 Чотирьом причетним до аварії "Боїнга-777" будуть висунуті підозри після оприлюднення їхніх імен, - Зеркаль

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Інтерфакс-Україна повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

"Імена буде оголошено. Буде пред'явлено підозри. Після цього має запрацювати сам кримінальний суд Схіпгола (Схіпгол, Нідерланди), який розглядатиме цю справу. Але доки суд не встановить провину таких-то, не можна сказати, що вони є винними... Це тільки верхівка. Звісно, потім кількість людей, які причетні до цього, буде набагато більшою, ніж ці чотири людини, яких буде оголошено", - розповіла Зеркаль.

На запитання, чи йдеться про керівництво російської армії, вона відповіла ствердно, пояснивши, що здійснити передання такого озброєння, як зенітно-ракетний комплекс "Бук", з якого було збито літак, "без дозволу керівництва не можна".

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Заступник міністра уточнила, що "вже є вся інформація про те, як заїжджав "Бук", але немає інформації про те, хто стріляв, хто несе відповідальність".

Після цього, за її словами, очікується презентація міжнародної групи дослідників Bellingkat, які збирають і аналізують інформацію з відкритих джерел. "Буде ще цікава презентація Bellingkat. Вони завжди йдуть далі, ніж офіційна група розслідування", - додала Зеркаль.

Вона розповіла, що представники Нідерландів та Австралії спільно просуваються "у рамках своєї претензії до росіян за збиття "Боїнга" як до держави". "Вони провели з ними вже один раунд консультацій, і тепер вони рухаються до другого раунду консультацій (з метою - ІФ) залучити Росію до відповідальності як державу", - розповіла заступник голови МЗС України.

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"Поки що це міжнародно-правова відповідальність. Це все складні процеси, і вони до них ставляться дуже обережно, виважено і, на відміну від нас, розуміють, що в міжнародному праві з міжнародно-правовою відповідальністю поспішати не можна", - резюмувала Зеркаль.

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

Цензор.НЕТ неодноразово повідомляв про перебіг розслідування причин катастрофи "Боїнга" рейсу МН17, а також оприлюднив ексклюзивні фотографії ангара і фотографії елементів "Бук-М1-2", які фігурують у матеріалах кримінальної справи. Прокуратури Нідерландів та Австралії підготували вельми переконливу доказову базу. Зокрема, було встановлено, що елементи, які вразили "Боїнг", точно збігаються з начинкою бойової частини саме новітньої російської зенітної ракети "БУК-М1-2". Комплекс "БУК-М-1-2" був розроблений у 1997 році, поставлений на озброєння ЗС РФ у 1998-му і ніколи не поставлявся в Україну. Також незалежні експерти з Німеччини, Англії та Польщі, вивчили фрагменти уламків і склали свою думку: це частини російської ракети "БУК". Сучасна хімічна експертиза абсолютно точно встановила склад металу, виявила частки матеріалу обшивки і скла саме збитого лайнера, які пробивали ці елементи, перш ніж уразити людей.

У листопаді 2015 року Президент Петро Порошенко під час візиту до Нідерландів заявив, що Україна використовує членство в Радбезі ООН у розслідуванні трагедії "Боїнга" рейсу МН-17.

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У травні 2016 року австралійська юридична фірма LHD подала позов проти Росії і російського президента Володимира Путіна в Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) від імені родичів жертв "Боїнга" "Малайзійських авіаліній" рейсу MH17, збитого 17 липня 2014 року над непідконтрольними Україні територіями східної частини країни. Позов, у якому РФ і В.Путін вказуються як відповідачі і який вимагає $10 млн компенсації за кожного пасажира, був поданий 9 травня.

Восени минулого року Міжнародна слідча група (JIT*) представила висновки, згідно з якими малайзійський "Боїнг" був збитий ракетою "земля-повітря" з установки "Бук", яка стріляла з району донбаського містечка Сніжне (на той час перебувало під контролем "ДНР"). Слідча група представлена ​​п'ятьма країнами: Малайзія, Нідерланди, Бельгія, Австралія, Україна. Росія від участі в спільному розслідуванні групи відмовилася.

24 травня Міжнародна спільна слідча група поінформувала, що літак рейсу MH17 над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року було збито зенітно-ракетним комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО російських ВС, яка дислокується в Курську.