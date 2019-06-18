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Все про:Зеленський (1724) інтерв'ю (39)

 "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька

Між президентом України Володимиром Зеленським та головним персонажем серіалу "Слуга народу", якого Зеленський зіграв як актор, є багато спільного.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю популярній німецькій газеті Bild.

"У нас (із персонажем серіалу "Слуга народу" Голобородьком. - Ред.) різні життя, але однакові цінності. Я хочу зробити для українців все, що я обіцяв як "слуга народу" - перемогти корупцію, зробити українську політику чесної і прозорої, об'єднати країну, забезпечити мир і поліпшити життя простих людей. У цьому я так само щирий, як і Василь Голобородько", - підкреслив шостий президент України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Євроінтеграція - це основне прагнення українського народу, - Зеленський

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132813
 
   
 Топ коментарі
 
сонечко ти наше, не брехливе)))))
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И где это видно, что у Голобородько, главные ценности:
Бронированные кортежи, шаурма и немецкие порноактрисы?
"У нас разные жизни, но одинаковые ценности", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько - Цензор.НЕТ 3787
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Для здравомыслящей части граждан Украины этот дурнык никогда не будет президентом.
Да и клован из него...так себе
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Ценности для тебя рисует гражданин Израиля...некто Игрь Валеричь БЕНЯфициар
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ты лично видел эти краски?
или ты где-то просто слышал?
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???))
Краски эти...это когда два угашеных клоуна БЕ и ЗЕ звонят по среди ночи ВА что бы тот играз за них...
Вкдь ЗЕ такой НЕЗАВИСИМЫЙ...как пианист без штанов
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оце так "кримінал" - вам дійсно є чим перейматися "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9321
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Я думаю что этим будут перейматбся коммпетентные органы после того как ЗЕ отойдет от власти...а Игрь Валерич будет экстрадирован в США. Где к нему есть вопросы по отмыванию ворованых денег и не уплате налогов... два пожизненных ему светит как с куста
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а що заважало зробити це раніше - якщо є підстави? "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9003 мабуть просто бла-бла недостатньо - ясновидці ви "наші" "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 1857
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Ну да, ну да..забыл, ты лично участвовал в этом общении и все слышал...
Извини!
куда нам до тебя..ТЫ везде все знаешь и успеваешь...
где слова "зеленский", у тебя есть сразу гадость .
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Есть записи...
+ Игрь Валерич это не один раз подтвердил!!!
Вы не верите хозяину Слуги народа?))))
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Раньше я верил порошенко..и толку с того?
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у ВАЗ-06 так же израильское гражданство 2010 г. именно этим его крепко держит за орехи фиКАЛ. .
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Як Ви можете таке писати про кришталево чисту людину, що поважає Україну, жінок, військових, віруючих... Совісті у Вас немає...
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От я теж нарешті бачу, що у нас справжній, чесний український народний президент
(ні)
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судя по всему , ещё 4 майдана осталось до реализации всех этих кацапских "ценностей" ...
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И где это видно, что у Голобородько, главные ценности:
Бронированные кортежи, шаурма и немецкие порноактрисы?

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Это не гераЩенко "сидит" под этим ником?
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Зе-бил, по твоему мнению только Геращенко может замечать кортежи блаЗЕня, а вся остальная страна слепая?
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Я хочу... сделать украинскую политику честной и прозрачной, Источник: https://censor.net.ua/n3132813
Обридався. Яке ж воно хуцпате
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Щойно знайшов на Поеторії - влучно як стріла з цибулі ( ) про масові очікування щодо боротьби з корупцією та крадіями... тобто щоб боролися - але при цьому була можливість щось "порешать" або скомуниздити )))

бывало пишешь президенту
чтоб приструнили сволочей
глядь на земле мешок цемента
ничей
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все...спасибо!)))завис в "поетории" на пол дня точно!))))
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І ще ))))) лише зовсім трохи ремікснув під українські реалії "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9035

вован был избран президентом
но первый месяц-полтора
он только писал ел и какал
и лишь потом заговорил
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Тогда для начала нужно перерегистрировать все бизнесы, связанные с 95 кварталом, и все другие, из офшоров в Украине, чтобы налоги шли в казну и использовались на благо народа, которые Зе якобы решил осчастливить.
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что, из "шпаргалки-порохоботовской" не правильно перепечатала?..)))
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Типа попробовал пошутить?
Петросян тоже сам "шутит", сам ржет со своих "шуток".
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Не Зе, так не пойдет - узи в зубы - и шоб в ВР как в кино
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его боевитости хватило на произнести - бикфордов шнур...всё)...та й зуби в нього не для цього...
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Для здравомыслящей части граждан Украины этот дурнык никогда не будет президентом.
Да и клован из него...так себе
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Шутки постные...тупые и плоские
Этот юмор...для самого примитивного пользователя...
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"сделать украинскую политику честной и прозрачной," - сказав Володька і попризначав на високі посади своїх друганів і партнерів, а про зниження тарифів просто "пожартував".
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Когда ЗЕ без штанов играл на пианино...он частенько промазывал по клавишам...
И попадал ЗЕ фанам по лбам и губам))))
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Самое большое в мире пианино - 10 миллионов+ клавиш)
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Как называется болезнь, когда человек сравнивает себе с вымышленным персонажем?
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Во як в роль ввійшов, і не попустить...
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Вова, підпиши Закон про ІМПІЧМЕНТ. Йому не вистачає твого розчерку пера !!!!!!!!!!!!
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Знаем мы какие у тебя ценности- посцать в фонтан, пробегая сквозь оный. "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 9637
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Отакого прЗЕдента й виховали цінності Голобородька - й він ні кроку не пішов у своєму розвитку , намагаючись просвітити людей своїми ідеями , ставши преЗЕдентом. Технології та акторство, акторство та технології ... Якщо вчтителі не вчаться, то коли ж це робити преЗЕденту. А ще шаурму та жіночок українських попіарити встигнути...
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конечно ценности одинаковые

у голобородько - лисапед
у вазелина шестого - кортеж в шесть машин и перекрытие улиц

а так да, ценности одинаковые
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наверное поэтому в любой новости о "работе" президента, всегда подчеркивают #преЗЕдентЗЕленский#, с фамилией, что бы ЗЕбилики не перепутали с Порошенко или Голобородько. .
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"But I don't ride a bicycle to work, especially now, when I am in a position where it can be dangerous."
"Но я не езжу на велосипеде на работу, особенно сейчас, когда нахожусь в положении, когда это может быть опасно."
Вы забыли один уточняющий эпизод из интервью. "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 6007
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Ну. Положим не 6, а 7, но кто считает....кто считает! !!!
Это раз. И потом ЛИСАПЕТ и запчасти к нему, где то же надо возить!
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Какие команды Богдан передаёт от Бени - те и выполняются. Остальное - разговоры в пользу бедных.
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А ты присутствуешь при указаниях Бени или Богдана ? Откуда знаешь ?
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Угадай - хто из них настоящий президент ? "У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 1630

"У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька - Цензор.НЕТ 6912
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ЗЕ фаны у ЗЕбобы в броневике стоит велосипед?
Ну хотя бы кардио...для эмитации вело поездок по городу))))
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У нас на велосипедах ОЧЕНЬ разные передачи скоростей, но врем одинаково", - Зеленский о персонаже "Слуги народа" Голобородько
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"У нас різні життя, але однакові цінності", - Зеленський про персонажа "Слуги народу" Голобородька
 
 
 
 
 
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