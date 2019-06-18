 "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю популярній німецькій газеті Bild.

"У нас (із персонажем серіалу "Слуга народу" Голобородьком. - Ред.) різні життя, але однакові цінності. Я хочу зробити для українців все, що я обіцяв як "слуга народу" - перемогти корупцію, зробити українську політику чесної і прозорої, об'єднати країну, забезпечити мир і поліпшити життя простих людей. У цьому я так само щирий, як і Василь Голобородько", - підкреслив шостий президент України.

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