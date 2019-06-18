 "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю популярній німецькій газеті Bild.
"У нас (із персонажем серіалу "Слуга народу" Голобородьком. - Ред.) різні життя, але однакові цінності. Я хочу зробити для українців все, що я обіцяв як "слуга народу" - перемогти корупцію, зробити українську політику чесної і прозорої, об'єднати країну, забезпечити мир і поліпшити життя простих людей. У цьому я так само щирий, як і Василь Голобородько", - підкреслив шостий президент України.
или ты где-то просто слышал?
Краски эти...это когда два угашеных клоуна БЕ и ЗЕ звонят по среди ночи ВА что бы тот играз за них...
Вкдь ЗЕ такой НЕЗАВИСИМЫЙ...как пианист без штанов
Извини!
куда нам до тебя..ТЫ везде все знаешь и успеваешь...
где слова "зеленский", у тебя есть сразу гадость .
+ Игрь Валерич это не один раз подтвердил!!!
Вы не верите хозяину Слуги народа?))))
(ні)
Бронированные кортежи, шаурма и немецкие порноактрисы?
Обридався. Яке ж воно хуцпате
бывало пишешь президенту
чтоб приструнили сволочей
глядь на земле мешок цемента
ничей
вован был избран президентом
но первый месяц-полтора
он только писал ел и какал
и лишь потом заговорил
Петросян тоже сам "шутит", сам ржет со своих "шуток".
Да и клован из него...так себе
Этот юмор...для самого примитивного пользователя...
И попадал ЗЕ фанам по лбам и губам))))
у голобородько - лисапед
у вазелина шестого - кортеж в шесть машин и перекрытие улиц
а так да, ценности одинаковые
"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно."
Вы забыли один уточняющий эпизод из интервью.
Это раз. И потом ЛИСАПЕТ и запчасти к нему, где то же надо возить!
Ну хотя бы кардио...для эмитации вело поездок по городу))))