливості вона має бути розпущена і ліквідована. Якщо це рішення не буде прийнято, Україна вийде із отруєної російським газом і грошима Ради Європи". Вважаю, що це був єдиний шанс зупинити російський реванш у Європі і домогтися скасування вже фактично прийнятого рішення", – вважає Ляшко.
Утім, за його словами, Зеленський навіть не намагається боротися. "Зеленський – не в своїй тарілці і не розуміє, що треба робити і як себе вести у колі світових лідерів. Його пієтет перед ними веде до поразок України на міжнародному фронті. Тому вже наступного тижня у Страсбурзі буде російський тріумф. Винні в цьому не тільки продажні, цинічні європейці, а й наша влада – як Порошенко, так і Зеленський, не здатні ефективно відстоювати національні інтереси України", – наголосив нардеп.
Втім, як член ПАРЄ, Олег Ляшко все ж збирається летіти до Страсбургу наступного тижня, щоб сказати світовим лідерам правду і показати, як мав би вчинити справжній президент.
Крім того, під час минулого візиту на сесію ПАРЄ лідер РПЛ наголосив, що там не економічна чи політична криза, а повна деградація.
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Как заявила министр юстиции Грузии Теа Цулукани, для Грузии, являющейся членом Совета Европы уже 20 лет, это "решение историческое", такие решения принимаются "ответственными членами Совета Европы". Цулукани убеждена, что взнос Грузии поможет Совету Европы преодолеть финансовый кризис, возникший в том числе из-за нежелания России платить членские взносы в бюджет организации.
Накануне на заседании парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) выступил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который назвал невыплаты Россией взносов "попыткой принизить европейские стандарты и общие ценности".
хотя...демарш Украины напрашивается чисто автоматически, если шкурное ПАСЕ от рашкиного плевка утрется
Цей дурник думає цим залякати ПАСЄ?
Уйти из ПАСЕ это значит покинуть клуб цивилизованных держав со всеми вытекающими...
Пусть Ляшко откажется от костюма возьмёт кость мамонта и облачится в шкуры, когда в следующий раз поедет по Европах.
Зараз дуже багато чуток що і фашистська паРаша злочинно намагається пудкупить західноєвропейських членів ПАРЄ в обмін на зняття санцій і повернення злочинної російської делигации з паРаши яка веде свої загарбницькі війни проти багатьох країн. А в Україні вона злочинно окупувала суверенну українську територію Криму і Донбасу. Ну і навіщо в результаті злочинного рішення ПАРЄ про повернення кривавої фашистської ********* Україні платити величезні внески і знаходиться в цьому який став останнім часом антидемократичним корупційним органом, і який не засуджує криваві окупаційні війни а тільки прикриває кривавих загарбників з проклятої паРаші
Ляшко льет воду на кремлевскую мельницу , имхо