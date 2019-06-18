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Все про:Боїнг-777 Malasia Airli... (320) Зеркаль (166)

 Чотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль

Підозри першим чотирьом підозрюваним у катастрофі "Боїнга" Малазійських авіаліній, рейс МН17, в небі над Донбасом у 2014 році будуть пред'явлені підозри після того, як їхні імена оприлюднить Спільна слідча група (ССГ).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Імена буде оголошено. Буде пред'явлено підозри. Після цього має запрацювати сам кримінальний суд Схіпгола (Схіпгол, Нідерланди), який розглядатиме цю справу. Але доки суд не встановить провину таких-то, не можна сказати, що вони є винними... Це тільки верхівка. Звісно, потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більшою, ніж ці чотири людини, яких буде оголошено", - розповіла Зеркаль.

На запитання, чи йдеться про керівництво російської армії, вона відповіла ствердно, пояснивши, що здійснити передання такого озброєння, як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, "без дозволу керівництва не можна".

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Заступник міністра уточнила, що "вже є вся інформація про те, як заїжджав "Бук", але немає інформації про те, хто стріляв, хто несе відповідальність".

Після цього, за її словами, очікується презентація міжнародної групи дослідників Bellingkat, які збирають і аналізують інформацію з відкритих джерел. "Буде ще цікава презентація Bellingkat. Вони завжди йдуть далі, ніж офіційна група розслідування", - додала Зеркаль.

Вона розповіла, що представники Нідерландів та Австралії спільно просуваються "у рамках своєї претензії до росіян за збиття "Боїнга" як до держави". "Вони провели з ними вже один раунд консультацій, і тепер вони рухаються до другого раунду консультацій (з метою - ІФ) залучити Росію до відповідальності як державу", - розповіла заступник голови МЗС України.

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"Поки що це міжнародно-правова відповідальність. Це все складні процеси, і вони до них ставляться дуже обережно, виважено і, на відміну від нас, розуміють, що в міжнародному праві з міжнародно-правовою відповідальністю поспішати не можна", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3132812
 
   
 Топ коментарі
 
Лет через пятьдесят суд начнут.
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Юридично правильно буде " причетним до скоєння теракту", а не " причетним до катастрофи". Бо причетними до катастрофи є в тому числі і жертви.
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А Путин будет в составе этих четырех? Он самый главный преступник.
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думаю что среди них будет как минимум министр обороны, гиркин, оператор зрк и хорошо бы главный террорист и оказывающий содействие террористам в других военно-террористических замашках россии , отдавший распоряжение об операции - Путин был среди них
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Мне кажется там будут одни пешки. На самом Буке работает 4 человека по моему.
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Ну и что Вы предъявите, например, мехводу? Там был чел, принимающий решение о стрельбе. Как правило - старший офицер. Когда я служил - это был офицер не ниже майора. Вот из всех, кто был в Буке он несет ответственность за сбитие Боинга. Остальные - незаконное пересечение границы и тп.
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Не знаю юридических тонкостей, но как по мне все кто в Буке виновны, их руководство и все кто наверху принимал решение о сбитии самолета, и Путин в том числе, он 100% был в курсе. Я думаю, они специально сбили этот международный лайнер, а не по ошибке, так как хотели всю вину переложить на Украину.
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Как думаете, мехвод за рычагами Бука, знает какой самолет взят на сопровождение радаром, по какому коридору он движется и как отвечает на запрос "свой-чужой"?
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"На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно" Источник: https://censor.net.ua/n3132812

Гиркин - это руководство российской армии???
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Юридично правильно буде " причетним до скоєння теракту", а не " причетним до катастрофи". Бо причетними до катастрофи є в тому числі і жертви.
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при новому президенті дипломатична школа не дотримується високих стандартів.. ось уже й дзеркаль збочила
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Там же для ідіотів-порохоботів спеціальне пояснення, що поки немає вироку суду, не можна сказати, хто винний, і, певно, що саме це було - теракт, чи просто катастрофа. І це не формулювання Дзеркаль, а формулювання Об'єднаної слідчої групи, і вони завжди так це формулювали.
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ти гадаєш, при новому президенті дипломатичність зашкалює?...як дипломатично - Ніхто не хоче, щоб Україна ставала "пороховою бочкою", де Крим і Донбас - бікфордів шнур.... йому так же і відповідають - Германия хотела бы оказать Зеленскому поддержку, - Маас)))
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Давай ти будеш флудити у іншому місці. Ми тут обговорюємо конкретну тему і конкретні висловлювання.
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президент перший почав....ще з часів кандидата...мн17 і не згадує
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С такими темпами все причастные доживут до глубокой старости и умрут своей смертью И если ада нет то они и наказание никакое не понесут
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І так через п'ять років з'явились перших чотири "підозрюваних".
Це вже щось.
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"На вопрос, идет ли речь о руководстве российской армии, она ответила утвердительно, пояснив, что осуществить передачу такого вооружения, как зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого был сбит самолет, "без разрешения руководства нельзя".
Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность".
Так в чем обвинения - в передаче боевикам вооружения? В мире много горячих точек, в которых цивилизованные страны и их нецивилизованные союзники, вроде саудитов, вооружали всяких неформалов, вроде косовских сепаратистов и всяческих повстанцев против законного международно признанного президента Сирии, но никто не обвинял поставщиков оружия в имевших место расстрелах мирных жителей из того оружия.
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К крушению Боинга причастна кремлевская верхушка во главе с Ху*лом. А не спихнут все на каких то обдроченцев. Ето все равно что во второй мировой войне обвинить немецких солдат которые стреляли в окопах а не Гитлера и его партию.
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Замминистра уточнила, что "уже есть вся информация о том, как заезжал "Бук", но нет информации о том, кто стрелял, кто несет ответственность"

Да пох_рен как заезжал БУК и кто стрелял. За всем етим стои Ху*ло и росийская армия а не отдельные исполнители. Почему то в преступлениях всегда в первую очередь ищут главаря, который и должен нести самое большое наказание. А у нас почему то ищут пешек которые стреляли.
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Не думаю, що цей суд відбудеться. Для цього потрібно мати яйця а у Європи вони атрофіловалися вже давно.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЧотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль
 
 
 
 
 
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